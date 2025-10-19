Peste 150 de deținuți de la Penitenciarul din Brănești își reduc pedeapsa muncind: „Timpul trece așa mai repede”

Își reduc pedeapsa muncind. Peste 150 de deținuți de la Penitenciarul nr. 18 din Brănești sunt angajați cu acte în regulă pe perioada în care se află în detenție. Bucătar, muncitor în mină sau lucrător în agricultură - sunt câteva dintre profesiile pe care le pot alege. Pe lângă un salariu de aproximativ 5.500 de lei, implicarea în câmpul muncii reprezintă un avantaj major pentru cei care vor să iasă mai repede din închisoare.

