Bulgaria i-ar putea permite lui Putin să traverseze spațiul aerian cu avionul, în drum spre Budapesta pentru întâlnirea cu Trump
Ziarul de Garda, 20 octombrie 2025 21:50
Bulgaria este pregătită să-și deschidă spațiul aerian pentru avionul președintelui rus Vladimir Putin, dacă acesta decide să se deplaseze la Budapesta, în Ungaria, pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump, a anunțat luni, 20 octombrie, ministrul bulgar de externe Georg Georgiev, în cadrul Consiliului Afaceri Externe al UE de la Luxemburg, scrie hotnews.ro. Discutând...
• • •
LIVE TEXT/ Rafinăria de petrol din Novokuibîșevsk, Rusia se oprește după un atac al Ucrainei cu drone. Război în Ucraina, ziua 1335 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Rafinăria de petrol Novokuibîșevsk din regiunea Samara din Rusia, deținută de Rosneft, și-a oprit procesarea principală de petrol în urma celui de-al doilea atac cu drone într-o lună, scrie Reuters. Conform unor surse, rafinăria a închis unitatea de distilare a țițeiului AVT-11, care are o capacitate de 18.900 de tone metrice pe zi...
Moscova folosește recunoașterea facială pentru a reține bărbați care refuză recrutarea militară # Ziarul de Garda
Autoritățile din Moscova folosesc tehnologia de recunoaștere facială pentru a-i reține pe cetățenii ruși care evită și contestă ordinele de înrolare în armată, a avertizat o organizație pentru drepturile omului citată de The Moscow Times. Autoritățile de la Moscova folosesc metode tot mai stricte pentru a asigura procesul de recrutare în armată. Potrivit Alianței Civile din...
LIVE TEXT/ Armata rusă a lansat un atac masiv asupra orașului Pavlohrad cu rachete și drone: 16 victime raportate. Război în Ucraina, ziua 1335 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:40 Trupele ruse au lansat un atac masiv asupra districtului Pavlohrad cu rachete și drone pe tot parcursul zilei, avariind infrastructura și provocând victime, anunță Vladyslav Haivanenko, șeful interimar al Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, scrie Ukrinform. Potrivit acestuia, 16 persoane au fost rănite în Pavlohrad, 15 dintre ele fiind spitalizate. „Patru sunt în stare...
Aplicarea TVA la importul autovehiculelor, care urma să intre în vigoare din 2026, va fi amânată până la aderarea R. Moldova la UE # Ziarul de Garda
Impozitul sub formă de TVA a importurilor autoturismelor în R. Moldova va fi amânat odată cu aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, acesat urma să intre în vigoare din 1 ianuarie 2026, anunță luni, 20 octombrie, Radu Marian. „Urmare a consultărilor cu conducerea Ministerului Finanțelor și a Serviciului Vamal, vom propune în Parlament amânarea intrării...
Ministrul Educației va cere retragerea gradului didactic fostei directoare a Grădiniței nr. 32, condamnată la închisoare pentru corupere pasivă # Ziarul de Garda
Cazul fostei directoare de la Grădinița nr. 32 din Chișinău, Dina Pavaleanu, va fi examinat la următoarea ședință a Consiliului de Etică al Ministerului Educației și Cercetării (MEC), a anunțat luni, 20 octombrie, ministrul Dan Perciun. Acesta a declarat că va cere retragerea gradului didactic ai fostei șefe. Pe 16 octombrie Dina Pavaleanu, care în...
Mihai Popșoi la reuniunea miniștrilor de Externe de la Luxemburg: „Cetățenii R. Moldova au spus clar și răspicat unde doresc să își vadă viitorul lor și al copiilor lor” # Ziarul de Garda
Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi a participa luni, 20 octombrie, la reuniunea miniștrilor Afacerilor Externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg. Acesta a declarat în cadrul reuniunii că R. Moldova „speră acum, după alegerile parlamentare, pe sprijinul statelor membre pentru a avansa la următoarea etapă, pentru a deschide clusterele de negocieri și a...
În spațiul public din R. Moldova, dar și din alte țări afectate de propaganda rusă, sunt frecvent invocați în context negativ termeni precum „sorosist”, „globalist” sau „Noua Ordine Mondială”. Noțiunile sunt folosite pentru a speria, pentru a șubrezi idei democratice sau pentru a discredita adversarii politici. În acest articol explicăm simplu ce se ascunde în...
„Există așteptarea ca domnul Munteanu să vină și cu propuneri proprii în acest cabinet. Cu profilul lui, ne-ar direcționa cu gândul că Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor ar putea să aibă oameni care vor fi din partea domnului Munteanu”, constată expertul Andrei Curăraru. „Ar fi bine să se păstreze o continuitate. Proiectele de amploare începute de...
Campanie de hărțuire în mediul online asupra unei jurnaliste de la Radio Moldova Comrat, după o emisiune cu deputatul Nicolae Dudoglo. CJI cere organelor de drept tragerea la răspundere # Ziarul de Garda
După emisiunea de la Radio Moldova Comrat ai jurnalistei Elena Celac cu deputatul Adunării Populare, Nicolae Dudoglo, în care politicianul a mințit răspunzând la întrebările despre legăturile sale cu Șor și a părăsit studioul, jurnalista s-a confruntat cu un val de insulte, acuzații și amenințări. Astfel, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și alte asociații condamnă...
De ce Nicolae Botgros NU va prezida prima ședință a noului Parlament, deși s-a declarat „onorat” inițial: # Ziarul de Garda
După ce Vladimir Voronin (84 de ani) a refuzat să deschidă prima ședință a noului Parlament în calitate de decan de vârstă, următorul cel mai vârstnic deputat este Nicolae Botgros, în vârstă de 72 de ani. Inițial, acesta a declarat că ar fi „onorat” să prezideze prima ședință Parlamentului, dar la scurt timp după, Parlamentul a...
Autoritățile din București: „În acest moment încă nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei” # Ziarul de Garda
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, care examinează dosarul privind explozia din blocul din cartierul bucureştean Rahova, transmite luni, 20 octombrie, că deocamdată nu există concluzii privind cauzele producerii deflagraţiei în care trei persoane au murit şi 15 au fost rănite, transmite G4Media. Procurorii informează că nu sunt indicii că explozia a fost...
Condamnat la închisoare: Un ofițer superior al Penitenciarului nr. 13, găsit vinovat de înlesnirea evadării unei deținute. Femeia evadată este în continuare în afara țării # Ziarul de Garda
Un tânăr în vârstă de 24 de ani, care deținea funcția de ofițer superior în cadrul Penitenciarului nr. 13 Chișinău, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, urmând ca 2 ani de închisoare să fie executați în penitenciar, iar un an de închisoare a fost suspendat condiționat pe o perioadă de probă de un...
Un bărbat de 44 de ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis pentru tentativă de omor, anunță luni, 20 octombrie, Procuratura Generală (PG). Conform PG, la această condamnarea s-a adăugat parțial o pedeapsă anterioară pentru o infracțiune legată de droguri, neexecutată integral. De asemenea, instanța a...
Legea Guvernului Bolojan de modificare a pensiilor magistraților, respinsă de Curtea Constituțională a României din motive de procedură # Ziarul de Garda
Cei nouă judecători ai Curtea Constituțională a României (CCR) au admis, luni, 20 octombrie, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Instanța supremă a acuzat, printre altele, că „a fost ignorată,...
Zinaida Greceanîi va deschide prima ședință a Parlamentului, după ce deputații Vladimir Voronin și Nicolae Botgros au refuzat # Ziarul de Garda
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituire miercuri, 22 octombrie, începând cu ora 10:00. Ședința va fi prezidată de decanul supleant ca vârstă, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin (84 de ani) a refuzat să deschidă prima ședință în calitate de decan de vârstă, iar următorul cel mai vârstnic deputat, Nicolae...
VIDEO/ Vasile Costiuc a semnat un „protocol de colaborare” cu George Simion înaintea constituirii noului Parlament # Ziarul de Garda
Partidul Politic „Democrația Acasă” (PPDA), formațiune care a produs surpriza la alegerile parlamentare din 28 septembrie și a acces în Parlament, a semnat un „protocol de colaborare” cu partidul extremist AUR din România, condus de George Simion, care are interdicție de a intra în R. Moldova și care este acuzat de legături cu Rusia. Cei...
Un tânăr de 18 ani este suspectat de vânzarea substanțelor narcotice: „Valoarea drogurilor depășește un milion de lei” # Ziarul de Garda
Timp de mai multe luni, polițiștii din Bălți au documentat activitatea ilegală a unui tânăr de 18 ani, suspectat de vânzarea substanțelor narcotice și psihotrope pe teritoriul municipiului și în nordul țării, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General de Poliție (IGP). În timpul măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că acesta procura drogurile din Chișinău,...
VIDEO/ USMF „Nicolae Testemițanu” celebrează 80 de ani de viziune, identitate și excelență europeană # Ziarul de Garda
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova vă invită la celebrarea celor opt decenii de activitate prodigioasă în domeniul învățământului superior medical, cercetării și practicii medicale. Cu acest prilej, în perioada 20-25 octombrie vor fi desfășurate un șir de evenimente științifice, socioculturale și sportive organizate în cadrul Zilelor Universității 2025....
VIDEO/ Merz a avertizat că dacă Ucraina cedează teritorii Kremlinului, Moldova va fi „următoarea”. Explicațiile unui expert militar: „Rusia nu s-ar opri nici la Istanbul, dacă ar avea ocazia” # Ziarul de Garda
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că o eventuală capitulare a Ucrainei în fața Rusiei ar deschide calea agresiunii Kremlinului spre alte state din regiune, inclusiv R. Moldova și țările baltice. Expertul militar Artur Leșcu a spus că declarația nu surprinde, întrucât „Rusia, așa cum o cunoaștem astăzi, nu s-ar opri nici la Istanbul, dacă...
Vladimir Plahotniuc va sta încă 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată astăzi, 20 octombrie 2025, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Solicitarea a venit din partea procurorilor Anticorupție, care argumentează cererea prin faptul că Plahotniuc s-a eschivat de la justiție timp de șase ani, utilizând mai multe identități false, lucru care...
Constantin Țuțu, kickboxerul pe care Vladimir Plahotniuc l-a făcut deputat, a fost adus silit în fața instanței în dosarul în care este cercetat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență. Acuzații de tergiversare a dosarului După un șir de amânări ale ședințelor de judecată, la începutul lunii martie 2025, Țuțu a fost audiat în dosarul...
LIVE TEXT/ Ucraina pregătește un contract pentru achiziționarea a 25 de sisteme Patriot. Război în Ucraina, ziua 1335 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:05 Ucraina pregătește un contract pentru achiziționarea a 25 de sisteme de apărare aeriană Patriot, a declarat președintele Volodimir Zelenski, ceea ce ar reprezenta un impuls enorm pentru capacitatea Kievului de a se apăra împotriva bombardamentelor aeriene ale Rusiei, scrie Reuters. În declarațiile făcute presei la o întâlnire duminică și aprobate pentru difuzare luni,...
Avocații Poporului așteaptă „maturitate politică” de la noul Parlament: 9 direcții-cheie pentru deputații aleși și sprijinul financiar pentru presă și societatea civilă # Ziarul de Garda
Oficiul Avocatului Poporului a elaborat un îndemn către noii deputați în Parlamentul R. Moldova, aleși în urma scrutinului din 28 septembrie. Avocații Poporului au trasat 9 direcții-cheie pentru consolidarea democrației, îmbunătățirea actului de guvernare și protejarea drepturilor omului. Totodată, ombudsmanii au evidențial necesitatea finanțării pentru sectorul civic și presa independentă. În context, Oficiul Avocatului Poporului...
Procurorii Anticorupție solicită prelungirea cu încă 30 de zile a arestului preventiv în privința lui Plahotniuc. Acuzatorul Alexandru Cernei a argumentat solicitarea prin faptul că Plahotniuc s-a eschivat de la justiție timp de șase ani, utilizând mai multe identități false, lucru care s-ar putea repeta. De cealaltă parte, apărătorul lui Plahotniuc, avocatul Ion Vîzdoagă, spune...
Percheziții la Ungheni: Un fost angajat al ASP, reținut de CNA în dosarul de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași # Ziarul de Garda
Un fost angajat al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în cadrul unei „ample cauze penale” care vizează corupția sistemică la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași, potrivit unui comunicat de presă. Bărbatul a fost plasat în izolatorul de urmărire penală al CNA....
Patru bărbați riscă până la 10 ani de închisoare pentru escrocherii online. Ar fi cauzat un prejudiciu de peste 4 milioane de lei # Ziarul de Garda
Patru bărbați riscă până la 10 ani de închisoare. Aceștia sunt bănuiți de comiterea a „cel puțin cinci episoade de escrocherie prin intermediul unor platforme online de investiții”, informează Poliția R. Moldova într-un comunicat de presă emis luni, 20 octombrie. Cei patru ar fi cauzat, potrivit polițiștilor, un prejudiciu de peste 4 milioane de lei....
„Ghena și Nicoleta” nu există? Ion Ceban susține că sunt „anumite circumstanțe” când comentariile de pe pagina oficială a Primăriei sunt șterse # Ziarul de Garda
Edilul Ion Ceban a comentat „incidentul” de pe 15 octombrie, când pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Chișinău a apărut o postare incoerentă și cu greșeli gramaticale, care sugera că ar exista trei oameni, printre care „Ghena și Nicoleta”, care „curăță” comentariile „cu prostii” de la postările municipalității. Primarul general a declarat că sunt...
Vladimir Plahotniuc a refuzat din nou să se prezinte în fața instanție, în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahontiuc, solicitând timp suplimentar pentru a studia dosarul. Cu toate acestea, deși instanța a dispus escortatea lui Plahotniuc la Judecătoria Chișinău în vederea studierii materialelor cauzei, inculpatul nu a făcut uz de această oportunitate și a depus mai...
Canva, printre cele mai populare platforme de design grafic, a picat. O altă aplicație indisponibilă – Signal # Ziarul de Garda
Canva, una dintre cele mai cunoscute platforme pentru design grafic, folosită pentru imagini, machete sau videoclipuri scurte, a picat la nivel global luni dimineața, 20 octombrie. Utilizatorii au remarcat că nici aplicația de mesagerie Signal nu este disponibilă. Utilizatorii nu au putut nici măcar să raporteze către Canva faptul că înregistrează probleme în platformă. Singura...
LIVE TEXT/ Federația Rusă a atacat infrastructura logistică a Ucrainei, lovind căile ferate și obiectivele portuare. Război în Ucraina, ziua 1335 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:15 În această noapte, Federația Rusă a atacat din nou infrastructura logistică a Ucrainei, lovind căile ferate și obiectivele portuare, a anunțat viceprim-ministru pentru reconstrucția Ucrainei, Oleksii Kuleba. În regiunea Cernigău, a fost lovită o substație electrică a căilor ferate ucrainene. „Încă din noapte, electricienii feroviari s-au apucat să repare pagubele, însă inamicul a...
Șeful diplomației R. Moldova va întreprinde o vizită de lucru la Luxemburg, unde va participa la reuniunea miniștrilor de Externe # Ziarul de Garda
Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi va participa la reuniunea miniștrilor Afacerilor Externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, pe marginea reuniunii Consiliului pentru afaceri externe al Uniunii Europene. Conform unui comunicat de presă, participarea are loc la invitația Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a...
„Vetting-ul pentru avocați este inutil” — reacția Uniunii Avocaților la propunerea Maiei Sandu. UARM vrea lista apărătorilor care ar fi implicați în grupări criminale # Ziarul de Garda
Declarația președintei Maia Sandu despre necesitatea ca avocații să fie supuși unui proces de verificare a integrității etice și financiare este privită „cu îngrijorare” de Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UARM): „Instituirea unui proces de vetting pentru avocați este inutilă”. Uniunea Avocaților i-a cerut șefei statului o listă cu „orice abuzuri comise de avocați în...
LIVE TEXT/ Trei rachete balistice și 20 de drone au lovit în 12 locații din Ucraina. Alte aproape 40 de drone au fost doborâte. Război în Ucraina, ziua 1335 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:25 În noaptea de 20 octombrie (de la ora 19:00 pe 19 octombrie), armata rusă a atacat Ucraina cu trei rachete balistice Iskander-M/KN-23 și 60 de drone. Conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/„suprimat” 38 de drone, în nordul, sudul și estul țării. Au fost înregistrate 3 rachete balistice...
Politico/ Țările care aderă la UE ar putea avea drepturi de vot limitate. Opțiunea este luată în calcul pentru a ocoli blocarea procesului de extindere # Ziarul de Garda
Țările candidate ar putea adera la Uniunea Europeană fără drepturi de vot depline, într-o mișcare care ar putea face ca lideri precum Viktor Orbán să fie mai favorabili aderării unor țări precum Ucraina la blocul comunitar, scrie Politico. Inițiativa ar permite țărilor care se află în prezent pe calea aderării, precum Ucraina, R. Moldova și...
LIVE TEXT/ Regiunea Dnipropetrovsk, atacată cu drone în timpul nopții. Mai multe case și clădiri agricole au fost avariate. Război în Ucraina, ziua 1335 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:00 În timpul nopții, forțele ruse au lovit cu drone comunitățile Mejova și Pokrovsk din raionul Sînelnîkove al regiunii Dnipropetrovsk, a anunțat guvernatorul Vladislav Gaivanenko. „A izbucnit un incendiu într-o clădire cu cinci etaje. Au luat foc și magazinele. Clădirea culturii a fost avariată. În raionul Nikopol, agresorul a lovit cu drone și artilerie....
Moldoveni din toată Europa, uniți la Padova: „Diaspora trimite acasă nu doar bani, dar și valori, responsabilitate” # Ziarul de Garda
Peste patru sute de moldoveni din diverse țări europene și-au dat întâlnire astăzi în orașul Padova din Italia, în cadrul „Festivalului Diasporei Unite”. Aceștia au cântat melodii despre dor și dragoste de țară, au dansat hore și au vorbit limba română. Potrivit organizatorilor, scopul evenimentului este „consolidarea legăturii dintre cetățenii din diasporă și cei din...
LIVE TEXT/ Zelenski: „Pregătim anumite măsuri pe front și răspundem la atacurile rusești”. Război în Ucraina, ziua 1334 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina pregătește anumite acțiuni pe linia frontului și răspunde la fiecare atac rusesc. Potrivit Ukrinform, el a declarat acest lucru în discursul său zilnic publicat pe site-ul președintelui. „Au existat deja rapoarte astăzi din partea armatei și a Serviciului de Securitate al Ucrainei. Situația de pe front,...
R. Moldova va trece la ora de iarnă într-o săptămână. Cum să vă pregătiți cel mai bine de schimbarea orei # Ziarul de Garda
În 2025, R. Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, când ceasurile se dau înapoi cu o oră. Astfel, ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă zi din an, cu 25 de ore. R. Moldova va trece oficial la ora de iarnă în noaptea dintre...
Cel mai mare combinat de procesare a gazului din Rusia opreşte fluxul din Kazahstan, după un atac cu drone ucrainene # Ziarul de Garda
Combinatul de procesare a gazului din Orenburg, cea mai mare instalaţie de acest tip din lume, a fost nevoit să suspende preluarea gazului provenit din Kazahstan după un atac cu drone al Ucrainei, a anunţat duminică Ministerul Energiei din Kazahstan, potrivit Reuters, citat de News.ro. Guvernatorul regiunii Orenburg, Evgheni Solnţev, a declarat anterior că uzina...
LIVE TEXT/ Mai multe explozii s-au auzit în Zaporijjea, sistemele de apărare aeriană au fost activate. Război în Ucraina, ziua 1334 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:30 Exploziile auzite în Zaporijjea în timpul alertei de raid aerian au fost rezultatul activării sistemelor de apărare aeriană. Potrivit Ukrinform, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov, a raportat acest lucru pe Telegram. „Locuitori din Zaporijjea, sunetele exploziilor pe care le-ați auzit acum câteva minute sunt opera gărzilor noastre cerești. Rapoartele preliminare nu...
În satul Coșernița a fost deschisă cantina de ajutor social. Zilnic, 25 de beneficiari vor avea acces la prânzuri calde # Ziarul de Garda
Pe 18 octombrie, în satul Coșernița, raionul Florești, a fost deschisă oficial cantina de ajutor social, destinată să ofere mese calde celor aflați în dificultate. Inițiativa a fost posibilă datorită parteneriatului cu Asociația de caritate din Marea Britanie MSTJ Way, care a sprijinit anterior un proiect similar în raionul Basarabeasca, potrivit unui comunicat al Ministerului...
Proteste în SUA: Mulțimi imense din întreaga țară s-au mobilizat împotriva lui Trump # Ziarul de Garda
Americani de toate vârstele au ieșit sâmbătă, 18 octombrie, pe stradă în număr mare pentru a protesta împotriva lui Donald Trump, în cadrul unei zile de mobilizare națională descrisă de dreapta ca o mișcare „de ură împotriva Americii”, relatează AFP, citat de Agerpres. De la New York la Los Angeles, trecând prin mici orașe din...
Muzeul Louvre din Paris a fost închis după un jaf: „Anchetele sunt în curs de desfășurare” # Ziarul de Garda
Un jaf care a avut loc duminică dimineață, 19 octombrie, la muzeul Louvre din Paris a forțat instituția să se închidă pentru tot restul zilei, a anunțat ministrul Culturii din Franța, Rachida Dati, potrivit Euronews. Ministrul Culturii din Franța, Rachida Dati, a declarat că muzeul Louvre rămâne închis duminică, 19 octombrie, după ce a avut...
Premieră la Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”. Au fost efectuate trei proceduri noi de implantare în secția de cardiologie # Ziarul de Garda
În premieră pentru Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, pe 8 octombrie 2025, au fost efectuate primele proceduri de implantare a unui un resincronizator cardiac (CRT) și a două defibrilatoare cardiace (ICD), potrivit unui mesaj al spitalului. Intervențiile au fost realizate în cadrul Secției de Cardiologie Intervențională și Electrofiziologie, care se află actualmente în proces de...
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță cod galben de îngheț pe întreg teritoriul țării, pentru data de 20 și 21 octombrie 2025. Potrivit meteorologilor, în orele nocturne și ale dimineții se prevăd înghețuri cu intensitatea de -1 și până la -3°C. Pe 20 și 21 octombrie se așteaptă cod galben de îngheț pe întreg teritoriul...
O dantură sănătoasă începe în bucătărie: cum influențează alimentația sănătatea orală # Ziarul de Garda
O alimentație echilibrată, bogată în vitamine, minerale și alimente naturale, contribuie la formarea unei danturi puternice și a unei cavități bucale sănătoase, în timp ce consumul excesiv de zahăr, băuturi carbogazoase sau gustări procesate favorizează dezvoltarea bacteriilor dăunătoare. „Prima masă a zilei îți hrănește și zâmbetul. Micul dejun setează nu doar metabolismul, ci și pH-ul...
LIVE TEXT/ Putin ar fi cerut, într-o discuţie cu Trump, controlul deplin asupra Doneţkului drept condiţie pentru încetarea războiului. Război în Ucraina, ziua 1334 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:21 Preşedintele rus Vladimir Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu preşedintele american Donald Trump, relatează Washington Post, citat de News.ro și G4Media. Potrivit publicaţiei americane, citată de Kyiv Independent, Putin a indicat...
Pakistanul şi Afganistanul au ajuns la un acord privind „încetarea imediată a focului” # Ziarul de Garda
Pakistanul şi Afganistanul au convenit, duminică, asupra unui „armistiţiu imediat” după negocierile de sâmbătă din Qatar, în încercarea de a restabili calmul durabil la graniţa lor, după o confruntare care a provocat zeci de morţi, a anunţat Doha, informează AFP, citat de News.ro. În cadrul acestor negocieri, „cele două părţi au convenit asupra unui armistiţiu...
