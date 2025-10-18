(video) Lupta clanurilor în PAS - mit sau realitate? Ce dezvăluiri face Maia Sandu
UNIMEDIA, 18 octombrie 2025 15:30
Președinta Maia Sandu, deși nu mai este lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, a comentat, la realitateatv, zvonurile despre eventuale lupte între diferite grupări, în sânul formațiunii. Acestea au apărut odată cu mai multe informații controversate lansate în spațiul public despre candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu.
FC Barcelona a semnat un nou acord cu Spotify, sponsorul principal al echipei din 2022, într-un contract care aduce clubului venituri totale de aproximativ 460 de milioane de euro până în 2034, scrie sport.ro.
(video) Olesea Stamate, după plecarea lui Recean: Politica în Republica Moldova este adesea influențată de actori străini # UNIMEDIA
Fosta fruntașă PAS, politiciana Olesea Stamate, recunoaște că politica din Republica Moldova este „adesea influențată de actori străini”. La sugestia unor ambasade ar putea fi și retragerea premierului Dorin Recean din viața publică, presupune Stamate.
Sărbătoare mare în familia Irinei Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”. Fiica sa, Anna, care îi este alături și în politică, își celebrează ziua de naștere.
Cât de bună este bateria unei mașini electrice second-hand. Ar fi inspirat să faci investiția într-un autoturism „verde” la mâna a doua? # UNIMEDIA
În piața de mașini electrice la mâna a doua, întrebarea care face diferența nu mai este doar câți kilometri are la bord sau din ce an este, ci câtă „viață” mai are bateria. Pe scurt, te interesează starea de sănătate a pachetului de acumulatori (State of Health, SOH), adică procentul de capacitate rămasă față de momentul în care mașina a ieșit pe poarta fabricii, scrie playtech.ro.
(video) Dezvăluiri surprinzătoare de la Daniel Rachier despre relații și dragoste: „Ceea ce rămâne în liniște e de succes” # UNIMEDIA
Vloggerul Daniel Rachier a dat tot din casă și a mărturisit la emisiunea „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, că nu are iubită, însă și-ar dori. „Când o să fie, o să fie”, a menționat acesta.
Scandalul pe „vettingul” avocaților, propus de Maia Sandu ia amploare. Marin Jalbă: O inițiativă ce riscă să submineze independența profesiei, să afecteze drepturile clienților și să compromită încrederea în parcursul european al RM # UNIMEDIA
Propunerea autorităților din Republica Moldova de a implementa un proces de vetting pentru avocați, similar celui aplicat judecătorilor și procurorilor, este profund problematică și generează o opoziție categorică din partea profesiei de avocat, consideră apărătorul Marin Jalbă. „Ca avocat, consider că această inițiativă este nejustificată, contrară principiilor statului de drept și periculoasă pentru independența profesiei, pentru drepturile clienților și pentru parcursul european al țării”, subliniază acesta. Vezi argumentele prezentate.
Promo-LEX: CEC a modificat liste de candidați, de exemplu BEP - Inima Moldovei, cu câteva zile înainte de alegeri, contrar Codului Electoral # UNIMEDIA
Observatorii Promo-LEX au emis declarația preliminară privind alegerile parlamentare din 28 septembrie, în care constată, printre altele, că membrii Comisiei Electorale au încălcat prevederile Codului Electoral, atunci când au exclus din liste anumiți candidați, cazul Blocului Electoral Patriotic sau Democrația Acasă, cu doar câteva zile înainte de scrutin. „Codul Electoral interzice astfel de modificări cu 10 zile în prealabil, ceea ce a evidențiat inconsecvențele cadrului juridic”, se arată în raport.
Satul Ortahisar din Cappadocia, desemnat unul dintre cele mai frumoase 50 de sate din lume în 2025 # UNIMEDIA
Cappadocia, una dintre cele mai spectaculoase regiuni naturale din lume, celebră pentru stâncile sale vulcanice în formă de coșuri de zână și zborurile cu balonul cu aer cald, atrage din nou atenția internațională. Satul istoric Ortahisar, situat în inima regiunii, a fost inclus recent în prestigiosul top Forbes „Cele mai frumoase 50 de sate din lume în 2025”, reconfirmând statutul Cappadociei ca destinație de o frumusețe și valoare culturală aparte.
Scandal în Italia: Giorgia Meloni, replică dură, după ce un lider sindical a numit-o „curtezana lui Trump” # UNIMEDIA
Giorgia Meloni condamnă declarațiile liderului celui mai mare sindicat din Italia după ce acesta s-a referit la ea drept „curtezana” lui Donald Trump, relatează The Guardian, citat de news.ro.
(video) Desculț și cu chitara în mână, Artiom Topal cucerește și juriul de la Vocea României: Tudor Chirilă i-a dat mute Irinei Rimes # UNIMEDIA
Artiom Topal, tânărul din Găgăuzia care a uimit pe scena SuperStar România încă în 2021, a provocat aseară juriul de la Vocea României să lupte crâncen pentru a-l avea în echipă. Artiom a trecut prin momente dificile în viață, despre care preferă să nu vorbească, și a căutat metode pentru a le depăși. Astfel, a descoperit hipnoterapia, pe care a aplicat-o mai întâi asupra sa și, ulterior, a început să o folosească și pentru a-i ajuta pe alții. A înțeles că, adesea, oamenii își impun singuri limite și crede că această tehnică poate fi un instrument valoros pentru eliberarea emoțiilor, scrie protv.ro.
Oamenii de știință americani au creat un sistem inovator de nanoparticule care promovează răspunsuri imune puternice împotriva cancerului, oferind o nouă speranță în tratamentul mai multor tipuri de tumori agresive, scrie descopera.ro
(video) Irina Vlah o citează pe Maia Sandu: Dosarul „Inima Moldovei” este testul sistemului judecătoresc - va respecta legea sau ordinul politic # UNIMEDIA
Președinta Partidului Republican Inima Moldovei, Irina Vlah, declară că interdicțiile aplicate de CEC formațiunii în alegerile parlamentare nu au motivație juridică, „nu există probe”, iar deciziile s-au luat direct „la indicația puterii”. „Așa cum iubește să spună Maia Sandu, acest dosar va fi un test pentru sistemul judecătoresc: este el pregătit să meargă împotriva unui ordin politic și să adopte o decizie conform legii?”, afirmă Irina Vlah.
„M-au întrebat - a cui amantă sunteți?”. Maia Sandu, indignată de presa care a scris despre afacerile din off-shore ale viitorului premier: „Și eu când am venit... ” # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu este indignată de modul în care unele instituții media, lăudate înainte de alegeri de exponenții puterii, l-au tratat în articole pe candidatul anunțat la funcția de premier. Șefa statului a făcut dezvăluiri din timpurile când ea însăși a revenit în Moldova, într-o funcție publică. „O instituție media m-a întrebat a cui amantă sunteți?! Am rămas șocată. Pentru unii conaționali nici Ștefan cel Mare sau George Soros nu ar fi suficient de bun”, a declarat nemulțumită Sandu la Realitateatv.
Pentagonul critică Netflix pentru că produce „gunoi woke” după o dramă militară cu tematică gay # UNIMEDIA
Pentagonul a atacat Netflix pentru că produce „gunoi woke”, după lansarea dramei militare cu tematică gay Boots, devenită un hit, informează The Guardian, citat de news.ro.
Noroc cu carul pentru Gemeni și răsplata mult așteptată pentru Pești: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Berbecii sunt sfătuiți să-și revadă cheltuielile, Taurii vor scăpa de datorii mai vechi, iar Gemenii - plini de noroc. Află horoscopul zilei de astăzi.
Pe 18 octombrie, istoria a fost marcată de deschiderea Universității din Heidelberg în 1386 și de victoria lui Mihai Viteazul la Șelimbăr în 1599.
Vremea în Moldova va fi caracterizată astăzi de condiții meteorologice variate, cu momente de cer acoperit și posibile averse ușoare în anumite intervale.
(video) „Jumătate de oră doar la telefon”. Rachier dezvăluie cât de greu l-a convins pe Filat să urce „Pe patru roți”. Ce spune despre o colaborare cu Sandu, Dodon și Usatîi # UNIMEDIA
Politicianul Vlad Filat a fost cel mai greu de convins să participe la seria „Pe patru roți”. Despre acest lucru a povestit chiar fondatorul proiectului, Daniel Rachier, în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. „Jumătate de oră doar la telefon am discutat”, a dezvăluit acesta.
(video) Pericol pe drumurile din țară. Patru șoferi, documentați de oamenii legii, după ce au urcat în stare de ebrietate la volan # UNIMEDIA
Patru șoferi sunt documentați de oamenii legii, după ce au urcat în stare de ebrietate la volan. Cazurile au avut loc în ultimele 24 de ore, în raioanele Edineț, Rîșcani, Bălți și Florești.
Japonia vrea să mărească taxele de viză pentru turiștii străini, considerate prea mici față de SUA și Europa # UNIMEDIA
Ministrul de Externe japonez Takeshi Iwaya a anunţat vineri că Executivul ia în considerare majorarea taxelor de viză pentru vizitatorii străini, apreciind că actualele taxe sunt scăzute comparativ cu cele din SUA şi ţările europene, transmite Kyodo și Agerpres, citate de digi24.ro.
(foto) Aur și bronz pentru Moldova: Luptătorii Alexandr Romanov și Eldar Rafigaev, pe podium la Campionatul Mondial din Serbia # UNIMEDIA
Luptătorii Alexandr Romanov și Eldar Rafigaev au urcat pe podium la Campionatul Mondial, desfășurat în orașul Novi Sad din Serbia. Despre aceasta a anunțat Federația de Lupte din Republica Moldova.
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că sâmbătă, 18 octombrie 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
Regele Charles va deveni primul monarh britanic care se roagă public alături de Papă în ultimii 500 de ani # UNIMEDIA
Regele Charles al III-lea și Regina Camilla vor avea o întâlnire istorică la Vatican săptămâna viitoare, unde suveranul britanic va deveni primul monarh din ultimele cinci secole care se roagă public alături de Papă, marcând un moment simbolic în relațiile dintre Biserica Anglicană și cea Catolică, scrie adevărul.ro.
(video) „Mi-a fost frică din cauza experiențelor anterioare”. Adriana Ochișanu, noi declarații despre bărbatul care i-a furat inima: „Îl iubesc și sunt fericită” # UNIMEDIA
Interpreta Adriana Ochișanu trăiește din nou fiorii dragostei. Artista a mărturisit că are alături o persoană de încredere și spune că nimic nu este mai frumos decât să fii înconjurat de oamenii dragi. „Mi-a fost frică să încep o relație, pentru că experiențele mele mi-au dat niște lecții care mereu mă făceau să mă gândesc ce o să fie și cum o să fie”, a menționat aceasta la Podcastul Lorenei.
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 18 - 19 octombrie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
(video) Blocaj și scandal într-o curte de la Malina Mică: Un Volvo și un taximetru s-au încăpățânat să nu cedeze trecerea și au strâns în spate o coadă de mașini # UNIMEDIA
Scandal în trafic, după ce șoferul unui Volvo și un taximetrist s-au încăpățânat să nu-i cedeze trecerea unul altuia. Potrivit imaginilor expediate la adresa redacției noastre, cei doi au blocat accesul într-o curte de pe strada Nicolae Testemițanu din capitală, formând în spate o coadă de mașini.
Răsturnare de situație în cazul morții miliardarului care a fondat lanţul de modă Mango. Noua pistă a polițiștilor # UNIMEDIA
Isak Andic, în vârstă de 71 de ani, care a creat de la zero unul dintre cele mai mari branduri de modă din lume, o rețea care include circa 2.800 de magazine în lumea întreagă, a murit în decembrie 2024, după ce a căzut de pe o stâncă în timp ce se afla într-o drumeție cu fiul lui în apropiere de Barcelona, informează AFP, citată de hotnews.ro.
Contrabandă în BMW de lux: Aproape 5 mii de pachete de țigări descoperite de vameși în Găgăuzia # UNIMEDIA
Un BMW de lux, încărcat cu aproape 5.000 de pachete de țigări fără acte de proveniență, a fost oprit de echipele mobile ale Serviciului Vamal în regiunea Bugeac. Două persoane au fost documentate, iar întreaga captură, împreună cu vehiculul, a fost ridicată pentru confiscare. Investigațiile continuă.
Cum l-a enervat Putin pe Trump în timpul întâlnirii lor din Alaska. Liderul SUA a ridicat vocea și a anulat prânzul # UNIMEDIA
În timpul întâlnirii sale cu Donald Trump în Alaska, pe 15 august, Vladimir Putin a ținut un lung monolog istoric care l-a înfuriat pe președintele SUA, forțându-l să ridice vocea și chiar să amenințe că pleacă, scrie protv.ro.
Mare atenție la ciuperci: Șapte persoane s-au intoxicat de la începutul acestei săptămâni. Recomandările medicilor # UNIMEDIA
Șapte persoane s-au intoxicat cu ciuperci de la începutul acestei săptămâni. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, cazurile au fost loc în raioanele Nisporeni și Glodeni.
(video) Olesea Stamate, despre demisia lui Recean: Se spune că el are un simț politic foarte bine dezvoltat, iar când simte pericol, pleacă # UNIMEDIA
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a organizat un live pe Facebook în cadrul căruia a răspuns la întrăbările internauților. Una dintre aceasta a vizat plecarea lui Dorin Recean din funcția de prim-ministru.
Rebelii houthi din Yemen au confirmat joi moartea șefului armatei, Muhammad Abdul Karim al-Ghamari, într-un atac israelian care a vizat liderii de rang înalt ai grupării, scrie adevarul.ro.
(video) „Noi nu vrem să dăm foc la țară și la casă”. Igor Dodon felicită deputații de opoziție care au acces în Parlament: Cu ce îndemn a venit # UNIMEDIA
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a felicitat deputații de opoziție care au ajuns în noul Parlament și a declarat că este deschis pentru conlucrare.
(video) Andreea Bostanica a comis-o pe TikTok, în timp ce se filma cu Irina Columbeanu. Imaginile s-au viralizat: „Karma” # UNIMEDIA
Andreea Bostanica și Irina Columbeanu, întâlnire de senzație în Dubai. Orașul milionarilor a devenit locul perfect pentru o poveste modernă cu influenceri, lux și opulență, scrie cancan.ro.
„A lăsat o amprentă de neuitat asupra culturii noastre”: Maia Sandu, mesaj de condoleanțe după decesul maestrului Alexandru Cazacu # UNIMEDIA
Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu un mesaj de condoleanțe, după decesul maestrului Alexandru Cazacu. „Sunetul chitarei sale a răsunat în inimile a mii de oameni, a adus bucurie și emoție pe scenele din țară și de peste hotare, și a lăsat o amprentă de neuitat asupra culturii noastre”, a scris președinta.
Riscă Putin să fie arestat dacă merge în Ungaria pentru a discuta cu Trump? Anunțul lui Viktor Orban # UNIMEDIA
Premierul ungar Viktor Orban i-a garantat preşedintelui rus Vladimir Putin asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea noului summit cu preşedintele american Donald Trump şi pentru deplasarea la această întâlnire care va avea loc la Budapesta, în pofida mandatului internaţional de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI) pe numele liderului de la Kremlin, relatează Reuters, citat de digi24.ro.
Start campaniei electorale pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie: Ce le este strict interzis candidaților # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală anunță că astăzi începe campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025.
(video) „Este adevărat!” Oxana Samoylova confirmă divorțul cu rapperul GeeGun: 17 ani nu e o zi # UNIMEDIA
Oxana Samoylova a oferit primul comentariu public despre divorțul de GeeGun. Soția rapperului a confirmat că cei doi au decis să se despartă. Potrivit ei, despărțirea este una dureroasă, după o relație care a durat 17 ani.
Preşedintele unui club de fotbal din divizia a doua cipriotă a fost împuşcat mortal vineri în oraşul Limassol, a declarat poliţia, potrivit Reuters, citat de adevarul.ro.
„Vettingul tuturor, cu excepția PAS”. Sanduța, după anunțul Maiei Sandu pe evaluarea avocaților: Ei s-au pogorât din ceruri să ne curețe de spurcăciuni # UNIMEDIA
Fosta magistrată, Victoria Sanduța a venit cu o reacție acidă după ce declarațiile președintei Maia Sandu privind extinderea procesului de vetting și asupra avocaților. Într-o postare pe rețele, Sanduța a ironizat afirmația, spunând că Vettingul ar trebui aplicat „tuturor, cu excepția membrilor PAS și a celor din fruntea lor”.
(video) Ședința CMC: După aprobarea pe rapid a mai multor proiecte, cosilierii au luat o pauză până luni # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește astăzi a treia zi consecutiv în ședință. Pe ordinea de zi figurează 35 de subiecte. Urmărește live pe UNIMEDIA.
Un soldat în termen a împușcat fatal un soldat pe bază de contract, după care s-a sinucis, în timp ce alți trei soldați au fost răniți în acest atac armat petrecut la o bază militară din districtul Naro-Fominsk, la 70 de kilometri sud-vest de Moscova, relatează The Moscow Times, citat de libertatea.ro.
Directoarea grădiniței de la Ciocana, acuzată de luare de mită pentru care procurorii cereau 9 ani de detenție, și-a aflat sentința: Decizia magistraților # UNIMEDIA
Directoarei Grădiniței nr.32 din sectorul Ciocana al capitalei, care a fost acuzată de mită, a fost condamnată la trei ani de închisoare în regim semi-deschis, cu suspendarea executării pentru o perioadă de doi ani. Decizia a fost pronunțată pe data de 16 octombrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
(video) A sărit peste balcon, când polițiștii i-au bătut la ușă: Momentul în care un bărbat condamnat pentru viol și anunțat în căutare încearcă să fugă, dar este încătușat # UNIMEDIA
Un bărbat de 36 de ani, domiciliat în satul Opaci, dat în urmărire și condamnat la 5 ani de închisoare pentru viol, a fost reținut de polițiștii din Căușeni în urma unor acțiuni operative și de investigație.
(video) „O aberație”. Igor Dodon, după ce Maia Sandu a declarat că avocații ar trebui să treacă vettingul: Poate să-i numească PAS direct?! # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, Igor Dodon, critică dur intenția exprimată de președinta Maia Sandu privind extinderea procesului de vetting și asupra avocaților. Potrivit liderului socialiștilor, o astfel de inițiativă este aberantă, din punct de vedere a statului de drept.
Bilanțul victimelor expoziei din București a crescut: Una dintre persoanele decedate este o gravidă în vârstă de 24 de ani # UNIMEDIA
O explozie puternică a avut loc într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei, provocând multiple victime. Din primele informații, incidentul ar fi fost cauzat de o acumulare de gaze, iar autoritățile au intervenit de urgență pentru salvarea locatarilor și limitarea pagubelor. Mai multe victime au fost transportate la spitale din București, având arsuri pe corp. Din păcate, trei persoane și-au pierdut viața, scrie cancan.ro.
Lista noului cabinet de miniștri, pe care urmează să o prezinte candidatul anunțat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, pare să fie gata. Cel puțin șefa statului Maia Sandu o cunoaște deja și spune că nu toți dintre actualii miniștri își vor păstra fotoliile.
