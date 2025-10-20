Uniunea Avocaților, despre declarația Maiei Sandu referitoare la vettingul pentru apărători: Nu vom tolera intimidări și ingerințe

18:00

Cinci membri ai unei familii din satul Danu, raionul Glodeni, au ajuns joi, 16 octombrie, la spital la câteva ore după ce au mâncat ciuperci culese din pădurea de lângă localitate. Mai întâi, a fost solicitată ambulanța, iar echipajul a constatat că s-au otrăvit în urma consumului de ciuperci trei bărbați, de 22, 27 și 60