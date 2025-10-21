LIVE TEXT/ Zelenski: „Rusia duce cea mai mare campanie teroristă din lume împotriva sistemului energetic al Ucrainei”. Război în Ucraina, ziua 1336
Ziarul de Garda, 21 octombrie 2025 22:30
UPDATE 22:00 Forțele rusești continuă atacurile la scară largă asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, provocând o situație dificilă în mai multe regiuni, inclusiv Cernihiv, Sumî și Harkov, a declarat Volodimir Zelenski. „Desigur, astăzi, încă de dimineață, au fost transmise numeroase rapoarte privind eforturile de redresare din regiuni după atacurile rusești asupra infrastructurii noastre energetice. Situația...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum o oră
22:30
Acum 2 ore
22:20
Casa Albă: „Nu există niciun plan ca președintele Trump să se întâlnească cu Vladimir Putin în viitorul imediat” # Ziarul de Garda
Nu există „niciun plan” ca președintele american Donald Trump să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin „în viitorul imediat”, a declarat un oficial de la Casa Albă, scrie BBC. Asta după ce, pe 16 octombrie, Trump a declarat că el și președintele rus vor purta discuții la Budapesta în termen de două săptămâni pentru a discuta despre războiul...
Acum 4 ore
21:10
Deputatul Radu Marian îi cere lui Vasile Costiuc să dezmintă acuzațiile despre falsificarea alegerilor din 28 septembrie # Ziarul de Garda
Deputatul Radu Marian, reprezentând Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a depus o cerere prealabilă prin care îi cere lui Vasile Costiuc să dezmintă falsul spus la emisiunea „În Context” de la Molodva 1, „precum că PAS și-ar fi «desenat» și ar fi falsificat rezultatul alegerilor din 28 septembrie”. „Și îndemn pe ăștia care și-au desenat...
20:30
Cine sunt cei șapte acuzatori de stat care au depus jurământul de numire în funcție. Vor activa în mai multe procuraturi raionale # Ziarul de Garda
Șapte procurori au depus în ședința de marți, 21 octombrie, a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), jurământul de numire în funcție. După numirea sa în funcție, procurorul, inclusiv procurorul general, depune următorul jurământ: „Jur să respect cu strictețe Constituția, legile Republicii Moldova, drepturile și libertățile omului și să îndeplinesc conștiincios obligațiile ce îmi revin.” A...
20:30
PSRM iese din Blocul Patriotic și formează o fracțiune în Parlament, bazată pe trei principii: suveranitate, dreptate socială și valori tradiționale # Ziarul de Garda
După Partidul Comuniștilor din R. Moldova și Partidul Socialiștilor (PSRM) a anunțat marți, 21 octombrie, ca va forma propria „Fracțiune a Socialiștilor” în Parlament, „a cărei activitate se va baza pe trei principii de neclintit: suveranitate, dreptate socială și valori tradiționale”. Potrivit liderului PSRM, Igor Dodon, fracțiunea va iniția anchete parlamentare privind corupția din structurile...
19:30
CSJ menține decizia Curții de Apel Centru prin care a fost impusă măsura asiguratorie de limitare a activității PDMM # Ziarul de Garda
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a decis marți, 21 octombrie, respingerea recursului declarat de Partidul Politic „Partidul Democrat Modern din Moldova” (PDMM) și menține încheierea Curții de Apel Centru din 2 octombrie 2025, prin care a fost dispusă masura asiguratorie de limitare a activității PDMM. „Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție conchide că...
Acum 6 ore
19:00
Bursa KAS Sur-Place 2026, oferită studenților din anul I și II, care îmbină studiile cu implicarea civică și/sau politică, a fost lansată # Ziarul de Garda
Konrad-Adenauer-Stiftung, sucursala din R. Moldova, lansează concursul pentru Programul de burse KAS Sur-Place 2026, destinat studenților care îmbină performanțele academice solide cu implicarea civică și/sau politică. Programul de burse KAS Sur-Place oferă tinerilor șansa de a beneficia de sprijin financiar, de mentorat și de un program educațional adaptat, care să le permită să se concentreze pe studii, dar...
18:50
18:20
Percheziții după ce CSM și-a dat acordul: numele ex-președintelui de instanță și detalii din dosarul în care este învinuit de trafic de influență. Și-a dat demisia înainte de a-i fi evaluată integritatea și a plecat onorabil din sistem # Ziarul de Garda
Fostul vicepreședinte și președinte interimar al Judecătoriei Edineț, Eugeniu Pșenița, este magistratul în privința căruia Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis marți, 21 octombrie, demersul procurorului general privind autorizarea efectuării perchezițiilor, reținerii, aducerii silite și arestului, conform surselor ZdG. Acesta urmează să fie cercetat în stare de libertate. Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat...
17:50
Un avocat, găsit vinovat de trafic de influență. Acesta mai este vizat în alte două dosare similare, pe marginea unuia dintre ele fiind anterior condamnat # Ziarul de Garda
Un avocat a fost găsit vinovat pentru trafic de influență, iar o altă persoană – pentru cumpărare de influență. Sentința a fost pronunțată la data de 21 octombrie 2025, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Apărătorul vizat este Ruslan Cibric, care a mai fost condamnat în martie 2025 într-un dosar similar. Pe numele lui mai...
Acum 8 ore
17:20
Polonia anunță că a arestat opt persoane care pregăteau mai multe acte de sabotaj: „Rusia tot testează, iar noi suntem în prima linie” # Ziarul de Garda
Serviciile de securitate poloneze au reținut opt persoane suspectate că pregăteau acte de sabotaj în diferite regiuni, a declarat marți dimineață premierul Donald Tusk, potrivit hotnews.ro. Anunțul vine în contextul în care în ultima vreme mai mulți oficiali au spus că Polonia a fost ținta unor operațiuni, precum incendii și atacuri cibernetice într-un „război hibrid”...
17:10
Arest preventiv de 30 de zile pentru Plahotniuc și în celelalte trei dosare în care este anchetat # Ziarul de Garda
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis marți, 21 octombrie, cele trei demersuri ale procurorilor anticorupție privind prelungirea măsurii preventive, arestul preventiv pe un termen de 30 de zile, în privința lui Vladimir Plahotniuc, pe cauzele penale aflate la faza de urmărire penală. Anunțul a fost făcut de către Procuratura Anticorupție, într-un comunicat de presă. Luni,...
17:00
TikTok a raportat cum a protejat alegerile parlamentare: compania a blocat peste 134 de mii de conturi false și aproape 3 milioane de „interacțiuni artificiale” # Ziarul de Garda
Platforma TikTok a prezentat marți, 21 octombrie, un raport despre acțiunile întreprinse pentru a proteja integritatea platformei în timpul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. TikTok spune că a „dezmembrat” cinci rețele cu peste 7 500 de conturi care promovau mesaje proruse și încercau să discrediteze actuala guvernare din R. Moldova, în perioada premergătoare scrutinului. În...
16:20
Ministerul Educației a stabilit orarul tuturor examenelor pentru anul de studii 2025-2026 # Ziarul de Garda
A fost stabilit orarul examenilor națioanle de absolvire pentru anul de studii 2025-2026, anunță Ministerul Educațieiși Cercetării (MEC) printr-un comunicat. Toate probele de examene vor începe la ora 9:00, indiferent de disciplină, instituție de învățământ sau centrul de examene. Orarul cuprinde testarea națională pentru clasele primare, examenele de absolvire a gimnaziului și examenul de bacalaureat. ...
16:10
Sergiu Prodan nu va face parte din noul Guvern. Mesajul ministrului Culturii la sfârșitul de mandat: „Vă rog de mă iertați… Am avut ciondăneli pe intern” # Ziarul de Garda
Sergiu Prodan pleacă din funcția de ministru al Culturii. Acesta nu se va regăsi în componența noului Cabinet de miniștri. Sergiu Prodan a făcut anunțul oficial marți, 21 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă, unde a prezentat bilanțul mandatului său de patru ani la Ministerul Culturii. Oficialul a relatat că intenționează să revină la...
15:50
CSP a acceptat rapoartele pozitive în privința procurorul-șef interimar al PCCOCS și a unui procuror de la PA # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a acceptat rapoartele de evaluare în privința procurorului-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtuna, și a procurorului Mihail Ivanov din cadrul Procuraturii Anticorupție și a dispus promovarea evaluării de către aceștia. Decizia a fost luată de plenul CSP în cadrul ședinței din 21...
Acum 12 ore
15:20
Magistratul Dmitrii Fujenco, care nu a promovat evaluarea integrității, urmează să fie eliberat din funcție. Evaluarea judecătorilor de la Curtea de Apel Sud, finalizată de către CSM # Ziarul de Garda
Judecătorul Dmitrii Fujenco, de la Curtea de Apel Sud, care a fost audiat de două ori de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, în lipsa unui consens în completul de evaluare, dar care nu a promovat evaluarea integrității în final, va fi eliberat din funcție. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat în ședința de marți,...
14:40
LIVE TEXT/ Cernihiv a rămas fără lumină, iar electricienii nu pot interveni: „Inamicul împiedică în mod deliberat acest proces”. Război în Ucraina, ziua 1336 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:39 Din cauza atacurilor constante cu drone lansate de armata rusă, echipele energetice nu pot începe lucrările de reparație în regiunea Cernihiv. În noaptea trecută, zona a fost supusă unui atac masiv din partea forțelor de ocupație, a anunțat Ministerul Energiei al Ucrainei. Instituția a precizat că rușii „lansează intenționat” drone care patrulează continuu...
14:20
SRI a dejucat un complot rusesc. Doi cetățeni ucraineni au fost reținuți: „Datele confirmă afilierea celor doi la o rețea controlată de serviciile secrete ruse” # Ziarul de Garda
Serviciile secrete din Rusia au coordonat o operațiune de incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din București. Serviciul Român de Informații (SRI), în cooperare cu alte structuri de forță și în parteneriat cu Polonia, au dejucat complotul, relatează G4Media. Doi cetățeni ucraineni au fost reținuți. Inițial, Polonia a afirmat că a fost ținta...
14:10
14:00
Blocul „Alternativa”, conferință despre activitatea sa din viitorul Parlament: „Fracțiunea va munci doar în interesele statului” # Ziarul de Garda
Reprezentanții Blocului „Alternativa” au susținut o conferință de presă marți, 21 octombrie, în ajunul ședinței de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a. Vorbind despre ulterioara activitate a fracțiunii în Legislativ, aceștia au menționat că vor susține inițiativele colegilor din Parlament dacă acestea vor fi „în interesele statului”. „Dragi cetățeni, prin încrederea dumneavoastră, pe care...
13:40
Liderii europene au emis o declarație comună prin care susțin un armistițiu în Ucraina pe liniile de luptă actuale # Ziarul de Garda
Liderii europeni, inclusiv din Marea Britanie, Franța, Germania și Uniunea Europeană, au emis marți, 21 octombrie, o declarație comună cu Ucraina, susținând apelul președintelui american Donald Trump pentru un armistițiu pe liniile de luptă actuale, scrie Reuters. „Susținem cu tărie poziția președintelui Trump potrivit căreia luptele ar trebui să înceteze imediat, iar linia de contact...
13:40
Un bărbat de 43 de ani din satul Mărinești, raionul Sîngerei, este căutat de poliție după ce a plecat de acasă într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit. Marți, 21 octombrie, Poliția R. Moldova a emis un comunicat de presă în care solicită ajutorul cetățenilor pentru identificarea bărbatului. Potrivit polițiștilor de la Sîngerei, bărbatul...
13:20
VIDEO/ Aproape de a lovi un pieton: șoferul unui Range Rover ar putea fi privat de dreptul de a conduce, după ce a fost surprins în timp ce nu a acordat prioritate unui pieton # Ziarul de Garda
Șoferul unui Range Rover riscă să rămână fără dreptul de a conduce, după ce a fost la câțiva centimetri de a lovi un pieton care trecea regulamentar strada. Incidentul a fost surprins pe 17 octombrie, pe bulevardul Dacia, din sectorul Botanica al capitalei, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP), care a publicat și o...
12:50
Primul raport de nepromovare a evaluării integrității la Curtea de Apel Sud, acceptat de către CSM: Judecătorul Serghei Pilipenco urmează să fie eliberat din funcție # Ziarul de Garda
Judecător Serghei Pilipenco, de la Curtea de Apel Sud, urmează să fie eliberat din funcție. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat în ședința de marți, 21 octombrie, raportul Comisiei de Evaluare a Judecătorilor și a constatat nepromovarea evaluării de către magistrat. Cu 10 voturi „pro” și un vot „contra” – al membrei Natalia Bondarenco, care activat...
12:40
Atacatorul prim-ministrului Slovaciei Robert Fico a fost găsit vinovat de terorism și condamnat la 21 de ani de închisoare # Ziarul de Garda
Marți, 21 octombrie, un tribunal slovac a decis că bărbatul care l-a împușcat și rănit pe premierul Robert Fico în 2024 este vinovat de terorism. Astfel, acesta a fost condamnat la 21 de ani de închisoare, scrie Reuters. Bărbatul în vârstă de 72 de ani a tras cinci focuri de armă asupra lui Fico de...
12:30
FOTO/ Incendiu la Bălți: proprietarul unei locuințe a sărit de la etajul 5 pentru a se salva. Pompierii au evacuat 20 de persoane # Ziarul de Garda
Un incendiu a izbucnit în noaptea de luni spre marți, 21 octombrie, într-un apartament, în municipiul Bălți. Cazul a fost raportat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Proprietarul locuinței, un bărbat de 31 de ani, a sărit pe fereastră pentru a se salva. Proprietarul locuinței, situată la etajul cinci al unui bloc de...
12:10
Undă verde de la CSM: un ex-judecător, bănuit de corupție, va fi percheziționat și ar putea fi reținut și arestat # Ziarul de Garda
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis solicitarea procurorului general interimar, Alexandru Machidon, cu privire la percheziția și aducerea silită a unui ex-judecător, bănuit de comiterea faptelor de corupție și infracțiuni conexe corupției. Marți, 21 octombrie 2025, membrii Consiliului s-a întrunit într-o ședință extraordinară pentru a examina demersul Procurorului General interimar privind autorizarea efectuării...
12:10
„I-a expirat lui cumnatul meu”: Un medic și un polițist din Hîncești, vizați într-o schemă de falsificare a adeverințelor medicale pentru permise de conducere # Ziarul de Garda
Un medic și un conducător din cadrul Inspectoratului de Poliție Hîncești sunt cercetați de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii SPIA al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), fiind bănuiți că ar fi participat la o schemă de falsificare a adeverințelor medicale necesare pentru reînnoirea permiselor de conducere. Potrivit anchetatorilor, cei...
11:50
Condamnat la închisoare: Un ofițer superior al Penitenciarului nr. 13, găsit vinovat de înlesnirea evadării unei deținute. A fost ajutat de către un prieten, care era polițist de sector. Femeia evadată este în continuare în afara țării # Ziarul de Garda
Un tânăr în vârstă de 24 de ani, care deținea funcția de ofițer superior în cadrul Penitenciarului nr. 13 Chișinău, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, urmând ca 2 ani de închisoare să fie executați în penitenciar, iar un an de închisoare a fost suspendat condiționat pe o perioadă de probă de un...
11:40
UPDATE/ Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a ajuns la închisoarea pariziană La Santé # Ziarul de Garda
UPDATE 11:34 Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a ajuns la închisoarea pariziană La Santé, unde, începând cu 21 octombrie, își va ispăși pedeapsa. Acesta a fost condamnat la cinci ani de detenție pentru implicare într-un complot criminal privind finanțarea ilegală, din Libia, a campaniei sale prezidențiale din 2007, relatează DW. Potrivit anchetei, regimul lui...
11:10
ZdG, nominalizat la Premiul Național de Etică şi Deontologie jurnalistică, ediţia 2025. 12 instituții mass-media și 9 jurnaliști au rămas în competiție # Ziarul de Garda
Ziarul de Gardă a fost nominalizat la Premiul Național de Etică şi Deontologie jurnalistică, ediţia 2025, alături de alte 11 instituții media și 9 jurnaliști. Candidaturile au fost selectate de Consiliul de Presă din cele 29 de propuneri care au fost transmise până la data de 15 octombrie. Până pe 10 noiembrie, candidații vor fi...
10:50
LIVE TEXT/ Cernihiv a rămas fără curent electric după un atac rusesc. Asupra Harkivului au fost aruncate bombe aeriene, iar nouă persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1336 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:39 În noaptea de 21 octombrie, dronele rusești au atacat regiunea Cernihiv, a anunțat șeful Administrației militare regionale, Viacheslav Ceaus. Potrivit acestuia, dronele au lovit o instalație de termoficare și un obiectiv energetic situate în două comune din raionul Cernihiv. În urma atacului, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă de urgență în oraș...
10:50
Ala Nemerenco, ministra Sănătății din Guvernul Recean, nu va face parte din cabinetul de miniștri condus de Alexandru Munteanu. Anunțul a fost făcut de însăși Nemerenco, prin intermediul paginii sale de Facebook. „Nu mă regăsesc în lista noului guvern”, a scris șefa Ministerului Sănătății din Guvernul Recean, fără a veni cu mai multe precizări. Luni,...
10:30
A atacat un angajat al unui local, cerând banii din aparatul de casă: inculpatul, condamnat la închisoare pentru tâlhărie # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis, pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie, după ce a atacat angajatul unui local de fast-food, cerându-i banii pe care îi avea în aparatul de casă. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit unui...
Acum 24 ore
10:20
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, urmează să înceapă executarea unei pedepse de cinci ani de închisoare într-o celulă de 9 metri pătrați # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, va ajunge marți, 21 octombrie, după gratii, începând să ispășească o pedeapsă de cinci ani de închisoare, scrie France 24. La închisoarea Santé, aflată în inima Parisului, Sarkozy va fi plasat singur într-una dintre cele 15 celule de 9 metri pătrați din unitatea de izolare. Potrivit personalului instituției, citat...
09:40
LIVE TEXT/ „El va lua ceva” – Trump spune că Putin a „câștigat” teritorii în Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1336 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:30 Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a „câștigat o anumită proprietate” în urma invaziei la scară largă asupra Ucrainei și ar trebui să fie de așteptat ca el „să păstreze” teritorii ucrainene ca parte a unui acord de pace, a declarat președintele SUA, Donald Trump, într-un interviu pentru Fox News difuzat pe 19 octombrie, scrie...
09:00
Trei priorități pentru potențialul Guvern Munteanu și reforma administrativ-teritorială: „Nepopularitatea unei măsuri nu înseamnă că aceasta este rea” # Ziarul de Garda
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a evidențiat trei priorități din Programul său de guvernare. Totodată, acesta a abordat subiectul unor reforme „dureroase”, precum cea administrativ-teritorială. Declarațiile au fost făcute luni, 20 octombrie, în cadrul unei emisiuni de la TV8. Trei cele mai importante priorități declarate de Munteanu sunt „creșterea...
08:10
Potențialul premier, Alexandru Munteanu, are trei cetățenii: „Mi s-a propus și cetățenia Franței” # Ziarul de Garda
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, deține trei cetățenii – a R. Moldova, României și Statelor Unite ale Americii. El a confirmat informația luni, 20 octombrie, în cadrul unei emisiuni de la TV8, menționând totodată că i s-a oferit și a refuzat cetățenia franceză. Alexandru Munteanu deține cetățenia americană...
Ieri
22:10
LIVE TEXT/ Rafinăria de petrol din Novokuibîșevsk, Rusia se oprește după un atac al Ucrainei cu drone. Război în Ucraina, ziua 1335 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Rafinăria de petrol Novokuibîșevsk din regiunea Samara din Rusia, deținută de Rosneft, și-a oprit procesarea principală de petrol în urma celui de-al doilea atac cu drone într-o lună, scrie Reuters. Conform unor surse, rafinăria a închis unitatea de distilare a țițeiului AVT-11, care are o capacitate de 18.900 de tone metrice pe zi...
21:50
Bulgaria i-ar putea permite lui Putin să traverseze spațiul aerian cu avionul, în drum spre Budapesta pentru întâlnirea cu Trump # Ziarul de Garda
Bulgaria este pregătită să-și deschidă spațiul aerian pentru avionul președintelui rus Vladimir Putin, dacă acesta decide să se deplaseze la Budapesta, în Ungaria, pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump, a anunțat luni, 20 octombrie, ministrul bulgar de externe Georg Georgiev, în cadrul Consiliului Afaceri Externe al UE de la Luxemburg, scrie hotnews.ro. Discutând...
21:20
Moscova folosește recunoașterea facială pentru a reține bărbați care refuză recrutarea militară # Ziarul de Garda
Autoritățile din Moscova folosesc tehnologia de recunoaștere facială pentru a-i reține pe cetățenii ruși care evită și contestă ordinele de înrolare în armată, a avertizat o organizație pentru drepturile omului citată de The Moscow Times. Autoritățile de la Moscova folosesc metode tot mai stricte pentru a asigura procesul de recrutare în armată. Potrivit Alianței Civile din...
20:50
LIVE TEXT/ Armata rusă a lansat un atac masiv asupra orașului Pavlohrad cu rachete și drone: 16 victime raportate. Război în Ucraina, ziua 1335 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:40 Trupele ruse au lansat un atac masiv asupra districtului Pavlohrad cu rachete și drone pe tot parcursul zilei, avariind infrastructura și provocând victime, anunță Vladyslav Haivanenko, șeful interimar al Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, scrie Ukrinform. Potrivit acestuia, 16 persoane au fost rănite în Pavlohrad, 15 dintre ele fiind spitalizate. „Patru sunt în stare...
20:00
Aplicarea TVA la importul autovehiculelor, care urma să intre în vigoare din 2026, va fi amânată până la aderarea R. Moldova la UE # Ziarul de Garda
Impozitul sub formă de TVA a importurilor autoturismelor în R. Moldova va fi amânat odată cu aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, acesat urma să intre în vigoare din 1 ianuarie 2026, anunță luni, 20 octombrie, Radu Marian. „Urmare a consultărilor cu conducerea Ministerului Finanțelor și a Serviciului Vamal, vom propune în Parlament amânarea intrării...
19:40
Ministrul Educației va cere retragerea gradului didactic fostei directoare a Grădiniței nr. 32, condamnată la închisoare pentru corupere pasivă # Ziarul de Garda
Cazul fostei directoare de la Grădinița nr. 32 din Chișinău, Dina Pavaleanu, va fi examinat la următoarea ședință a Consiliului de Etică al Ministerului Educației și Cercetării (MEC), a anunțat luni, 20 octombrie, ministrul Dan Perciun. Acesta a declarat că va cere retragerea gradului didactic ai fostei șefe. Pe 16 octombrie Dina Pavaleanu, care în...
19:10
Mihai Popșoi la reuniunea miniștrilor de Externe de la Luxemburg: „Cetățenii R. Moldova au spus clar și răspicat unde doresc să își vadă viitorul lor și al copiilor lor” # Ziarul de Garda
Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi a participa luni, 20 octombrie, la reuniunea miniștrilor Afacerilor Externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg. Acesta a declarat în cadrul reuniunii că R. Moldova „speră acum, după alegerile parlamentare, pe sprijinul statelor membre pentru a avansa la următoarea etapă, pentru a deschide clusterele de negocieri și a...
18:30
În spațiul public din R. Moldova, dar și din alte țări afectate de propaganda rusă, sunt frecvent invocați în context negativ termeni precum „sorosist”, „globalist” sau „Noua Ordine Mondială”. Noțiunile sunt folosite pentru a speria, pentru a șubrezi idei democratice sau pentru a discredita adversarii politici. În acest articol explicăm simplu ce se ascunde în...
18:30
„Există așteptarea ca domnul Munteanu să vină și cu propuneri proprii în acest cabinet. Cu profilul lui, ne-ar direcționa cu gândul că Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor ar putea să aibă oameni care vor fi din partea domnului Munteanu”, constată expertul Andrei Curăraru. „Ar fi bine să se păstreze o continuitate. Proiectele de amploare începute de...
18:00
Campanie de hărțuire în mediul online asupra unei jurnaliste de la Radio Moldova Comrat, după o emisiune cu deputatul Nicolae Dudoglo. CJI cere organelor de drept tragerea la răspundere # Ziarul de Garda
După emisiunea de la Radio Moldova Comrat ai jurnalistei Elena Celac cu deputatul Adunării Populare, Nicolae Dudoglo, în care politicianul a mințit răspunzând la întrebările despre legăturile sale cu Șor și a părăsit studioul, jurnalista s-a confruntat cu un val de insulte, acuzații și amenințări. Astfel, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și alte asociații condamnă...
17:50
De ce Nicolae Botgros NU va prezida prima ședință a noului Parlament, deși s-a declarat „onorat” inițial: # Ziarul de Garda
După ce Vladimir Voronin (84 de ani) a refuzat să deschidă prima ședință a noului Parlament în calitate de decan de vârstă, următorul cel mai vârstnic deputat este Nicolae Botgros, în vârstă de 72 de ani. Inițial, acesta a declarat că ar fi „onorat” să prezideze prima ședință Parlamentului, dar la scurt timp după, Parlamentul a...
