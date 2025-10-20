VIDEO | Două persoane au murit după ce un avion cargo a derapat de pe pistă la Hong Kong

14:10

„Informați-vă doar din surse oficiale" – cu acest slogan de serviciu îi sâcâie insistent autoritățile pe jurnaliști înainte de a publica ceva. Ce se întâmplă, însă, când sursa oficială tace voit sau chiar ascunde deliberat informația? Aici, subit, funcționarii iau apă-n gură, iar presa recurge la alte surse, pe care statul, deseori, le contestă, dar […]