„Doamna de Fier” de la Tokyo preia puterea. Sanae Takaichi devine prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei

În timpul campaniei electorale din Republica Moldova a persistat, mai ales în tabăra unionistă, o întrebare destul de pertinentă: pe cine susține AUR-ul lui George Simion în mardeala de la Chișinău? Pentru că, place unora sau nu, vorbim totuși despre cel mai mare partid din România, la ora actuală, care acoperă aproape jumătate din electoratul […] Articolul EDITORIAL | Cum a trecut Costiuc pe sub radare? Sau despre jocul discret al AUR în parlamentarele din RM, dovedit a fi câștigător