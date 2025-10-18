(video) Irina Vlah o citează pe Maia Sandu: Dosarul „Inima Moldovei” este testul sistemului judecătoresc - va respecta legea sau ordinul politic

11:40

După nouă luni de relație, Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit. În ciuda unei legături care părea promițătoare, cei doi actori au realizat, după mai puțin de un an de iubire, că scânteia dintre ei s-a stins și au decis că este mai bine să se rezume la o simplă prietenie, scrie viva.ro.