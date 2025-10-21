Arest prelungit pentru Vlad Plahotniuc în alte trei dosare

10:40

Un bărbat din Bălți a sărit în gol de la etajul al cincilea al unui bloc din orașul Bălți, după ce apartamentul său a fost cuprins de flăcări. Proprietarul locuinței a recurs la acest gest fiind în stare de șoc. În urma căzăturii, medicii au constatat că bărbatul a suferit traumatisme grave și arsuri pe […] Articolul Un bărbat s-a aruncat de la etajul al cincilea al unui bloc, după ce apartamentul său a fost cuprins de flăcări apare prima dată în ZIUA.md.