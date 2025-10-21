Atenție, șoferi: Restricții de circulație în sectorul Buiucani al Capitalei

17:20

Președintele Emmanuel Macron l-a primit vineri pe Nicolas Sarkozy la Palatul Élysée, cu doar patru zile înainte ca fostul șef al statului să fie încarcerat, informează BFMTV, citând surse apropiate ... Post-ul Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Franței, va începe să-și ispășească pedeapsa de cinci ani de închisoare. Macron l-a primit la Élysée înainte de încarcerare apare prima dată în Unica.md.