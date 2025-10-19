Atenție la ciupercile care le consumați. Zece persoane au ajuns la spital, de la începutul toamnei

18:10

Deși peste o treime din populația Republicii Moldova trăiește în sărăcie absolută, iar prețurile la alimente au crescut la cel mai înalt nivel din ultimii 25 de ani, risipa alimentară rămâne uriașă. Fiecare cetățean aruncă în medie peste 70 de kilograme de hrană pe an. În același timp, Banca de Alimente reușește să recupereze doar 0.6% din mâncarea care ar putea fi salvată.