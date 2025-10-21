Moscova neagă amânarea întâlnirii Rubio–Lavrov: „Scurgerea de informații CNN a infirmat zvonul Reuters”

09:20

Două persoane din personalul de securitate al Aeroportului Internațional din Hong Kong au murit luni dimineață, după ce un avion cargo care venea din Dubai a derapat de pe pistă la aterizare, lovind vehiculul de patrulare în care se aflau și proiectându-l în mare, a anunțat operatorul aeroportului. Aeronava implicată, un Boeing 747 operat de