Putin i-ar fi cerut lui Trump regiunea Donețk în schimbul păcii: „Este ca şi cum le-ai vinde propriul picior”

Interpreta Adriana Ochișanu trăiește din nou fiorii dragostei. Artista a mărturisit că are alături o persoană de încredere și spune că nimic nu este mai frumos decât să fii înconjurat de oamenii dragi. „Mi-a fost frică să încep o relație, pentru că experiențele mele mi-au dat niște lecții care mereu mă făceau să mă gândesc ce o să fie și cum o să fie”, a menționat aceasta la Podcastul Lorenei.