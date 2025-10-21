Reintegrarea regiunii transnistrene este posibilă prin intermediul unor mecanisme economice, susține Alexandru Munteanu

10:10

Mai multe instituții de presă își îndreaptă atenția asupra interviului acordat postului TV8, de Alexandru Munteanu, candidatul înintat de PAS la funcția de premier. Din mass-media mai aflăm că Uniunea Avocaților din R.Moldova își exprimă îngrijorarea în legătură cu un posibil proces de verificare a integrității etice și financiare în cazul avocaților, subliniind că profesia de avocat este independentă și autonomă. Publicațiile naționale mai scriu că aplicarea TVA la importul autovehiculelor ar putea fi amânată până la aderarea R. Moldova la UE.