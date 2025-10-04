Acum 172 de ani începea Războiul Crimeii, conflagrație încheiată cu înfrângerea rușilor care au fost alungați de la Gurile Dunării și din principatele românești

16:00

Peste 30 de mii de contravenții pentru vânzarea voturilor la alegerile prezidențiale și la referendumul din toamna 2024 au fost înregistrate de Poliție până în luna septembrie a acestui an. Jumătate din aceste procese au fost contestate în instanță, iar până acum judecătoriile au anulat deja peste 1700 de amenzi, alte peste 7600 de cazuri