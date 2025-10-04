Moldovenii vor afla, la începutul iernii, noul tarif pentru gaz. În decembrie, ANRE va examina demersul Energocom
Ziua, 4 octombrie 2025 16:40
Moldovenii va cunoaște în luna decembrie dacă tariful pentru gazele naturale va fi redus sau majorat. La început de iarnă, Energocom urmează să expedieze Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică calculele privind costul de achiziție al gazului, iar regulatorul va lua o decizie finală. Despre acest lucru a anunțat directorul Energocom, Eugen Buzatu, pentru bani.md. Autoritățile au anunțat […]
• • •
România a revenit pe primul loc ca piață de desfacere pentru vinurile și alte băuturi alcoolice din Republica Moldova, cu un volum de 20,7 milioane de dolari, ceea ce reprezintă o pondere de aproximativ 17 la sută din total. România este urmată la mică distanță de Belarus, cu 20,2 milioane de dolari și o cotă […]
Constantin Țuțu a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Fostul deputat, acuzat de traversarea ilegală a frontierei și dare de mită
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Judecătoria Chișinău a admis demersul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, care I-a prezentat lui Țuțu învinuirile pentru două infracțiuni. Acesta este acuzat de traversarea ilegală a frontierei cu Ucraina şi promisiunea unei sume de peste 14.000 lei unui polițist de […]
Acum 172 de ani începea Războiul Crimeii, conflagrație încheiată cu înfrângerea rușilor care au fost alungați de la Gurile Dunării și din principatele românești
Acum 172 de ani, în martie 1853, începea cel de-al treilea război ruso-turc din secolul al XIX, cunoscut și ca Războiul Crimeii, purtat între Imperiul Rus și Imperiul Otoman aflat într-o alianță cu Imperiului Francez, cel Britanic și, ulterior, Regatul Sardiniei. A fost o conflagrație care s-a încheiat cu înfrângerea rușilor, care, în urma Tratatului de Pace […]
VIDEO | Constantin Țuțu îi contrazice pe polițiști și procurori și spune că a trecut legal frontiera cu R. Moldova
„Am trecut legal". Așa a răspuns Constantin Țuțu la întrebările jurnaliștilor, care l-au prins pe fostul deputat în fața judecătoriei în momentul în care era dus de mascați în fața magistraților pentru aplicarea arestului preventiv cerut de procurori. Întrebat cum a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova, acesta a declarat că a intrat în țară […]
VIDEO | Dublu atac cu drone asupra unei gări din regiunea Sumî. Cel puțin 30 de persoane, rănite în urma loviturilor asupra trenurilor
Forțele ruse au efectuat un dublu atac cu drone asupra gării din orașul Șostka, regiunea Sumî, aflat la câteva zeci de kilometri de granița cu Rusia. În urma loviturilor, care au vizat două trenuri, au fost rănite cel puțin 30 de persoane, inclusiv trei copii. Autoritățile anunță că în momentul atacului în zonă se aflau […]
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs privind suplinirea funcțiilor de conducere în mai multe instanțe judecătorești. Posturile vacante anunțate sunt cele de președinte al judecătoriilor Chișinău, Comrat și Cimișlia, dar și cele de vicepreședinte în Judecătoria Chișinău (4 posturi) și în cele din Cimișlia, Comrat, Criuleni, Edineț și Strășeni. Anunțul privind concursul a fost publicat în Monitorul Oficial din […]
Bacteria Salmonella a fost depistată în produse cu carne livrate în magazinele din țară. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că retrage din magazine un lot de hinkali, produse tradiționale georgiene, ale mărcii comerciale Deosebit. „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vă informează că operatorul din domeniul alimentar Ferex GB SRL: recheamă de la consumatori […]
Iurie Ciocan, optimist că toate 101 mandate de deputat vor fi validate: Luni, cel mai proabil, CEC va transmite raportul Curții Constituționale
Iurie Ciocan, fost președinte al Comisiei Electorale Centrale, speră că democrația va câștiga și Curtea Constituțională va valida mandatele tuturor celor 101 deputați. Ciocan susține că, cel mai probabil, raportul CEC, care va conține și „speța" referitoare la Partidul „Democrația Acasă", va fi prezentat luni Curții Constituționale și nu exclude că procesul va fi unul […]
VIDEO | Grav accident în orașul Ungheni. Șoferul unui BMW a murit, după ce a intrat în viteză într-un camion
Șoferul unui BMW, în vârstă de 37 de ani, a murit după ce a intrat în viteză cu mașina într-un camion care încerca să vireze regulamentar la o benzinărie. Accidentul a avut loc noaptea pe strada Ștefan cel Mare din orașul Ungheni. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că un bărbat de 40 de ani, aflat […]
În acest weekend, în centrul Chișinăului are loc cea de-a 24-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Evenimentul, organizat în Piața Marii Adunări Naționale, a adunat peste 100 de vinificatori din toate regiunile, oferind vizitatorilor o experiență complexă: degustări, masterclass-uri, spectacole folclorice și descoperirea identității vinului moldovenesc sub genericul „Vinul nostru uimitor de bun". Vizitatorii au acces […]
Aeroportul din Munchen, închis pentru a doua noapte consecutiv. Au fost deviate cel puțin 35 de zboruri
Aeroportul din Munchen a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, vineri spre sâmbătă, în urma unei noi alerte cu drone. Aproape 35 de zboruri care urmau să sosească pe pistele aeroportului au fost deviate sau anulate din cauza apariției dronelor, au declarat oficialii, în timp ce 46 de decolări au fost amânate până pe […]
Vasile Costiuc, despre decizia CEC în cazul Partidului „Democrația Acasă": Nu au argumente, nu pot explica juridic care sunt ilegalitățile
Autoritatea electorală și poliția nu pot explica juridic și nu au argumente în cazul sancțiunilor aplicate Partidului „Democrația Acasă", de asta și au pasat responsabilitatea Curții Constituționale, care urmează să ia o decizie finală. Despre acest lucru a declarat deputatul ales Vasile Costiuc, care a precizat că hotărârea de vineri a Comisiei Electorale Centrale este […]
Pentru astăzi, până la ora 17.00, în sudul Republicii Moldova, în Capitală și în mai multe raioane din lunca Prutului va fi valabil codul galben de ploi puternice. În unele regiuni sunt anunțate averse cu cantități de până la 30 de litri pe metru pătrat, aproximativ jumătate din norma pentru această lună. Valorile termice vor […]
VIDEO | Inundații severe pe litoralul Bulgariei. Trei persoane au murit în cunoscuta zona turistică Nesebar, după ce au fost luate de ape
Estul Bulgariei, în special orașele și satele de litoral, au fost grav afectate de inundațiile de vineri seara provocate de cantități mari de ploi. Autoritățile bulgare au instituit starea de urgență din cauza ploilor torențiale, care au ucis trei persoane, printre care și un polițist de frontieră. Stațiunea Elenite din districtul Burgas, în preajma localității […]
Constantin Țuțu a încercat să corupă polițiști de frontieră pentru a ajunge în R. Moldova, susține IGP
Poliția Națională este convinsă că, înainte de reținere, fostul deputat Constantin Țuțu s-a aflat în regiunea transnistreană, acolo unde a intrat ilegal dinspre Ucraina și tot ilegal a părăsit regiunea. Totodată, IGP precizează că fostul parlamentar a încercat să corupă polițiști de frontieră pentru a intra pe teritoriul R. Moldova. „În ultima perioadă, acesta […]
Elon Musk își îndeamnă urmăritorii să anuleze abonamentele Netflix. Compania a pierdut deja peste 15 miliarde de dolari
Serviciul de streaming Netflix a pierdut peste 15 miliarde de dolari din capitalizarea de piață în doar o zi după ce miliardarul Elon Musk a îndemnat publicul să-și anuleze abonamentele, criticând conținutul „woke" destinat copiilor. Acțiunile Netflix au scăzut cu 4,3% în mai puțin de două zile, ajungând la 1.140,50 de dolari, iar capitalizarea de […]
Propunerea lui Von der Leyen pentru un „zid anti-drone"… în aer. Planul de a contracara atacurile Rusiei a divizat statele membre
Propunerea președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a construi un „zid anti-drone" pentru a apăra flancul estic al Uniunii Europene se confruntă cu critici și scepticism în rândul statelor membre. Atât numele, cât și conceptul atrag critici, scrie Politico. Inițiativa își propune să integreze sisteme de detectare și implicare care se vor extinde […]
The Telegraph: Discuțiile privind sprijinul militar american pentru Ucraina, suspendate din cauza „shutdown"-ului
Blocajul bugetar din Statele Unite, început la 1 octombrie, a dus la suspendarea discuțiilor privind viitoarea asistență militară acordată Ucrainei, scrie ziarul britanic The Telegraph. Potrivit surselor citate, nu doar livrările de armament sunt afectate, ci și proiectele comune aflate în pregătire. „Toate proiectele viitoare au avut de suferit. Nu înțeleg cum vor continua", a […]
Agricultorii din R. Moldova
Premieră în istoria Bisericii Anglicane. Sarah Mullally, prima femeie numită Arhiepiscop de Canterbury # Ziua
Sarah Mullally a fost numită Arhiepiscop de Canterbury. Este pentru prima dată când o femeie ajunge în fruntea Bisericii Anglicane. Arhiepiscopul de Canterbury este șeful spiritual al Bisericii Anglicane și una dintre cele mai importante figuri religioase pentru cei 85 de milioane de anglicani din lume. Acesta are un rol asemănător cu cel al unui […] Articolul Premieră în istoria Bisericii Anglicane. Sarah Mullally, prima femeie numită Arhiepiscop de Canterbury apare prima dată în ZIUA.md.
Cu sprijinul României, iconostasul Catedralei Eparhiale din Cahul a fost împodobit cu icoane de autentică tradiție bizantină # Ziua
Guvernul României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), a sprijinit realizarea icoanelor pentru iconostasul Catedralei Episcopale din Cahul. Acestea au fost pictate în tradiție bizantină, după toate canoanele, contribuind astfel la promovarea unei culturi ortodoxe autentice în spațiul de dincolo de Prut. Icoanele au fost realizate respectând canoanele iconografiei ortodoxe și îmbogățesc duhovnicește […] Articolul Cu sprijinul României, iconostasul Catedralei Eparhiale din Cahul a fost împodobit cu icoane de autentică tradiție bizantină apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat un ultimatum dur către Hamas, cerând grupării să accepte planul de pace propus de administrația sa și avertizând că, în caz contrar, consecințele vor fi „fără precedent”. Trump a descris Hamas drept „o amenințare nemiloasă și violentă” și a susținut că peste 25.000 dintre combatanții grupării ar fi fost […] Articolul Trump oferă o „ultimă șansă” grupării Hamas până duminică: „Dacă nu acceptați, va fi iad” apare prima dată în ZIUA.md.
CEC cere Curții Constituționale să anuleze mandatele de deputat obținute de „Democrația Acasă” la alegerile din 28 septembrie # Ziua
Comisia Electorală Centrală cere anularea mandatelor deputat ca obținute de Partidul „Democrația Acasă”, însă menționează că decizia finală aparține Curții Constituționale. Totodată, CEC a dispus sancționarea formațiunii și lipsirea acesteia de finanțare de la bugetul de stat. Motivul ar fi, potrivit membrilor CEC, faptul că formațiunea condusă de Vasile Costiuc și-ar fi făcut campanie electorală […] Articolul CEC cere Curții Constituționale să anuleze mandatele de deputat obținute de „Democrația Acasă” la alegerile din 28 septembrie apare prima dată în ZIUA.md.
Rusia a lansat cel mai mare atac asupra infrastructurii de gaze din Ucraina de la începutul războiului: „Unele distrugeri sunt critice” # Ziua
Rusia a efectuat, noaptea trecută, cel mai amplu atac asupra activelor de extracție a gazelor naturale ale Grupului Naftogaz de la începutul războiului. Potrivit comunicatului companiei, au fost lansate 35 de rachete, inclusiv un număr semnificativ de rachete balistice, și 60 de drone asupra facilităților din regiunile Harkov și Poltava. O parte dintre acestea au […] Articolul Rusia a lansat cel mai mare atac asupra infrastructurii de gaze din Ucraina de la începutul războiului: „Unele distrugeri sunt critice” apare prima dată în ZIUA.md.
Două persoane au fost descarcerate de salvatori în urma unui accident de circulație produs la Cantemir # Ziua
Două persoane au fost descarcerate de salvatori în urma unui accident de circulație, produs vineri, 3 octombrie, pe traseul Cantemir–Cahul, în apropierea satului Ghioltosu, raionul Cantemir. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:22. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în accident au fost implicate un camion și un autoturism, care s-au […] Articolul Două persoane au fost descarcerate de salvatori în urma unui accident de circulație produs la Cantemir apare prima dată în ZIUA.md.
Fiecare a doua contravenție a Poliției pentru vânzarea votului, contestată. Până acum, 1700 de amenzi au fost anulate de instanță # Ziua
Peste 30 de mii de contravenții pentru vânzarea voturilor la alegerile prezidențiale și la referendumul din toamna 2024 au fost înregistrate de Poliție până în luna septembrie a acestui an. Jumătate din aceste procese au fost contestate în instanță, iar până acum judecătoriile au anulat deja peste 1700 de amenzi, alte peste 7600 de cazuri […] Articolul Fiecare a doua contravenție a Poliției pentru vânzarea votului, contestată. Până acum, 1700 de amenzi au fost anulate de instanță apare prima dată în ZIUA.md.
Ministrul român al Apărării reacționează după ce Putin a criticat alegerile din România: „E ultimul om care poate da lecții despre democrație” # Ziua
Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat joi seara, după ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut comentarii în privința anulării alegerilor prezidențiale din România de anul trecut. „Este ultimul om de pe planetă care ar putea să dea cuiva lecții despre democrație și alegeri libere. Alegerile prin care își asigură mandatul de fiecare […] Articolul Ministrul român al Apărării reacționează după ce Putin a criticat alegerile din România: „E ultimul om care poate da lecții despre democrație” apare prima dată în ZIUA.md.
Locuitorii din Tiraspol și alte orașe din stânga Nistrului au rămas fără apă caldă după instituirea regimului de economisire a gazului # Ziua
Începând de azi, locuitorii din Tiraspol, Râbnița, Dubăsari și Grigoriopol au rămas fără apă caldă, de la rețea fiind deconectate toate blocurile și casele. Decizia a fost luată în urma instituirii în regiunea transnistreană a regimului de economisire drastică a gazului până la sfârșitul săptămânii viitoare. Anunțul privind debranșările a fost făcut de întreprinderea locală […] Articolul Locuitorii din Tiraspol și alte orașe din stânga Nistrului au rămas fără apă caldă după instituirea regimului de economisire a gazului apare prima dată în ZIUA.md.
PAS cere anularea mandatelor Partidului „Democrația Acasă”, invocând un mesaj al lui George Simion în ziua votului. Replica liderului AUR din România # Ziua
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, riscă să fie lipsit de mandatele de deputat obținute la alegerile de duminică, din cauza unei contestații depuse la CEC de Partidul Acțiune și Solidaritate, dar și a unei scrisori din partea Inspectoratului Național de Investigații (INI). PAS invocă un video publicat pe rețelele sociale de liderul AUR […] Articolul PAS cere anularea mandatelor Partidului „Democrația Acasă”, invocând un mesaj al lui George Simion în ziua votului. Replica liderului AUR din România apare prima dată în ZIUA.md.
În timp ce partidul lui Vasile Costiuc clocotește în purgatoriul electoral, cu tot cu cele șase mandate de deputat date prin votul alegătorilor, în spatele cortinei e și mai mare agitație. Se pun pe cântar nu atât pretinsele încălcări comise de Costiuc, cât avantajele sau dezavantajele politice pe care le pot obține taberele implicate în […] Articolul EDITORIAL | Bun venit în statul parțial liber și parțial corect apare prima dată în ZIUA.md.
Șeful Direcției municipale asistență medicală și socială, Vladimir Bolocan, demisionează din funcție # Ziua
Șeful Direcției generale asistență medicală și socială a Primăriei Chișinău pleacă din funcție. Deși în spațiul public s-a vehiculat informația că ar fi fost demis, funcționarul a precizat că decizia de a demisiona îi aparține. „Pentru a face claritate, mai întâi de toate doresc să explic următorul aspect legal. Un funcționar public nu poate fi […] Articolul Șeful Direcției municipale asistență medicală și socială, Vladimir Bolocan, demisionează din funcție apare prima dată în ZIUA.md.
Petrolierul „Boracay”, reținut de poliția franceză pe 30 septembrie, și-a reluat drumul către Canalul Suez, potrivit datelor serviciului de urmărire a navelor Starboard, analizate de The Insider. În seara precedentă, în jurul orei 22:00, ora locală, Boracay se afla în Golful Biscaya, de-a lungul coastei vestice a Franței, continuându-și călătoria spre Canalul Suez. Nava fusese […] Articolul Petrolierul „Boracay” din „flota fantomă” a Rusiei, reținut de Franța, și-a reluat călătoria apare prima dată în ZIUA.md.
Percheziții matinale la un fost primar din Glodeni. Este acuzat că ar bloca un proiect de infrastructură în valoare de 8 milioane de lei # Ziua
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Bălți investighează sustragerea și tăinuirea documentației tehnice aferente unui proiect de infrastructură. Este vorba despre modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare într-o localitate din raionul Glodeni, costuri care se ridică la peste 8 milioane de lei. În vizorul anchetatorilor este un fost primar al localității și o […] Articolul Percheziții matinale la un fost primar din Glodeni. Este acuzat că ar bloca un proiect de infrastructură în valoare de 8 milioane de lei apare prima dată în ZIUA.md.
Constantin Țuțu, plasat în izolator pentru 72 de ore fiind acuzat de traversarea ilegală a frontierei # Ziua
Fostul deputat Constantin Țuțu, care joi seara s-a predat polițiștilor de frontieră de la Vulcănești, a fost plasat în izolator pentru 72 de ore. Fostul parlamentar, care era dat în căutare, a fost reținut pentru traversarea ilegală a frontierei, a confirmat pentru ZIUA purtătorul de cuvânt al Procuraturii, Emil Gaitur. „Acțiunile procesual-penale sunt în desfășurare, […] Articolul Constantin Țuțu, plasat în izolator pentru 72 de ore fiind acuzat de traversarea ilegală a frontierei apare prima dată în ZIUA.md.
Veto-ul Ungariei subminează unitatea europeană. Orban blochează deschiderea negocierilor cu UE și sprijinul financiar pentru Ucraina # Ziua
Liderii europeni au încheiat joi, la Copenhaga, două zile de negocieri tensionate marcate de opoziția premierului ungar Viktor Orban, care a respins atât deschiderea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, cât și planul de acordare a unui împrumut de 140 de miliarde de euro Kievului din activele rusești înghețate. Poziția Budapestei a blocat […] Articolul Veto-ul Ungariei subminează unitatea europeană. Orban blochează deschiderea negocierilor cu UE și sprijinul financiar pentru Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
În Chișinău încep conectările la căldură. Termoelectrica anunță că este gata să livreze agentul termic # Ziua
Cel mai mare producător și furnizor de energie termică din Chișinău, întreprinderea „Termoelectrica”, anunță că, începând de vineri, 3 octombrie, este gata să înceapă livrarea căldurii. Potrivit unui comunicat de presă, întreprinderea este gata să furnizeze agentul termic către școli, grădinițe, instituții medicale și sociale, blocurilor locative și agenților economici. „Conectarea la serviciile de termoficare […] Articolul În Chișinău încep conectările la căldură. Termoelectrica anunță că este gata să livreze agentul termic apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele PAS, Igor Grosu, a declarat ieri, într-o emisiune televizată, că reforma teritorial-administrativă trebuie realizată până la alegerile locale din 2027. El a subliniat că această reformă este necesară pentru o gestionare mai eficientă a fondurilor publice și pentru a oferi cetățenilor servicii de calitate. Declarația este una puternică și mult așteptată. Cu toate acestea, […] Articolul ATITUDINI | Mihai Roșcovan: Încă o promisiune de reformă. Vom vedea și rezultate? apare prima dată în ZIUA.md.
Macron cere o poziție mai dură față de Rusia: „Dronele care ne încalcă spațiul aerian pot fi distruse. Punct” # Ziua
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut vineri, la summitul liderilor europeni de la Copenhaga, o abordare mai fermă față de Rusia, afirmând că Europa trebuie să respundă mai decis și mai coordonat la incursiunile dronelor, la actele de sabotaj și la evitarea sancțiunilor economice de către aşa-numita „flotă din umbră”. „Este foarte important să avem […] Articolul Macron cere o poziție mai dură față de Rusia: „Dronele care ne încalcă spațiul aerian pot fi distruse. Punct” apare prima dată în ZIUA.md.
Un bărbat din Anenii Noi a murit, după ce casa sa a ars în întregime. Într-un alt incendiu din Râșcani, două persoane s-au intoxicat # Ziua
Un bărbat din satul Chirca, raionul Anenii Noi, a murit după ce casa sa a fost cuprinsă de flăcări. La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri. Incendiul a distrus în întregime locuința de 35 de metri pătrați. În timpul lichidării incendiului, pompierii au depistat cadavrul unui bărbat, care ar fi primit intoxicații. Într-un alt incendiu […] Articolul Un bărbat din Anenii Noi a murit, după ce casa sa a ars în întregime. Într-un alt incendiu din Râșcani, două persoane s-au intoxicat apare prima dată în ZIUA.md.
Grosu spune că „ar prefera” să rămână în Parlament și „nu vede de ce n-ar rămâne Recean în funcția de prim-ministru” # Ziua
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a declarat că „ar prefera să rămână în Parlament (în funcția de președinte al legislativului n.r) și crede că nu există motive pentru schimbarea lui Dorin Recean din funcția de prim-ministru. „Nu văd de ce n-ar rămâne Dorin Recean în funcția de prim-ministru. Noi n-avem formalizată o decizie. […] Articolul Grosu spune că „ar prefera” să rămână în Parlament și „nu vede de ce n-ar rămâne Recean în funcția de prim-ministru” apare prima dată în ZIUA.md.
Țările de Jos blochează aderare rapidă a Ucrainei la UE: „Viitorul Moldovei și al Ucrainei este în UE, dar nu prin ocolirea regulilor” # Ziua
Țările de Jos s-au opus ferm unui plan care ar fi acordat Ucrainei prioritate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, menținându-și dreptul de veto. Deși recunoaște că viitorul R. Moldova și Ucrainei este în UE, premierul Dick Schoof a declarat că schimbarea regulilor nu este calea corectă pentru a ajunge acolo. „Viitorul Moldovei și […] Articolul Țările de Jos blochează aderare rapidă a Ucrainei la UE: „Viitorul Moldovei și al Ucrainei este în UE, dar nu prin ocolirea regulilor” apare prima dată în ZIUA.md.
Fostul deputat Constantin Țuț, anunțat în căutare, nu a fost prins în Ucraina, dar s-a predat benevol la granița cu R.Moldova, declară șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca. „Dumnealui a venit benevol la hotar. Mai departe va fi transmis organelor competente, după care vor întreprinde toate măsurile necesare. Cert este că el a venit din […] Articolul Constantin Țuțu n-a fost prins, dar s-a predat benevol, anunță Poliția de Frontieră apare prima dată în ZIUA.md.
Putin îl laudă pe Trump, dar avertizează că livrarea de rachete „Tomahawk” Ucrainei ar putea escalada tensiunile # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi, la o întâlnire cu experți în politică externă desfășurată la Soci, că se simte „confortabil” în dialogul cu președintele american Donald Trump și a apreciat încercările acestuia de a identifica soluții pentru criza din Ucraina în cadrul summitului din Alaska. Totuși, liderul de la Kremlin a avertizat că […] Articolul Putin îl laudă pe Trump, dar avertizează că livrarea de rachete „Tomahawk” Ucrainei ar putea escalada tensiunile apare prima dată în ZIUA.md.
ATITUDINI | Victor Nichituș, radiografie post-electorală: Fapte obiective, concluzii subiective # Ziua
Enunț mai jos cinci evenimente petrecute în zilele de 1/2 octombrie 2025: La summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga, doamna președinte Maia Sandu a declarat că are „un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană”. Cei 47 de lideri europeni și-au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova, […] Articolul ATITUDINI | Victor Nichituș, radiografie post-electorală: Fapte obiective, concluzii subiective apare prima dată în ZIUA.md.
Aeroportul din Munchen, blocat aproape șapte ore din cauza unor drone necunoscute. Aproape 3.000 de pasageri afectați # Ziua
Activitatea Aeroportului Internațional din Munchen a fost suspendată timp de aproape șapte ore, noaptea trecută, după apariția mai multor drone de origine necunoscută deasupra zonei. Restricțiile au fost impuse de Autoritatea Germană pentru Controlul Traficului Aerian și au fost valabile între orele 22:18 și 5:00 (ora locală). În urma incidentului, 17 zboruri nu au putut […] Articolul Aeroportul din Munchen, blocat aproape șapte ore din cauza unor drone necunoscute. Aproape 3.000 de pasageri afectați apare prima dată în ZIUA.md.
FOTO | Sinodul Mitropoliei Basarabiei, reunit la Chișinău. Ierarhii au discutat despre necesitatea intensificării activităților misionare # Ziua
Sfântul Sinod al Mitropoliei Basarabiei s-a reunit la Chișinău, pentru a stabili prioritățile pentru următoarea perioadă. Ședința a avut loc joi, 2 octombrie, la Reședința Mitropolitană din Capitală și a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. La lucrări au participat Preasfințitul Antonie, Episcopul de Bălți, Preasfințitul Veniamin, Episcopul Basarabiei […] Articolul FOTO | Sinodul Mitropoliei Basarabiei, reunit la Chișinău. Ierarhii au discutat despre necesitatea intensificării activităților misionare apare prima dată în ZIUA.md.
Vasile Costiuc și-a recăpătat carnetul auto, ridicat de poliție în ajun de campanie: Instanța a demonstrat că a fost un abuz # Ziua
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a câștigat în prima instanță litigiul cu Inspectoratul General al Poliției, care încă în 25 august, cu câteva zile înainte de campania electorală, i-a ridicat carnetul auto politicianului pentru 60 de zile. Costiuc și-a recăpătat permisul, după ce, joi, Judecătoria Chișinău a anulat hotărârea de suspendare a carnetului auto. […] Articolul Vasile Costiuc și-a recăpătat carnetul auto, ridicat de poliție în ajun de campanie: Instanța a demonstrat că a fost un abuz apare prima dată în ZIUA.md.
Un minor de 13 ani din Republica Moldova, care a avut o intervenție chirurgicală la Iași, a fost adus cu un elicopter SMURD România la Chișinău. Băiatul a fost operat la Iași în urma unui traumatism toracic. Potrivit IGSU, echipaj SMURD Iași a efectuat operațiunea aeriană joi. Elicopterul a aterizat la ora 18:10 pe stadionul […] Articolul Un băiat de 13 ani, operat la Iași, a fost adus cu elicopterul SMURD la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
ATITUDINI | Marcela Țușcă: Între cripto-totalitarism și jocul dublu al presei partizane. Cazul Costiuc, propaganda și cenzura digitală # Ziua
În R. Moldova, un partid care a trecut la limită pragul electoral este amenințat de Comisia Electorală Centrală (CEC) cu anularea mandatelor parlamentare, pe motiv că „17 conturi au promovat mesajele partidului pe TikTok”, iar asta ar fi, în aprecierea (cum? pe ce premise?) CEC-ului, „imposibil fără suport financiar”. ONG-iști și presă partizană, rețele întregi […] Articolul ATITUDINI | Marcela Țușcă: Între cripto-totalitarism și jocul dublu al presei partizane. Cazul Costiuc, propaganda și cenzura digitală apare prima dată în ZIUA.md.
