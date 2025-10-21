Mărturia emoționantă a lui Oleg Spînu despre noaptea în care Andreea Cuciuc și-a pierdut viața: „Totul s-a întâmplat într-un moment”

09:20

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează contribuabilii despre obligația de a modifica ora echipamentelor de casă și control (ECC) conform orei de iarnă, până cel târziu la data de 20 ... Post-ul Serviciul Fiscal de Stat reamintește: echipamentele de casă și control trebuie ajustate la ora de iarnă până pe 20 noiembrie apare prima dată în Unica.md.