TikTok: Cinci rețele proruse și peste 134.000 de conturi false au fost eliminate în perioada electorală din Republica Moldova
Radio Moldova, 21 octombrie 2025 14:10
Peste 134.000 de conturi false și aproape 2 milioane de urmăritori falși au fost eliminate de TikTok în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din Republica Moldova, desfășurate pe 28 septembrie. În același timp, platforma anunță că a dezmembrat cinci rețele coordonate, care însumau peste 7.000 de conturi ce vizau publicul din Republica Moldova, promovând politicieni proruși și încercând să discrediteze guvernarea.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 5 minute
14:30
TikTok: Cinci rețele proruse și peste 134.000 de conturi false au fost eliminate în perioada electorală din R. Moldova # Radio Moldova
Peste 134.000 de conturi false și aproape 2 milioane de urmăritori falși au fost eliminați de TikTok în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din Republica Moldova, desfășurate pe 28 septembrie. În același timp, platforma anunță că a dezmembrat cinci rețele coordonate, care însumau peste 7.000 de conturi ce vizau publicul din Republica Moldova, promovând politicieni proruși și încercând să discrediteze guvernarea.
14:30
Șeful diplomației poloneze: avionul lui Putin ar putea fi forțat să aterizeze pentru arestare # Radio Moldova
Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a declarat că, dacă Vladimir Putin va zbura spre o posibilă întâlnire cu Donald Trump și va traversa spațiul aerian polonez, avionul său ar putea fi forțat să aterizeze pentru a fi arestat în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga, transmite BBC News.
Acum 30 minute
14:10
TikTok: Cinci rețele proruse și peste 134.000 de conturi false au fost eliminate în perioada electorală din Republica Moldova # Radio Moldova
Peste 134.000 de conturi false și aproape 2 milioane de urmăritori falși au fost eliminate de TikTok în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din Republica Moldova, desfășurate pe 28 septembrie. În același timp, platforma anunță că a dezmembrat cinci rețele coordonate, care însumau peste 7.000 de conturi ce vizau publicul din Republica Moldova, promovând politicieni proruși și încercând să discrediteze guvernarea.
14:10
Vârstnicii dintr-o localitate din nordul țării primesc mese calde de la cantina socială # Radio Moldova
Douăzeci și cinci de vârstnici din satul Coșernița, raionul Florești, beneficiază, de luni până vineri, de un prânz cald oferit gratuit de cantina socială, care funcționează ca un serviciu al Primăriei localității. Având susținerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, autoritățile locale au decis să ofere acest sprijin, întrucât mulți bătrâni din sat sunt singuri, iar cei care au copiii plecați peste hotare sunt ajutați doar ocazional. Oficial, cantina este deschisă din 18 octombrie.
Acum o oră
14:00
Căciuli de cârlan, confecționate la Bălți: „300 de lei pentru amatori, și cu 200 pentru copii” # Radio Moldova
Căciula de cârlan, un simbol al demnității și al identității naționale, mai este purtată și astăzi, cu mândrie, de bărbați din toate colțurile R. Moldova. La Bălți, tradiția confecționării căciulilor de cârlan este dusă mai departe de meșterul popular Victor Buzut, care transformă blana de miel sau de oaie într-o piesă vestimentară încărcată de istorie.
13:40
Procurorul-șef al PCCOCS, Victor Furtuna, a promovat vettingul: Raport aprobat și în cazul lui Mihail Ivanov de la Procuratura Anticorupție # Radio Moldova
Șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtuna, și Mihail Ivanov, procuror la Procuratura Anticorupție (PA), sunt integri din punct de vedere financiar și etic.
13:40
„Alternativa” solicită depolitizarea instituțiilor statului și își asumă să susțină parcursul european al Republicii Moldova # Radio Moldova
Blocul „Alternativa”, care are opt deputați în noul Parlament de la Chișinău, se angajează să acționeze ca o „opoziție constructivă” și să susțină toate inițiativele menite să asigure creșterea economică și eliminarea sărăciei. Cu o zi înainte de ședința de constituire a Legislativului, liderii blocului au declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că vor susține pe deplin integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, cu respectarea intereselor cetățenilor țării. De asemenea, vor propune deputaților să aprobe o declarație comună pentru depolitizarea instituțiilor statului.
Acum 2 ore
13:30
INTERVIU | Eurodeputat: Negocierile de aderare durează ani, dar R. Moldova și Ucraina trebuie legate de Europa acum, prin acorduri bilaterale # Radio Moldova
Republica Moldova este o țară europeană, iar Uniunea Europeană (UE) ar trebui să acționeze fără întârziere pentru a o ancora mai ferm de spațiul comunitar. Declarația aparține eurodeputatului francez Bernard Guetta, care susține necesitatea încheierii imediate a unor acorduri bilaterale între Uniunea Europeană și Republica Moldova, precum și cu Ucraina, pentru a accelera procesul de aderare a acestor state la blocul comunitar.
13:20
Liga Campionilor revine cu meciuri tari, iar cel mai spectaculos din această seară pare a fi Arsenal Londra - Atletico Madrid. Antrenorul "tunarilor", Mikel Arteta, a avut doar cuvinte de laudă pentru tehnicianul echipei adverse, Diego Simeone.
13:10
West Ham United a suferit al patrulea eșec consecutiv pe teren propriu de la debutul campionatului primei divizii engleze de fotbal, un record negativ pentru echipa londoneză, care a fost învinsă cu scorul de 0:2 de concitadina FC Brentford, în ultimul meci al etapei a 8-a. Oaspeții au marcat câte un gol pe repriză, prin brazilianul Igor Thiago, în minutul 43, și danezul Mathias Jensen, în timpul adițional al reprizei secunde.
13:00
Surpriză de proporții în fotbalul suedez. Mjällby AIF, o echipă care vine dintr-un sat cu aproape o mie 500 de locuitori, a cucerit în premieră titlul de campioană națională.
12:50
CSM acceptă cererea procurorilor: Un fost judecător, bănuit de corupție, va fi percheziționat și adus silit în fața acuzatorilor # Radio Moldova
Un fost judecător, bănuit de comiterea unor fapte de corupție și infracțiuni conexe, va putea fi supus perchezițiilor și adus silit în fața acuzatorilor de stat, în caz de necesitate. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis marți, 21 octombrie, cu 11 voturi „pentru” și zero „împotrivă”, solicitarea procurorului general interimar, Alexandru Machidon, care îl vizează pe fostul magistrat.
12:40
CSM a aprobat percheziția și aducerea silită a unui fost judecător, bănuit de fapte de corupție # Radio Moldova
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis solicitarea procurorului general interimar, Alexandru Machidon, privind efectuarea percheziției și aducerii silite a unui fost judecător, bănuit de comiterea unor fapte de corupție și infracțiuni conexe. Decizia a fost luată marți, 21 octombrie, în cadrul unei ședințe extraordinare convocate pentru examinarea demersului procurorului general interimar.
12:40
Monitorizarea traficului de mărfuri: R. Moldova devine, de la 1 noiembrie, parte a rețelei vamale unice europene # Radio Moldova
Republica Moldova va deveni, începând cu data de 1 noiembrie curent, parte a rețelei vamale unice europene. Apartenența la această rețea înseamnă proceduri mai rapide și mai sigure pentru toți participanții la comerțul internațional, afirmă directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub.
Acum 4 ore
12:20
Cu jucători precum Kourt Zouma sau Islam Slimani, CFR Cluj se află pe locul 11 în clasamentul Superligii românești de fotbal # Radio Moldova
CFR Cluj își continuă parcursul oscilant în actuala ediție a Superligii românești de fotbal. Discipolii italianului Andrea Mandorlini au suferit a patra înfrângere în 13 etape și au rămas pe locul 11 în clasament. Etapa a 13-a a fost una cu ghinion pentru fosta campioană a României, care a pierdut cu 0:1 în deplasare pe terenul grupării Petrolul Ploiești. Echipa-oaspete a jucat modest, având puține ocazii de gol. În minutul 7, kosovarul Lindon Emerllahu a tras pe lângă poartă, iar Denis Radu a marcat singurul gol al meciului în minutul 77.
12:20
Inspector AAC, la Radio Moldova: Pilotarea dronelor fără autorizație poate atrage amenzi și chiar sancțiuni penale # Radio Moldova
Fie că dronele sunt achiziționate pentru servicii foto-video, pentru a fi utilizate în agricultură sau, pur și simplu, din pasiune, fiecare utilizator este obligat să dețină o autorizație de pilotare. În lipsa acesteia, posesorii riscă amenzi sau chiar pedepse penale, avertizează Anton Danici, inspector pentru aeronave fără pilot din cadrul Autorității Aeronautice Civile (AAC).
12:10
„Afacere” cu adeverințe medicale false la Hâncești: un polițist și un medic, cercetați penal de PCCOCS # Radio Moldova
Un șef din cadrul Inspectoratului de Poliție Hâncești și un medic sunt cercetați penal pentru implicare într-o schemă de falsificare a adeverințelor medicale necesare pentru reînnoirea permiselor de conducere.
11:50
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a ajuns în finala concursului categoriei sale de greutate, cea de până la 63 de kilograme, la Campionatele Mondiale de tineret „sub 23 de ani”, competiție ce se desfășoară în orașul Novi Sad din Serbia. În prima confruntare, Eriomenco l-a învins cu 9:0 pe kazahul Nurdaulet Kapas, după care nu i-a lăsat nici o șansă suedezului Jan Algot Erik Gamelius, scor 8:0.
11:50
Aripa estică a Casei Albe, parțial demolată: Trump promite „cea mai frumoasă sală de bal din lume” # Radio Moldova
Donald Trump a început restructurarea reședinței președintelui Statelor Unite. Pe 20 octombrie a început demontarea aripii estice a Casei Albe - acolo unde Trump intenționează să construiască o sală de bal. Inspirația vine de la reședința sa privată de la complexul Mar-a-Lago din Florida, unde președintele american a construit de asemenea o sală de bal cu pereți acoperiți cu foiță de aur, scrie DW.
11:40
Atenție, contribuabili! SFS cere actualizarea echipamentelor de casă și de control, după trecerea la ora de iarnă # Radio Moldova
Contribuabilii din R. Moldova sunt obligați să își seteze echipamentele de casă și de control la ora de iarnă până la 20 noiembrie 2025, atenționează Serviciul Fiscal de Stat (SFS).
11:40
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a ajuns în finala concursului categoriei sale de greutate, cea de până la 63 de kilograme, la Campionatele Mondiale de tineret „sub 23 de ani”, competiție ce se desfășoară în orașul Novi Sad din Serbia. În prima confruntare, Eriomenco l-a învins cu 9:0 pe kazahul Nurdaulet Kapas, după care nu i-a lăsat nici o șansă suedezului Jan Algot Erik Gamelius, scor 8:0.
11:30
CCN: Întâlnirea dintre Rubio și Lavrov a fost amânată. Oficialii au așteptări diferite privind pacea în Ucraina # Radio Moldova
Întâlnirea programată pentru această săptămână între secretarul de stat al SUA, Mark Rubio, și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a fost amânată pentru moment, transmite BBC News cu referire la CNN, care citează surse.
11:30
Flăcări într-un bloc din Bălți: un bărbat a fost grav rănit, iar pompierii au evacuat cinci copii și 15 adulți # Radio Moldova
Un bărbat din Bălți a suferit arsuri grave într-un incendiu izbucnit, noaptea trecută, în apartamentul său. În stare de șoc, acesta a sărit de la fereastra locuinței sale, aflate la etajul cinci.
11:20
Recensământ 2024 | 84.7% dintre locuitorii R. Moldova sunt români/moldoveni: Ponderea cetățenilor care vorbesc româna, în creștere # Radio Moldova
Circa 85% din locuitorii Republicii Moldova se declară români/moldoveni, potrivit rezultatelor finale ale Recensământului populației și locuințelor din 2024, prezentate pe 20 octombrie de Biroul Național de Statistică (BNS). Totodată, 79.9% din populație a declarat româna și „moldoveneasca” drept limbă maternă.
11:20
Trecerea la ora de iarnă poate afecta somnul – specialiștii recomandă mai multă odihnă și mai puține ecrane # Radio Moldova
Republica Moldova trece la ora de iarnă. În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie, ceasurile vor fi date cu o oră înapoi, astfel încât ora 4:00 va deveni ora 3:00.
11:10
Revista presei internaționale // Întâlnirea Trump-Putin e sub semnul întrebării; SUA presează Israelul pentru a preveni reluarea războiului în Gaza # Radio Moldova
Presa internațională comentează schimbarea de ton a liderului american Donald Trump față de războiul ruso-ucrainean și planurile sale privind viitoarele negocieri de pace cu președintele rus Vladimir Putin. Publicațiile occidentale analizează, totodată, demersurile Uniunii Europene privind sprijinirea Ucrainei, utilizarea activelor rusești înghețate în folosul acesteia și posibilele modificări ale regulilor de aderare. Între alte teme abordate de presa străină se numără relațiile tensionate ale Uniunii Europene cu Georgia, în contextul deteriorării situației politice de la Tbilisi.
11:00
Recensământ 2024 | Religia în R. Moldova: Majoritatea covârșitoare a cetățenilor sunt ortodocși, dar baptiștii, penticostalii și ateii câștigă teren # Radio Moldova
Republica Moldova rămâne o țară profund religioasă, dar tot mai diversă din punct de vedere confesional. Aproape 94% dintre locuitori se declară ortodocși, potrivit datelor finale ale Recensământului Populației și Locuințelor 2024, prezentate pe 20 octombrie de Biroul Național de Statistică (BNS). Totuși, numărul celor care se identifică drept baptiști, penticostali sau adventiști este în creștere, iar fenomenul secularizării devine tot mai vizibil, mai ales în mediul urban.
10:50
Reforma Inspectoratului de Stat al Muncii dă rezultate: mai puțină muncă la negru, mai multe contracte legale și o creștere de 9% a bugetului asigurărilor sociale # Radio Moldova
Bugetul asigurărilor sociale de stat a crescut cu aproximativ 9% în ultimii ani, pe fondul reducerii muncii nedeclarate și al creșterii numărului de angajați care activează oficial. Rezultatele sunt atribuite reformei sistemului de inspecție a muncii, lansată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în anul 2023. De asemenea, după restructurare, numărul cazurilor de muncă nedeclarată depistate de inspectori a crescut de zeci de ori.
10:40
Ministra în exercițiu a Sănătății, Ala Nemerenco, nu se va regăsi în viitorul Guvern. Anunțul a fost făcut marți, 21 octombrie, de Ala Nemerenco, pe pagina sa de Facebook.
Acum 6 ore
10:20
Ministra în exercițiu a Sănătății, Ala Nemerenco, nu se va regăsi în viitorul Guvern. Anunțul a fost făcut marți, 21 octombrie, de Ala Nemerenco, pe pagina sa de Facebook.
10:10
Revista presei // Lista viitorilor miniștri urmează să fie stabilită în această săptămână # Radio Moldova
Mai multe instituții de presă își îndreaptă atenția asupra interviului acordat postului TV8, de Alexandru Munteanu, candidatul înintat de PAS la funcția de premier. Din mass-media mai aflăm că Uniunea Avocaților din R.Moldova își exprimă îngrijorarea în legătură cu un posibil proces de verificare a integrității etice și financiare în cazul avocaților, subliniind că profesia de avocat este independentă și autonomă. Publicațiile naționale mai scriu că aplicarea TVA la importul autovehiculelor ar putea fi amânată până la aderarea R. Moldova la UE.
10:10
Șapte ani de închisoare pentru 700 de lei, sustrași dintr-un fast-food de la Ciocana # Radio Moldova
A intrat într-un local de timp fast-food de la Ciocana, municipiul Chișinău, i-a pus arma la tâmplă vânzătorului, cerând toți banii din aparatul de casă. Un bărbat de 38 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru tâlhărie.
09:40
În timp ce sistemul de asistență socială se confruntă cu o criză acută de asistenți parentali, unii oameni sunt gata să-și deschidă casele și sufletele pentru un copil lipsit de ocrotire. În prezent, în Chișinău activează 28 astfel de specialiști, în timp ce necesarul este de aproape 70. Salariile modeste, neproporționale cu responsabilitatea pe care și-o asumă asistenții, este una dintre cauzele ce generează fenomenul. Există însă exemple care arată că empatia și dragostea contează.
09:30
Șapte șoferi amendați la Călărași pentru transport ilicit de călători. ANTA și INSP au ridicat plăcuțele de înmatriculare auto # Radio Moldova
Mai mulți șoferi din Călărași au fost amendați pentru practicarea ilegală a taximetriei, în urma unor razii organizate în oraș de Agenția Națională Transport Auto (ANTA) împreună cu polițiștii de patrulare ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP). Pe lângă amenzi, autoritățile au dispus și ridicarea plăcuțelor de înmatriculare a mașinilor folosite pentru transport ilicit de călători.
09:20
Mihai Isac: Diplomația hibridă rusă va tergiversa negocierile de încetare a focului în Ucraina # Radio Moldova
Lipsa unei mediatizări a ultimei întrevederi dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul său american Donald Trump atestă o maturizare a dialogului, contrar episoadelor anterioare tensionate. Constatarea aparține expertului în spațiul Mării Negre Mihai Isac, care a atenționat despre strategiile rusești „de diplomație hibridă, menite să întârzie cu cât mai multă putință deschiderea unor negocieri de încheiere a focului”.
09:10
Abandonul școlar, un pericol tăcut: psihologii avertizează asupra riscurilor sociale și emoționale # Radio Moldova
Deși numărul cazurilor de abandon școlar în Republica Moldova a scăzut simțitor în ultimii ani (de la 250 de 100 de copii), fenomenul rămâne o problemă serioasă, strâns legată de sărăcia din familii și de lipsa sprijinului emoțional și educațional. Psihologul Lilia Dubița atrage atenția că elevii care renunță la studii riscă excluderea socială și devianță comportamentală, iar ministrul Muncii și Protecției Sociale în exercițiu, Alexei Buzu, afirmă că autoritățile intensifică intervențiile pentru a preveni asemenea situații.
09:10
Accident grav la Edineț: un tânăr, descarcerat de pompieri după ce s-a lovit cu automobilul de un copac # Radio Moldova
Un tânăr de 31 de ani a ajuns la spital după ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent de un copac. Accidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 20 octombrie, în satul Chiurt, raionul Edineț.
09:00
Componența viitorului Guvern, stabilită spre sfârșitul acestei săptămâni. Alexandru Munteanu: „Vor fi schimbări” # Radio Moldova
Unii membrii ai Guvernului condus de Dorin Recean se vor regăsi și în viitorul Cabinet de miniștri. Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de premier, anunță că vor fi și „schimbări”, iar lucrurile vor fi mai „clare” către sfârșitul acestei săptămâni.
08:40
Forumul Extinderii UE: Lideri europeni și țările candidate, inclusiv R. Moldova, vor discuta despre viitorul Europei # Radio Moldova
Comisia Europeană va organiza, pe 18 noiembrie 2025, la Bruxelles, prima ediție a Forumului Extinderii Uniunii Europene, un eveniment la care vor paelrticipa lideri europeni, reprezentanți ai țărilor candidate, experți și tineri pentru a discuta viitorul Uniunii.
08:40
Șapte șoferi amendați la Călărași pentru transport ilicit de călători. ANTA și INSP au ridicat plăcuțele de înmatriculare ale mașinilor # Radio Moldova
Mai mulți șoferi din Călărași au fost amendați pentru practicarea ilegală a taximetriei, în urma unor razii organizate în oraș de Agenția Națională Transport Auto (ANTA) împreună cu polițiștii de patrulare ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP). Pe lângă amenzi, autoritățile au dispus și ridicarea plăcuțelor de înmatriculare ale mașinilor folosite pentru transport ilicit de călători.
Acum 8 ore
08:30
Călătoria de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău până în centrul capitalei ar putea deveni, în curând, mult mai rapidă și mai comodă. Autoritățile lucrează la un proiect care va lega aeroportul de Gară printr-o linie de tren destinată pasagerilor, a anunțat vicepremierul în exercițiu, Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, ediția din 20 octombrie.
08:20
Nouă persoane au fost rănite în urma unui atac al armatei ruse asupra orașului Harkov, în noaptea de luni spre marți. Potrivit autorităților locale, cel puțin 15 case au fost avariate după ce forțele ruse au lansat bombe aeriene ghidate asupra cartierului Industrial.
08:10
Gluma cancelarului german, făcută la Chișinău, despre Emmanuel Macron și candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu # Radio Moldova
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a participat, pe 27 august curent, la întâlnirea cu unii dintre cei mai importanți lideri europeni, care au felicitat cetățenii R. Moldova cu ocazia Zilei Independenței, inclusiv în limba română, de pe scena instalată în centrul Chișinăului. Totuși, Alexandru Munteanu respinge informațiile potrivit cărora candidatura sa ar fi „impusă” de Occident autorităților de la Chișinău pentru funcția de premier.
08:10
Bulgaria ar putea permite avionului care îl transportă pe Putin la Budapesta să traverseze spațiul său aerian # Radio Moldova
Autoritățile bulgare au anunțat că îi vor permite președintelui rus Vladimir Putin să survoleze spațiul aerian al Bulgariei în cazul în care acesta se va deplasa la Budapesta pentru întâlnirea planificată cu președintele american Donald Trump. Informația a fost difuzată luni, 20 octombrie, de Radio Național Bulgar (BNR), care citează o declarație a ministrului bulgar de externe, Gheorghi Gheorghiev.
08:00
Sancțiunile împotriva Rusiei, în așteptare: Washingtonul nu vrea să tensioneze relațiile înainte de întrevederea Trump–Putin # Radio Moldova
Senatul Statelor Unite nu va examina noul proiect de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei înainte de întrevederea președintelui american Donald Trump cu omologul său rus, Vladimir Putin, programată să aibă loc la Budapesta. Informația a fost confirmată luni, 20 octombrie, de agenția Bloomberg, care citează declarațiile liderului majorității republicane din Senat, John Thune.
07:50
Forumul Extinderii UE: lideri europeni și țările candidate, inclusiv Republica Moldova, vor discuta cum extinderea asigură viitorul Europei # Radio Moldova
Pe 18 noiembrie 2025, la Bruxelles, Comisia Europeană organizează prima ediție a Forumului Extinderii Uniunii Europene, un eveniment care aduce împreună lideri europeni, reprezentanți ai țărilor candidate, experți și tineri pentru a discuta viitorul Uniunii. Scopul evenimentului este să transforme extinderea într-un proiect comun al întregii societăți europene, notează Executivul european.
07:20
Corespondență Dan Alexe // Parlamentul UE: Care ar fi consecințele extinderii în absența reformelor interne? # Radio Moldova
Parlamentul European va discuta marți, 21 octombrie, un raport combinat cu o propunere de reformare în profunzime a instituțiilor europene în perspectiva viitoarei extinderi a UE în Balcani (cinci țări candidate) și în estul Europei (Ucraina și R. Moldova). Există un consens în UE în a spune și a constata că orice extindere de acum înainte a Uniunii Europene trebuie însoțită de reforme instituționale interne în profunzime.
Acum 24 ore
23:10
Adrenalină la maximum și show de zile mari la o nouă ediție a competiției „Red Bull Rampage”. Vedetele din free-ride mountain-biking, dar și sportivi nou-veniți, au concurat pentru titlul de campion în localitatea Virgin din statul american Utah.
22:40
Componența viitorului Guvernă, stabilită spre sfârșitul acestei săptămâni. Alexandru Munteanu: „Vor fi schimbări” # Radio Moldova
Unii membrii ai Guvernului condus de Dorin Recean se vor regăsi și în viitorul Cabinet de miniștri. Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de premier, anunță că vor fi și „schimbări”, iar lucrurile vor fi mai „clare” către sfârșitul acestei săptămâni.
22:20
Noul Guvern al R. Moldova, învestit la sfârșitul lunii octombrie. Vladimir Bolea își va continua activitatea în Executiv # Radio Moldova
Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern la sfârșitul lunii octombrie, a anunțat viceprim-ministrul în exercițiu Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării regionale, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova1. Oficialul a declarat că a avut deja o întrevedere cu candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, iar discuțiile au vizat proiectele din domeniul infrastructurii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.