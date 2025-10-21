Liderii europene au emis o declarație comună prin care susțin un armistițiu în Ucraina pe liniile de luptă actuale
Ziarul de Garda, 21 octombrie 2025 13:40
Liderii europeni, inclusiv din Marea Britanie, Franța, Germania și Uniunea Europeană, au emis marți, 21 octombrie, o declarație comună cu Ucraina, susținând apelul președintelui american Donald Trump pentru un armistițiu pe liniile de luptă actuale, scrie Reuters. „Susținem cu tărie poziția președintelui Trump potrivit căreia luptele ar trebui să înceteze imediat, iar linia de contact...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
14:00
Blocul „Alternativa”, conferință despre activitatea sa din viitorul Parlament: „Fracțiunea va munci doar în interesele statului” # Ziarul de Garda
Reprezentanții Blocului „Alternativa” au susținut o conferință de presă marți, 21 octombrie, în ajunul ședinței de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a. Vorbind despre ulterioara activitate a fracțiunii în Legislativ, aceștia au menționat că vor susține inițiativele colegilor din Parlament dacă acestea vor fi „în interesele statului”. „Dragi cetățeni, prin încrederea dumneavoastră, pe care...
Acum 30 minute
13:40
Liderii europene au emis o declarație comună prin care susțin un armistițiu în Ucraina pe liniile de luptă actuale # Ziarul de Garda
Liderii europeni, inclusiv din Marea Britanie, Franța, Germania și Uniunea Europeană, au emis marți, 21 octombrie, o declarație comună cu Ucraina, susținând apelul președintelui american Donald Trump pentru un armistițiu pe liniile de luptă actuale, scrie Reuters. „Susținem cu tărie poziția președintelui Trump potrivit căreia luptele ar trebui să înceteze imediat, iar linia de contact...
13:40
Un bărbat de 43 de ani din satul Mărinești, raionul Sîngerei, este căutat de poliție după ce a plecat de acasă într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit. Marți, 21 octombrie, Poliția R. Moldova a emis un comunicat de presă în care solicită ajutorul cetățenilor pentru identificarea bărbatului. Potrivit polițiștilor de la Sîngerei, bărbatul...
Acum o oră
13:20
VIDEO/ Aproape de a lovi un pieton: șoferul unui Range Rover ar putea fi privat de dreptul de a conduce, după ce a fost surprins în timp ce nu a acordat prioritate unui pieton # Ziarul de Garda
Șoferul unui Range Rover riscă să rămână fără dreptul de a conduce, după ce a fost la câțiva centimetri de a lovi un pieton care trecea regulamentar strada. Incidentul a fost surprins pe 17 octombrie, pe bulevardul Dacia, din sectorul Botanica al capitalei, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP), care a publicat și o...
Acum 2 ore
12:50
Primul raport de nepromovare a evaluării integrității la Curtea de Apel Sud, acceptat de către CSM: Judecătorul Serghei Pilipenco urmează să fie eliberat din funcție # Ziarul de Garda
Judecător Serghei Pilipenco, de la Curtea de Apel Sud, urmează să fie eliberat din funcție. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat în ședința de marți, 21 octombrie, raportul Comisiei de Evaluare a Judecătorilor și a constatat nepromovarea evaluării de către magistrat. Cu 10 voturi „pro” și un vot „contra” – al membrei Natalia Bondarenco, care activat...
12:40
Atacatorul prim-ministrului Slovaciei Robert Fico a fost găsit vinovat de terorism și condamnat la 21 de ani de închisoare # Ziarul de Garda
Marți, 21 octombrie, un tribunal slovac a decis că bărbatul care l-a împușcat și rănit pe premierul Robert Fico în 2024 este vinovat de terorism. Astfel, acesta a fost condamnat la 21 de ani de închisoare, scrie Reuters. Bărbatul în vârstă de 72 de ani a tras cinci focuri de armă asupra lui Fico de...
12:30
FOTO/ Incendiu la Bălți: proprietarul unei locuințe a sărit de la etajul 5 pentru a se salva. Pompierii au evacuat 20 de persoane # Ziarul de Garda
Un incendiu a izbucnit în noaptea de luni spre marți, 21 octombrie, într-un apartament, în municipiul Bălți. Cazul a fost raportat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Proprietarul locuinței, un bărbat de 31 de ani, a sărit pe fereastră pentru a se salva. Proprietarul locuinței, situată la etajul cinci al unui bloc de...
12:10
Undă verde de la CSM: un ex-judecător, bănuit de corupție, va fi percheziționat și ar putea fi reținut și arestat # Ziarul de Garda
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis solicitarea procurorului general interimar, Alexandru Machidon, cu privire la percheziția și aducerea silită a unui ex-judecător, bănuit de comiterea faptelor de corupție și infracțiuni conexe corupției. Marți, 21 octombrie 2025, membrii Consiliului s-a întrunit într-o ședință extraordinară pentru a examina demersul Procurorului General interimar privind autorizarea efectuării...
12:10
„I-a expirat lui cumnatul meu”: Un medic și un polițist din Hîncești, vizați într-o schemă de falsificare a adeverințelor medicale pentru permise de conducere # Ziarul de Garda
Un medic și un conducător din cadrul Inspectoratului de Poliție Hîncești sunt cercetați de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii SPIA al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), fiind bănuiți că ar fi participat la o schemă de falsificare a adeverințelor medicale necesare pentru reînnoirea permiselor de conducere. Potrivit anchetatorilor, cei...
Acum 4 ore
11:50
Condamnat la închisoare: Un ofițer superior al Penitenciarului nr. 13, găsit vinovat de înlesnirea evadării unei deținute. A fost ajutat de către un prieten, care era polițist de sector. Femeia evadată este în continuare în afara țării # Ziarul de Garda
Un tânăr în vârstă de 24 de ani, care deținea funcția de ofițer superior în cadrul Penitenciarului nr. 13 Chișinău, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, urmând ca 2 ani de închisoare să fie executați în penitenciar, iar un an de închisoare a fost suspendat condiționat pe o perioadă de probă de un...
11:40
UPDATE/ Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a ajuns la închisoarea pariziană La Santé # Ziarul de Garda
UPDATE 11:34 Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a ajuns la închisoarea pariziană La Santé, unde, începând cu 21 octombrie, își va ispăși pedeapsa. Acesta a fost condamnat la cinci ani de detenție pentru implicare într-un complot criminal privind finanțarea ilegală, din Libia, a campaniei sale prezidențiale din 2007, relatează DW. Potrivit anchetei, regimul lui...
11:10
ZdG, nominalizat la Premiul Național de Etică şi Deontologie jurnalistică, ediţia 2025. 12 instituții mass-media și 9 jurnaliști au rămas în competiție # Ziarul de Garda
Ziarul de Gardă a fost nominalizat la Premiul Național de Etică şi Deontologie jurnalistică, ediţia 2025, alături de alte 11 instituții media și 9 jurnaliști. Candidaturile au fost selectate de Consiliul de Presă din cele 29 de propuneri care au fost transmise până la data de 15 octombrie. Până pe 10 noiembrie, candidații vor fi...
10:50
LIVE TEXT/ Cernihiv a rămas fără curent electric după un atac rusesc. Asupra Harkivului au fost aruncate bombe aeriene, iar nouă persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1336 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:39 În noaptea de 21 octombrie, dronele rusești au atacat regiunea Cernihiv, a anunțat șeful Administrației militare regionale, Viacheslav Ceaus. Potrivit acestuia, dronele au lovit o instalație de termoficare și un obiectiv energetic situate în două comune din raionul Cernihiv. În urma atacului, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă de urgență în oraș...
10:50
Ala Nemerenco, ministra Sănătății din Guvernul Recean, nu va face parte din cabinetul de miniștri condus de Alexandru Munteanu. Anunțul a fost făcut de însăși Nemerenco, prin intermediul paginii sale de Facebook. „Nu mă regăsesc în lista noului guvern”, a scris șefa Ministerului Sănătății din Guvernul Recean, fără a veni cu mai multe precizări. Luni,...
10:30
A atacat un angajat al unui local, cerând banii din aparatul de casă: inculpatul, condamnat la închisoare pentru tâlhărie # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis, pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie, după ce a atacat angajatul unui local de fast-food, cerându-i banii pe care îi avea în aparatul de casă. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit unui...
10:20
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, urmează să înceapă executarea unei pedepse de cinci ani de închisoare într-o celulă de 9 metri pătrați # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, va ajunge marți, 21 octombrie, după gratii, începând să ispășească o pedeapsă de cinci ani de închisoare, scrie France 24. La închisoarea Santé, aflată în inima Parisului, Sarkozy va fi plasat singur într-una dintre cele 15 celule de 9 metri pătrați din unitatea de izolare. Potrivit personalului instituției, citat...
Acum 6 ore
09:40
LIVE TEXT/ „El va lua ceva” – Trump spune că Putin a „câștigat” teritorii în Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1336 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:30 Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a „câștigat o anumită proprietate” în urma invaziei la scară largă asupra Ucrainei și ar trebui să fie de așteptat ca el „să păstreze” teritorii ucrainene ca parte a unui acord de pace, a declarat președintele SUA, Donald Trump, într-un interviu pentru Fox News difuzat pe 19 octombrie, scrie...
09:00
Trei priorități pentru potențialul Guvern Munteanu și reforma administrativ-teritorială: „Nepopularitatea unei măsuri nu înseamnă că aceasta este rea” # Ziarul de Garda
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a evidențiat trei priorități din Programul său de guvernare. Totodată, acesta a abordat subiectul unor reforme „dureroase”, precum cea administrativ-teritorială. Declarațiile au fost făcute luni, 20 octombrie, în cadrul unei emisiuni de la TV8. Trei cele mai importante priorități declarate de Munteanu sunt „creșterea...
08:10
Potențialul premier, Alexandru Munteanu, are trei cetățenii: „Mi s-a propus și cetățenia Franței” # Ziarul de Garda
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, deține trei cetățenii – a R. Moldova, României și Statelor Unite ale Americii. El a confirmat informația luni, 20 octombrie, în cadrul unei emisiuni de la TV8, menționând totodată că i s-a oferit și a refuzat cetățenia franceză. Alexandru Munteanu deține cetățenia americană...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ Rafinăria de petrol din Novokuibîșevsk, Rusia se oprește după un atac al Ucrainei cu drone. Război în Ucraina, ziua 1335 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Rafinăria de petrol Novokuibîșevsk din regiunea Samara din Rusia, deținută de Rosneft, și-a oprit procesarea principală de petrol în urma celui de-al doilea atac cu drone într-o lună, scrie Reuters. Conform unor surse, rafinăria a închis unitatea de distilare a țițeiului AVT-11, care are o capacitate de 18.900 de tone metrice pe zi...
21:50
Bulgaria i-ar putea permite lui Putin să traverseze spațiul aerian cu avionul, în drum spre Budapesta pentru întâlnirea cu Trump # Ziarul de Garda
Bulgaria este pregătită să-și deschidă spațiul aerian pentru avionul președintelui rus Vladimir Putin, dacă acesta decide să se deplaseze la Budapesta, în Ungaria, pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump, a anunțat luni, 20 octombrie, ministrul bulgar de externe Georg Georgiev, în cadrul Consiliului Afaceri Externe al UE de la Luxemburg, scrie hotnews.ro. Discutând...
21:20
Moscova folosește recunoașterea facială pentru a reține bărbați care refuză recrutarea militară # Ziarul de Garda
Autoritățile din Moscova folosesc tehnologia de recunoaștere facială pentru a-i reține pe cetățenii ruși care evită și contestă ordinele de înrolare în armată, a avertizat o organizație pentru drepturile omului citată de The Moscow Times. Autoritățile de la Moscova folosesc metode tot mai stricte pentru a asigura procesul de recrutare în armată. Potrivit Alianței Civile din...
20:50
LIVE TEXT/ Armata rusă a lansat un atac masiv asupra orașului Pavlohrad cu rachete și drone: 16 victime raportate. Război în Ucraina, ziua 1335 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:40 Trupele ruse au lansat un atac masiv asupra districtului Pavlohrad cu rachete și drone pe tot parcursul zilei, avariind infrastructura și provocând victime, anunță Vladyslav Haivanenko, șeful interimar al Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, scrie Ukrinform. Potrivit acestuia, 16 persoane au fost rănite în Pavlohrad, 15 dintre ele fiind spitalizate. „Patru sunt în stare...
20:00
Aplicarea TVA la importul autovehiculelor, care urma să intre în vigoare din 2026, va fi amânată până la aderarea R. Moldova la UE # Ziarul de Garda
Impozitul sub formă de TVA a importurilor autoturismelor în R. Moldova va fi amânat odată cu aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, acesat urma să intre în vigoare din 1 ianuarie 2026, anunță luni, 20 octombrie, Radu Marian. „Urmare a consultărilor cu conducerea Ministerului Finanțelor și a Serviciului Vamal, vom propune în Parlament amânarea intrării...
19:40
Ministrul Educației va cere retragerea gradului didactic fostei directoare a Grădiniței nr. 32, condamnată la închisoare pentru corupere pasivă # Ziarul de Garda
Cazul fostei directoare de la Grădinița nr. 32 din Chișinău, Dina Pavaleanu, va fi examinat la următoarea ședință a Consiliului de Etică al Ministerului Educației și Cercetării (MEC), a anunțat luni, 20 octombrie, ministrul Dan Perciun. Acesta a declarat că va cere retragerea gradului didactic ai fostei șefe. Pe 16 octombrie Dina Pavaleanu, care în...
19:10
Mihai Popșoi la reuniunea miniștrilor de Externe de la Luxemburg: „Cetățenii R. Moldova au spus clar și răspicat unde doresc să își vadă viitorul lor și al copiilor lor” # Ziarul de Garda
Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi a participa luni, 20 octombrie, la reuniunea miniștrilor Afacerilor Externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg. Acesta a declarat în cadrul reuniunii că R. Moldova „speră acum, după alegerile parlamentare, pe sprijinul statelor membre pentru a avansa la următoarea etapă, pentru a deschide clusterele de negocieri și a...
18:30
În spațiul public din R. Moldova, dar și din alte țări afectate de propaganda rusă, sunt frecvent invocați în context negativ termeni precum „sorosist”, „globalist” sau „Noua Ordine Mondială”. Noțiunile sunt folosite pentru a speria, pentru a șubrezi idei democratice sau pentru a discredita adversarii politici. În acest articol explicăm simplu ce se ascunde în...
18:30
„Există așteptarea ca domnul Munteanu să vină și cu propuneri proprii în acest cabinet. Cu profilul lui, ne-ar direcționa cu gândul că Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor ar putea să aibă oameni care vor fi din partea domnului Munteanu”, constată expertul Andrei Curăraru. „Ar fi bine să se păstreze o continuitate. Proiectele de amploare începute de...
18:00
Campanie de hărțuire în mediul online asupra unei jurnaliste de la Radio Moldova Comrat, după o emisiune cu deputatul Nicolae Dudoglo. CJI cere organelor de drept tragerea la răspundere # Ziarul de Garda
După emisiunea de la Radio Moldova Comrat ai jurnalistei Elena Celac cu deputatul Adunării Populare, Nicolae Dudoglo, în care politicianul a mințit răspunzând la întrebările despre legăturile sale cu Șor și a părăsit studioul, jurnalista s-a confruntat cu un val de insulte, acuzații și amenințări. Astfel, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și alte asociații condamnă...
17:50
De ce Nicolae Botgros NU va prezida prima ședință a noului Parlament, deși s-a declarat „onorat” inițial: # Ziarul de Garda
După ce Vladimir Voronin (84 de ani) a refuzat să deschidă prima ședință a noului Parlament în calitate de decan de vârstă, următorul cel mai vârstnic deputat este Nicolae Botgros, în vârstă de 72 de ani. Inițial, acesta a declarat că ar fi „onorat” să prezideze prima ședință Parlamentului, dar la scurt timp după, Parlamentul a...
17:10
Autoritățile din București: „În acest moment încă nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei” # Ziarul de Garda
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, care examinează dosarul privind explozia din blocul din cartierul bucureştean Rahova, transmite luni, 20 octombrie, că deocamdată nu există concluzii privind cauzele producerii deflagraţiei în care trei persoane au murit şi 15 au fost rănite, transmite G4Media. Procurorii informează că nu sunt indicii că explozia a fost...
16:30
Condamnat la închisoare: Un ofițer superior al Penitenciarului nr. 13, găsit vinovat de înlesnirea evadării unei deținute. Femeia evadată este în continuare în afara țării # Ziarul de Garda
Un tânăr în vârstă de 24 de ani, care deținea funcția de ofițer superior în cadrul Penitenciarului nr. 13 Chișinău, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, urmând ca 2 ani de închisoare să fie executați în penitenciar, iar un an de închisoare a fost suspendat condiționat pe o perioadă de probă de un...
16:30
Un bărbat de 44 de ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis pentru tentativă de omor, anunță luni, 20 octombrie, Procuratura Generală (PG). Conform PG, la această condamnarea s-a adăugat parțial o pedeapsă anterioară pentru o infracțiune legată de droguri, neexecutată integral. De asemenea, instanța a...
16:20
Legea Guvernului Bolojan de modificare a pensiilor magistraților, respinsă de Curtea Constituțională a României din motive de procedură # Ziarul de Garda
Cei nouă judecători ai Curtea Constituțională a României (CCR) au admis, luni, 20 octombrie, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Instanța supremă a acuzat, printre altele, că „a fost ignorată,...
15:50
Zinaida Greceanîi va deschide prima ședință a Parlamentului, după ce deputații Vladimir Voronin și Nicolae Botgros au refuzat # Ziarul de Garda
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituire miercuri, 22 octombrie, începând cu ora 10:00. Ședința va fi prezidată de decanul supleant ca vârstă, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin (84 de ani) a refuzat să deschidă prima ședință în calitate de decan de vârstă, iar următorul cel mai vârstnic deputat, Nicolae...
15:50
VIDEO/ Vasile Costiuc a semnat un „protocol de colaborare” cu George Simion înaintea constituirii noului Parlament # Ziarul de Garda
Partidul Politic „Democrația Acasă” (PPDA), formațiune care a produs surpriza la alegerile parlamentare din 28 septembrie și a acces în Parlament, a semnat un „protocol de colaborare” cu partidul extremist AUR din România, condus de George Simion, care are interdicție de a intra în R. Moldova și care este acuzat de legături cu Rusia. Cei...
15:30
Un tânăr de 18 ani este suspectat de vânzarea substanțelor narcotice: „Valoarea drogurilor depășește un milion de lei” # Ziarul de Garda
Timp de mai multe luni, polițiștii din Bălți au documentat activitatea ilegală a unui tânăr de 18 ani, suspectat de vânzarea substanțelor narcotice și psihotrope pe teritoriul municipiului și în nordul țării, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General de Poliție (IGP). În timpul măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că acesta procura drogurile din Chișinău,...
15:10
VIDEO/ USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează 80 de ani de viziune, identitate și excelență europeană # Ziarul de Garda
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova vă invită la celebrarea celor opt decenii de activitate prodigioasă în domeniul învățământului superior medical, cercetării și practicii medicale. Cu acest prilej, în perioada 20-25 octombrie vor fi desfășurate un șir de evenimente științifice, socioculturale și sportive organizate în cadrul Zilelor Universității 2025....
14:50
VIDEO/ Merz a avertizat că dacă Ucraina cedează teritorii Kremlinului, Moldova va fi „următoarea”. Explicațiile unui expert militar: „Rusia nu s-ar opri nici la Istanbul, dacă ar avea ocazia” # Ziarul de Garda
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că o eventuală capitulare a Ucrainei în fața Rusiei ar deschide calea agresiunii Kremlinului spre alte state din regiune, inclusiv R. Moldova și țările baltice. Expertul militar Artur Leșcu a spus că declarația nu surprinde, întrucât „Rusia, așa cum o cunoaștem astăzi, nu s-ar opri nici la Istanbul, dacă...
14:40
Vladimir Plahotniuc va sta încă 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată astăzi, 20 octombrie 2025, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Solicitarea a venit din partea procurorilor Anticorupție, care argumentează cererea prin faptul că Plahotniuc s-a eschivat de la justiție timp de șase ani, utilizând mai multe identități false, lucru care...
14:40
Un tânăr de 18 ani este suspectat de realizarea substanțelor narcotice: „Valoarea drogurilor depășește un milion de lei” # Ziarul de Garda
Timp de mai multe luni, polițiștii din Bălți au documentat activitatea ilegală a unui tânăr de 18 ani, suspectat de realizarea substanțelor narcotice și psihotrope pe teritoriul municipiului și în nordul țării, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General de Poliție (IGP). În timpul măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că acesta procura drogurile din Chișinău,...
14:20
Constantin Țuțu, kickboxerul pe care Vladimir Plahotniuc l-a făcut deputat, a fost adus silit în fața instanței în dosarul în care este cercetat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență. Acuzații de tergiversare a dosarului După un șir de amânări ale ședințelor de judecată, la începutul lunii martie 2025, Țuțu a fost audiat în dosarul...
14:10
LIVE TEXT/ Ucraina pregătește un contract pentru achiziționarea a 25 de sisteme Patriot. Război în Ucraina, ziua 1335 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:05 Ucraina pregătește un contract pentru achiziționarea a 25 de sisteme de apărare aeriană Patriot, a declarat președintele Volodimir Zelenski, ceea ce ar reprezenta un impuls enorm pentru capacitatea Kievului de a se apăra împotriva bombardamentelor aeriene ale Rusiei, scrie Reuters. În declarațiile făcute presei la o întâlnire duminică și aprobate pentru difuzare luni,...
Ieri
13:40
Avocații Poporului așteaptă „maturitate politică” de la noul Parlament: 9 direcții-cheie pentru deputații aleși și sprijinul financiar pentru presă și societatea civilă # Ziarul de Garda
Oficiul Avocatului Poporului a elaborat un îndemn către noii deputați în Parlamentul R. Moldova, aleși în urma scrutinului din 28 septembrie. Avocații Poporului au trasat 9 direcții-cheie pentru consolidarea democrației, îmbunătățirea actului de guvernare și protejarea drepturilor omului. Totodată, ombudsmanii au evidențial necesitatea finanțării pentru sectorul civic și presa independentă. În context, Oficiul Avocatului Poporului...
13:30
Procurorii Anticorupție solicită prelungirea cu încă 30 de zile a arestului preventiv în privința lui Plahotniuc. Acuzatorul Alexandru Cernei a argumentat solicitarea prin faptul că Plahotniuc s-a eschivat de la justiție timp de șase ani, utilizând mai multe identități false, lucru care s-ar putea repeta. De cealaltă parte, apărătorul lui Plahotniuc, avocatul Ion Vîzdoagă, spune...
13:20
Percheziții la Ungheni: Un fost angajat al ASP, reținut de CNA în dosarul de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași # Ziarul de Garda
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în cadrul unei „ample cauze penale” care vizează corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași, potrivit unui comunicat de presă. Bărbatul a fost plasat în izolatorul de urmărire penală al CNA....
12:50
Patru bărbați riscă până la 10 ani de închisoare pentru escrocherii online. Ar fi cauzat un prejudiciu de peste 4 milioane de lei # Ziarul de Garda
Patru bărbați riscă până la 10 ani de închisoare. Aceștia sunt bănuiți de comiterea a „cel puțin cinci episoade de escrocherie prin intermediul unor platforme online de investiții”, informează Poliția R. Moldova într-un comunicat de presă emis luni, 20 octombrie. Cei patru ar fi cauzat, potrivit polițiștilor, un prejudiciu de peste 4 milioane de lei....
12:30
„Ghena și Nicoleta” nu există? Ion Ceban susține că sunt „anumite circumstanțe” când comentariile de pe pagina oficială a Primăriei sunt șterse # Ziarul de Garda
Edilul Ion Ceban a comentat „incidentul” de pe 15 octombrie, când pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Chișinău a apărut o postare incoerentă și cu greșeli gramaticale, care sugera că ar exista trei oameni, printre care „Ghena și Nicoleta”, care „curăță” comentariile „cu prostii” de la postările municipalității. Primarul general a declarat că sunt...
12:00
Vladimir Plahotniuc a refuzat din nou să se prezinte în fața instanție, în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahontiuc, solicitând timp suplimentar pentru a studia dosarul. Cu toate acestea, deși instanța a dispus escortatea lui Plahotniuc la Judecătoria Chișinău în vederea studierii materialelor cauzei, inculpatul nu a făcut uz de această oportunitate și a depus mai...
11:40
Canva, printre cele mai populare platforme de design grafic, a picat. O altă aplicație indisponibilă – Signal # Ziarul de Garda
Canva, una dintre cele mai cunoscute platforme pentru design grafic, folosită pentru imagini, machete sau videoclipuri scurte, a picat la nivel global luni dimineața, 20 octombrie. Utilizatorii au remarcat că nici aplicația de mesagerie Signal nu este disponibilă. Utilizatorii nu au putut nici măcar să raporteze către Canva faptul că înregistrează probleme în platformă. Singura...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.