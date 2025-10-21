„Afacere” cu adeverințe medicale false la Hâncești: un polițist și un medic, cercetați penal de PCCOCS

16:40

Chișinăuienii sunt îndemnați să raporteze reprezentanților Centrului municipal de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil cazurile persoanelor aflate în dificultate sau care necesită sprijin. Unele dintre acestea ajung în situații critice, necesitând spitalizare de urgență atât din cauza stării de sănătate precare, cât și a riscului pe care îl pot prezenta pentru cei din jur. Pe parcursul anului curent, echipa mobilă a Centrului a transportat 27 de astfel de persoane la spital, cu suspiciuni de tuberculoză.