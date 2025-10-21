Trei priorități pentru potențialul Guvern Munteanu și reforma administrativ-teritorială: „Nepopularitatea unei măsuri nu înseamnă că aceasta este rea”

14:20

Americani de toate vârstele au ieșit sâmbătă, 18 octombrie, pe stradă în număr mare pentru a protesta împotriva lui Donald Trump, în cadrul unei zile de mobilizare națională descrisă de dreapta ca o mișcare „de ură împotriva Americii”, relatează AFP, citat de Agerpres. De la New York la Los Angeles, trecând prin mici orașe din...