Procurorul-șef al PCCOCS, Victor Furtuna, a promovat vettingul: Raport aprobat și în cazul lui Mihail Ivanov de la Procuratura Anticorupție

Blocul „Alternativa”, care are opt deputați în noul Parlament de la Chișinău, se angajează să acționeze ca o „opoziție constructivă” și să susțină toate inițiativele menite să asigure creșterea economică și eliminarea sărăciei. Cu o zi înainte de ședința de constituire a Legislativului, liderii blocului au declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că vor susține pe deplin integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, cu respectarea intereselor cetățenilor țării. De asemenea, vor propune deputaților să aprobe o declarație comună pentru depolitizarea instituțiilor statului.