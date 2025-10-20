Un bărbat rănit grav într-un accident rutier în Iași, transportat la Chișinău cu un elicopter SMURD
Un echipaj aero-medical SMURD a efectuat, în după-amiaza zilei de 20 octombrie, o misiune de urgență pentru a transporta din Iași la Chișinău un bărbat de 47 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care a suferit un politraumatism în urma unui accident rutier. Pacientul a fost preluat din Iași și transportat în siguranță la Chișinău, […] Articolul Un bărbat rănit grav într-un accident rutier în Iași, transportat la Chișinău cu un elicopter SMURD apare prima dată în ZIUA.md.
Ședința de judecată în dosarul intentat de Serviciul de Informații și Securitate împotriva organizației „Eurasia” a fost amânată pentru data de 14 noiembrie. Cazul, aflat pe masa Curții de Apel Centru, vizează solicitarea SIS ca „Eurasia” să fie recunoscută oficial drept organizație extremistă. Ședința a fost amânată pentru ca Serviciul de Informații și Securitate să […] Articolul Ședința de judecată în dosarul SIS împotriva „Eurasia”, amânată din nou apare prima dată în ZIUA.md.
Popșoi a discutat la Bruxelles cu comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, despre următorii pași în procesul de aderare # Ziua
Vicepremierul R. Moldova, Mihai Popșoi, a discutat la Bruxelles cu comisarul european pentru extindere, Marta Kos, despre următorii pași în procesul de aderare a R. Moldova, cu accent pe politică externă, securitate și apărare. Oficialii au avut o întrevedere în marja reuniunii miniștrilor de externe, pe tema securității și conectivității interregionale. „Suntem pregătiți să trecem […] Articolul Popșoi a discutat la Bruxelles cu comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, despre următorii pași în procesul de aderare apare prima dată în ZIUA.md.
Regulamentul privind parcările cu plată din Chișinău a intrat în faza finală de analiză și așteaptă expertiza anticorupție, necesară pentru aprobare. Viceprimarul Ilie Ceban a declarat că regulamentul a fost elaborat, supus consultărilor publice și consultat cu consilierii municipali. În cadrul ședinței Primăriei, viceprimarul a declarat că documentul a fost expediat Centrului Național Anticorupție, însă […] Articolul Regulamentul parcărilor cu plată din Chișinău a intrat în ultima fază de aprobare apare prima dată în ZIUA.md.
FOTO | Onoare ostașilor care s-au jertfit pentru Neam. La Ghiliceni, raionul Telenești, a fost reinaugurat Cimitirul Eroilor Români # Ziua
Cinste ostașilor români eliberatori. La Ghiliceni, raionul Telenești, în locul unde acum 84 de ani au căzut zeci de soldați în luptele de eliberare a Basarabiei de ocupația sovietică, a fost reinaugurat Cimitirul Eroilor Români. Locul de veci, unde au murit eroic cel puțin 25 de ostași, a fost amenajat pentru prima dată în 1942, […] Articolul FOTO | Onoare ostașilor care s-au jertfit pentru Neam. La Ghiliceni, raionul Telenești, a fost reinaugurat Cimitirul Eroilor Români apare prima dată în ZIUA.md.
ATITUDINI | Victor Nichituș: Maia Sandu și autoritarismul democratic. Despre forma pe care o capătă puterea într-un sistem politic în tranziție # Ziua
„Autoritarism democratic” este un oximoron. Ca „tăcerea asurzitoare” ori „realitatea virtuală”. Ori ca o guvernare ce combină formele democratice cu practici autoritare. Este menținută aparența democrației (alegeri, constituție, partide), dar libertățile sunt limitate prin controlul instituțiilor și prezența pluralismului politic în spațiul public. Recent am scris un text în care am comparat-o pe doamna Maia […] Articolul ATITUDINI | Victor Nichituș: Maia Sandu și autoritarismul democratic. Despre forma pe care o capătă puterea într-un sistem politic în tranziție apare prima dată în ZIUA.md.
Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană ar putea înregistra un progres semnificativ până la sfârșitul acestui an, grație „soluțiilor creative” menite să depășească opoziția premierului ungar Viktor Orban. Declarația a fost făcută pentru Politico de vicepremierul ucrainean Taras Kachka, care a precizat că liderii UE ar putea aproba în decembrie deschiderea a până la șase „clustere” […] Articolul Ucraina ar putea obține un progres major în dosarul aderării la UE în decembrie apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Patru bărbați, reținuți pentru escrocherii online. Prejudiciul se ridică la patru milioane de lei # Ziua
Trei bărbați au fost arestați, iar unul este cercetat în libertate într-un dosar de escrocherii online. Suspecții sunt acuzați că au pus la cale cel puțin cinci episoade de escrocherii prin intermediul unor pretinse platforme online de investiții. Prejudiciul total cauzat se ridică la peste patru milioane de lei. Cei patru suspecți sunt originari din […] Articolul VIDEO | Patru bărbați, reținuți pentru escrocherii online. Prejudiciul se ridică la patru milioane de lei apare prima dată în ZIUA.md.
Deputații nou aleși ai PDA au mers in corpore la București. Formațiunea lui Vasile Costiuc a semnat un protocol de colaborare cu AUR România # Ziua
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, care a acces în Parlamentul Republicii Moldova după alegerile din 28 septembrie, a semnat un protocol de colaborare cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din România, condus de George Simion. Evenimentul a avut loc luni, la București, în incinta Casei Poporului, în prezența grupului parlamentar al AUR, dar […] Articolul Deputații nou aleși ai PDA au mers in corpore la București. Formațiunea lui Vasile Costiuc a semnat un protocol de colaborare cu AUR România apare prima dată în ZIUA.md.
Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru șefia PSD. Sorin Grindeanu rămâne, deocamdată, fără contracandidat # Ziua
Luni este ultima zi în care membrii Partidului Social Democrat din România (PSD) își pot depune candidaturile pentru funcția de președinte al formațiunii. Până în prezent, Sorin Grindeanu este singurul candidat înscris în cursă, după ce Titus Corlățean a anunțat că se retrage. Congresul PSD, în cadrul căruia social-democrații își vor alege noua conducere, este […] Articolul Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru șefia PSD. Sorin Grindeanu rămâne, deocamdată, fără contracandidat apare prima dată în ZIUA.md.
Deputatul socialist Zinaida Greceanîi, fost șef de legislativ, va prezida ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a în calitate de decan de vârstă. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat de presă al Parlamentului, după ce Vladimir Voronin a refuzat să prezideze întrunirea. Următorul pe lista decanilor de vârstă este dirijorul Nicolae Botgros, ales […] Articolul Socialista Zinaida Greceanîi va prezida ședința de constituire a Parlamentului apare prima dată în ZIUA.md.
Șefa diplomației europene, despre posibila deplasare a lui Putin la Budapesta: „Nu este frumos” # Ziua
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat luni că ar fi „nu tocmai frumos” ca președintele rus Vladimir Putin să călătorească în Ungaria, stat membru al Uniunii Europene, pentru discuții privind războiul din Ucraina. Declarația a fost făcută la Luxemburg, înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai UE, pe fondul informațiilor potrivit cărora președintele american Donald […] Articolul Șefa diplomației europene, despre posibila deplasare a lui Putin la Budapesta: „Nu este frumos” apare prima dată în ZIUA.md.
R. Moldova și Ucraina ar putea adera la UE fără drepturi de vot depline. Mecanisme pentru a debloca extinderea # Ziua
Uniunea Europeană ia în considerare o nouă modalitate de extindere, prin care noile state membre ar putea adera fără a beneficia imediat de toate drepturile de vot. Propunerea are scopul de a debloca procesul de extindere blocat în prezent de liderul ungar Viktor Orban și de alte capitale sceptice, dar și de a permite aderarea […] Articolul R. Moldova și Ucraina ar putea adera la UE fără drepturi de vot depline. Mecanisme pentru a debloca extinderea apare prima dată în ZIUA.md.
Vlad Plahotniuc va mai sta încă o lună în penitenciar. Mandatul, prelungit până la sfârșit de noiembrie # Ziua
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, va mai sta în arest încă 30 de zile. La solicitarea procurorilor, Judecătoria Chișinău a dispus azi prelungirea mandatului, care expiră în 25 octombrie, când se face o lună de la aducerea în R. Moldova a politicianului. Procurorul în cazul lui Vlad Plahotniuc, Alexandru Cernei, a solicitat prelungirea arestului motivând […] Articolul Vlad Plahotniuc va mai sta încă o lună în penitenciar. Mandatul, prelungit până la sfârșit de noiembrie apare prima dată în ZIUA.md.
Consiliul Uniunii Europene a aprobat poziția privind un proiect de regulament care prevede renunțarea treptată, cu caracter juridic obligatoriu, la importul de gaze naturale din Rusia, atât prin conducte, cât și sub formă de gaz natural lichefiat. Interdicția totală ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2028. Potrivit documentului, noile contracte pentru gaz […] Articolul UE pregătește eliminarea treptată a importurilor de gaze rusești până în 2028 apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, luni, că a discutat telefonic cu omologul său francez, Emmanuel Macron, și că cei doi lideri au convenit să se întâlnească „în curând” pentru a coordona eforturile diplomatice privind încetarea războiului cu Rusia. „Am vorbit cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Acum este momentul potrivit pentru a împinge situația spre […] Articolul Zelenski anunță o întâlnire cu Emmanuel Macron după discuțiile avute cu Donald Trump apare prima dată în ZIUA.md.
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, nu știe încă dacă se va regăsi și în noua garnitură guvernamentală # Ziua
Actualul ministru al sănătății, Ala Nemerenco, a declarat că nu știe deocamdată dacă va face parte din noul Guvern. Potrivit ei, această decizie aparține factorilor politici și urmează să fie luată în cursul zilei de astăzi, transmite IPN. „Este decizia politicienilor vizavi de cine va fi viitorul ministru. Acest fapt se va decide probabil astăzi, […] Articolul Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, nu știe încă dacă se va regăsi și în noua garnitură guvernamentală apare prima dată în ZIUA.md.
Un ofițer din penitenciarul 13, condamnat la închisoare, după ce a ajutat o deținută să evadeze # Ziua
Un ofițer superior, angajat la penitenciarul nr. 13 din Chișinău, a fost condamnat la 3 ani de închisoare, pentru că a ajutat o femeie să evadeze din detenție. Până la momentul evadării, acesta i-a transmis ilegal un telefon în penitenciar. Potrivit procurorilor, în ziua de 5 aprilie ofițerul a adus ilegal în penitenciar un telefon […] Articolul Un ofițer din penitenciarul 13, condamnat la închisoare, după ce a ajutat o deținută să evadeze apare prima dată în ZIUA.md.
Zilele Filmului Românesc s-au încheiat la Chișinău, festivalul continuă la Ungheni, Florești și Bălți # Ziua
Cea de-a 11-a ediție a Zilelor Filmului Românesc s-a încheiat la Chișinău, după patru zile dedicate cinematografiei românești. Evenimentul, desfășurat în perioada 16–19 octombrie la Cineplex Loteanu, a adus publicului o selecție de filme clasice și contemporane, coproducții româno-moldovenești, precum și întâlniri cu regizori, actori și profesioniști din domeniu. „A fost îmbucurător faptul că seară […] Articolul Zilele Filmului Românesc s-au încheiat la Chișinău, festivalul continuă la Ungheni, Florești și Bălți apare prima dată în ZIUA.md.
Zeci de siteuri și aplicații din întreaga lume au căzut. Printre ele, bănci, Snapchat, Signal sau Zoom # Ziua
O pană de proporții a lovit luni dimineață rețeaua Amazon Web Services (AWS), afectând o gamă largă de servicii și platforme online, printre care Amazon, Alexa, Snapchat, Fortnite, Canva, Perplexity, Airtable și chiar aplicația McDonald’s. Instrumentul oficial de monitorizare al AWS a anunțat că mai multe funcționalități sunt „afectate” de probleme operaționale, precizând că se […] Articolul Zeci de siteuri și aplicații din întreaga lume au căzut. Printre ele, bănci, Snapchat, Signal sau Zoom apare prima dată în ZIUA.md.
Armata israeliană a anunțat duminică seara că a reluat respectarea acordului de încetare a focului în Fâșia Gaza, după o serie de atacuri aeriene asupra unor ținte Hamas. „În conformitate cu directivele conducerii politice și după o serie de lovituri masive efectuate ca răspuns la încălcările Hamas, IDF a reluat măsurile de asigurare a respectării […] Articolul Armata israeliană anunță reluarea respectării acordului de încetare a focului în Fâșia Gaza apare prima dată în ZIUA.md.
20 octombrie 1944, ziua în care Churchill i-a cedat România lui Stalin, în baza unui „acord” scris pe un șervețel # Ziua
Acum 81 de ani, în seara zilei de 20 octombrie 1944, în biroul lui Iosif Stalin de la Kremlin, premierul britanic Winston Churchill a scos din buzunar un șervețel și un creion. Europa era devastată de cel de-Al Doilea Război Mondial, iar cele două puteri discutau deja despre ce va urma după această conflagrație sângeroasă. […] Articolul 20 octombrie 1944, ziua în care Churchill i-a cedat România lui Stalin, în baza unui „acord” scris pe un șervețel apare prima dată în ZIUA.md.
Uniunea Avocaților, despre declarația Maiei Sandu referitoare la vettingul pentru apărători: Nu vom tolera intimidări și ingerințe # Ziua
Declarația Maiei Sandu despre organizarea unui vetting și în cazul avocaților poate fi percepută ca o intimidare, o desconsiderare a profesiei și o ingerință. Reacția vine din partea Uniunii Avocaților, care, printr-un comunicat oficial, își exprimă îngrijorarea față de recentele afirmații ale șefei statului, Maia Sandu, referitoare la evaluarea externă a avocaților. Uniunea Avocaților subliniază […] Articolul Uniunea Avocaților, despre declarația Maiei Sandu referitoare la vettingul pentru apărători: Nu vom tolera intimidări și ingerințe apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Trump cere Ucrainei să se oprească pe actualele linii de front și să încheie războiul cu Rusia # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică că Ucraina ar trebui „să se oprească la liniile de luptă” și să pună capăt războiului cu Rusia, sugerând că situația teritorială actuală ar trebui acceptată drept punct de plecare pentru viitoarele negocieri de pace. „Ceea ce ar trebui să facă este pur și simplu să se […] Articolul VIDEO | Trump cere Ucrainei să se oprească pe actualele linii de front și să încheie războiul cu Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
Trafic blocat din cauza zăpezii în România. Viscolul a închis mai multe drumuri naționale, printre care și Transfăgărășan # Ziua
Iarna a venit mai devreme în zonele de munte din România și a adus viscol, zăpadă și drumuri închise. Mai multe șosele naționale și montane au fost afectate luni dimineață, 20 octombrie, iar pe DN 1, una dintre cele mai circulate artere din țară, se circulă alternativ din cauza lucrărilor și a vremii nefavorabile. Poliția […] Articolul Trafic blocat din cauza zăpezii în România. Viscolul a închis mai multe drumuri naționale, printre care și Transfăgărășan apare prima dată în ZIUA.md.
DOC | Maia Sandu îl amenință pe Gheorghe Gonța cu judecata și cere să-i achite 100 de mii de lei despăgubiri. Motivul – un editorial # Ziua
Jurnalistul Gheorghe Gonța ar putea fi obligat să-i achite președintelui Maia Sandu 100 de mii de lei, ca urmare a unui demers judiciar inițiat de șefa statului. Despre acest lucru anunță chiar el într-o postare pe rețelele de socializare, în care precizează că motivul ar fi un editorial critic la adresa PAS și a Maiei […] Articolul DOC | Maia Sandu îl amenință pe Gheorghe Gonța cu judecata și cere să-i achite 100 de mii de lei despăgubiri. Motivul – un editorial apare prima dată în ZIUA.md.
Taximetrie ilegală la Călărași. ANTA și polițiștii au dat amenzi pentru transport ilicit de călători # Ziua
Mai mulți șoferi din Călărași au fost amendați și au rămas fără plăcuțele de înmatriculare pentru taximetrie ilegală. Agenția Națională pentru Transport Auto și polițiștii de patrulare au organizat mai multe razii în oraș în cadrul cărora au amendat șapte șoferi pentru transport ilicit de călători. Operațiunea a fost organizată de ANTA și INSP în […] Articolul Taximetrie ilegală la Călărași. ANTA și polițiștii au dat amenzi pentru transport ilicit de călători apare prima dată în ZIUA.md.
Irina Rîngaci a obținut un nou titlu mondial. Sportiva a devenit campioană mondială la lupte pe plajă. După ce s-a impus în etapele găzduite de Poreč, Croația, și Katerini, Grecia, Irina Rîngaci a încheiat evoluția la mondialele pe plajă cu o victorie în ultima rundă, care a avut loc în orașul Alexandria, Egipt. În finala ultimei […] Articolul Sportiva Irina Rîngaci, campioană mondială la lupte pe plajă apare prima dată în ZIUA.md.
Jaful de la Luvru: Hoții au furat bijuterii de o valoare inestimabilă din galeria care adăpostește bijuteriile coroanei Franței # Ziua
Muzeul Luvru din Paris a fost închis duminică, după un jaf spectaculos în plină zi, în urma căruia o bandă de hoți a sustras bijuterii regale de o valoare considerată „neprețuită”, potrivit ministrului francez de interne, Laurent Nunez. Incidentul a avut loc în jurul orei 9:30 dimineața, când mai mulți indivizi au folosit un lift […] Articolul Jaful de la Luvru: Hoții au furat bijuterii de o valoare inestimabilă din galeria care adăpostește bijuteriile coroanei Franței apare prima dată în ZIUA.md.
Grav accident rutier la Călărași. Un tânăr a murit, după ce a intrat cu motocicleta într-un gard # Ziua
Un tânăr a murit, după ce motocicleta cu care se deplasa a fost implicată într-un grav accident. Tragedia a avut loc duminică seara, în jurul orei 19:35, în localitatea Căbăiești, din raionul Călărași, potrivit pulsmedia.md. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 19 ani care se deplasa cu o motocicletă de model Kayo fără […] Articolul Grav accident rutier la Călărași. Un tânăr a murit, după ce a intrat cu motocicleta într-un gard apare prima dată în ZIUA.md.
Două persoane din personalul de securitate al Aeroportului Internațional din Hong Kong au murit luni dimineață, după ce un avion cargo care venea din Dubai a derapat de pe pistă la aterizare, lovind vehiculul de patrulare în care se aflau și proiectându-l în mare, a anunțat operatorul aeroportului. Aeronava implicată, un Boeing 747 operat de […] Articolul VIDEO | Două persoane au murit după ce un avion cargo a derapat de pe pistă la Hong Kong apare prima dată în ZIUA.md.
Omagiu lui Dumitru Matcovschi. Marele poet și publicist basarabean ar fi împlinit azi 86 de ani # Ziua
Dumitru Matcovschi, unul dintre titanii literaturii basarabene și un adevărat simbol al Mișcării de Renaștere Națională, ar fi împlinit astăzi 86 de ani. Marele poet și scriitor s-a născut în comuna Vadul-Raşcov, la 20 octombrie 1939, judeţul Soroca, astăzi raionul Șoldănești, și a plecat la cele veșnice în 2013, la vârsta de 73 de ani. Dumitru […] Articolul Omagiu lui Dumitru Matcovschi. Marele poet și publicist basarabean ar fi împlinit azi 86 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
Curtea de Apel se expune azi asupra cererii SIS privind declararea organizației „Evrazia” drept extremistă # Ziua
Curtea de Apel Centru urmează să se expună azi asupra demersului Serviciului de Informații și Securitate care cere ca organizația „Evrazia”, afiliată fugarului Ilan Șor, să fie declarată drept extremistă. Ședința instanței a fost anunțată pentru 20 octombrie, deși anterior fusese stabilită pentru 6 octombrie. Potrivit autorităților, organizația ar fi folosită de Ilan Șor pentru […] Articolul Curtea de Apel se expune azi asupra cererii SIS privind declararea organizației „Evrazia” drept extremistă apare prima dată în ZIUA.md.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat, sâmbătă seară, că va candida pentru un nou mandat la următoarele alegeri. Invitat în platoul Channel 14, la întrebarea „Aveţi de gând să candidaţi la alegerile pentru funcţia de prim-ministru la următoarele alegeri?”, Netanyahu a răspuns afirmativ. La întrebarea „Veţi câştiga dacă vă veţi prezenta?”, el a răspuns tot […] Articolul Netanyahu anunţă că va candida pentru un nou mandat de prim-ministru la următoarele alegeri apare prima dată în ZIUA.md.
Xi Jinping cere „reunificarea” Chinei, într-un mesaj adresat noii lidere a opoziţiei din Taiwan, Cheng Li-wun # Ziua
Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a făcut apel duminică la „avansarea reunificării naţionale”, într-un mesaj de felicitare trimis noii lidere a principalului partid de opoziţie din Taiwan, Cheng Li-wun, recent aleasă în fruntea Partidului Kuomintang (KMT), scrie Reuters. Alegerile interne din partid au avut loc pe fondul acuzaţiilor de ingerinţă din partea Beijingului. Cheng, fostă parlamentară […] Articolul Xi Jinping cere „reunificarea” Chinei, într-un mesaj adresat noii lidere a opoziţiei din Taiwan, Cheng Li-wun apare prima dată în ZIUA.md.
Premieră medicală la Spitalul „Sfânta Treime”! Trei pacienți cu afecțiuni cardiace severe au fost salvați cu sprijinul medicilor din Iași # Ziua
În premieră pentru Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” au fost efectuate primele proceduri de implantare a unui un resincronizator cardiac (CRT) și a două defibrilatoare cardiace (ICD). Intervențiile au fost realizate în cadrul Secției de Cardiologie Intervențională și Electrofiziologie, care se află actualmente în proces de extindere și dezvoltare a serviciilor de electrofiziologie și terapie […] Articolul Premieră medicală la Spitalul „Sfânta Treime”! Trei pacienți cu afecțiuni cardiace severe au fost salvați cu sprijinul medicilor din Iași apare prima dată în ZIUA.md.
Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze au scăzut cu peste 20% în primele zece luni ale anului # Ziua
Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze ar urma să înregistreze un declin anual de aproximativ 21% în octombrie, la 950 miliarde de ruble (11,7 miliarde de dolari), pe fondul preţurilor mai scăzute şi a aprecierii rublei, arată o prognoză Reuters, potrivit Agerpres. Aceste venituri sunt cea mai importantă sursă de numerar pentru Kremlin, […] Articolul Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze au scăzut cu peste 20% în primele zece luni ale anului apare prima dată în ZIUA.md.
Psihologii care activează în instituțiile de învățământ general și profesional tehnic vor dedica aproape jumătate din timpul de lucru activităților directe cu elevii – între 18 și 20 de ore pe săptămână – potrivit unui proiect de regulament supus consultărilor publice, transmite IPN. În învățământul general, psihologii vor avea un program de lucru de 35 […] Articolul Psihologii școlari vor aloca până la 20 de ore pe săptămână activităților cu elevii apare prima dată în ZIUA.md.
Forțele israeliene au lansat un atac asupra Fâşiei Gaza. Israelul şi Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului # Ziua
„Pacea veșnică” anunțată în Fâșia Gaza pare că n-a rezistat nici măcar o săptămână. Potrivit publicației Ynet, Forțele Aeriene israeliene au efectuat lovituri asupra Rafahului, în partea de sud a Fâșiei Gaza. IDF acuză Hamas de încălcare a încetării focului și susține că Hamas încearcă să recapete controlul asupra zonei de frontieră. Membrii Hamas resping […] Articolul Forțele israeliene au lansat un atac asupra Fâşiei Gaza. Israelul şi Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului apare prima dată în ZIUA.md.
Austria a anunţat că va susţine totuși cel mai recent pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, renunţând la opoziţia exprimată anterior şi eliminând astfel un obstacol important înaintea votului programat pentru începutul săptămânii viitoare, transmite Reuters, citat de Digi 24. Miniştrii de Externe ai statelor membre UE se vor reuni luni la Luxemburg […] Articolul Austria s-a răzgândit și nu va mai bloca al 19-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei apare prima dată în ZIUA.md.
EDITORIAL | Cum a trecut Costiuc pe sub radare? Sau despre jocul discret al AUR în parlamentarele din RM, dovedit a fi câștigător # Ziua
În timpul campaniei electorale din Republica Moldova a persistat, mai ales în tabăra unionistă, o întrebare destul de pertinentă: pe cine susține AUR-ul lui George Simion în mardeala de la Chișinău? Pentru că, place unora sau nu, vorbim totuși despre cel mai mare partid din România, la ora actuală, care acoperă aproape jumătate din electoratul […] Articolul EDITORIAL | Cum a trecut Costiuc pe sub radare? Sau despre jocul discret al AUR în parlamentarele din RM, dovedit a fi câștigător apare prima dată în ZIUA.md.
Muzeul Luvru din Paris a fost jefuit în această dimineață, a anunțat Ministerul Culturii al Franței. Instituția a fost închisă pentru întreaga zi, iar la fața locului intervin poliția și unități speciale, transmite Le Monde și alte surse franceze. Potrivit presei franceze, cinci persoane au pătruns în muzeu dinspre malul Senei, folosind un lift de […] Articolul Jaf la Muzeul Luvru din Paris. Instituția a fost închisă de urgență apare prima dată în ZIUA.md.
Meteorolgii au emis o avertizare Cod galben de îngheț pentru luni și marți, 20 și 21 octombrie. Astfel, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în orele nocturne și ale dimineții, izolat în depresiuni se prevăd înghețuri în aer cu intensitatea de până la – 2°C, iar marți, 21 octombrie, temperaturile vor coborî până la -3° în […] Articolul Meteorolgii au emis o avertizare Cod galben de îngheț pentru următoarele două zile apare prima dată în ZIUA.md.
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, una dintre cele mai vechi instituții culturale ale Chișinăului, marchează 148 de ani de la înființare. Pornită în 1877 ca o mică bibliotecă orășenească, cu doar câteva mii de volume, instituția s-a transformat într-o rețea modernă, cu zeci de filiale, peste un milion de documente și sute de mii de cititori […] Articolul Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” marchează 148 de ani de la înființare apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Accident grav în Finlanda. Peste 70 de mașini, implicate într-un carambol, în urma căruia zeci de oameni au ajuns la spital # Ziua
Ceața densă apărută brusc și drumul înghețat au dus la unul dintre cele mai mari caramboluri din istoria recentă a Finlandei. Peste 70 de mașini au fost implicate în accidentul în lanț. Carambolul a provocat rănirea a zeci de persoane, dintre care una a fost transportată în stare gravă la spital, transmite publicația finlandeză Mtvuutiset. […] Articolul VIDEO | Accident grav în Finlanda. Peste 70 de mașini, implicate într-un carambol, în urma căruia zeci de oameni au ajuns la spital apare prima dată în ZIUA.md.
Mișcarea islamistă palestiniană Hamas pregătea un atac iminent împotriva civiililor din Gaza, susține departamentul de Stat al SUA, care dispune„informații credibile”, potrivit News.ro, care citează AFP. Conform instituției americane, atacul ar fi constituit o „încălcare a armistițiului” și ar fi compromis progresele dintre cele două state. „Acest atac planificat împotriva civililor palestinieni ar constitui o […] Articolul SUA anunță că Hamas pregătea un atac împotriva civililor din Gaza apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Accident spectaculos în Finlanda. Peste 70 de mașini, implicate într-un carambol, în urma căruia zeci de oameni au ajuns la spital # Ziua
Ceața densă apărută brusc și drumul înghețat au dus la unul dintre cele mai mari caramboluri din istoria recentă a Finlandei. Peste 70 de mașini au fost implicate în accidentul în lanț. Carambolul a provocat rănirea a zeci de persoane, dintre care una a fost transportată în stare gravă la spital, transmite publicația finlandeză Mtvuutiset. […] Articolul VIDEO | Accident spectaculos în Finlanda. Peste 70 de mașini, implicate într-un carambol, în urma căruia zeci de oameni au ajuns la spital apare prima dată în ZIUA.md.
Apartamentele continuă să se scumpească. Crește și numărul creditelor de consum luate de la bănci # Ziua
Volumul total al creditelor imobiliare noi acordate de băncile din Republica Moldova a ajuns în trimestrul II 2025 la 2,8 miliarde de lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Creșterea față de aceeași perioadă a anului trecut este una spectaculoasă – +76,9%, însă comparativ cu trimestrul I 2025 s-a înregistrat o ușoară […] Articolul Apartamentele continuă să se scumpească. Crește și numărul creditelor de consum luate de la bănci apare prima dată în ZIUA.md.
Un raport al autorităților legat de blocul din București afectat de explozie: „Prezintă risc ridicat”. Demolarea, luată în calcul # Ziua
Raportul preliminar al Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) arată că imobilul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de „rezistenţă mecanică şi stabilitate” şi prezintă risc ridicat pentru utilizatori. ISC arată că, având în vedere constatările din teren ale experţilor tehnici, se dispune încetarea utilizării imobilului bloc de locuinţe 30A, […] Articolul Un raport al autorităților legat de blocul din București afectat de explozie: „Prezintă risc ridicat”. Demolarea, luată în calcul apare prima dată în ZIUA.md.
Sărbătoare mare în calendarul neîndreptat! Creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Apostol Toma, care a propovăduit Adevărul în India # Ziua
Creștinii ortodocși care urmează calendarul neîndreptat îl cinstesc astăzi pe Sfântul Apostol Toma, unul dintre cei 12 Apostoli ai lui Hristos. Cunoscut ca fiind cel care a pipăit rănile Domnului, după Înviere, pentru a se întări în credință, și care a aflat mormântul Maicii Domnului gol, căci aceasta se mutase cu tot cu trup la […] Articolul Sărbătoare mare în calendarul neîndreptat! Creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Apostol Toma, care a propovăduit Adevărul în India apare prima dată în ZIUA.md.
