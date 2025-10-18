Evangelos Marinakis, „devoratorul” de antrenori: Angelos Postecoglou a fost demis de clubul Nottingham Forest

20:20

Cu ocazia aniversării a 33 de ani de la înființarea Batalionului Geniu „Codru”, unitatea i-a primit pe toți cei curioși să afle ce înseamnă viața de genist. La evenimentul „Ziua Porților Deschise”, am întâlnit rude ale militarilor dedicați și povești care vorbesc despre curaj, profesionalism și devotament. De la misiunile de deminare în țară până la participarea în operațiuni internaționale, geniștii Armatei Naționale demonstrează zi de zi că riscurile pot fi înfruntate cu responsabilitate și onoare.