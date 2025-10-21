Valoarea bijuteriilor furate din Muzeul Luvru din Paris, estimată la 88 de milioane de euro

11:40

Douăzeci de persoane, inclusiv 5 copii, au fost evacuate de pompieri în noaptea de 21 octombrie, în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul cinci al unui bloc ... Post-ul Noi detalii despre incendiul de la Bălți: Douăzeci de persoane, dintre care 5 copii, au fost evacuate apare prima dată în Unica.md.