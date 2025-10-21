Polițiștii din Sîngerei caută un bărbat de 43 de ani dispărut de acasă

12:50

Patru bărbați riscă până la 10 ani de închisoare. Aceștia sunt bănuiți de comiterea a „cel puțin cinci episoade de escrocherie prin intermediul unor platforme online de investiții”, informează Poliția R. Moldova într-un comunicat de presă emis luni, 20 octombrie. Cei patru ar fi cauzat, potrivit polițiștilor, un prejudiciu de peste 4 milioane de lei....