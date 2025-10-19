Atenție la ciupercile pe care le consumați. Zece persoane au ajuns la spital, de la începutul toamnei
Moldova1, 19 octombrie 2025 12:30
Pădurile sunt pline de ciuperci după ploile abundente din săptămânile trecute. S-au înmulțit și comercianții care le vând pe marginea drumului. Specialiștii avertizează asupra riscului unor intoxicații grave, mai ales dacă nu știm să deosebim ciupercile toxice de cele comestibile. De la începutul toamnei, zece persoane au ajuns la spital după ce au consumat ciuperci.
• • •
Podul care leagă șoseaua Ceadâr-Lunga de orașul Taraclia va fi reparat: Șoferi: „Va spori siguranța rutieră” # Moldova1
Podul care leagă șoseaua Ceadâr-Lunga de orașul Taraclia va fi reparat. Autoritățile locale și șoferii vorbesc despre importanța acestui traseu, unde nu s-a intervenit cu lucrări de mai bine de 50 de ani. Lucrările vor începe într-o lună și trebuie să fie gata până în primăvara anului 2027.
Meteorologii au emis Cod galben de înghețuri în toată țara. Avertizarea este valabilă în perioada 20-21 octombrie.
Pakistanul și Afganistanul au convenit duminică, 19 octombrie, asupra unei încetări imediate a focului, în urma unor lungi discuții purtate în Qatar, după cele mai grave ciocniri la frontieră din ultimele decenii între cele două state vecine. Confruntările la granița dintre cele două țări s-au intensificat în ultimele zile, fiind raportate zeci de victime, scrie DW.
Militarii moldoveni și din România vor participa, în perioada 20-31 octombrie, la exercițiul „Joint Combined Exchange Training-2025”, care se va desfășura la Centrele de Instruire ale Armatei Naționale.
Sistemul medical se confruntă cu criză de medici anesteziologi. Sindromul „burnout”, tot mai întâlnit # Moldova1
Sistemul medical se confruntă cu un deficit semnificativ de medici anesteziologi, specialiști care au un rol vital în salvarea vieților. Ei sunt cei care veghează pacienții în stare gravă, în secția de terapie intensivă. Din cauza turelor lungi și, mai ales, a responsabilității pe care o poartă, anesteziologii sunt predispuși fenomenului de burnout, după cum chiar ei mărturisesc. Echipa postului Moldova 1 a selectat câteva povești ale unor medici care fac față tuturor dificultăților, pentru că pacienții își pun toate speranțele în mâinile lor.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut în timpul unei convorbiri telefonice cu președintele Donald Trump din această săptămână, să renunțe complet la controlul asupra regiunii Donețk, ca o condiție pentru încetarea războiului, au spus pentru Washington Post doi oficiali de rang înalt familiari cu discuția.
Israelul a încălcat armistițiul și a ucis 38 de palestinieni, afirmă autoritățile din Gaza # Moldova1
Biroul de presă al autorităților din Gaza a acuzat Israelul că a încălcat armistițiul cu Hamas de 47 de ori de la intrarea în vigoare a acestuia. Au fost uciși 38 de palestinieni și răniți alți 143, informează The Guardian.
Primele comunități de energie verde din R. Moldova: Antreprenor: „Vom plăti mai puțin pentru energie electrică” # Moldova1
Republica Moldova lansează primele comunități de energie din surse regenerabile, cu sprijinul Suediei, Norvegiei și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Este un proiect pilot, deocamdată implementat în trei localități. Una dintre aceste comunități de energie va fi creată la Cociulia, raionul Cantemir, unde va fi instalată o centrală fotovoltaică.
După o vară secetoasă, ploile păreau o binecuvântare, dar pentru viticultorii din Hâncești s-au dovedit a fi o calamitate. În loc de roadă și câștig, fermierii s-au ales cu struguri crăpați, pierderi uriașe și datorii. Ploile din ultimele săptămâni au lovit în plin unul dintre cele mai profitabile sectoare ale agriculturii - strugurii de masă. În special, strugurii de soi „Moldova”, destinați exportului, au fost grav afectați.
Nu sunt salvatori de profesie, dar sunt pregătiți mereu de o nouă misiune. Vorbim de pompierii voluntari, tot mai mulți în țara noastră. Astăzi, ei s-au întrecut în mai multe probe și au demonstrat că se descurcă la fel de bine ca pompierii profesioniști.
Peste 25.000 de soldați și ofițeri au plecat din armata rusă de la sfârșitul anului trecut # Moldova1
Peste 25.000 de soldați și ofițeri au dezertat din armata rusă de la sfârșitul anului 2024, a declarat sâmbătă Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR), potrivit TVPWorld.
Tot mai multe curți de bloc din capitală sunt renovate, în cadrul Programului „Curtea Europeană” # Moldova1
Curțile de bloc moderne, ca în Occident. Programul „Curtea Europeană” este în plină desfășurare în capitală. În cadrul acestuia, muncitorii reabilitează căile și amenajează terenuri de joacă sau de sport. În prima etapă a proiectului vor fi renovate 89 de curți din Chișinău. Valoarea totală a investițiilor se ridică la 250 de milioane de lei.
AIEA: Au început lucrările de restaurare a alimentării cu energie electrică la centrala nucleară Zaporojie # Moldova1
Au început lucrările de reparații pentru reluarea alimentării cu energie electrică a centralei atomice de la Zaporojie, aflată sub ocupație rusă și rămasă fără curent de patru săptămâni, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), scrie The Kyiv Independent.
Milsami Orhei a repurtat o nouă victorie în campionatul primei divizii moldovenești de fotbal # Moldova1
Campioana națională la fotbal, Milsami Orhei, a repurtat a 9-a victorie în această ediție de campionat. Trupa pregătită de Igor Picușceac, a câștigat, cât se poate de clar, scor 5:0, pe terenul echipei Politehnica-UTM Chișinău. Pentru „Vulturii Roșii”, Andrei Cobeț a marcat două goluri, iar Marius Iosipoi, Sorin Chele și Veaceslav Posmac și-au trecut și ei numelele pe lista marcatorilor.
Locuitorii municipiului Soroca au redescoperit orașul pe două roți. Printre participanți s-au numărat și copii mai mici de șapte ani, care se descurcă foarte bine pe bicicletă și trotinetă. Evenimentul a fost organizat în contextul Săptămânii Europene a Mobilității.
Peste 100.000 de vizitatori la Rezervația „Orheiul Vechi” în acest an. 65% sunt turiști locali # Moldova1
Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” a înregistrat, în primele trei trimestre ale acestui an, un flux turistic de peste 100.000 de vizitatori, dintre care aproximativ 65% sunt turiști locali. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Centru, această creștere se datorează investițiilor făcute în regiune și consolidării poziției rezervației ca fiind una dintre cele mai vizitate destinații din R. Moldova.
Zece moldoveni, traficați și exploatați în activități infracționale, de la începutul anului # Moldova1
Zece cetățeni moldoveni au devenit, în acest an, prin înșelăciune, victime ale traficului de persoane, fiind exploatați în activități infracționale. Aceștia au fost constrânși să participe la transportarea și introducerea ilegală a migranților din Afganistan, Pakistan, Siria și alte state asiatice în țările Uniunii Europene sau în statele balcanice vecine UE.
FC Botoșani continuă să impresioneze în Superliga românească de fotbal. În etapa a 13-a, echipa la care este legitimat mijlocașul moldovean Ștefan Bodișteanu a învins-o cu 2:0 în deplasare pe Universitatea Cluj, formație la care un alt internațional moldovean, Virgiliu Postolachi, a fost integralist. Disicipolii lui Leo Grozavu au deschis scorul în minutul 53 prin George Cîmpanu.
Evangelos Marinakis, „devoratorul” de antrenori: Angelos Postecoglou a fost demis de clubul Nottingham Forest # Moldova1
Ange Postecoglou a fost demis din postura de antrenor al echipei Nottingham Forest aproape imediat după eșecul din meciul cu Chelsea Londra. „Pădurarii” au pierdut cu 0-3 partida de pe teren propriu din etapa a 8-a a campionatului Angliei.
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), care a acces în Parlament ca parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, va forma o fracțiune separată în noul Legislativ. Decizia a fost luată sâmbătă, 18 octombrie, la ședința Comitetului Central al partidului, dedicată rezultatelor alegerilor parlamentare.
Campioana națională la baschet masculin, formația Ceadîr-Basket Ceadîr-Lunga face legea și în noua ediție. Discipolii lui Iurie Fraseniuc au repurtat a treia victorie consecutivă, cu mențiunea că au disputat cu un meci mai puțin. Într-o partidă din etapa a patra, jucată la Complexul Sportiv al Academiei de Studii Economice din Moldova, Ceadîr-Basket a învins fără drept de apel echipa Academiei Sportive Anatolie Pervanciuc din Chișinău, scor 125:70.
Locuitorii municipiului Soroca au redescoperit orașul pe două roți. Printre participanți s-au numărat și copii mai mici de șapte ani, care se descurcă foarte bine pe bicicletă și trotinetă. Evenimentul a fost organizat în contextul Săptămânii Europene a Mobilității.
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) își formează o fracțiune separată în noul Legislativ. Decizia a fost luată sâmbătă, 18 octombrie, la cel de-al cincilea plen al Comitetului Central al partidului, dedicat rezultatelor alegerilor parlamentare.
Performanță fabuloasă a celebrului jucător japonez de baseball, Shohei Ohtani. Starul echipei Los Angeles Dodgers a devenit primul jucător care reușește 3 home run-uri și 10 strike-out-uri într-un meci din play-off-ului ligii profesioniste nord-americane de baseball. S-a întâmplat într-a 4-a partidă din semifinalele cu Milwaukee Brewers, câștigată cu scorul de 5:1. La unul dintre cele 3 home run-uri, Ohtani a lovit mingea atât de bine, încât aceasta a zburat în afara stadionului.
Sisteme moderne de tratare a apei potabile în localitățile din R. Moldova, cu sprijinul Belgiei. Unde pot fi depuse dosarele # Moldova1
Localitățile din țară pot beneficia de sisteme moderne de tratare a apei potabile, ce vor îmbunătăți accesul populației la apă de calitate. Concursul de selectare a localităților beneficiare are loc în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”, până pe 12 noiembrie.
În peste jumătate din sistemele publice de alimentare cu apă din satele R. Moldova au fost depistate probe neconforme, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP). Analizele arată depășiri semnificative ale parametrilor chimici și microbiologici, iar specialiștii atrag atenția că, în unele cazuri, consumul acestei ape poate pune în pericol sănătatea oamenilor.
Tenismenele românce Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au ratat în mod dramatic calificarea în finala turneului WTA de la Osaka, în Japonia. Cîrstea a cedat îdupă 3 seturi în fața jucătoarei canadiene Leylah Fernandez, scor 1-6, 6-2, 4-6. Românca a condus cu 3-1 în setul decisiv, dar nu a rezistat în fața tenismenei care a jucat finala US Open în anul 2021.
Depozit modern pentru păstrarea materialului semincer. Director: „Obiectivul este să oferim fermierilor produs calitativ” # Moldova1
Construcția noului depozit de cereale la Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor a fost finalizată. Cu o suprafață de aproximativ 1.200 de metri pătrați, spațiul este destinat păstrării materialului semincer, asigurând condiții moderne pentru conservarea calității și viabilității acestuia.
Politolog român, despre discuția Trump-Zelenski: „Un preambul al întâlnirii dintre președintele american cu Vladimir Putin” # Moldova1
Discuțiile dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump au fost foarte dificile pentru președintele ucrainean, nu a fost un eșec, dar nu a fost niciun succes. Reprezintă, de fapt, un preambul al întâlnirii dintre președintele american și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, care urmează să aibă loc în câteva zile la Budapesta, a declarat pentru Radio Moldova, politologul român Cristian Pârvulescu. Analizând acest context, dar și întâlnirea anterioară de la Alaska dintre Trump și Putin s-a conturat clar poziția americană, a mai menționat expertul.
Reprezentativele României și-au asigurat medalii la Campionatele Europene de tenis de masă pe echipe # Moldova1
Selecționatele României s-au calificat, aseară în semifinalele Campionatelor Europene de tenis de masă pe echipe, competiție ce se desfășoară la Zadar în Croația și și-au asigurat astfel medalii. La feminin, România a câștigat clar în sferturile de finală în fața Slovaciei, scor 3:0.
Meci strict interzis cardiacilor în Ligue 1: Paris Saint-Germain și Racing Club de Strasbourg au remizat, scorul 3:3 # Moldova1
Meci nebun în prima divizie franceză de fotbal. În prima partidă a etapei a 8-a, Paris Saint-Germanin și Racing Club de Strasbourg au remizat cu scorul de 3:3. Echipa-gază a început perfect partida, deschizând scorul încă din minutul 6. Bradley Barcola a finalizat simplu, din fața porții, după o pasă cu exteriorul a lui Désiré Doué. Totuși, meciul a luat o întorsătură suprinzătoare.
Dacă nu v-ați gândit vreodată… „fără” și „afară” sunt la origine același cuvânt. În latină, pentru a spune „afară” se spunea „foras”, un acuzativ plural de la „fores” = ușă, uși. Tot ce era dincolo de „fores” (ușă) era „foras” = a-fară (ad foras).
Fructele stricate lăsate pe sol pot transmite boli grave pomilor, avertizează specialiștii # Moldova1
Fructele căzute și lăsate să putrezească la rădăcina pomilor pot deveni o sursă majoră de infecții și dăunători, avertizează agronomul consultant Daniel Drăgan. Acestea pot provoca boli fungice și pot afecta pe termen lung sănătatea solului și a pomilor fructiferi, a spus specialistul într-un interviu pentru Radio Moldova.
Fiecare al doilea absolvent de la Medicină își începe cariera într-un spital raional, potrivit Ministerului Sănătății. În ultimii doi ani, rata de angajare a tinerilor în afara Chișinăului a crescut de aproape patru ori, o evoluție pe care autoritățile o consideră un semn clar al progresului în politicile de resurse umane din sistemul medical.
Explozia de la București // Peste 280 de persoane au avut nevoie de consiliere psihologică # Moldova1
După explozia de vineri, 17 octombrie, de la București, 66 de persoane fost cazate în hoteluri, iar peste 280 au fost evaluate și consiliate de psihologi. Trei familii au primit ajutor să își refacă documentele pierdute, a informat primarul interimar Stelian Bujduveanu, citat de Digi24. Între timp, trei dintre 15 persoane rănite sunt internate la Spitalul de Urgență Floreasca, iar două au fost operate.
Specialiștii avertizează asupra calității apei: „Circa 65% din fântâni conțin nitrați în exces” # Moldova1
Tot mai mulți moldoveni apelează la credite pentru a-și acoperi cheltuielile curente, în timp ce veniturile nu țin pasul cu scumpirile. Portofoliul total al creditelor acordate de băncile comerciale din Republica Moldova a ajuns la aproape 100 de miliarde de lei, a menționat expertului economic Viorel Gîrbu, într-un interviu oferit pentru Radio Moldova.
Revista Presei: Din culisele operațiunii rusești împotriva Moldovei: Noi nu am luptat cu Șor, ci cu serviciile secrete ruse # Moldova1
Reacția avocaților la declarația președintei de a fi trecuți prin vetting; au trecut cinci luni de la incendiul care a distrus mansarda unui bloc din Durlești, dar locatarii rămân în continuare fără gaz; în premieră, exportăm mai multe servicii decât bunuri – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Un transformator electric din Rusia, cuprins de flăcări în urma unui atac cu drone ucrainene # Moldova1
Un transformator electric din regiunea Ulyanovsk, Rusia, este în flăcări în urma unui atac cu drone ucrainene, au raportat canalele de media rusești pe Telegram, pe 18 octombrie. Un videoclip postat pe rețelele de socializare arată drone lovind stația electrică Veshkaima din regiune peste noapte, provocând un incendiu la locul atacului.
Belarus a propus țărilor Uniunii Europene să inițieze discuții privind normalizarea relațiilor, încercând astfel să iasă din izolarea politică în care se află din 2020, au declarat pentru Reuters surse din rândul diplomaților europeni, scrie publicația The Moscow Times.
Trump, după întâlnirea cu Zelenski: Rusia și Ucraina să se oprească unde sunt acum și să revendice victoria ambele state # Moldova1
Statele Unite ale Americii (SUA) nu vor furniza Ucrainei, deocamdată, rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, deși liderul de la Kiev a mers la Kiev tocmai pentru a obține acest lucru. Președintele american Donald Trump a refuzat să facă declarații după întrevederea de vineri, 17 octombrie, cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, care a durat circa două ore și jumătate, iar ultimul nu a vrut să răspundă la întrebările jurnaliștilor legate de rachetele Tomahawk.
Zelenski la Casa Albă: Garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt „cel mai important lucru”. Trump: Sperăm că vom putea opri războiului fără Tomahawk # Moldova1
Președintele Volodimir Zelensky a fost primit vineri la Casa Albă de către Donald Trump, la doar o zi după ce președintele Statelor Unite a anunțat că intenționează să se întâlnească la Budapesta cu Vladimir Putin pentru a încerca să medieze o încheiere a războiului din Ucraina.
Autoritățile sanitare au lansat campania națională de vaccinare antigripală, în instituțiile medico-sanitare din întreaga țară fiind distribuite 240 de mii de doze de vaccin. Imunizarea este recomandată în special persoanelor din grupele de risc, precum vârstnicii, copiii, femeile însărcinate și cei cu afecțiuni cronice. Specialiștii subliniază că procedura rămâne cea mai sigură și eficientă metodă de prevenire a complicațiilor cauzate de gripă.
Președinta Maia Sandu consideră că avocații trebuie să treacă prin vetting, la fel ca judecătorii și procurorii. Potrivit șefei statului, unii apărători ar comite abuzuri și ar avea averi nejustificate. Declarațiile, făcute recent la un post de televiziune, au stârnit un șir de reacții. Avocații spun că nu sunt funcționari publici și nu pot fi evaluați așa.
„Financial Times”: Putin l-a înfuriat pe Trump în Alaska cu o „lecție” istorică despre Rurik și Iaroslav cel Înțelept # Moldova1
Vladimir Putin nu pierde nicio ocazie să țină o lungă (pseudo)lecție istorică despre motivele pentru care, în opinia sa, Ucraina ar trebui să aparțină Rusiei în urma unor evenimente de acum sute sau chiar o mie de ani, scrie publicația The Moscow Times.
Cu ocazia aniversării a 33 de ani de la înființarea Batalionului Geniu „Codru”, unitatea i-a primit pe toți cei curioși să afle ce înseamnă viața de genist. La evenimentul „Ziua Porților Deschise”, am întâlnit rude ale militarilor dedicați și povești care vorbesc despre curaj, profesionalism și devotament. De la misiunile de deminare în țară până la participarea în operațiuni internaționale, geniștii Armatei Naționale demonstrează zi de zi că riscurile pot fi înfruntate cu responsabilitate și onoare.
