R. Moldova și Ucraina ar putea adera la UE fără drepturi de vot depline. Mecanisme pentru a debloca extinderea

Președintele SUA, Donald Trump, consideră că războiul din Ucraina trebuie încheiat „imediat" pe linia frontului și a declarat că rămâne optimist că poate ajunge la un acord de încetare a războiului și fără a furniza arme cu rază lungă de acțiune „Tomahawk", pe care Ucraina spera să le primească. Trump a mai spus, în cadrul […]