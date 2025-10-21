Cine sunt cei șapte acuzatorii de stat care au depus jurământul de numire în funcție. Vor activa în mai multe procuraturi raionale

17:10

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, care examinează dosarul privind explozia din blocul din cartierul bucureştean Rahova, transmite luni, 20 octombrie, că deocamdată nu există concluzii privind cauzele producerii deflagraţiei în care trei persoane au murit şi 15 au fost rănite, transmite G4Media. Procurorii informează că nu sunt indicii că explozia a fost...