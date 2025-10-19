FMI: Datoria globală va atinge cel mai mare nivel din 1948 încoace, în câțiva ani
UNIMEDIA, 19 octombrie 2025 16:10
Datoria publică globală ar urma să depăşească 100% din PIB până în 2029, ajungând la cel mai ridicat nivel începând din 1948 şi continuând tendinţa ascendentă, a apreciat FMI, cerând statelor să-şi consolideze rezervele de capital pentru a se proteja contra riscurilor economice, scrie adevrul.ro.
(video) Misiunea fatală de la Caragaș: Mașina de patrulare, cu semnalele pornite, s-a izbit de un copac, după ce a evitat coliziunea cu o Toyota # UNIMEDIA
Misiunea fatală de la Caragaș: echipajul se deplasa cu semnalele speciale pornite, când mașina a derapat și s-a izbit de un copac. Mașina de patrulare a încercat să evite un impact cu o Toyota ce ieșea de pe un drum secundar, scrie presa locală, care a publicat și momentul accidentului teribil.
Jaf în 7 minute la muzeul Luvru: Au fost furate bijuterii „inestimabile”. Cum au reușit hoții să intre în unul dintre cele mai păzite locuri din Paris și să fugă # UNIMEDIA
Muzeul Luvru din Paris a fost închis duminică în urma unui jaf, a anunțat ministrul culturii din Franța, relatează Sky News și AFP. Conform ministrului de interne, au fost furate bijuterii de o „valoare inestimabilă”. Muzeul, un simbol mondial al culturii franceze și unul dintre cele mai păzite locuri din Paris, este complet închis publicului pentru restul zilei, conform Le Figaro, citat de hotnews.ro.
(foto) Impact devastator la Caragaș: O mașină de patrulare s-a izbit de un copac. Un bărbat a decedat, iar colegul său - în stare gravă în reanimare # UNIMEDIA
Tragedie pe traseul spre Caragaș, din stânga Nistrului. Un echipaj al poliției rutiere a fost implicat într-un accident grav în această dimineață. Mașina de serviciu s-a izbit violent de un copac, după ce a derapat pe carosabilul umed. Un ofițer de 38 de ani a murit pe loc, iar colegul său, în vârstă de 26 de ani, se află în reanimare, scrie presa locală.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare Cod galben de îngheț pentru începutul săptămânii viitoare. Potrivit meteorologilor, în nopțile și diminețile de luni și marți, 20 și 21 octombrie, se vor înregistra înghețuri izolate în aer și la suprafața solului.
Sărăcia l-a făcut campion. Novak Djokovic, despre copilăria marcată de război și neajunsuri: „Toată averea noastră era 10 dolari” # UNIMEDIA
O copilărie zbuciumată, amintiri dureroase și foamea de succes. Novak Djokovic, copilul care s-a maturizat prea rapid într-o perioadă marcată de război, care și-a depășit condiția și a profitat de oportunități pentru a atinge culmile succesului, a ținut, recent, un discurs inspirațional pentru fanii lipsiți de speranță, scrie adevarul.ro.
(video) „Cerem dreptate!”. Familia fetei din Bălți, care ar fi căzut de la etajul 7, cere redeschiderea cazului: „Copila mea nu a fost o bețivă, era o fată de treabă” # UNIMEDIA
Familia Sandrei Carii cere dreptate în cazul morții fiicei de 23 de ani, care ar fi căzut de la etajul șapte al unui bloc de locuit din Bălți, după ce aceasta a mers în vizită la o prietenă. Familia crede că nu a fost un incident și cere procuraturii redeschiderea cazului, scrie nordinfo.md.
Pasagerii pot plăti între 22 și aproape 300 de euro pentru aceleași nevoi de bază dacă rămân blocați într-un aeroport din cauza întârzierii sau a amânării zborurilor lor, totul depinzând de aeroportul în care ajung să rămână blocați, conform unui nou studiu, scrie hotnews.ro.
„Păstrați vie dragostea de carte”: Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” marchează 148 de ani de la fondare. Mesajul primarului Ion Ceban # UNIMEDIA
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, una dintre cele mai vechi și importante instituții culturale din Chișinău, împlinește astăzi 148 de ani de la fondare. Cu această ocazie, primarul Ion Ceban a transmis un mesaj de felicitare colectivului, subliniind rolul bibliotecii în formarea culturală, educațională și civică a generațiilor de chișinăuieni.
Jannik Sinner, câștigător la Six Kings Slam. Premiu record pentru italian: Bani gheață și o rachetă realizată integral din aur # UNIMEDIA
Jannik Sinner a reușit aseară o victorie clară în fața lui Carlos Alcaraz, câștigând finala turneului demonstrativ Six Kings Slam în două seturi, transmite adevarul.ro.
(video 18+) „Văi, urodule, te fărâm!” Scenă tensionată la o benzinărie de la Botanica: O femeie s-a năpustit asupra unui tânăr și i-a distrus mașina # UNIMEDIA
Scene tensionate, în plină noapte, la o benzinărie din sectorul Botanica al capitalei. O femeie, supărată după ce ar fi zgâriat mașina unui tânăr, a izbucnit într-o criză de furie, lovind automobilul și înjurând minute în șir. Incidentul a fost filmat și publicat pe rețele.
În 2025, la nivel global, 60 de milioane de adulți erau milionari în dolari. SUA și China, împreună, au jumătate din toți milionarii lumii, potrivit clasamentului Global Wealth Report, realizat anul acesta, citat de Visual Capitalist și hotnews.ro.
(video) Duetul care dă fiori din nou: Iuliana Beregoi și Cristian Porcari au lansat „Picătura de cerneală”. Fanii, convinși că sunt mai mult decât colegi # UNIMEDIA
Iuliana Beregoi și Cristian Porcari formează din nou un duo de senzație. Cei doi artiști au lansat videoclipul piesei „Picătura de cerneală”, iar chimia dintre ei a pus fanii pe jar, transmite SHOK.md.
Putin i-ar fi cerut lui Trump regiunea Donețk în schimbul păcii: „Este ca şi cum le-ai vinde propriul picior” # UNIMEDIA
Liderul de la Kremlin ar fi făcut propunerea într-o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, potrivit Washington Post, scrie adevarul.ro.
„Avocații nu sunt deasupra legii, dar nici sub ea”. Magistrata Marina Rusu, după scandalul pe declarația Maiei Sandu: „Sună spectaculos, dar nu e același lucru cu legalitatea” # UNIMEDIA
Magistrata Marina Rusu a venit cu o reacție după anunțul președintei Maia Sandu privind inițierea procesului de evaluare a avocaților. Într-o postare pe rețele, magistrata avertizează că o asemenea reformă ar putea pune în pericol independența profesiei de avocat și, implicit, dreptul cetățenilor la apărare. „Sună spectaculos — dar spectacolul nu e același lucru cu legalitatea. Și cu siguranță nu e același lucru cu logica”, a scris judecătoarea.
Soare și înnorări persistente astăzi: Meteorologii ne spun dacă să ne pregătim pentru ploaie # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că astăzi, condițiile meteo în Moldova vor fi caracterizate de o vreme general mohorâtă, fără precipitații semnificative.
(video) „Cine mă salvează?” O fetiță vorbea la telefon în momentul exploziei din Rahova: „Spunea că a căzut uşa de la apartament” # UNIMEDIA
Bunicul unei fetițe povestește că nepoata lui se afla în convorbire telefonică cu mătușa atunci când a avut loc explozia de la blocul din Rahova. „Sunt singură, cine mă salvează?”, a strigat speriată copila. Polițiștii au intervenit rapid și au găsit-o în siguranță, evitând o tragedie și mai mare, scrie adevarul.ro.
Emoțiile nativilor Scorpion pot fi intense astăzi, iar Săgetătorii descoperă conexiuni surprinzătoare: Ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
O aliniere planetară majoră aduce astăzi schimbări semnificative pentru fiecare semn zodiacal. Fie că este vorba de confruntări de idei sau de decizii bazate pe instinct, astrele ne îndeamnă să găsim echilibrul între rațiune și intuiție.
Pe 19 octombrie, retragerea polonezilor din Suceava în 1497 și începutul declinului lui Napoleon în 1812 au marcat momente cruciale în istorie.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că astăzi, condițiile meteo în Moldova vor fi caracterizate de o vreme general mohorâtă, fără precipitații semnificative.
Gata cu salariile „nesimțite” de 100 mii lei? Șefa statului vrea „reechilibrarea” lefurilor exagerate # UNIMEDIA
Mai mulți șefi de agenții sau consilii au salarii de 100 de mii de lei sau chiar și mai mari. Asta în timp ce salariul mediu pe economie abia ajunge la 15 mii de lei, iar cel minim este de 5 500 de lei. „Sunt de acord că în unele instituții sunt exagerate salariile”, a declarat Maia Sandu, la realitateatv.
Explozia dintr-un bloc, la București: O firmă privată ar fi dat drumul la gaz și a rupt sigiliul. Mărturia unui locatar # UNIMEDIA
A fost mai mult o noapte albă, plină de griji, pentru sutele de oameni ale căror apartamente au fost afectate de explozie. Doar câțiva dintre ei au putut să intre rapid în locuințe, după lucrurile de valoare, scriu stirileprotv.ro.
Avocata Violeta Gașițoi: Nu vettingul, ci legea si instituțiile statului trebuie să funcționeze. Dacă sunt apărători bănuiți de infracțiuni, atunci CNA, Procuratura și instanțele au instrumente pentru a-și face treaba # UNIMEDIA
Avocata Violeta Gașițoi explică, într-un comentariu amplu oferit pentru UNIMEDIA, de ce ideea unui vetting în domeniu atentează la independența apărătorilor și condamnă afirmația publică despre „interpretarea legii de către apărători ca să „scoată pe cineva din închisoare”. „Rolul avocatului nu este să „interpreteze” legea pentru cineva, ci să o apere atunci când este abuzată. Cine nu înțelege acest lucru, riscă să creadă că justiția poate exista fără avocați. Dar o justiție fără avocați nu este justiție, ci doar putere arbitrară”, susține Violeat Gașițoi, care activează în Republica Moldova și în Statele Unite ale Americii.
Oficiali ai administraţiei Trump discută în secret o posibilă întâlnire cu Kim Jong Un în timpul viitoarei vizite în Asia # UNIMEDIA
Oficialii administraţiei Trump poartă discuţii neoficiale privind organizarea unei întâlniri între preşedintele Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong Un, în timpul turneului asiatic al liderului american programat pentru luna viitoare, potrivit unor surse citate de CNN, citat de news.ro.
Atenție șoferi! Se închide o bună parte din strada Albișoara, mâine: Vezi zona pe care să o eviți # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că duminică, 19 octombrie 2025, orele 06:00-17:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Albișoara, pe tronsonul cuprins între str. Mihai Viteazul (de la pod) și str. Petru Rareș.
Nicolae Botgros, declarații cutremurătoare, despre problemele nepotului său cu drogurile. Prin ce clipe grele a trecut dirijorul # UNIMEDIA
Artistul Nicolae Botgros a făcut mărturisiri șocante despre problemele nepotului său cu drogurile. Acesta a explicat că a trecut printr-o perioadă extrem de grea. Iată cum și-a găsit puterea de a lupta în continuare, scrie presa română, pentru care dirijorul a făcut declarații.
Bursa Internațională a Moldovei, aprobată la Guvern: Ce presupune și cine sunt „stăpânii”. O companie de la București, cel mai mare acționar # UNIMEDIA
Guvernul de la Chișinău a aprobat hotărârea privind crearea Societății pe Acțiuni „Busa Internațională a Moldovei”, instituție strategică destinată consolidării stabilității financiare a țării. Memorandumul de Înțelegere care exprimă angajamentul comun pentru înființarea bursei a fost semnat la 15 septembrie 2025, la Chișinău, în cadrul Moldova Business Week.
Un nou studiu publicat în revista PLOS Biology a identificat cinci profiluri diferite de somn, fiecare dintre ele legând calitatea odihnei de anumite rezultate psihologice, cognitive și de sănătate, scrie descopera.ro
PCRM a decis: Face fracțiune separată în Parlament, vrea o „coaliției a opoziției”, nemulțumit de rezultatele BEP la alegeri, pe care le califică „nedemocratice” # UNIMEDIA
Comitetul Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova s-a întrunit astăzi în ședință și a declarat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 drept „nedemocratice, iar rezultatele obținute de blocul electoral din care a făcut parte - nesatisfăcătoare. În consecință, PCRM anunță că va crea o fracțiune separată de celelalte componente BEP, în Parlament și îndeamnă opoziția să se unească „într-o coaliție”.
Facebook renunță la aplicația de chat Messenger pentru desktop: După 15 decembrie, aceasta va fi inutilă # UNIMEDIA
Facebook (Meta) anunță că aplicația Messenger pentru desktop nu va mai putea fi folosită după 15 decembrie. Utilizatorii, inclusiv din România, care deschid aplicația vor fi redirecționați către aplicația Facebook pentru desktop (interfața echivalentă versiunii web de pe facebook.com). Notificările privind retragerea au început deja să apară în aplicație, transmite playtech.ro.
Persoanele fizice care doresc să presteze servicii nu vor mai fi nevoite să înființeze firme sau să prezinte Serviciului Fiscal de Stat (SFS) rapoarte financiare, din 1 ianuarie 2026.
Convoaiele umanitare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite se confruntă cu dificultăţi serioase în a ajunge în zonele din nordul Fâşiei Gaza afectate de foamete, din cauza drumurilor distruse de război şi a menţinerii închise a principalelor rute de acces, în pofida încetării focului dintre Israel şi Hamas, a anunţat vineri ONU, scrie news.ro.
Președinta Maia Sandu, deși nu mai este lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, a comentat, la realitateatv, zvonurile despre eventuale lupte între diferite grupări, în sânul formațiunii. Acestea au apărut odată cu mai multe informații controversate lansate în spațiul public despre candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu.
FC Barcelona a semnat un nou acord cu Spotify, sponsorul principal al echipei din 2022, într-un contract care aduce clubului venituri totale de aproximativ 460 de milioane de euro până în 2034, scrie sport.ro.
(video) Olesea Stamate, după plecarea lui Recean: Politica în Republica Moldova este adesea influențată de actori străini # UNIMEDIA
Fosta fruntașă PAS, politiciana Olesea Stamate, recunoaște că politica din Republica Moldova este „adesea influențată de actori străini”. La sugestia unor ambasade ar putea fi și retragerea premierului Dorin Recean din viața publică, presupune Stamate.
Sărbătoare mare în familia Irinei Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”. Fiica sa, Anna, care îi este alături și în politică, își celebrează ziua de naștere.
Cât de bună este bateria unei mașini electrice second-hand. Ar fi inspirat să faci investiția într-un autoturism „verde” la mâna a doua? # UNIMEDIA
În piața de mașini electrice la mâna a doua, întrebarea care face diferența nu mai este doar câți kilometri are la bord sau din ce an este, ci câtă „viață” mai are bateria. Pe scurt, te interesează starea de sănătate a pachetului de acumulatori (State of Health, SOH), adică procentul de capacitate rămasă față de momentul în care mașina a ieșit pe poarta fabricii, scrie playtech.ro.
(video) Dezvăluiri surprinzătoare de la Daniel Rachier despre relații și dragoste: „Ceea ce rămâne în liniște e de succes” # UNIMEDIA
Vloggerul Daniel Rachier a dat tot din casă și a mărturisit la emisiunea „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, că nu are iubită, însă și-ar dori. „Când o să fie, o să fie”, a menționat acesta.
Scandalul pe „vettingul” avocaților, propus de Maia Sandu ia amploare. Marin Jalbă: O inițiativă ce riscă să submineze independența profesiei, să afecteze drepturile clienților și să compromită încrederea în parcursul european al RM # UNIMEDIA
Propunerea autorităților din Republica Moldova de a implementa un proces de vetting pentru avocați, similar celui aplicat judecătorilor și procurorilor, este profund problematică și generează o opoziție categorică din partea profesiei de avocat, consideră apărătorul Marin Jalbă. „Ca avocat, consider că această inițiativă este nejustificată, contrară principiilor statului de drept și periculoasă pentru independența profesiei, pentru drepturile clienților și pentru parcursul european al țării”, subliniază acesta. Vezi argumentele prezentate.
Promo-LEX: CEC a modificat liste de candidați, de exemplu BEP - Inima Moldovei, cu câteva zile înainte de alegeri, contrar Codului Electoral # UNIMEDIA
Observatorii Promo-LEX au emis declarația preliminară privind alegerile parlamentare din 28 septembrie, în care constată, printre altele, că membrii Comisiei Electorale au încălcat prevederile Codului Electoral, atunci când au exclus din liste anumiți candidați, cazul Blocului Electoral Patriotic sau Democrația Acasă, cu doar câteva zile înainte de scrutin. „Codul Electoral interzice astfel de modificări cu 10 zile în prealabil, ceea ce a evidențiat inconsecvențele cadrului juridic”, se arată în raport.
Satul Ortahisar din Cappadocia, desemnat unul dintre cele mai frumoase 50 de sate din lume în 2025 # UNIMEDIA
Cappadocia, una dintre cele mai spectaculoase regiuni naturale din lume, celebră pentru stâncile sale vulcanice în formă de coșuri de zână și zborurile cu balonul cu aer cald, atrage din nou atenția internațională. Satul istoric Ortahisar, situat în inima regiunii, a fost inclus recent în prestigiosul top Forbes „Cele mai frumoase 50 de sate din lume în 2025”, reconfirmând statutul Cappadociei ca destinație de o frumusețe și valoare culturală aparte.
Scandal în Italia: Giorgia Meloni, replică dură, după ce un lider sindical a numit-o „curtezana lui Trump” # UNIMEDIA
Giorgia Meloni condamnă declarațiile liderului celui mai mare sindicat din Italia după ce acesta s-a referit la ea drept „curtezana” lui Donald Trump, relatează The Guardian, citat de news.ro.
(video) Desculț și cu chitara în mână, Artiom Topal cucerește și juriul de la Vocea României: Tudor Chirilă i-a dat mute Irinei Rimes # UNIMEDIA
Artiom Topal, tânărul din Găgăuzia care a uimit pe scena SuperStar România încă în 2021, a provocat aseară juriul de la Vocea României să lupte crâncen pentru a-l avea în echipă. Artiom a trecut prin momente dificile în viață, despre care preferă să nu vorbească, și a căutat metode pentru a le depăși. Astfel, a descoperit hipnoterapia, pe care a aplicat-o mai întâi asupra sa și, ulterior, a început să o folosească și pentru a-i ajuta pe alții. A înțeles că, adesea, oamenii își impun singuri limite și crede că această tehnică poate fi un instrument valoros pentru eliberarea emoțiilor, scrie protv.ro.
Oamenii de știință americani au creat un sistem inovator de nanoparticule care promovează răspunsuri imune puternice împotriva cancerului, oferind o nouă speranță în tratamentul mai multor tipuri de tumori agresive, scrie descopera.ro
(video) Irina Vlah o citează pe Maia Sandu: Dosarul „Inima Moldovei” este testul sistemului judecătoresc - va respecta legea sau ordinul politic # UNIMEDIA
Președinta Partidului Republican Inima Moldovei, Irina Vlah, declară că interdicțiile aplicate de CEC formațiunii în alegerile parlamentare nu au motivație juridică, „nu există probe”, iar deciziile s-au luat direct „la indicația puterii”. „Așa cum iubește să spună Maia Sandu, acest dosar va fi un test pentru sistemul judecătoresc: este el pregătit să meargă împotriva unui ordin politic și să adopte o decizie conform legii?”, afirmă Irina Vlah.
„M-au întrebat - a cui amantă sunteți?”. Maia Sandu, indignată de presa care a scris despre afacerile din off-shore ale viitorului premier: „Și eu când am venit... ” # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu este indignată de modul în care unele instituții media, lăudate înainte de alegeri de exponenții puterii, l-au tratat în articole pe candidatul anunțat la funcția de premier. Șefa statului a făcut dezvăluiri din timpurile când ea însăși a revenit în Moldova, într-o funcție publică. „O instituție media m-a întrebat a cui amantă sunteți?! Am rămas șocată. Pentru unii conaționali nici Ștefan cel Mare sau George Soros nu ar fi suficient de bun”, a declarat nemulțumită Sandu la Realitateatv.
Pentagonul critică Netflix pentru că produce „gunoi woke” după o dramă militară cu tematică gay # UNIMEDIA
Pentagonul a atacat Netflix pentru că produce „gunoi woke”, după lansarea dramei militare cu tematică gay Boots, devenită un hit, informează The Guardian, citat de news.ro.
Noroc cu carul pentru Gemeni și răsplata mult așteptată pentru Pești: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Berbecii sunt sfătuiți să-și revadă cheltuielile, Taurii vor scăpa de datorii mai vechi, iar Gemenii - plini de noroc. Află horoscopul zilei de astăzi.
