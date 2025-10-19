(foto) Impact devastator la Caragaș: O mașină de patrulare s-a izbit de un copac. Un bărbat a decedat, iar colegul său - în stare gravă în reanimare

19:20

Avocata Violeta Gașițoi explică, într-un comentariu amplu oferit pentru UNIMEDIA, de ce ideea unui vetting în domeniu atentează la independența apărătorilor și condamnă afirmația publică despre „interpretarea legii de către apărători ca să „scoată pe cineva din închisoare”. „Rolul avocatului nu este să „interpreteze” legea pentru cineva, ci să o apere atunci când este abuzată. Cine nu înțelege acest lucru, riscă să creadă că justiția poate exista fără avocați. Dar o justiție fără avocați nu este justiție, ci doar putere arbitrară”, susține Violeat Gașițoi, care activează în Republica Moldova și în Statele Unite ale Americii.