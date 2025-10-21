Interconexiune strategică România - R. Moldova: Transelectrica lansează două proiecte majore de 400 kV
Radio Moldova, 21 octombrie 2025 21:20
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice din Transelectrica a lansat construcția a două linii electrice aeriene de 400 kV care vor închide inelul energetic din nordul României și vor consolida legătura sistemului național cu cel al Republicii Moldova. Noile investiții – linia Gădălin-Suceava și linia de interconexiune Suceava-Bălți – sunt considerate proiecte strategice pentru securitatea energetică regională și pentru integrarea Republicii Moldova în rețeaua europeană ENTSO-E.
Acum 10 minute
21:40
O tornadă neobișnuită a lovit nordul Franței, provocând prăbușirea a trei macarale pe un șantier. Incidentul s-a soldat cu moartea unui muncitor de 23 de ani și rănirea gravă a altor zece persoane, dintre care patru în stare critică. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili dacă tragedia a fost cauzată exclusiv de condițiile meteo extreme sau și de posibile deficiențe tehnice.
Acum 30 minute
21:20
Interconexiune strategică România - R. Moldova: Transelectrica lansează două proiecte majore de 400 kV # Radio Moldova
21:20
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a obținut medalia de argint la Campionatele Mondiale de tineret „sub 23 de ani”, competiție ce se desfășoară în orașul Novi Sad din Serbia. În finala concursului categoriei sale de greutate, cea de până la 63 de kilograme, el a fost învins de azerul Ziya Babașov.
Acum 2 ore
20:40
Partidul Socialiștilor (PSRM), care a acces în Parlament pe lista Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, va forma o fracțiune separată în viitorul Parlament. Anunțul a fost făcut de liderul socialiștilor, Igor Dodon, în seara zilei de 21 octombrie, după ședința Consiliului Republican al PSRM.
20:40
Sala „Mihai Eminescu” a Bibliotecii Naționale devine un centru cultural modern al capitalei # Radio Moldova
Sala de evenimente a Bibliotecii Naționale din Chișinău a devenit un spațiu multifuncțional modern, deschis publicului larg. Aceasta a fost renovată cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. Sala „Mihai Eminescu” va putea găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții și concerte, fiind dotată cu echipamente digitale moderne pentru sonorizare, traduceri simultane și transmisiuni online.
20:10
Președintele SUA, Donald Trump, a renunțat la planurile de a se întâlni în curând cu Vladimir Putin, relatează Reuters, citând un înalt oficial de la Casa Albă.
19:50
Un fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț este vizat într-un dosar de trafic de influență, după ce ar fi pretins bani pentru a influența o decizie judecătorească. Ofițerii CNA și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău au efectuat percheziții la domiciliul, biroul și automobilul magistratului, ridicând documente și obiecte relevante pentru anchetă.
Acum 4 ore
19:20
18:20
Reintegrarea regiunii transnistrene este posibilă prin intermediul unor mecanisme economice, susține Alexandru Munteanu # Radio Moldova
Reintegrarea regiunii transnistrene este posibilă pe cale pașnică, prin intermediul unor mecanisme economice, susține candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu. Potrivit acestuia, eforturile diplomatice, îmbinate cu beneficiile economice, vor contribui în cele din urmă la reunificarea statului. Totuși, experții sunt de părere că procesul nu poate fi realizat doar prin măsuri economice, pentru că unul dintre principalele obstacole în calea reintegrării statului este staționarea ilegală a trupelor ruse în stânga Nistrului.
18:00
Universitățile din R. Moldova, tot mai atractive pentru studenții străini: Avantajele statului nostru în raport cu alte țări din regiune # Radio Moldova
Universitățile din Republica Moldova devin tot mai atractive pentru studenții străini. În anul academic 2025 - 2026, numărul acestora a crescut cu 376 față de anul precedent, până la 1.100. Cei mai mulți au ales domenii precum Medicina, Educația sau Business. Un exemplu este Andrei Tudose, student originar din România, care face zilnic naveta între Iași și Chișinău pentru a-și îndeplini visul de a deveni profesor de dans.
17:50
În Republica Moldova, incluziunea copiilor și adulților cu tulburări din spectrul autist rămâne o provocare majoră atât pentru autorități, cât și pentru comunitate. Deși aceste persoane beneficiază de asistență medicală și socială, sprijinul oferit este adesea insuficient. Cristina Prisacari a aflat, într-un reportaj realizat pentru emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova, cum se descurcă familiile în astfel de situații și cum fac față presiunilor emoționale și cheltuielilor financiare.
Acum 6 ore
17:40
De ce a fost amânată aplicarea TVA la importul autoturismelor: Ministerul Finanțelor invocă riscuri de corupție și lipsă de claritate # Radio Moldova
Decizia de a amâna aplicarea TVA-ului de 20% la importul autoturismelor, care urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026, a fost determinată de necesitatea asigurării unei implementări corecte, transparente și lipsite de riscuri de corupție, explică autoritățile.
17:30
Alegerile parlamentare din R. Moldova, sursă de inspirație pentru metodologia europeană de observare a scrutinelor electorale # Radio Moldova
Republica Moldova a primit o reconfirmare clară a sprijinului deplin din partea Uniunii Europene pentru procesul de aderare, în cadrul reuniunii miniștrilor de Externe desfășurate luni, 20 septembrie, la Luxemburg. Declarația a fost făcută de vicepremierul în exercițiu Mihai Popșoi, ministrul de Externe al Republicii Moldova, care a reprezentat Chișinăul la eveniment.
17:10
Funcția de mediator educațional pentru copiii de etnie romă, pilotată în trei localități din nordul țării # Radio Moldova
Copiii de etnie romă din trei localități situate în nordul R. Moldova vor fi sprijiniți de mediatori educaționali pentru a evita absenteismul și abandonul școlar, a elimina bullying-ul și discriminarea și pentru a facilita comunicarea dintre familii, școli și comunități. Inițiativa va fi testată timp de zece luni la Edineț, Otaci din raionul Ocnița și la Soroca.
17:00
Kaja Kallas: 26 de țări ale UE au fost de acord să participe la tribunalul împotriva Rusiei # Radio Moldova
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a declarat că 26 de state membre ale Uniunii Europene și-au confirmat disponibilitatea de a participa la crearea unui tribunal special privind evenimentele din războiul împotriva Ucrainei, transmite Radio Svoboda.
16:20
Schema „ruda implicată în accident”: Pensionară din Bălți, înșelată de escroci cu 300 de mii de lei # Radio Moldova
Tot ce a agonisit o viață întreagă a ajuns în mâinile escrocilor. O femeie de 85 de ani din municipiul Bălți a devenit victima unei escrocherii, după ce a fost convinsă de persoane necunoscute să le transmită 300 de mii de lei, crezând că își salvează fiica. Femeia nu bănuia că era păcălită prin cunoscuta schemă „ruda implicată în accident”.
16:00
Ministra în exercițiu a Finanțelor: R. Moldova are un deficit bugetar acceptabil. „Trebuie să investim mai mult în proiecte strategice” # Radio Moldova
Deficitul bugetar al Republicii Moldova este unul „acceptabil” și nu trebuie privit cu îngrijorare atâta timp cât resursele sunt direcționate spre dezvoltare economică, susține ministra în exercițiu a Finanțelor, Victoria Belous. În opinia ei, un nivel de 4% înregistrat anul trecut și un deficit estimat de 5% pentru anul curent sunt „deficite acceptabile pentru țările care vor să se dezvolte”.
16:00
Peste cinci mii de șomeri din întreaga țară și-au găsit un loc de muncă apelând la ANOFM # Radio Moldova
Peste cinci mii de șomeri din întreaga țară și-au găsit un loc de muncă apelând la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cei mai mulți provin din mediul rural, iar mai mult de jumătate dintre persoanele angajate sunt femei, informează Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
Acum 8 ore
15:40
Antrenorul belgian Vincent Kompany și-a prelungit contractul cu Bayern Munchen și ar putea rămâne la clubul din Landul Bavaria până în iunie 2029. Sub comanda tehnicianului de 39 de ani, bavarezii au câștigat toate cele 11 meciuri din în acest sezon, indiferent de competiția în care au evoluat. În aceste condiții, Bayern se află pe primul loc în clasamentul Bundesligii germane de fotbal, cât și în grupa unică a Ligii Campionilor UEFA, unde mâine seară vor juca pe teren propriu cu echipa belgiană Club Brugge.
15:30
La un pas de tragedie: un copil a pătruns pe teritoriul unei stații electrice ca să recupereze o minge # Radio Moldova
O tragedie a putut fi evitată în sectorul Ciocana al capitalei după ce un angajat al companiei Premier Energy a observat un copil care a pătruns neautorizat pe teritoriul unei stații electrice, punându-și viața în pericol.
15:30
„Vreau să revin la munca de creație”: Sergiu Prodan nu se va regăsi în viitorul Guvern # Radio Moldova
Ministrul în exercițiu al Culturii, Sergiu Prodan, a anunțat că nu va face parte din noul Guvern al Republicii Moldova. Într-o conferință de presă, în care și-a prezentat bilanțul celor patru ani de mandat, Prodan a declarat că își dorește să revină la munca de creație.
15:10
Colectările de bani din școli și grădinițe, „un fenomen care ia amploare”, susține Asociația „Părinți Solidari” # Radio Moldova
În grădinițele și școlile din capitală sunt colectate, lunar, sute de lei de la părinți, deși legea interzice acest lucru. Potrivit Asociației „Părinți Solidari”, într-o singură instituție preșcolară sumele pot ajunge „până la un milion de lei pe an” — bani necontabilizați, adunați „benevol”, dar percepuți ca obligație. În timp ce Ministerul Educației și Cercetării anunță noi măsuri privind transparența banilor colectați, părinții și autoritățile locale își pasează vina reciproc.
15:00
Două adolescente din Republica Moldova au creat un sistem care să-i ajute pe utilizatorii diferitelor platforme online să-și țină conturile departe de hackeri. Inovația a fost prezentată la Bruxelles, în finala europeană a competiției Girls Go Circular, dedicată securității cibernetice.
15:00
Japonia: A cincea schimbare de premier în cinci ani la Tokyo - dar prima femeie la conducerea guvernului # Radio Moldova
Pentru prima dată în istoria Japoniei, o femeie a devenit prim-ministru. Parlamentul de la Tokyo a ales-o pe Sanae Takaichi, în vârstă de 64 de ani, în funcția de șefă a guvernului. Ea a obținut, în mod neașteptat, majoritatea voturilor încă din primul tur al scrutinului. Pe 27 octombrie, Takaichi urmează să-l primească pe președintele SUA, Donald Trump - prima sa mare provocare în fruntea executivului nipon, relatează DW.
15:00
Echipa națională de juniori „sub 15 de ani" a Republicii Moldova, a fost învinsă cu 1:3 de selecționata similară de fotbal a României, în primul din cele două meciuri amicale programate. Partida s-a disputat pe stadionul Centrului Național de Fotbal de la Buftea, iar golul junilor noștri „tricolori” a fost marcat de Alexandru Gafeli în minutul 21.
14:30
TikTok: Cinci rețele proruse și peste 134.000 de conturi false au fost eliminate în perioada electorală din R. Moldova # Radio Moldova
Peste 134.000 de conturi false și aproape 2 milioane de urmăritori falși au fost eliminați de TikTok în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din Republica Moldova, desfășurate pe 28 septembrie. În același timp, platforma anunță că a dezmembrat cinci rețele coordonate, care însumau peste 7.000 de conturi ce vizau publicul din Republica Moldova, promovând politicieni proruși și încercând să discrediteze guvernarea.
14:30
Șeful diplomației poloneze: avionul lui Putin ar putea fi forțat să aterizeze pentru arestare # Radio Moldova
Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a declarat că, dacă Vladimir Putin va zbura spre o posibilă întâlnire cu Donald Trump și va traversa spațiul aerian polonez, avionul său ar putea fi forțat să aterizeze pentru a fi arestat în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga, transmite BBC News.
14:10
TikTok: Cinci rețele proruse și peste 134.000 de conturi false au fost eliminate în perioada electorală din Republica Moldova # Radio Moldova
14:10
Vârstnicii dintr-o localitate din nordul țării primesc mese calde de la cantina socială # Radio Moldova
Douăzeci și cinci de vârstnici din satul Coșernița, raionul Florești, beneficiază, de luni până vineri, de un prânz cald oferit gratuit de cantina socială, care funcționează ca un serviciu al Primăriei localității. Având susținerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, autoritățile locale au decis să ofere acest sprijin, întrucât mulți bătrâni din sat sunt singuri, iar cei care au copiii plecați peste hotare sunt ajutați doar ocazional. Oficial, cantina este deschisă din 18 octombrie.
14:00
Căciuli de cârlan, confecționate la Bălți: „300 de lei pentru amatori, și cu 200 pentru copii” # Radio Moldova
Căciula de cârlan, un simbol al demnității și al identității naționale, mai este purtată și astăzi, cu mândrie, de bărbați din toate colțurile R. Moldova. La Bălți, tradiția confecționării căciulilor de cârlan este dusă mai departe de meșterul popular Victor Buzut, care transformă blana de miel sau de oaie într-o piesă vestimentară încărcată de istorie.
Acum 12 ore
13:40
Procurorul-șef al PCCOCS, Victor Furtuna, a promovat vettingul: Raport aprobat și în cazul lui Mihail Ivanov de la Procuratura Anticorupție # Radio Moldova
Șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtuna, și Mihail Ivanov, procuror la Procuratura Anticorupție (PA), sunt integri din punct de vedere financiar și etic.
13:40
„Alternativa” solicită depolitizarea instituțiilor statului și își asumă să susțină parcursul european al Republicii Moldova # Radio Moldova
Blocul „Alternativa”, care are opt deputați în noul Parlament de la Chișinău, se angajează să acționeze ca o „opoziție constructivă” și să susțină toate inițiativele menite să asigure creșterea economică și eliminarea sărăciei. Cu o zi înainte de ședința de constituire a Legislativului, liderii blocului au declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că vor susține pe deplin integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, cu respectarea intereselor cetățenilor țării. De asemenea, vor propune deputaților să aprobe o declarație comună pentru depolitizarea instituțiilor statului.
13:30
INTERVIU | Eurodeputat: Negocierile de aderare durează ani, dar R. Moldova și Ucraina trebuie legate de Europa acum, prin acorduri bilaterale # Radio Moldova
Republica Moldova este o țară europeană, iar Uniunea Europeană (UE) ar trebui să acționeze fără întârziere pentru a o ancora mai ferm de spațiul comunitar. Declarația aparține eurodeputatului francez Bernard Guetta, care susține necesitatea încheierii imediate a unor acorduri bilaterale între Uniunea Europeană și Republica Moldova, precum și cu Ucraina, pentru a accelera procesul de aderare a acestor state la blocul comunitar.
13:20
Liga Campionilor revine cu meciuri tari, iar cel mai spectaculos din această seară pare a fi Arsenal Londra - Atletico Madrid. Antrenorul "tunarilor", Mikel Arteta, a avut doar cuvinte de laudă pentru tehnicianul echipei adverse, Diego Simeone.
13:10
West Ham United a suferit al patrulea eșec consecutiv pe teren propriu de la debutul campionatului primei divizii engleze de fotbal, un record negativ pentru echipa londoneză, care a fost învinsă cu scorul de 0:2 de concitadina FC Brentford, în ultimul meci al etapei a 8-a. Oaspeții au marcat câte un gol pe repriză, prin brazilianul Igor Thiago, în minutul 43, și danezul Mathias Jensen, în timpul adițional al reprizei secunde.
13:00
Surpriză de proporții în fotbalul suedez. Mjällby AIF, o echipă care vine dintr-un sat cu aproape o mie 500 de locuitori, a cucerit în premieră titlul de campioană națională.
12:50
CSM acceptă cererea procurorilor: Un fost judecător, bănuit de corupție, va fi percheziționat și adus silit în fața acuzatorilor # Radio Moldova
Un fost judecător, bănuit de comiterea unor fapte de corupție și infracțiuni conexe, va putea fi supus perchezițiilor și adus silit în fața acuzatorilor de stat, în caz de necesitate. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis marți, 21 octombrie, cu 11 voturi „pentru” și zero „împotrivă”, solicitarea procurorului general interimar, Alexandru Machidon, care îl vizează pe fostul magistrat.
12:40
CSM a aprobat percheziția și aducerea silită a unui fost judecător, bănuit de fapte de corupție # Radio Moldova
12:40
Monitorizarea traficului de mărfuri: R. Moldova devine, de la 1 noiembrie, parte a rețelei vamale unice europene # Radio Moldova
Republica Moldova va deveni, începând cu data de 1 noiembrie curent, parte a rețelei vamale unice europene. Apartenența la această rețea înseamnă proceduri mai rapide și mai sigure pentru toți participanții la comerțul internațional, afirmă directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub.
12:20
Cu jucători precum Kourt Zouma sau Islam Slimani, CFR Cluj se află pe locul 11 în clasamentul Superligii românești de fotbal # Radio Moldova
CFR Cluj își continuă parcursul oscilant în actuala ediție a Superligii românești de fotbal. Discipolii italianului Andrea Mandorlini au suferit a patra înfrângere în 13 etape și au rămas pe locul 11 în clasament. Etapa a 13-a a fost una cu ghinion pentru fosta campioană a României, care a pierdut cu 0:1 în deplasare pe terenul grupării Petrolul Ploiești. Echipa-oaspete a jucat modest, având puține ocazii de gol. În minutul 7, kosovarul Lindon Emerllahu a tras pe lângă poartă, iar Denis Radu a marcat singurul gol al meciului în minutul 77.
12:20
Inspector AAC, la Radio Moldova: Pilotarea dronelor fără autorizație poate atrage amenzi și chiar sancțiuni penale # Radio Moldova
Fie că dronele sunt achiziționate pentru servicii foto-video, pentru a fi utilizate în agricultură sau, pur și simplu, din pasiune, fiecare utilizator este obligat să dețină o autorizație de pilotare. În lipsa acesteia, posesorii riscă amenzi sau chiar pedepse penale, avertizează Anton Danici, inspector pentru aeronave fără pilot din cadrul Autorității Aeronautice Civile (AAC).
12:10
„Afacere” cu adeverințe medicale false la Hâncești: un polițist și un medic, cercetați penal de PCCOCS # Radio Moldova
Un șef din cadrul Inspectoratului de Poliție Hâncești și un medic sunt cercetați penal pentru implicare într-o schemă de falsificare a adeverințelor medicale necesare pentru reînnoirea permiselor de conducere.
11:50
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a ajuns în finala concursului categoriei sale de greutate, cea de până la 63 de kilograme, la Campionatele Mondiale de tineret „sub 23 de ani”, competiție ce se desfășoară în orașul Novi Sad din Serbia. În prima confruntare, Eriomenco l-a învins cu 9:0 pe kazahul Nurdaulet Kapas, după care nu i-a lăsat nici o șansă suedezului Jan Algot Erik Gamelius, scor 8:0.
11:50
Aripa estică a Casei Albe, parțial demolată: Trump promite „cea mai frumoasă sală de bal din lume” # Radio Moldova
Donald Trump a început restructurarea reședinței președintelui Statelor Unite. Pe 20 octombrie a început demontarea aripii estice a Casei Albe - acolo unde Trump intenționează să construiască o sală de bal. Inspirația vine de la reședința sa privată de la complexul Mar-a-Lago din Florida, unde președintele american a construit de asemenea o sală de bal cu pereți acoperiți cu foiță de aur, scrie DW.
11:40
Atenție, contribuabili! SFS cere actualizarea echipamentelor de casă și de control, după trecerea la ora de iarnă # Radio Moldova
Contribuabilii din R. Moldova sunt obligați să își seteze echipamentele de casă și de control la ora de iarnă până la 20 noiembrie 2025, atenționează Serviciul Fiscal de Stat (SFS).
11:40
11:30
CCN: Întâlnirea dintre Rubio și Lavrov a fost amânată. Oficialii au așteptări diferite privind pacea în Ucraina # Radio Moldova
Întâlnirea programată pentru această săptămână între secretarul de stat al SUA, Mark Rubio, și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a fost amânată pentru moment, transmite BBC News cu referire la CNN, care citează surse.
11:30
Flăcări într-un bloc din Bălți: un bărbat a fost grav rănit, iar pompierii au evacuat cinci copii și 15 adulți # Radio Moldova
Un bărbat din Bălți a suferit arsuri grave într-un incendiu izbucnit, noaptea trecută, în apartamentul său. În stare de șoc, acesta a sărit de la fereastra locuinței sale, aflate la etajul cinci.
11:20
Recensământ 2024 | 84.7% dintre locuitorii R. Moldova sunt români/moldoveni: Ponderea cetățenilor care vorbesc româna, în creștere # Radio Moldova
Circa 85% din locuitorii Republicii Moldova se declară români/moldoveni, potrivit rezultatelor finale ale Recensământului populației și locuințelor din 2024, prezentate pe 20 octombrie de Biroul Național de Statistică (BNS). Totodată, 79.9% din populație a declarat româna și „moldoveneasca” drept limbă maternă.
11:20
Trecerea la ora de iarnă poate afecta somnul – specialiștii recomandă mai multă odihnă și mai puține ecrane # Radio Moldova
Republica Moldova trece la ora de iarnă. În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie, ceasurile vor fi date cu o oră înapoi, astfel încât ora 4:00 va deveni ora 3:00.
