Bulgaria i-ar putea permite lui Putin să traverseze spațiul aerian cu avionul, în drum spre Budapesta pentru întâlnirea cu Trump

11:00

Pakistanul şi Afganistanul au convenit, duminică, asupra unui „armistiţiu imediat” după negocierile de sâmbătă din Qatar, în încercarea de a restabili calmul durabil la graniţa lor, după o confruntare care a provocat zeci de morţi, a anunţat Doha, informează AFP, citat de News.ro. În cadrul acestor negocieri, „cele două părţi au convenit asupra unui armistiţiu...