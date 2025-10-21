Percheziții după ce CSM și-a dat acordul: numele ex-președintelui de instanță și detalii din dosarul în care este învinuit de trafic de influență. Și-a dat demisia înainte de a-i fi evaluată integritatea și a plecat onorabil din sistem

15:50

Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituire miercuri, 22 octombrie, începând cu ora 10:00. Ședința va fi prezidată de decanul supleant ca vârstă, Zinaida Greceanîi, după ce Vladimir Voronin (84 de ani) a refuzat să deschidă prima ședință în calitate de decan de vârstă, iar următorul cel mai vârstnic deputat, Nicolae...