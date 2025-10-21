LIVE TEXT/ Zelenski: „Rusia duce cea mai mare campanie teroristă din lume împotriva sistemului energetic al Ucrainei”. Război în Ucraina, ziua 1336

17:50

După ce Vladimir Voronin (84 de ani) a refuzat să deschidă prima ședință a noului Parlament în calitate de decan de vârstă, următorul cel mai vârstnic deputat este Nicolae Botgros, în vârstă de 72 de ani. Inițial, acesta a declarat că ar fi „onorat” să prezideze prima ședință Parlamentului, dar la scurt timp după, Parlamentul a...