Nicolae Botgros, declarații cutremurătoare, despre problemele nepotului său cu drogurile. Prin ce clipe grele a trecut dirijorul

11:10

Artiom Topal, tânărul din Găgăuzia care a uimit pe scena SuperStar România încă în 2021, a provocat aseară juriul de la Vocea României să lupte crâncen pentru a-l avea în echipă. Artiom a trecut prin momente dificile în viață, despre care preferă să nu vorbească, și a căutat metode pentru a le depăși. Astfel, a descoperit hipnoterapia, pe care a aplicat-o mai întâi asupra sa și, ulterior, a început să o folosească și pentru a-i ajuta pe alții. A înțeles că, adesea, oamenii își impun singuri limite și crede că această tehnică poate fi un instrument valoros pentru eliberarea emoțiilor, scrie protv.ro.