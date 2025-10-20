Uniunea Avocaților, despre declarația Maiei Sandu referitoare la vettingul pentru apărători: Nu vom tolera intimidări și ingerințe
Ziua, 20 octombrie 2025 12:40
Declarația Maiei Sandu despre organizarea unui vetting și în cazul avocaților poate fi percepută ca o intimidare, o desconsiderare a profesiei și o ingerință. Reacția vine din partea Uniunii Avocaților, care, printr-un comunicat oficial, își exprimă îngrijorarea față de recentele afirmații ale șefei statului, Maia Sandu, referitoare la evaluarea externă a avocaților. Uniunea Avocaților subliniază […] Articolul Uniunea Avocaților, despre declarația Maiei Sandu referitoare la vettingul pentru apărători: Nu vom tolera intimidări și ingerințe apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
12:40
Uniunea Avocaților, despre declarația Maiei Sandu referitoare la vettingul pentru apărători: Nu vom tolera intimidări și ingerințe # Ziua
Declarația Maiei Sandu despre organizarea unui vetting și în cazul avocaților poate fi percepută ca o intimidare, o desconsiderare a profesiei și o ingerință. Reacția vine din partea Uniunii Avocaților, care, printr-un comunicat oficial, își exprimă îngrijorarea față de recentele afirmații ale șefei statului, Maia Sandu, referitoare la evaluarea externă a avocaților. Uniunea Avocaților subliniază […] Articolul Uniunea Avocaților, despre declarația Maiei Sandu referitoare la vettingul pentru apărători: Nu vom tolera intimidări și ingerințe apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
12:10
VIDEO | Trump cere Ucrainei să se oprească pe actualele linii de front și să încheie războiul cu Rusia # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică că Ucraina ar trebui „să se oprească la liniile de luptă” și să pună capăt războiului cu Rusia, sugerând că situația teritorială actuală ar trebui acceptată drept punct de plecare pentru viitoarele negocieri de pace. „Ceea ce ar trebui să facă este pur și simplu să se […] Articolul VIDEO | Trump cere Ucrainei să se oprească pe actualele linii de front și să încheie războiul cu Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
11:40
Trafic blocat din cauza zăpezii în România. Viscolul a închis mai multe drumuri naționale, printre care și Transfăgărășan # Ziua
Iarna a venit mai devreme în zonele de munte din România și a adus viscol, zăpadă și drumuri închise. Mai multe șosele naționale și montane au fost afectate luni dimineață, 20 octombrie, iar pe DN 1, una dintre cele mai circulate artere din țară, se circulă alternativ din cauza lucrărilor și a vremii nefavorabile. Poliția […] Articolul Trafic blocat din cauza zăpezii în România. Viscolul a închis mai multe drumuri naționale, printre care și Transfăgărășan apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
DOC | Maia Sandu îl amenință pe Gheorghe Gonța cu judecata și cere să-i achite 100 de mii de lei despăgubiri. Motivul – un editorial # Ziua
Jurnalistul Gheorghe Gonța ar putea fi obligat să-i achite președintelui Maia Sandu 100 de mii de lei, ca urmare a unui demers judiciar inițiat de șefa statului. Despre acest lucru anunță chiar el într-o postare pe rețelele de socializare, în care precizează că motivul ar fi un editorial critic la adresa PAS și a Maiei […] Articolul DOC | Maia Sandu îl amenință pe Gheorghe Gonța cu judecata și cere să-i achite 100 de mii de lei despăgubiri. Motivul – un editorial apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
10:50
Taximetrie ilegală la Călărași. ANTA și polițiștii au dat amenzi pentru transport ilicit de călători # Ziua
Mai mulți șoferi din Călărași au fost amendați și au rămas fără plăcuțele de înmatriculare pentru taximetrie ilegală. Agenția Națională pentru Transport Auto și polițiștii de patrulare au organizat mai multe razii în oraș în cadrul cărora au amendat șapte șoferi pentru transport ilicit de călători. Operațiunea a fost organizată de ANTA și INSP în […] Articolul Taximetrie ilegală la Călărași. ANTA și polițiștii au dat amenzi pentru transport ilicit de călători apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Irina Rîngaci a obținut un nou titlu mondial. Sportiva a devenit campioană mondială la lupte pe plajă. După ce s-a impus în etapele găzduite de Poreč, Croația, și Katerini, Grecia, Irina Rîngaci a încheiat evoluția la mondialele pe plajă cu o victorie în ultima rundă, care a avut loc în orașul Alexandria, Egipt. În finala ultimei […] Articolul Sportiva Irina Rîngaci, campioană mondială la lupte pe plajă apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Jaful de la Luvru: Hoții au furat bijuterii de o valoare inestimabilă din galeria care adăpostește bijuteriile coroanei Franței # Ziua
Muzeul Luvru din Paris a fost închis duminică, după un jaf spectaculos în plină zi, în urma căruia o bandă de hoți a sustras bijuterii regale de o valoare considerată „neprețuită”, potrivit ministrului francez de interne, Laurent Nunez. Incidentul a avut loc în jurul orei 9:30 dimineața, când mai mulți indivizi au folosit un lift […] Articolul Jaful de la Luvru: Hoții au furat bijuterii de o valoare inestimabilă din galeria care adăpostește bijuteriile coroanei Franței apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Grav accident rutier la Călărași. Un tânăr a murit, după ce a intrat cu motocicleta într-un gard # Ziua
Un tânăr a murit, după ce motocicleta cu care se deplasa a fost implicată într-un grav accident. Tragedia a avut loc duminică seara, în jurul orei 19:35, în localitatea Căbăiești, din raionul Călărași, potrivit pulsmedia.md. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 19 ani care se deplasa cu o motocicletă de model Kayo fără […] Articolul Grav accident rutier la Călărași. Un tânăr a murit, după ce a intrat cu motocicleta într-un gard apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Două persoane din personalul de securitate al Aeroportului Internațional din Hong Kong au murit luni dimineață, după ce un avion cargo care venea din Dubai a derapat de pe pistă la aterizare, lovind vehiculul de patrulare în care se aflau și proiectându-l în mare, a anunțat operatorul aeroportului. Aeronava implicată, un Boeing 747 operat de […] Articolul VIDEO | Două persoane au murit după ce un avion cargo a derapat de pe pistă la Hong Kong apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Omagiu lui Dumitru Matcovschi. Marele poet și publicist basarabean ar fi împlinit azi 86 de ani # Ziua
Dumitru Matcovschi, unul dintre titanii literaturii basarabene și un adevărat simbol al Mișcării de Renaștere Națională, ar fi împlinit astăzi 86 de ani. Marele poet și scriitor s-a născut în comuna Vadul-Raşcov, la 20 octombrie 1939, judeţul Soroca, astăzi raionul Șoldănești, și a plecat la cele veșnice în 2013, la vârsta de 73 de ani. Dumitru […] Articolul Omagiu lui Dumitru Matcovschi. Marele poet și publicist basarabean ar fi împlinit azi 86 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
08:30
Curtea de Apel se expune azi asupra cererii SIS privind declararea organizației „Evrazia” drept extremistă # Ziua
Curtea de Apel Centru urmează să se expună azi asupra demersului Serviciului de Informații și Securitate care cere ca organizația „Evrazia”, afiliată fugarului Ilan Șor, să fie declarată drept extremistă. Ședința instanței a fost anunțată pentru 20 octombrie, deși anterior fusese stabilită pentru 6 octombrie. Potrivit autorităților, organizația ar fi folosită de Ilan Șor pentru […] Articolul Curtea de Apel se expune azi asupra cererii SIS privind declararea organizației „Evrazia” drept extremistă apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
17:00
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat, sâmbătă seară, că va candida pentru un nou mandat la următoarele alegeri. Invitat în platoul Channel 14, la întrebarea „Aveţi de gând să candidaţi la alegerile pentru funcţia de prim-ministru la următoarele alegeri?”, Netanyahu a răspuns afirmativ. La întrebarea „Veţi câştiga dacă vă veţi prezenta?”, el a răspuns tot […] Articolul Netanyahu anunţă că va candida pentru un nou mandat de prim-ministru la următoarele alegeri apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Xi Jinping cere „reunificarea” Chinei, într-un mesaj adresat noii lidere a opoziţiei din Taiwan, Cheng Li-wun # Ziua
Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a făcut apel duminică la „avansarea reunificării naţionale”, într-un mesaj de felicitare trimis noii lidere a principalului partid de opoziţie din Taiwan, Cheng Li-wun, recent aleasă în fruntea Partidului Kuomintang (KMT), scrie Reuters. Alegerile interne din partid au avut loc pe fondul acuzaţiilor de ingerinţă din partea Beijingului. Cheng, fostă parlamentară […] Articolul Xi Jinping cere „reunificarea” Chinei, într-un mesaj adresat noii lidere a opoziţiei din Taiwan, Cheng Li-wun apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Premieră medicală la Spitalul „Sfânta Treime”! Trei pacienți cu afecțiuni cardiace severe au fost salvați cu sprijinul medicilor din Iași # Ziua
În premieră pentru Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” au fost efectuate primele proceduri de implantare a unui un resincronizator cardiac (CRT) și a două defibrilatoare cardiace (ICD). Intervențiile au fost realizate în cadrul Secției de Cardiologie Intervențională și Electrofiziologie, care se află actualmente în proces de extindere și dezvoltare a serviciilor de electrofiziologie și terapie […] Articolul Premieră medicală la Spitalul „Sfânta Treime”! Trei pacienți cu afecțiuni cardiace severe au fost salvați cu sprijinul medicilor din Iași apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze au scăzut cu peste 20% în primele zece luni ale anului # Ziua
Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze ar urma să înregistreze un declin anual de aproximativ 21% în octombrie, la 950 miliarde de ruble (11,7 miliarde de dolari), pe fondul preţurilor mai scăzute şi a aprecierii rublei, arată o prognoză Reuters, potrivit Agerpres. Aceste venituri sunt cea mai importantă sursă de numerar pentru Kremlin, […] Articolul Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze au scăzut cu peste 20% în primele zece luni ale anului apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Psihologii care activează în instituțiile de învățământ general și profesional tehnic vor dedica aproape jumătate din timpul de lucru activităților directe cu elevii – între 18 și 20 de ore pe săptămână – potrivit unui proiect de regulament supus consultărilor publice, transmite IPN. În învățământul general, psihologii vor avea un program de lucru de 35 […] Articolul Psihologii școlari vor aloca până la 20 de ore pe săptămână activităților cu elevii apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Forțele israeliene au lansat un atac asupra Fâşiei Gaza. Israelul şi Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului # Ziua
„Pacea veșnică” anunțată în Fâșia Gaza pare că n-a rezistat nici măcar o săptămână. Potrivit publicației Ynet, Forțele Aeriene israeliene au efectuat lovituri asupra Rafahului, în partea de sud a Fâșiei Gaza. IDF acuză Hamas de încălcare a încetării focului și susține că Hamas încearcă să recapete controlul asupra zonei de frontieră. Membrii Hamas resping […] Articolul Forțele israeliene au lansat un atac asupra Fâşiei Gaza. Israelul şi Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Austria a anunţat că va susţine totuși cel mai recent pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, renunţând la opoziţia exprimată anterior şi eliminând astfel un obstacol important înaintea votului programat pentru începutul săptămânii viitoare, transmite Reuters, citat de Digi 24. Miniştrii de Externe ai statelor membre UE se vor reuni luni la Luxemburg […] Articolul Austria s-a răzgândit și nu va mai bloca al 19-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
EDITORIAL | Cum a trecut Costiuc pe sub radare? Sau despre jocul discret al AUR în parlamentarele din RM, dovedit a fi câștigător # Ziua
În timpul campaniei electorale din Republica Moldova a persistat, mai ales în tabăra unionistă, o întrebare destul de pertinentă: pe cine susține AUR-ul lui George Simion în mardeala de la Chișinău? Pentru că, place unora sau nu, vorbim totuși despre cel mai mare partid din România, la ora actuală, care acoperă aproape jumătate din electoratul […] Articolul EDITORIAL | Cum a trecut Costiuc pe sub radare? Sau despre jocul discret al AUR în parlamentarele din RM, dovedit a fi câștigător apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Muzeul Luvru din Paris a fost jefuit în această dimineață, a anunțat Ministerul Culturii al Franței. Instituția a fost închisă pentru întreaga zi, iar la fața locului intervin poliția și unități speciale, transmite Le Monde și alte surse franceze. Potrivit presei franceze, cinci persoane au pătruns în muzeu dinspre malul Senei, folosind un lift de […] Articolul Jaf la Muzeul Luvru din Paris. Instituția a fost închisă de urgență apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Meteorolgii au emis o avertizare Cod galben de îngheț pentru luni și marți, 20 și 21 octombrie. Astfel, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în orele nocturne și ale dimineții, izolat în depresiuni se prevăd înghețuri în aer cu intensitatea de până la – 2°C, iar marți, 21 octombrie, temperaturile vor coborî până la -3° în […] Articolul Meteorolgii au emis o avertizare Cod galben de îngheț pentru următoarele două zile apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
12:30
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, una dintre cele mai vechi instituții culturale ale Chișinăului, marchează 148 de ani de la înființare. Pornită în 1877 ca o mică bibliotecă orășenească, cu doar câteva mii de volume, instituția s-a transformat într-o rețea modernă, cu zeci de filiale, peste un milion de documente și sute de mii de cititori […] Articolul Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” marchează 148 de ani de la înființare apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
VIDEO | Accident grav în Finlanda. Peste 70 de mașini, implicate într-un carambol, în urma căruia zeci de oameni au ajuns la spital # Ziua
Ceața densă apărută brusc și drumul înghețat au dus la unul dintre cele mai mari caramboluri din istoria recentă a Finlandei. Peste 70 de mașini au fost implicate în accidentul în lanț. Carambolul a provocat rănirea a zeci de persoane, dintre care una a fost transportată în stare gravă la spital, transmite publicația finlandeză Mtvuutiset. […] Articolul VIDEO | Accident grav în Finlanda. Peste 70 de mașini, implicate într-un carambol, în urma căruia zeci de oameni au ajuns la spital apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Mișcarea islamistă palestiniană Hamas pregătea un atac iminent împotriva civiililor din Gaza, susține departamentul de Stat al SUA, care dispune„informații credibile”, potrivit News.ro, care citează AFP. Conform instituției americane, atacul ar fi constituit o „încălcare a armistițiului” și ar fi compromis progresele dintre cele două state. „Acest atac planificat împotriva civililor palestinieni ar constitui o […] Articolul SUA anunță că Hamas pregătea un atac împotriva civililor din Gaza apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
VIDEO | Accident spectaculos în Finlanda. Peste 70 de mașini, implicate într-un carambol, în urma căruia zeci de oameni au ajuns la spital # Ziua
Ceața densă apărută brusc și drumul înghețat au dus la unul dintre cele mai mari caramboluri din istoria recentă a Finlandei. Peste 70 de mașini au fost implicate în accidentul în lanț. Carambolul a provocat rănirea a zeci de persoane, dintre care una a fost transportată în stare gravă la spital, transmite publicația finlandeză Mtvuutiset. […] Articolul VIDEO | Accident spectaculos în Finlanda. Peste 70 de mașini, implicate într-un carambol, în urma căruia zeci de oameni au ajuns la spital apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Apartamentele continuă să se scumpească. Crește și numărul creditelor de consum luate de la bănci # Ziua
Volumul total al creditelor imobiliare noi acordate de băncile din Republica Moldova a ajuns în trimestrul II 2025 la 2,8 miliarde de lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Creșterea față de aceeași perioadă a anului trecut este una spectaculoasă – +76,9%, însă comparativ cu trimestrul I 2025 s-a înregistrat o ușoară […] Articolul Apartamentele continuă să se scumpească. Crește și numărul creditelor de consum luate de la bănci apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Un raport al autorităților legat de blocul din București afectat de explozie: „Prezintă risc ridicat”. Demolarea, luată în calcul # Ziua
Raportul preliminar al Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) arată că imobilul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de „rezistenţă mecanică şi stabilitate” şi prezintă risc ridicat pentru utilizatori. ISC arată că, având în vedere constatările din teren ale experţilor tehnici, se dispune încetarea utilizării imobilului bloc de locuinţe 30A, […] Articolul Un raport al autorităților legat de blocul din București afectat de explozie: „Prezintă risc ridicat”. Demolarea, luată în calcul apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Sărbătoare mare în calendarul neîndreptat! Creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Apostol Toma, care a propovăduit Adevărul în India # Ziua
Creștinii ortodocși care urmează calendarul neîndreptat îl cinstesc astăzi pe Sfântul Apostol Toma, unul dintre cei 12 Apostoli ai lui Hristos. Cunoscut ca fiind cel care a pipăit rănile Domnului, după Înviere, pentru a se întări în credință, și care a aflat mormântul Maicii Domnului gol, căci aceasta se mutase cu tot cu trup la […] Articolul Sărbătoare mare în calendarul neîndreptat! Creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Apostol Toma, care a propovăduit Adevărul în India apare prima dată în ZIUA.md.
18 octombrie 2025
17:40
Comitetul Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova a decis formarea unei fracțiuni separate a Partidului Comuniștilor în noua componență a Parlamentului. Decizia a fost luată sâmbătă, 18 octombrie, potrivit unui comunicat al PCRM. În cadrul ședinței a fost prezentată o analiză a campaniei electorale desfășurate, precum și „a cauzelor care au dus la rezultatele […] Articolul Voronin se leapădă oficial de Dodon! PCRM va avea propria fracțiune în Parlament apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
O cântăreață stradală de 18 ani, arestată la Sankt Petersburg după ce a ținut un spectacol în aer liber anti-Putin, devenit viral la scurt timp. Poliția din Sankt Petersburg a arestat-o și a pus sub acuzare „pentru organizarea ilegală a unei adunări publice”, după ce un videoclip în care aceasta conduce o mulțime cântând mai multe […] Articolul O cântăreață stradală din Sankt Petersburg, arestată după un spectacol viral anti-Putin apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Regatul Unit propune elaborarea unui plan comun de pace pentru Ucraina, împreună cu Statele Unite, urmând modelul propunerii de pace a președintelui american Donald Trump pentru Fâșia Gaza, scrie publicația americană Axios. Potrivit Axios, în timpul unei convorbiri telefonice dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni, premierul britanic Keir Starmer a sugerat dezvoltarea unui […] Articolul Axios: Gaza 2.0? Starmer propune un plan comun de pace SUA–Marea Britanie pentru Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Campania municipală de plantare de toamnă la Chișinău a continuat sâmbătă în sectorul Botanica. Angajații Primăriei, alături de voluntari, au plantat copaci și arbuști pe bulevardul Dacia, la intersecția cu strada Grădina Botanică. Autoritățile locale au transmis mesaje de mulțumire tuturor celor care contribuie la înfrumusețarea orașului și au invitat locuitorii Chișinăului să se alăture […] Articolul Campania de plantare de toamnă a continuat sâmbătă în sectorul Botanica din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Armata Națională va desfășura, în perioada 20-31 octombrie, exerciţiul „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET), desfășurat la Centrele de Instruire ale Armatei Naţionale. La JCET va participa și militari români, cu care există o tradițională cooperare în contextul acestui exercițiu, din anul 2009, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Apărării al Republicii Moldova. Conform scenariului, militarii vor executa trageri din diferite tipuri de armament de infanterie, […] Articolul Militari români și din R. Moldova vor participa la exercițiul comun „JCET-2025” apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Agenţia de evaluare financiară S&P Global a retrogradat cu o treaptă ratingul de ţară al Franţei, într-o actualizare surpriză a calificativelor acordate celei de-a doua economii a zonei euro, potrivit Agerpres. S&P Global a avertizat că instabilitatea politică periclitează eforturile Guvernului de a repara finanţele ţării. „Ne aşteptăm ca incertitudinile politice să afecteze economia franceză, […] Articolul S&P Global retrogradează ratingul Franţei din cauza incertitudinilor politice apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Prim-vicepreședintele PSDE, Ion Sula, întrevedere cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, în cadrul congresului PES din Olanda # Ziua
Prim-vicepreședintele Partidului Social Democrat European (PSDE), Ion Sula, a avut o întrevedere bilaterală cu președintele interimar al Partidului Social Democrat din România (PSD), Sorin Grindeanu. Întâlnirea s-a desfășurat în marja Congresului Partidului Socialiștilor Europeni(PES), la Amsterdam, Olanda, potrivit unui comunicat de presă al PSDE. „Părțile au reiterat interesul și disponibilitatea pentru consolidarea în continuare a […] Articolul Prim-vicepreședintele PSDE, Ion Sula, întrevedere cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, în cadrul congresului PES din Olanda apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Zilele Filmului Românesc: „Pădurea de molizi”, povestea unui destin colectiv, în regia lui Tudor Giurgiu # Ziua
Cea de-a treia zi a Festivalului Filmului Românesc aduce pe marele ecran pelicula „Pădurea de molizi”, regizat de Tudor Giurgiu, inspirată din tragedia de la Fântâna Albă, petrecută pe 1 aprilie 1941. Proiecția va avea loc la Cineplex Loteanu, sala mare, de la ora 17:30, în secțiunea Filme noi & coproducții RO–MD. Vor fi prezenți […] Articolul Zilele Filmului Românesc: „Pădurea de molizi”, povestea unui destin colectiv, în regia lui Tudor Giurgiu apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Trump spune că se va întâlni cu Putin la Budapesta fără Zelenski, dar „va rămâne în contact cu acesta” # Ziua
Președintele american, Donald Trump, a declarat că intenționează să se întâlnească cu președintele rus, Vladimir Putin, în Ungaria, într-o discuție care va fi probabil bilaterală, adică fără participarea directă a Ucrainei, relatează dpa, citat de Agerpres. În același timp ei doresc să rămână în contact cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat Trump în cadrul […] Articolul Trump spune că se va întâlni cu Putin la Budapesta fără Zelenski, dar „va rămâne în contact cu acesta” apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Partidul Socialiștilor Europeni a exclus formațiunea premierului slovac Fico, pentru că „s-a abătut de la linia progresistă” # Ziua
Partidul Socialiștilor Europeni (PES) a exclus vineri, 17 octombrie, din rândurile sale partidul social-democrat SMER-SD al premierului slovac Robert Fico, acuzându-l că „s-a îndepărtat de valorile europene” și că menține relații apropiate cu Rusia și China, relatează agențiile EFE și TASR. Robert Fico, un politician social-democrat, cu pronunțate poziții conservatoare, se află din octombrie 2023 […] Articolul Partidul Socialiștilor Europeni a exclus formațiunea premierului slovac Fico, pentru că „s-a abătut de la linia progresistă” apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Magistrata Marina Rusu, despre „vetting-ul avocaților: Acesta nu ar fi doar un pas greșit, ci o ieșire simbolică din sistemul european de valori # Ziua
Un vetting al avocaților ar fi posibil numai dacă Republica Moldova ar decide să renunțe la anumite angajamente internaționale fundamentale, iar dacă „vrem cu adevărat transparență și integritate”, trebuie „să privim spre cei care dețin puterea reală: deputați, miniștri, consilieri prezidențiali — cei care decid pentru milioane”. Concluzia aparține judecătoarei de la Judecătoria Cahul, Marina […] Articolul Magistrata Marina Rusu, despre „vetting-ul avocaților: Acesta nu ar fi doar un pas greșit, ci o ieșire simbolică din sistemul european de valori apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Trump și Zelenski sunt de acord că războiul trebuie oprit „acolo unde se află acum”: Trump: „Să le permitem ambelor părți să revendice o victorie, iar istoria să decidă” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, consideră că războiul din Ucraina trebuie încheiat „imediat” pe linia frontului și a declarat că rămâne optimist că poate ajunge la un acord de încetare a războiului și fără a furniza arme cu rază lungă de acțiune „Tomahawk”, pe care Ucraina spera să le primească. Trump a mai spus, în cadrul […] Articolul Trump și Zelenski sunt de acord că războiul trebuie oprit „acolo unde se află acum”: Trump: „Să le permitem ambelor părți să revendice o victorie, iar istoria să decidă” apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Rușii și-au doborât propriul avion Su-30, în timp ce antiaeriana trăgea după dronele Ucrainei # Ziua
Apărarea antiaeriană rusă a tras în propriul avion militar, în timp ce respingea un atac cu drone asupra Crimeei ocupate în noaptea de 17 octombrie. Aeronava de tip Su-30SM s-a prăbușit în urma incidentului. Informația a fost făcută publică de purtătorul de cuvânt al Forțelor Navale Ucrainene, Dmytro Pletenchuk, într-o emisiune la postul de televiziune […] Articolul Rușii și-au doborât propriul avion Su-30, în timp ce antiaeriana trăgea după dronele Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană au fost reluate începând de vineri. Informația a fost confirmată de către Vadim Ceban, președinte interimar al Consiliului de Administrare al Moldovagaz. Totodată, potrivit surselor IPN, în localitățile din regiune a fost restabilită și furnizarea apei calde în regim obișnuit. Regimul de economisire a gazului, introdus în regiunea […] Articolul Livrările de gaze către regiunea transnistreană au fost reluate apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Prințul Andrew, implicat în scandaluri în legătură cu relația sa cu agresorul sexual american Jeffrey Epstein, a anunțat vineri seară că renunță la titlul său regal, negând însă categoric acuzațiile aduse, transmite AFP și Agerpres. „După ce am vorbit cu regele (Charles al III-lea, fratele său mai mare) și cu familia mea, am ajuns la […] Articolul Prințul Andrew al Marii Britanii, implicat în scandalul Epstein, renunță la titlul său regal apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Meteorologii anunță ploi de scurtă durată pentru sâmbătă și noaptea de duminică, iar luni și marți vor fi înghețuri în aer de până la -2 grade Celsius, potrivit specialiștilor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, citați de IPN. Potrivit SHS, duminică, pe lângă ploi, se așteaptă vânt puternic, în rafale de 15-18 metri pe secundă. Temperaturile nocturne […] Articolul Revin ploile în acest sfârșit de săptămână, iar de luni și înghețurile apare prima dată în ZIUA.md.
17 octombrie 2025
21:20
VIDEO | Întâlnire tensionată la Washington. Trump și Zelenski discută despre rachetele „Tomahawk” și viitorul războiului din Ucraina # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, îl primește, în aceste momente, pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Casa Albă. Înainte de discuția privată cu ușile închise între cei doi lideri, are loc un briefing public în fața presei, în Sala de Presă a Casei Albe. Trump l-a descris pe Zelenski drept „un lider foarte puternic”, iar […] Articolul VIDEO | Întâlnire tensionată la Washington. Trump și Zelenski discută despre rachetele „Tomahawk” și viitorul războiului din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Ucraina va primi sisteme de apărare antiaeriană, dar livrările de rachete „Tomahawk” sunt puse pe pauză # Ziua
Deputatul ucrainean Egor Cernev, vicepreședinte al comisiei de apărare și securitate din Rada Supremă, a declarat că problema livrării rachetelor „Tomahawk” către Ucraina va fi pusă deocamdată pe pauză. Potrivit oficialului ucrainean, președintele Volodimir Zelenski va discuta cu președintele american Donald Trump furnizarea de sisteme suplimentare de apărare antiaeriană și crearea de întreprinderi comune între […] Articolul Ucraina va primi sisteme de apărare antiaeriană, dar livrările de rachete „Tomahawk” sunt puse pe pauză apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Intoxicație cu ciuperci într-o familie din Glodeni. Cinci persoane au ajuns la spital cu vome și slăbiciuni # Ziua
Cinci membri ai unei familii din satul Danu, raionul Glodeni, au ajuns joi, 16 octombrie, la spital la câteva ore după ce au mâncat ciuperci culese din pădurea de lângă localitate. Mai întâi, a fost solicitată ambulanța, iar echipajul a constatat că s-au otrăvit în urma consumului de ciuperci trei bărbați, de 22, 27 și 60 […] Articolul Intoxicație cu ciuperci într-o familie din Glodeni. Cinci persoane au ajuns la spital cu vome și slăbiciuni apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
În acest an, la Universitatea de Stat din Moldova au fost inițiate 20 de proiecte în cadrul concursului „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova”, un program comun de finanțare moldo-română dedicat cercetării științifice. În total, pentru finanțarea acestor proiecte au fost alocate peste 57 de milioane de lei, dintre care 80 la sută reprezintă contribuția României. […] Articolul La Universitatea de Stat sunt în derulare 20 de proiecte moldo-române în domeniul cercetării apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Venezuela a anunțat joi desfășurarea a mii de soldați în apropierea frontierei cu Columbia, ca răspuns la intensificarea prezenței militare americane în Marea Caraibilor, unde presa din SUA a relatat despre un nou atac asupra unei ambarcațiuni suspectate de contrabandă cu droguri. Potrivit comandantului militar din statul Tachira, generalul Michell Valladares, manevrele includ aproximativ 17.000 […] Articolul Venezuela mobilizează trupe la frontiera cu Columbia, pe fondul unui nou atac naval al SUA apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Instanța va examina lunea viitoare cererea SIS de recunoaștere a organizației „Eurasia” drept extremistă # Ziua
Prima ședință de judecată în dosarul inițiat de Serviciul de Informații și Securitate împotriva organizației „Eurasia” urmează să aibă loc luni, 20 octombrie. Anterior, aceasta fusese stabilită pentru 6 octombrie, însă a fost amânată, din motive necunoscute. Potrivit autorităților, organizația ar fi folosită de Ilan Șor pentru a „coordona proiecte de influență subversivă împotriva Republicii […] Articolul Instanța va examina lunea viitoare cererea SIS de recunoaștere a organizației „Eurasia” drept extremistă apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.