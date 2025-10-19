Zimbru Chișinău are o serie de 14 meciuri fără înfrângere în campionat
Moldova1, 19 octombrie 2025 19:10
Zimbru Chișinău își continuă seria de invincibilitate în campionatul primei divizii moldovenești de fotbal. În derby-ul etapei a 16-a, „galben-verzii" au remizat, scor alb 0:0, cu Petrocub Hâncești și au ajuns la 14 meciuri consecutive fără înfrângere. Prima repriză a fost săracă în faze de poartă, ambele echipe expediind câte un singur șut cadrat. Discipolii belarusului Oleg Kubarev ar fi putut deschide scorul în minutul 50, când brazilianul Matteo Amoroso a șutat din afara careului, însă portarul Victor Dodon a fost salvat de bara transverală.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 15 minute
19:30
O explozie s-a produs duminică într-un bloc din Bistrița, România, la două zile după tragedia din București, care a lăsat în urmă trei morți și zeci de oameni pe drumuri, în prag de iarnă. Clădirea cu opt etaje trebuie demolată, au decis specialiștii. Locatarii au primit permisiunea de a intra în apartamente pentru a-și lua unele lucruri, fără a sta însă mai mult de zece minute.
Acum o oră
19:10
Zimbru Chișinău își continuă seria de invincibilitate în campionatul primei divizii moldovenești de fotbal. În derby-ul etapei a 16-a, „galben-verzii" au remizat, scor alb 0:0, cu Petrocub Hâncești și au ajuns la 14 meciuri consecutive fără înfrângere. Prima repriză a fost săracă în faze de poartă, ambele echipe expediind câte un singur șut cadrat. Discipolii belarusului Oleg Kubarev ar fi putut deschide scorul în minutul 50, când brazilianul Matteo Amoroso a șutat din afara careului, însă portarul Victor Dodon a fost salvat de bara transverală.
Acum 2 ore
18:40
Ambasadorul Lituaniei la Chișinău: Integrarea europeană înseamnă și capacitatea să reziști presiunilor externe # Moldova1
Lituania, alături de alte state europene, sprijină procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Asigurări în acest sens au fost oferite de ambasadorul lituanian Tadas Valionis, invitatul celei mai recente ediții a emisiunii „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1. Oficialul a vorbit și despre eforturile autorităților de la Chișinău de a consolida reziliența țării în contextul războiului hibrid declanșat de Rusia. De asemenea, el a subliniat că nici investițiile în domeniul apărării nu sunt de neglijat.
Acum 4 ore
17:40
„Eul din noi” este genericul unei expoziții de vestimentație și grafică care explorează granițele dintre artă, design vestimentar și viziunea personală a autoarei Ala Leancă. Artistă plastică, designeră vestimentară și restauratoare - pentru prima dată a prezentat la Muzeul de Istorie din Chișinău o colecție vestimentară aparținând unui bărbat care a preferat să rămână anonim.
16:50
Intervenții în premieră la Spitalul „Sfânta Treime” din capitală, cu sprijinul medicilor din Iași # Moldova1
Medicii Spitalului Clinic Municipal „Sfânta Treime” au fost efectuat în premieră, primele proceduri de implantare a unui resincronizator cardiac și a două defibrilatoare cardiace. Intervențiile au beneficiat de expertiza unui profesor român de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași, care a fost alături de echipa spitalului în implementarea acestei metode moderne de tratament.
16:50
Sportivi cu experiență și tinere talente, la campionatul de hipism al municipiului Chișinău # Moldova1
Sportivi talentați și dornici să se afirme și-au arătat măiestria la campionatul de hipism al municipiului Chișinău, disciplina „sărituri peste obstacole”. Ecaterina Vîhrist a triumfat în concursul de seniori, cu bare ridicate la 140 de centimetri, în finală fiind superioară lui Vitalie Storojenco și Semion Condrea.
16:20
Unuia dintre cei mai influenți inovatori, Steve Wozniak, i-a fost conferit titlul onorific „Doctor Honoris Causa” la UTM # Moldova1
Unuia dintre cei mai influenți inovatori ai secolului XX, Steve Wozniak, i-a fost conferit duminică, 19 octombrie, titlul onorific „Doctor Honoris Causa”, în cadrul unei ceremonii solemne la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM).
16:10
Luptă încinsă în Serie A: Internazionale Milano, Napoli Calcio și AS Roma au câte 15 puncte în fruntea clasamentului # Moldova1
Luptă încinsă în prima divizie italiană de fotbal. După primele 7 etape, în fruntea clasamentului este triumviratul format de Internazionale Milano, Napoli Calcio și AS Roma, cu câte 15 puncte fiecare, cu mențiunea că AC Milan poate deveni lider solitar în cazul unei victorii în meciul de pe teren propriu cu FC Fiorentina. Napoli, campioana en titre, a pierdut cu 0:1 pe terenul lui FC Torino, iar singurul gol al meciului a fost marcat de argentinianul Giovanni Simeone în minutul 32.
Acum 6 ore
15:40
Scanerele vechi, principala problemă în combaterea contrabandei la frontierele țării, afirmă șeful Serviciului Vamal # Moldova1
Principala problemă care împiedică reducerea semnificativă a fenomenului contrabandei în punctele de trecere a frontierei ale Republicii Moldova este tehnica învechită de scanare, a declarat șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, în emisiunea „Factor Economic” de la „Next TV”. Potrivit acestuia, și eliminarea factorului uman prin digitalizarea completă a serviciilor ar descuraja comiterea unor astfel de infracțiuni.
15:20
Jaf la Muzeul Louvre din Paris. Câteva persoane au pătruns în clădire și au reușit să fugă cu mai multe bijuterii furate. Oamenii legii din Franța evaluează pagubele.
14:10
Bayern Munchen a triumfat în „Der Klassiker” și are un parcurs perfect în acest sezon competițional # Moldova1
Bayern Munchen a câștigat episodul 138 din „Der Klassiker”. În derby-ul etapei a 7-a din cadrul Bundesligii germane de fotbal, bavarezii au învins-o cu 2:1 acasă pe Borussia Dortmund. Echipa-gazdă a deschis scorul în minutul 22 prin englezul Harry Kane, după care francezul Michael Olise a fost aproape să dubleze avantajul echipei conduse de belgianul Vincent Kompany, însă a trimis balonul în bară.
13:50
Scanerele vechi, principala cauză în combaterea contrabandei la frontierele țării, afirmă șeful Serviciului Vamal # Moldova1
Principala problemă care împiedică reducerea semnificativă a fenomenului contrabandei în punctele de trecere a frontierei ale Republicii Moldova este tehnica învechită de scanare, a declarat șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, în emisiunea „Factor Economic” de la „Next TV”. Potrivit acestuia, și eliminarea factorului uman prin digitalizarea completă a serviciilor ar descuraja comiterea unor astfel de infracțiuni.
Acum 8 ore
13:10
Internaționalul moldovean Artur Crăciun a înscris primul său gol în tricoul echipei ŁKS Łódź. În etapa a 13-a dintr-a doua divizie a fotbalului polonez, gruparea din orașul Łódź a învins cu 4:1 în deplasare pe Stal Rzeszów, iar fundașul central a marcat în minutul 32 cu o lovitură de cap.
12:30
Atenție la ciupercile pe care le consumați. Zece persoane au ajuns la spital, de la începutul toamnei # Moldova1
Pădurile sunt pline de ciuperci după ploile abundente din săptămânile trecute. S-au înmulțit și comercianții care le vând pe marginea drumului. Specialiștii avertizează asupra riscului unor intoxicații grave, mai ales dacă nu știm să deosebim ciupercile toxice de cele comestibile. De la începutul toamnei, zece persoane au ajuns la spital după ce au consumat ciuperci.
12:30
Podul care leagă șoseaua Ceadâr-Lunga de orașul Taraclia va fi reparat: Șoferi: „Va spori siguranța rutieră” # Moldova1
Podul care leagă șoseaua Ceadâr-Lunga de orașul Taraclia va fi reparat. Autoritățile locale și șoferii vorbesc despre importanța acestui traseu, unde nu s-a intervenit cu lucrări de mai bine de 50 de ani. Lucrările vor începe într-o lună și trebuie să fie gata până în primăvara anului 2027.
12:10
Meteorologii au emis Cod galben de înghețuri în toată țara. Avertizarea este valabilă în perioada 20-21 octombrie.
11:50
Pakistanul și Afganistanul au convenit duminică, 19 octombrie, asupra unei încetări imediate a focului, în urma unor lungi discuții purtate în Qatar, după cele mai grave ciocniri la frontieră din ultimele decenii între cele două state vecine. Confruntările la granița dintre cele două țări s-au intensificat în ultimele zile, fiind raportate zeci de victime, scrie DW.
Acum 12 ore
11:20
Militarii moldoveni și din România vor participa, în perioada 20-31 octombrie, la exercițiul „Joint Combined Exchange Training-2025”, care se va desfășura la Centrele de Instruire ale Armatei Naționale.
10:40
Sistemul medical se confruntă cu criză de medici anesteziologi. Sindromul „burnout”, tot mai întâlnit # Moldova1
Sistemul medical se confruntă cu un deficit semnificativ de medici anesteziologi, specialiști care au un rol vital în salvarea vieților. Ei sunt cei care veghează pacienții în stare gravă, în secția de terapie intensivă. Din cauza turelor lungi și, mai ales, a responsabilității pe care o poartă, anesteziologii sunt predispuși fenomenului de burnout, după cum chiar ei mărturisesc. Echipa postului Moldova 1 a selectat câteva povești ale unor medici care fac față tuturor dificultăților, pentru că pacienții își pun toate speranțele în mâinile lor.
10:10
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut în timpul unei convorbiri telefonice cu președintele Donald Trump din această săptămână, să renunțe complet la controlul asupra regiunii Donețk, ca o condiție pentru încetarea războiului, au spus pentru Washington Post doi oficiali de rang înalt familiari cu discuția.
09:30
Israelul a încălcat armistițiul și a ucis 38 de palestinieni, afirmă autoritățile din Gaza # Moldova1
Biroul de presă al autorităților din Gaza a acuzat Israelul că a încălcat armistițiul cu Hamas de 47 de ori de la intrarea în vigoare a acestuia. Au fost uciși 38 de palestinieni și răniți alți 143, informează The Guardian.
08:50
Atenție la ciupercile care le consumați. Zece persoane au ajuns la spital, de la începutul toamnei # Moldova1
Pădurile sunt pline de ciuperci după ploile abundente din săptămânile trecute. S-au înmulțit și comercianții care le vând pe marginea drumului. Specialiștii avertizează asupra riscului unor intoxicații grave, mai ales dacă nu știm să deosebim ciupercile toxice de cele comestibile. De la începutul toamnei, zece persoane au ajuns la spital după ce au consumat ciuperci.
08:00
Primele comunități de energie verde din R. Moldova: Antreprenor: „Vom plăti mai puțin pentru energie electrică” # Moldova1
Republica Moldova lansează primele comunități de energie din surse regenerabile, cu sprijinul Suediei, Norvegiei și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Este un proiect pilot, deocamdată implementat în trei localități. Una dintre aceste comunități de energie va fi creată la Cociulia, raionul Cantemir, unde va fi instalată o centrală fotovoltaică.
Acum 24 ore
21:30
După o vară secetoasă, ploile păreau o binecuvântare, dar pentru viticultorii din Hâncești s-au dovedit a fi o calamitate. În loc de roadă și câștig, fermierii s-au ales cu struguri crăpați, pierderi uriașe și datorii. Ploile din ultimele săptămâni au lovit în plin unul dintre cele mai profitabile sectoare ale agriculturii - strugurii de masă. În special, strugurii de soi „Moldova”, destinați exportului, au fost grav afectați.
21:00
Nu sunt salvatori de profesie, dar sunt pregătiți mereu de o nouă misiune. Vorbim de pompierii voluntari, tot mai mulți în țara noastră. Astăzi, ei s-au întrecut în mai multe probe și au demonstrat că se descurcă la fel de bine ca pompierii profesioniști.
20:20
Peste 25.000 de soldați și ofițeri au plecat din armata rusă de la sfârșitul anului trecut # Moldova1
Peste 25.000 de soldați și ofițeri au dezertat din armata rusă de la sfârșitul anului 2024, a declarat sâmbătă Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR), potrivit TVPWorld.
20:00
Tot mai multe curți de bloc din capitală sunt renovate, în cadrul Programului „Curtea Europeană” # Moldova1
Curțile de bloc moderne, ca în Occident. Programul „Curtea Europeană” este în plină desfășurare în capitală. În cadrul acestuia, muncitorii reabilitează căile și amenajează terenuri de joacă sau de sport. În prima etapă a proiectului vor fi renovate 89 de curți din Chișinău. Valoarea totală a investițiilor se ridică la 250 de milioane de lei.
Ieri
19:20
AIEA: Au început lucrările de restaurare a alimentării cu energie electrică la centrala nucleară Zaporojie # Moldova1
Au început lucrările de reparații pentru reluarea alimentării cu energie electrică a centralei atomice de la Zaporojie, aflată sub ocupație rusă și rămasă fără curent de patru săptămâni, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), scrie The Kyiv Independent.
19:00
Milsami Orhei a repurtat o nouă victorie în campionatul primei divizii moldovenești de fotbal # Moldova1
Campioana națională la fotbal, Milsami Orhei, a repurtat a 9-a victorie în această ediție de campionat. Trupa pregătită de Igor Picușceac, a câștigat, cât se poate de clar, scor 5:0, pe terenul echipei Politehnica-UTM Chișinău. Pentru „Vulturii Roșii”, Andrei Cobeț a marcat două goluri, iar Marius Iosipoi, Sorin Chele și Veaceslav Posmac și-au trecut și ei numelele pe lista marcatorilor.
18:50
Locuitorii municipiului Soroca au redescoperit orașul pe două roți. Printre participanți s-au numărat și copii mai mici de șapte ani, care se descurcă foarte bine pe bicicletă și trotinetă. Evenimentul a fost organizat în contextul Săptămânii Europene a Mobilității.
18:40
Peste 100.000 de vizitatori la Rezervația „Orheiul Vechi” în acest an. 65% sunt turiști locali # Moldova1
Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” a înregistrat, în primele trei trimestre ale acestui an, un flux turistic de peste 100.000 de vizitatori, dintre care aproximativ 65% sunt turiști locali. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Centru, această creștere se datorează investițiilor făcute în regiune și consolidării poziției rezervației ca fiind una dintre cele mai vizitate destinații din R. Moldova.
18:30
Zece moldoveni, traficați și exploatați în activități infracționale, de la începutul anului # Moldova1
Zece cetățeni moldoveni au devenit, în acest an, prin înșelăciune, victime ale traficului de persoane, fiind exploatați în activități infracționale. Aceștia au fost constrânși să participe la transportarea și introducerea ilegală a migranților din Afganistan, Pakistan, Siria și alte state asiatice în țările Uniunii Europene sau în statele balcanice vecine UE.
18:30
FC Botoșani continuă să impresioneze în Superliga românească de fotbal. În etapa a 13-a, echipa la care este legitimat mijlocașul moldovean Ștefan Bodișteanu a învins-o cu 2:0 în deplasare pe Universitatea Cluj, formație la care un alt internațional moldovean, Virgiliu Postolachi, a fost integralist. Disicipolii lui Leo Grozavu au deschis scorul în minutul 53 prin George Cîmpanu.
18:10
Evangelos Marinakis, „devoratorul” de antrenori: Angelos Postecoglou a fost demis de clubul Nottingham Forest # Moldova1
Ange Postecoglou a fost demis din postura de antrenor al echipei Nottingham Forest aproape imediat după eșecul din meciul cu Chelsea Londra. „Pădurarii” au pierdut cu 0-3 partida de pe teren propriu din etapa a 8-a a campionatului Angliei.
18:00
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), care a acces în Parlament ca parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, va forma o fracțiune separată în noul Legislativ. Decizia a fost luată sâmbătă, 18 octombrie, la ședința Comitetului Central al partidului, dedicată rezultatelor alegerilor parlamentare.
18:00
Campioana națională la baschet masculin, formația Ceadîr-Basket Ceadîr-Lunga face legea și în noua ediție. Discipolii lui Iurie Fraseniuc au repurtat a treia victorie consecutivă, cu mențiunea că au disputat cu un meci mai puțin. Într-o partidă din etapa a patra, jucată la Complexul Sportiv al Academiei de Studii Economice din Moldova, Ceadîr-Basket a învins fără drept de apel echipa Academiei Sportive Anatolie Pervanciuc din Chișinău, scor 125:70.
18:00
Locuitorii municipiului Soroca au redescoperit orașul pe două roți. Printre participanți s-au numărat și copii mai mici de șapte ani, care se descurcă foarte bine pe bicicletă și trotinetă. Evenimentul a fost organizat în contextul Săptămânii Europene a Mobilității.
17:20
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) își formează o fracțiune separată în noul Legislativ. Decizia a fost luată sâmbătă, 18 octombrie, la cel de-al cincilea plen al Comitetului Central al partidului, dedicat rezultatelor alegerilor parlamentare.
17:10
Performanță fabuloasă a celebrului jucător japonez de baseball, Shohei Ohtani. Starul echipei Los Angeles Dodgers a devenit primul jucător care reușește 3 home run-uri și 10 strike-out-uri într-un meci din play-off-ului ligii profesioniste nord-americane de baseball. S-a întâmplat într-a 4-a partidă din semifinalele cu Milwaukee Brewers, câștigată cu scorul de 5:1. La unul dintre cele 3 home run-uri, Ohtani a lovit mingea atât de bine, încât aceasta a zburat în afara stadionului.
16:10
Sisteme moderne de tratare a apei potabile în localitățile din R. Moldova, cu sprijinul Belgiei. Unde pot fi depuse dosarele # Moldova1
Localitățile din țară pot beneficia de sisteme moderne de tratare a apei potabile, ce vor îmbunătăți accesul populației la apă de calitate. Concursul de selectare a localităților beneficiare are loc în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”, până pe 12 noiembrie.
16:00
Zece moldoveni, victime ale traficului de persoane și exploatați în activități infracționale, de la începutul anului # Moldova1
Zece cetățeni moldoveni au fost implicați, în acest an, prin înșelăciune, în situații de trafic de persoane pentru a fi exploatați în activități infracționale. Victimele au fost constrânse să participe la transportarea și introducerea ilegală a migranților din Afganistan, Pakistan, Siria și alte state asiatice în țările Uniunii Europene sau în statele balcanice vecine UE. Sunt date prezentate de Centrul Internațional „La Strada”, de Ziua Europeană împotriva Traficului de Persoane, marcată anual pe 18 octombrie.
15:10
Zece moldoveni, implicați în 2025 în situații de trafic de persoane pentru activități infracționale # Moldova1
Zece cetățeni moldoveni au fost implicați, în acest an, prin înșelăciune, în situații de trafic de persoane pentru a fi exploatate în activități infracționale. Victimele au fost constrânse să participe la transportarea și introducerea ilegală a migranților din Afganistan, Pakistan, Siria și alte state asiatice în țările Uniunii Europene sau în statele balcanice vecine UE. Sunt date prezentate de Centrul Internațional „La Strada”, de Ziua Europeană împotriva Traficului de Persoane, marcată anual pe 18 octombrie.
14:40
În peste jumătate din sistemele publice de alimentare cu apă din satele R. Moldova au fost depistate probe neconforme, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP). Analizele arată depășiri semnificative ale parametrilor chimici și microbiologici, iar specialiștii atrag atenția că, în unele cazuri, consumul acestei ape poate pune în pericol sănătatea oamenilor.
14:40
Tenismenele românce Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au ratat în mod dramatic calificarea în finala turneului WTA de la Osaka, în Japonia. Cîrstea a cedat îdupă 3 seturi în fața jucătoarei canadiene Leylah Fernandez, scor 1-6, 6-2, 4-6. Românca a condus cu 3-1 în setul decisiv, dar nu a rezistat în fața tenismenei care a jucat finala US Open în anul 2021.
14:20
Depozit modern pentru păstrarea materialului semincer. Director: „Obiectivul este să oferim fermierilor produs calitativ” # Moldova1
Construcția noului depozit de cereale la Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor a fost finalizată. Cu o suprafață de aproximativ 1.200 de metri pătrați, spațiul este destinat păstrării materialului semincer, asigurând condiții moderne pentru conservarea calității și viabilității acestuia.
13:20
Politolog român, despre discuția Trump-Zelenski: „Un preambul al întâlnirii dintre președintele american cu Vladimir Putin” # Moldova1
Discuțiile dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump au fost foarte dificile pentru președintele ucrainean, nu a fost un eșec, dar nu a fost niciun succes. Reprezintă, de fapt, un preambul al întâlnirii dintre președintele american și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, care urmează să aibă loc în câteva zile la Budapesta, a declarat pentru Radio Moldova, politologul român Cristian Pârvulescu. Analizând acest context, dar și întâlnirea anterioară de la Alaska dintre Trump și Putin s-a conturat clar poziția americană, a mai menționat expertul.
13:10
Reprezentativele României și-au asigurat medalii la Campionatele Europene de tenis de masă pe echipe # Moldova1
Selecționatele României s-au calificat, aseară în semifinalele Campionatelor Europene de tenis de masă pe echipe, competiție ce se desfășoară la Zadar în Croația și și-au asigurat astfel medalii. La feminin, România a câștigat clar în sferturile de finală în fața Slovaciei, scor 3:0.
13:00
Meci strict interzis cardiacilor în Ligue 1: Paris Saint-Germain și Racing Club de Strasbourg au remizat, scorul 3:3 # Moldova1
Meci nebun în prima divizie franceză de fotbal. În prima partidă a etapei a 8-a, Paris Saint-Germanin și Racing Club de Strasbourg au remizat cu scorul de 3:3. Echipa-gază a început perfect partida, deschizând scorul încă din minutul 6. Bradley Barcola a finalizat simplu, din fața porții, după o pasă cu exteriorul a lui Désiré Doué. Totuși, meciul a luat o întorsătură suprinzătoare.
12:40
Dacă nu v-ați gândit vreodată… „fără” și „afară” sunt la origine același cuvânt. În latină, pentru a spune „afară” se spunea „foras”, un acuzativ plural de la „fores” = ușă, uși. Tot ce era dincolo de „fores” (ușă) era „foras” = a-fară (ad foras).
12:20
Fructele stricate lăsate pe sol pot transmite boli grave pomilor, avertizează specialiștii # Moldova1
Fructele căzute și lăsate să putrezească la rădăcina pomilor pot deveni o sursă majoră de infecții și dăunători, avertizează agronomul consultant Daniel Drăgan. Acestea pot provoca boli fungice și pot afecta pe termen lung sănătatea solului și a pomilor fructiferi, a spus specialistul într-un interviu pentru Radio Moldova.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.