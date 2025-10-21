CSM a aprobat percheziția și aducerea silită a unui fost judecător, bănuit de fapte de corupție

19:20

O criză bugetară de proporții se apropie de mai multe regiuni ale Rusiei, care în 2025 s-au confruntat cu o scădere semnificativă a veniturilor din taxe și au fost nevoite să își folosească toate rezervele pentru a acoperi obligațiile de cheltuieli. La 1 septembrie, șase subiecți ai Federației Ruse aveau în conturi bancare sume ce acopereau mai puțin de 1% din bugetul aprobat pentru anul în curs - adică fonduri suficiente doar pentru 2-3 zile de cheltuieli, potrivit datelor agenției de rating „Expert RA”, citate de publicația The Moscow Times.