Alexandru Munteanu: Moldova nu va accepta necondiționat toate cerințele FMI. Reforma justiției și reintegrarea, priorități pentru noul Guvern
Unica.md, 21 octombrie 2025 14:10
Candidatul desemnat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a declarat că Republica Moldova nu trebuie să accepte automat toate cerințele impuse de Fondul Monetar
• • •
Acum 30 minute
14:10
De astăzi și până la 23 octombrie, între orele 08:00 și 17:00, circulația rutieră va fi suspendată pe strada Doina și Ion Aldea-Teodorovici, tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și
14:10
Acum 2 ore
13:30
Nicolas Sarkozy, primul fost președinte francez încarcerat după al Doilea Război Mondial, întâmpinat cu urale de deținuți # Unica.md
Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, fost președinte al Franței între 2007 și 2012, a început marți să-și ispășească pedeapsa de cinci ani de închisoare, după ce a
13:10
Președintele american Donald Trump a revenit luni cu precizări privind declarația sa anterioară în care susținea că Ucraina și-ar putea recupera toate teritoriile ocupate de Rusia. „Încă e posibil să
13:10
Șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtuna, a promovat evaluarea externă a integrității, potrivit raportului Comisiei de evaluare a procurorilor, aprobat astăzi de Consiliul Superior
13:00
Serghei Narișkin acuză țările europene din NATO de pregătiri deschise pentru un război cu Rusia # Unica.md
Directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), Serghei Narișkin, a declarat că țările europene membre NATO desfășoară pregătiri deschise pentru un război împotriva Rusiei. El a afirmat că a
13:00
26 din 27 de țări UE s-au angajat să participe la tribunalul special pentru crima de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei # Unica.md
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat că 26 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și-au exprimat angajamentul de a participa la tribunalul special creat pentru a
13:00
Schemă de falsificare a adeverințelor medicale pentru permisele auto: Un polițist și un medic din Hâncești, cercetați # Unica.md
Un conducător al Inspectoratului de Poliție din Hâncești și un medic din același raion sunt bănuiți pentru implicarea într-o schemă de falsificare a adeverințelor medicale necesare pentru permisele auto. Sursa
13:00
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat efectuarea unor acțiuni de urmărire penală în privința unui fost judecător, suspectat de fapte de corupție și infracțiuni conexe corupției. imagine ilustrativă
12:50
Poetul Juraj Cintula, condamnat la 21 de ani de închisoare pentru atacul asupra premierului slovac Robert Fico # Unica.md
Poetul Juraj Cintula a fost condamnat la 21 de ani de închisoare după ce, în mai 2024, a atacat și a rănit grav premierul naționalist slovac Robert Fico, relatează agențiile
12:50
Incident violent în baschetul italian: Șoferul echipei Pistoia a murit după ce autocarul cu suporteri a fost atacat # Unica.md
Baschetul italian a fost zguduit sâmbătă seara de un incident tragic, în urma căruia Raffaele Marianella, șoferul echipei Pistoia, în vârstă de 65 de ani, și-a pierdut viața. Autocarul care
12:50
UE pregătește cadrul legal pentru folosirea a 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate în sprijinul Ucrainei # Unica.md
Liderii țărilor din Uniunea Europeană vor solicita Comisiei Europene să elaboreze un cadru legal care să permită utilizarea a 140 de miliarde de euro din activele înghețate ale Rusiei pentru
12:40
Moldovenii se îneacă în datorii. Rata creditelor neperformante a crescut la 4,5% în trimestrul II 2025, anunță BNM # Unica.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a raportat o creștere ușoară a ratei creditelor neperformante (NPL) în sectorul bancar în trimestrul II 2025, aceasta ajungând la 4,5%, cu 0,3 puncte procentuale
Acum 4 ore
12:00
Rusia începe naționalizarea locuințelor și terenurilor fără proprietari în regiunile ocupate din Ucraina # Unica.md
Locuințele, apartamentele și camerele cu „semne de proprietate fără stăpân" din regiunile Lugansk, Donețk, Zaporojie și Herson, ocupate de armata rusă, vor fi recunoscute drept proprietate a statului rus. Inițiativa
12:00
Incendiu de proporții în satul Căpriana: anexă mistuită, acoperișul casei parțial distrus # Unica.md
Un incendiu de proporții a izbucnit pe 19 octombrie în satul Căpriana, raionul Strășeni, unde o locuință a fost afectată semnificativ de flăcări. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
12:00
Peste 18.000 de persoane au fost angajate în 2025 cu ajutorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă # Unica.md
De la începutul acestui an, peste 18.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Ministrul
11:50
După ce Vlad Plahotniuc a primit încă 30 de zile de arest în dosarul privind frauda bancară, magistrații urmează să examineze astăzi celelalte cauze în care acesta este vizat. Capură
11:50
Întâlnirea dintre Serghei Lavrov și Marco Rubio, amânată. Summitul Trump-Putin ar putea fi pus sub semnul întrebării # Unica.md
Întâlnirea așteptată în această săptămână dintre ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a fost „deocamdată amânată", potrivit unor surse din Casa Albă
11:40
În localitatea Ghiliceni, raionul Telenești, a avut loc inaugurarea cimitirului eroilor români căzuți în cel de-Al Doilea Război Mondial, eveniment organizat cu prilejul Zilei Armatei Române, sărbătorită anual pe 25
11:40
Republica Moldova aderă la rețeaua vamală unică europeană prin implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) # Unica.md
Începând cu 1 noiembrie, Republica Moldova va face parte din rețeaua vamală unică europeană, prin aplicarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) – o platformă digitală modernă care permite gestionarea
11:40
Noi detalii despre incendiul de la Bălți: Douăzeci de persoane, dintre care 5 copii, au fost evacuate # Unica.md
Douăzeci de persoane, inclusiv 5 copii, au fost evacuate de pompieri în noaptea de 21 octombrie, în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul cinci al unui bloc
11:40
Un bărbat de 57 de ani a fost reținut după ce și-ar fi înjunghiat colegul de pahar, în noaptea trecută, în jurul orei 22:20, în localitatea Alava, raionul Ștefan Vodă,
11:30
Alexandru Munteanu: Dezvoltarea economică și pregătirea pentru aderarea la UE, priorități pentru noul Guvern # Unica.md
Dezvoltarea economică va fi prioritatea zero a noului Guvern, care își va asuma promovarea unor reforme importante pentru a pregăti Republica Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Asigurările vin din
11:30
Femeile antreprenoare din sectorul de producție – potențial puternic, dar limitat de bariere sistemice pe ambele maluri ale Nistrului # Unica.md
Femeile antreprenoare din sectorul de producție, de pe ambele maluri ale Nistrului, demonstrează un potențial considerabil de dezvoltare și interes pentru inovație, însă continuă să se confrunte cu bariere sistemice
11:30
Grădinițele vor fi finanțate din 2026 în funcție de numărul și nevoile reale ale copiilor # Unica.md
Toate grădinițele din Republica Moldova vor funcționa, începând cu anul 2026, pe baza unei noi Metodologii de finanțare, care stabilește bugetul fiecărei instituții în funcție de numărul copiilor înscriși, nevoile
11:20
Constantin Țuțu, obține o nouă amânare. Procurorii îl suspectează de tergiversarea dezbaterilor judiciare # Unica.md
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost adus sub escorta trupelor speciale „Fulger" la o nouă ședință de judecată, după ce magistrații au dispus aducerea sa silită. Cu toate acestea,
11:20
Doliu în sistemul medical din Moldova: S-a stins din viață vicedirectorul medical al Centrului „Galaxia”, Nicolae Frunza # Unica.md
Vicedirectorul medical al Centrului Sănătății Familiei „Galaxia", Nicolae Frunza, a încetat din viață pe 19 octombrie 2025, în urma agravării unei boli cronice și a complicațiilor asociate, anunță colegii săi
11:20
Asociația „Forța Fermierilor” cere consultarea reală a agricultorilor înainte de numirea viitorului ministru al Agriculturii # Unica.md
Asociația „Forța Fermierilor" solicită ca desemnarea viitorului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare să fie precedată de o consultare obligatorie și transparentă cu organizațiile de profil agricol. Într-un apel public
11:10
Ala Nemerenco nu se regăsește în lista noului Cabinet de miniștri, anunță chiar ministra Sănătății # Unica.md
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat pe pagina sa de Facebook că nu face parte din lista noului Cabinet de miniștri. Ala Nemerenco, medic de specialitate și doctor în medicină,
11:00
Vladimir Bolea își va păstra funcția în noul Cabinet de Miniștri. Alți trei miniștri rămân pe poziții # Unica.md
Ministrul în exercițiu al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a anunțat că își va păstra funcția și în noul Cabinet de Miniștri. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei
Acum 6 ore
10:00
Tragedie la Bălți: Un tânăr a ajuns în stare gravă după ce a sărit pe geam dintr-un apartament în flăcări # Unica.md
Un incident dramatic a avut loc noaptea trecută pe strada Bulgară din municipiul Bălți, unde un tânăr în vârstă de 31 de ani a fost grav rănit după ce a
10:00
A intrat într-un local de fast-food din Chișinău și a amenințat vânzătorul cu o armă – inculpatul condamnat la 7 ani de închisoare pentru tâlhărie # Unica.md
Procurata municipiului Chișinău a condamnat un bărbat, de 38 de ani, la 7 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. Imagine ilustrativă Potrivit probatoriului, în noaptea de 16 iunie
09:40
Un bărbat în vârstă de 73 de ani a murit în urma unui tragic accident rutier petrecut ieri, 20 octombrie, în jurul orei 11:40, în localitatea Vatici, raionul Orhei, informează
09:30
Un implant ocular electronic, cu grosimea jumătății unui fir de păr, a ajutat persoanele afectate de pierderea vederii să poată vedea din nou, deschizând o potențială „nouă eră" în combaterea
09:30
Accident grav la Chiurt, Edineț: șofer de 31 de ani, descarcerat de pompieri după ce s-a tamponat cu BMW-ul într-un copac # Unica.md
Un grav accident rutier a avut loc luni după-amiază, 20 octombrie, în satul Chiurt, raionul Edineț. Potrivit informațiilor oficiale, conducătorul unui autoturism de model BMW a pierdut controlul volanului, a
09:20
Tren direct între Aeroportul Internațional „Eugen Doga” și Gara Chișinău: Ministerul Infrastructurii pregătește un proiect de modernizare # Unica.md
Călătoria dintre Aeroportul Internațional „Eugen Doga" Chișinău și centrul Capitalei ar putea deveni, în curând, mai rapidă și mai comodă. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pregătește un proiect care va
09:20
Serviciul Fiscal de Stat reamintește: echipamentele de casă și control trebuie ajustate la ora de iarnă până pe 20 noiembrie # Unica.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează contribuabilii despre obligația de a modifica ora echipamentelor de casă și control (ECC) conform orei de iarnă, până cel târziu la data de 20
Acum 8 ore
07:30
Astăzi, astrele favorizează schimbarea, revelațiile și noi începuturi pentru toate zodiile. Este o zi marcată de energie astrală intensă, care poate aduce claritate, reconfigurări de planuri și decizii importante. Fiecare
Acum 24 ore
00:00
Speranță pentru milioane de pacienți: un nou test de sânge pentru Alzheimer, aprobat de FDA în SUA. Progresul, sărbătorit public de Bill Gates # Unica.md
Un nou test de sânge, aprobat recent de Administrația pentru Alimente și Medicamente a Statelor Unite (FDA), oferă speranță pentru milioane de persoane la risc de a dezvolta Alzheimer. Progresul,
20 octombrie 2025
23:40
O puternică furtună, însoțită de rafale violente de vânt și o tornadă, a lovit luni după-amiază, în jurul orei 17:45, mai multe localități din departamentul Val-d'Oise, situat în apropiere de
23:30
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și secretarul de stat american, Marco Rubio, au purtat luni o discuție telefonică privind pregătirile pentru summitul care îi va reuni la Budapesta pe
23:20
Barometru INSCOP: Românii nu mai cred că vineri 13 aduce ghinion, dar se temem de 5G și sunt adepții teoriilor conspirației # Unica.md
În 2025, România a trecut de la superstițiile clasice la teoriile conspirației, relevă barometrul „România între magie și ezoterie", realizat de INSCOP. Dacă doar 13% dintre români mai cred că
23:00
Alexandru Munteanu, candidatul PAS pentru funcția de premier: „Vor fi și schimbări în viitorul Guvern, dar criteriile-cheie sunt profesionalismul și reputația ireproșabilă” # Unica.md
O parte dintre actualii membri ai echipei conduse de Dorin Recean ar putea fi reconfirmați în viitorul Cabinet de miniștri, însă sunt așteptate și schimbări semnificative. Alexandru Munteanu, candidatul Partidului
22:50
Măsurarea corectă a tensiunii arteriale este esențială pentru monitorizarea sănătății cardiovasculare și prevenirea complicațiilor precum hipertensiunea sau hipotensiunea. O măsurare incorectă poate duce la interpretări greșite și decizii medicale eronate.
20:20
Ministerul Educației solicită retragerea gradului didactic al fostei directoare a grădiniței nr. 32, condamnată pentru corupție # Unica.md
Ministrul Educației, Dan Perciun, a anunțat că va solicita retragerea gradului didactic deținut de fosta directoare a grădiniței nr. 32 din Chișinău, Dina Pavaleanu, condamnată recent pentru corupție. Sursa foto:
20:20
Aplicarea TVA la importul autovehiculelor în Moldova, amânată până la aderarea țării la Uniunea Europeană # Unica.md
Intrarea în vigoare a regimului de impozitare cu TVA la importul autovehiculelor în Republica Moldova, care era programată inițial pentru 1 ianuarie 2026, va fi amânată până la momentul aderării
19:00
Expoziție de excepție la Chișinău: „Rădăcini Bănățene” – o incursiune în cultura tradițională a Banatului # Unica.md
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău vă invită vineri, 24 octombrie 2025, ora 16:00, la vernisajul expoziției „Rădăcini Bănățene". Evenimentul aduce în prim-plan costume tradiționale, podoabe și
18:50
Intervenție SMURD: Un bărbat din Moldova, transportat de urgență cu elicopterul de la Iași la Chișinău după un accident rutier # Unica.md
În după-amiaza zilei de 20 octombrie, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție aeriană de urgență pentru a transporta din Iași la Chișinău un bărbat în vârstă de 47
17:20
Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Franței, va începe să-și ispășească pedeapsa de cinci ani de închisoare. Macron l-a primit la Élysée înainte de încarcerare # Unica.md
Președintele Emmanuel Macron l-a primit vineri pe Nicolas Sarkozy la Palatul Élysée, cu doar patru zile înainte ca fostul șef al statului să fie încarcerat, informează BFMTV, citând surse apropiate
16:40
O jucărie de pluș banală a devenit fenomen global pe TikTok și a transformat Jelly Holdings într-un imperiu de sute de milioane # Unica.md
O jucărie aparent banală de pluș a cucerit TikTok-ul și a transformat
