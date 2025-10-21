Moldovenii țin tot mai multe depozite în lei. Ponderea acestora a ajuns la 75%

11:20

Jurnalistul Gheorghe Gonța ar putea fi obligat să-i achite președintelui Maia Sandu 100 de mii de lei, ca urmare a unui demers judiciar inițiat de șefa statului. Despre acest lucru anunță chiar el într-o postare pe rețelele de socializare, în care precizează că motivul ar fi un editorial critic la adresa PAS și a Maiei […] Articolul DOC | Maia Sandu îl amenință pe Gheorghe Gonța cu judecata și cere să-i achite 100 de mii de lei despăgubiri. Motivul – un editorial apare prima dată în ZIUA.md.