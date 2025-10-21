Recensământ 2024 | Religia în R. Moldova: Majoritatea covârșitoare a cetățenilor sunt ortodocși, dar baptiștii, penticostalii și ateii câștigă teren

15:50

Războiul din Ucraina s-ar putea încheia „în 24 de ore” dacă Kievul ar înceta luptele și ar ceda teritoriile sale Federației Ruse, consideră cancelarul german Friedrich Merz, care a avertizat însă că o altă țară, cum ar fi Republica Moldova, ar putea deveni următoarea țintă a Moscovei. Analistul moldovean Artur Leșcu, expert militar WatchDog.MD, a comentat în context că, dacă nu va fi oprită, Rusia nu se va opri nici la granițele Ucrainei, nici la Republica Moldova.