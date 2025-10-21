R. Moldova a trecut prin cel mai mare șoc energetic din Europa. Vlad Filat: „PAS ne-a aruncat într-un vârtej al prețurilor fără busolă”

15:40

Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze ar urma să înregistreze un declin anual de aproximativ 21% în octombrie, la 950 miliarde de ruble (11,7 miliarde de dolari), pe fondul preţurilor mai scăzute şi a aprecierii rublei, arată o prognoză Reuters, potrivit Agerpres. Aceste venituri sunt cea mai importantă sursă de numerar pentru Kremlin,