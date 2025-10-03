Fiecare a doua contravenție a Poliției pentru vânzarea votului, contestată. Până acum, 1700 de amenzi au fost anulate de instanță
Ziua, 3 octombrie 2025 16:00
Peste 30 de mii de contravenții pentru vânzarea voturilor la alegerile prezidențiale și la referendumul din toamna 2024 au fost înregistrate de Poliție până în luna septembrie a acestui an. Jumătate din aceste procese au fost contestate în instanță, iar până acum judecătoriile au anulat deja peste 1700 de amenzi, alte peste 7600 de cazuri […]
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 15 minute
16:10
Două persoane au fost descarcerate de salvatori în urma unui accident de circulație produs la Cantemir # Ziua
Două persoane au fost descarcerate de salvatori în urma unui accident de circulație, produs vineri, 3 octombrie, pe traseul Cantemir–Cahul, în apropierea satului Ghioltosu, raionul Cantemir. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:22. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în accident au fost implicate un camion și un autoturism, care s-au […]
Acum 30 minute
16:00
Acum o oră
15:50
Ministrul român al Apărării reacționează după ce Putin a criticat alegerile din România: „E ultimul om care poate da lecții despre democrație” # Ziua
Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat joi seara, după ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut comentarii în privința anulării alegerilor prezidențiale din România de anul trecut. „Este ultimul om de pe planetă care ar putea să dea cuiva lecții despre democrație și alegeri libere. Alegerile prin care își asigură mandatul de fiecare […]
15:40
Locuitorii din Tiraspol și alte orașe din stânga Nistrului au rămas fără apă caldă după instituirea regimului de economisire a gazului # Ziua
Începând de azi, locuitorii din Tiraspol, Râbnița, Dubăsari și Grigoriopol au rămas fără apă caldă, de la rețea fiind deconectate toate blocurile și casele. Decizia a fost luată în urma instituirii în regiunea transnistreană a regimului de economisire drastică a gazului până la sfârșitul săptămânii viitoare. Anunțul privind debranșările a fost făcut de întreprinderea locală […]
Acum 2 ore
15:10
PAS cere anularea mandatelor Partidului „Democrația Acasă”, invocând un mesaj al lui George Simion în ziua votului. Replica liderului AUR din România # Ziua
Partidul „Democrația Acasă", condus de Vasile Costiuc, riscă să fie lipsit de mandatele de deputat obținute la alegerile de duminică, din cauza unei contestații depuse la CEC de Partidul Acțiune și Solidaritate, dar și a unei scrisori din partea Inspectoratului Național de Investigații (INI). PAS invocă un video publicat pe rețelele sociale de liderul AUR […]
15:10
În timp ce partidul lui Vasile Costiuc clocotește în purgatoriul electoral, cu tot cu cele șase mandate de deputat date prin votul alegătorilor, în spatele cortinei e și mai mare agitație. Se pun pe cântar nu atât pretinsele încălcări comise de Costiuc, cât avantajele sau dezavantajele politice pe care le pot obține taberele implicate în […]
14:40
Șeful Direcției municipale asistență medicală și socială, Vladimir Bolocan, demisionează din funcție # Ziua
Șeful Direcției generale asistență medicală și socială a Primăriei Chișinău pleacă din funcție. Deși în spațiul public s-a vehiculat informația că ar fi fost demis, funcționarul a precizat că decizia de a demisiona îi aparține. „Pentru a face claritate, mai întâi de toate doresc să explic următorul aspect legal. Un funcționar public nu poate fi […]
Acum 4 ore
14:20
Petrolierul „Boracay", reținut de poliția franceză pe 30 septembrie, și-a reluat drumul către Canalul Suez, potrivit datelor serviciului de urmărire a navelor Starboard, analizate de The Insider. În seara precedentă, în jurul orei 22:00, ora locală, Boracay se afla în Golful Biscaya, de-a lungul coastei vestice a Franței, continuându-și călătoria spre Canalul Suez. Nava fusese […]
14:20
Percheziții matinale la un fost primar din Glodeni. Este acuzat că ar bloca un proiect de infrastructură în valoare de 8 milioane de lei # Ziua
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Bălți investighează sustragerea și tăinuirea documentației tehnice aferente unui proiect de infrastructură. Este vorba despre modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare într-o localitate din raionul Glodeni, costuri care se ridică la peste 8 milioane de lei. În vizorul anchetatorilor este un fost primar al localității și o […]
13:50
Constantin Țuțu, plasat în izolator pentru 72 de ore fiind acuzat de traversarea ilegală a frontierei # Ziua
Fostul deputat Constantin Țuțu, care joi seara s-a predat polițiștilor de frontieră de la Vulcănești, a fost plasat în izolator pentru 72 de ore. Fostul parlamentar, care era dat în căutare, a fost reținut pentru traversarea ilegală a frontierei, a confirmat pentru ZIUA purtătorul de cuvânt al Procuraturii, Emil Gaitur. „Acțiunile procesual-penale sunt în desfășurare, […]
13:30
Veto-ul Ungariei subminează unitatea europeană. Orban blochează deschiderea negocierilor cu UE și sprijinul financiar pentru Ucraina # Ziua
Liderii europeni au încheiat joi, la Copenhaga, două zile de negocieri tensionate marcate de opoziția premierului ungar Viktor Orban, care a respins atât deschiderea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, cât și planul de acordare a unui împrumut de 140 de miliarde de euro Kievului din activele rusești înghețate. Poziția Budapestei a blocat […]
13:10
În Chișinău încep conectările la căldură. Termoelectrica anunță că este gata să livreze agentul termic # Ziua
Cel mai mare producător și furnizor de energie termică din Chișinău, întreprinderea „Termoelectrica", anunță că, începând de vineri, 3 octombrie, este gata să înceapă livrarea căldurii. Potrivit unui comunicat de presă, întreprinderea este gata să furnizeze agentul termic către școli, grădinițe, instituții medicale și sociale, blocurilor locative și agenților economici. „Conectarea la serviciile de termoficare […]
12:40
Președintele PAS, Igor Grosu, a declarat ieri, într-o emisiune televizată, că reforma teritorial-administrativă trebuie realizată până la alegerile locale din 2027. El a subliniat că această reformă este necesară pentru o gestionare mai eficientă a fondurilor publice și pentru a oferi cetățenilor servicii de calitate. Declarația este una puternică și mult așteptată. Cu toate acestea, […]
12:30
Macron cere o poziție mai dură față de Rusia: „Dronele care ne încalcă spațiul aerian pot fi distruse. Punct” # Ziua
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut vineri, la summitul liderilor europeni de la Copenhaga, o abordare mai fermă față de Rusia, afirmând că Europa trebuie să respundă mai decis și mai coordonat la incursiunile dronelor, la actele de sabotaj și la evitarea sancțiunilor economice de către aşa-numita „flotă din umbră". „Este foarte important să avem […]
Acum 6 ore
12:20
Un bărbat din Anenii Noi a murit, după ce casa sa a ars în întregime. Într-un alt incendiu din Râșcani, două persoane s-au intoxicat # Ziua
Un bărbat din satul Chirca, raionul Anenii Noi, a murit după ce casa sa a fost cuprinsă de flăcări. La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri. Incendiul a distrus în întregime locuința de 35 de metri pătrați. În timpul lichidării incendiului, pompierii au depistat cadavrul unui bărbat, care ar fi primit intoxicații. Într-un alt incendiu […]
12:10
Grosu spune că „ar prefera” să rămână în Parlament și „nu vede de ce n-ar rămâne Recean în funcția de prim-ministru” # Ziua
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a declarat că „ar prefera să rămână în Parlament (în funcția de președinte al legislativului n.r) și crede că nu există motive pentru schimbarea lui Dorin Recean din funcția de prim-ministru. „Nu văd de ce n-ar rămâne Dorin Recean în funcția de prim-ministru. Noi n-avem formalizată o decizie. […]
11:10
Țările de Jos blochează aderare rapidă a Ucrainei la UE: „Viitorul Moldovei și al Ucrainei este în UE, dar nu prin ocolirea regulilor” # Ziua
Țările de Jos s-au opus ferm unui plan care ar fi acordat Ucrainei prioritate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, menținându-și dreptul de veto. Deși recunoaște că viitorul R. Moldova și Ucrainei este în UE, premierul Dick Schoof a declarat că schimbarea regulilor nu este calea corectă pentru a ajunge acolo. „Viitorul Moldovei și […]
10:50
Fostul deputat Constantin Țuț, anunțat în căutare, nu a fost prins în Ucraina, dar s-a predat benevol la granița cu R.Moldova, declară șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca. „Dumnealui a venit benevol la hotar. Mai departe va fi transmis organelor competente, după care vor întreprinde toate măsurile necesare. Cert este că el a venit din […]
10:30
Putin îl laudă pe Trump, dar avertizează că livrarea de rachete „Tomahawk” Ucrainei ar putea escalada tensiunile # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi, la o întâlnire cu experți în politică externă desfășurată la Soci, că se simte „confortabil" în dialogul cu președintele american Donald Trump și a apreciat încercările acestuia de a identifica soluții pentru criza din Ucraina în cadrul summitului din Alaska. Totuși, liderul de la Kremlin a avertizat că […]
Acum 8 ore
10:20
ATITUDINI | Victor Nichituș, radiografie post-electorală: Fapte obiective, concluzii subiective # Ziua
Enunț mai jos cinci evenimente petrecute în zilele de 1/2 octombrie 2025: La summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga, doamna președinte Maia Sandu a declarat că are „un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană". Cei 47 de lideri europeni și-au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova, […]
09:50
Aeroportul din Munchen, blocat aproape șapte ore din cauza unor drone necunoscute. Aproape 3.000 de pasageri afectați # Ziua
Activitatea Aeroportului Internațional din Munchen a fost suspendată timp de aproape șapte ore, noaptea trecută, după apariția mai multor drone de origine necunoscută deasupra zonei. Restricțiile au fost impuse de Autoritatea Germană pentru Controlul Traficului Aerian și au fost valabile între orele 22:18 și 5:00 (ora locală). În urma incidentului, 17 zboruri nu au putut […]
09:30
FOTO | Sinodul Mitropoliei Basarabiei, reunit la Chișinău. Ierarhii au discutat despre necesitatea intensificării activităților misionare # Ziua
Sfântul Sinod al Mitropoliei Basarabiei s-a reunit la Chișinău, pentru a stabili prioritățile pentru următoarea perioadă. Ședința a avut loc joi, 2 octombrie, la Reședința Mitropolitană din Capitală și a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. La lucrări au participat Preasfințitul Antonie, Episcopul de Bălți, Preasfințitul Veniamin, Episcopul Basarabiei […]
09:20
Vasile Costiuc și-a recăpătat carnetul auto, ridicat de poliție în ajun de campanie: Instanța a demonstrat că a fost un abuz # Ziua
Liderul Partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, a câștigat în prima instanță litigiul cu Inspectoratul General al Poliției, care încă în 25 august, cu câteva zile înainte de campania electorală, i-a ridicat carnetul auto politicianului pentru 60 de zile. Costiuc și-a recăpătat permisul, după ce, joi, Judecătoria Chișinău a anulat hotărârea de suspendare a carnetului auto. […]
09:00
Un minor de 13 ani din Republica Moldova, care a avut o intervenție chirurgicală la Iași, a fost adus cu un elicopter SMURD România la Chișinău. Băiatul a fost operat la Iași în urma unui traumatism toracic. Potrivit IGSU, echipaj SMURD Iași a efectuat operațiunea aeriană joi. Elicopterul a aterizat la ora 18:10 pe stadionul […]
Acum 12 ore
08:10
ATITUDINI | Marcela Țușcă: Între cripto-totalitarism și jocul dublu al presei partizane. Cazul Costiuc, propaganda și cenzura digitală # Ziua
În R. Moldova, un partid care a trecut la limită pragul electoral este amenințat de Comisia Electorală Centrală (CEC) cu anularea mandatelor parlamentare, pe motiv că „17 conturi au promovat mesajele partidului pe TikTok", iar asta ar fi, în aprecierea (cum? pe ce premise?) CEC-ului, „imposibil fără suport financiar". ONG-iști și presă partizană, rețele întregi […]
07:30
35 de ani de la reunificarea Germaniei. Ziua care a pus capăt Războiului Rece și a schimbat arhitectura politică a Europei # Ziua
Germania marchează astăzi 35 de ani de la reunificarea țării. În data de 3 octombrie 1990, Republica Democrată Germane (RDG) își înceta existența, iar teritoriul său era integrat în Republica Federală Germania (RFG), în urma unui proces politic și diplomatic accelerat după căderea Zidului Berlinului. Reunificarea Germaniei a venit ca urmare a protestelor masive din […]
Acum 24 ore
20:50
Constantin Țuțu, reținut la punctul de trecere a frontierei Vulcănești. Fostul deputat este escortat la Chișinău # Ziua
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost reținut joi seara, 2 octombrie, de polițiștii de frontieră la granița cu Ucraina, anunță Poliția de Frontieră, într-un comunicat de presă. „La 19.50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, polițișmoldoveni au acționat în baza unor informații operative și l-au identificat și reținut pe Constantin Țuțu. Acesta este în […]
18:40
ICR „Mihai Eminescu” invită: O nouă ediție a Zilelor Filmului Românesc la Chișinău va avea loc peste două săptămâni # Ziua
În perioada 16-19 octombrie, Chișinăul va
17:50
RAPORT | Presiune externă și abuzuri interne. OSCE invocă mai multe probleme care au afectat corectitudinea alegerilor parlamentare # Ziua
Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 au fost competitive și au oferit alegătorilor opțiuni reale, însă integritatea procesului a fost serios compromisă atât de ingerințe externe, cât și de abuzuri interne, arată raportul preliminar al OSCE/ODIHR. Observatorii au semnalat un val fără precedent de atacuri hibride provenite din Federația Rusă: finanțări ilicite, coruperea alegătorilor, campanii […] Articolul RAPORT | Presiune externă și abuzuri interne. OSCE invocă mai multe probleme care au afectat corectitudinea alegerilor parlamentare apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
87 de ani de la moartea lui Alexandru Averescu, mareșalul basarabean care a adus marile victorii de la Mărăști și Oituz # Ziua
Românii, în special militarii, îi aduc azi un omagiu mareșalului Alexandru Averescu, comandant al Armatei Române în Primul Război Mondial, om politic și prim-ministru în primii ani ai României Mari. Astăzi se împlinesc 87 de ani de la moartea acestei importante personalități militare românești de la începutul secolului al XX-lea, cunoscută pentru victoriile aduse la […] Articolul 87 de ani de la moartea lui Alexandru Averescu, mareșalul basarabean care a adus marile victorii de la Mărăști și Oituz apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Două formațiuni, PDMM și „Moldova Mare”, limitate în activitate în urma unei dispoziții a Curții de Apel Centru # Ziua
Partidul Democrat Modern și Partidul „Moldova Mare” au fost limitate în activitate pe perioada examinării demersului Ministerului Justiției, care a cerut în instanță aplicarea acestei restricții pe un termen de un an pentru ambele formațiuni. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Centru ca măsură asiguratorie până la pronunțarea unei hotărâri finale. Precizăm că […] Articolul Două formațiuni, PDMM și „Moldova Mare”, limitate în activitate în urma unei dispoziții a Curții de Apel Centru apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Orașul Istanbul, zguduit de un cutremur cu magnitudinea 5. Nu au fost raportate victime sau pagube grave # Ziua
Un cutremur cu magnitudinea 5 a zguduit joi clădirile din Istanbul, Turcia. Cutremurul s-a produs la ora 14:55 în Marea Marmara, la sud-vest de Istanbul și în apropierea stațiunii Marmaraereglisi, de-a lungul unei falii geologice considerate de mult timp un risc pentru oraș. Nu au fost raportate imediat pagube grave în orașul cu 16 milioane […] Articolul Orașul Istanbul, zguduit de un cutremur cu magnitudinea 5. Nu au fost raportate victime sau pagube grave apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Alegerile parlamentare din 28 septembrie s-au desfășurat într-un climat marcat de polarizare politică și socială accentuată, cu tentative de influență externă, inclusiv prin manipulare informațională și corupere a alegătorilor. Mai mult, campania nu a fost lipsită de decizii controversate privind neînregistrarea unor concurenți electorali, luate în baza unor informații confidențiale, ceea ce a generat îngrijorări […] Articolul CALC: Alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost parțial libere și parțial corecte apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Viktor Orban, avertisment dur de la Copenhaga: „Propunerile UE arată că Bruxelles-ul vrea război” # Ziua
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a publicat astăzi un mesaj dur pe profilul său de pe rețeaua socială X, din Copenhaga, unde are loc summitul Comunității Politice Europene, la o zi după întâlnirea informală a șefilor de stat și de guvern ai UE. Orban a atras atenția că propunerile discutate la summit sunt „deschis pro-război” și […] Articolul Viktor Orban, avertisment dur de la Copenhaga: „Propunerile UE arată că Bruxelles-ul vrea război” apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
16:20
Jurnalistul și politicianul Gabriel Călin, bănuit de spălări de bani, a fost plasat în arest pentru 30 de zile # Ziua
Liderul Uniunii Creștin Sociale, jurnalistul Gabriel Călin, bănuit într-o cauză de spălare de bani și finanțări ilegale ale activității politice, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Oficiul Ciocana al Judecătoriei Chișinău în urma demersului procurorilor pentru cauze speciale. Politicianul, în vârstă de 40 de ani, […] Articolul Jurnalistul și politicianul Gabriel Călin, bănuit de spălări de bani, a fost plasat în arest pentru 30 de zile apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Circulară a Ministerului Educației pentru Ziua Profesorului: Este strict interzisă acceptarea banilor și cadourilor # Ziua
Cadrele didactice și directorii școlilor sunt atenționați, în ajun de Ziua Profesorului, să nu ceară sau să accepte bani și cadouri din partea părinților. O circulară în acest sens, semnată de ministrul Educației, Dan Perciun, a fost trimisă instituțiilor de învățământ și direcțiilor locale de educație. Prin document, Ministerul Educației amintește despre necesitatea respectării prevederilor […] Articolul Circulară a Ministerului Educației pentru Ziua Profesorului: Este strict interzisă acceptarea banilor și cadourilor apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Politico: Blocaj la reuniunea informală a Consiliului European – propunerile pentru „zidul de drone” și aderarea rapidă a Ucrainei întâmpină opoziție puternică # Ziua
În timp ce UE caută soluții pentru a contracara amenințarea Rusiei, cei mai importanți oficiali de la Bruxelles au prezentat mai multe propuneri, însă niciuna nu a fost aprobată la summitul informal de miercuri de la Copenhaga. Inițiativele Ursulei von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și ale lui Antonio Costa, președintele Consiliului European, s-au lovit […] Articolul Politico: Blocaj la reuniunea informală a Consiliului European – propunerile pentru „zidul de drone” și aderarea rapidă a Ucrainei întâmpină opoziție puternică apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
La Bălți începe sezonul de încălzire. Astăzi vor fi conectate grădinițele, iar de mâine căldura va fi livrată în tot orașul # Ziua
Autoritățile municipale din Bălți anunță deschiderea oficială a sezonului de încălzire. De astăzi, căldura va fi livrată către mai multe grădinițe, iar, de mâine, agentul termic va fi distribuit în tot orașul. Anunțul a fost făcut de primarul orașului, Alexandr Petkov. „Ieri și astăzi, împreună cu conducerea CET-Nord, am analizat toate măsurile posibile pentru a lansa […] Articolul La Bălți începe sezonul de încălzire. Astăzi vor fi conectate grădinițele, iar de mâine căldura va fi livrată în tot orașul apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Banii Moscovei pentru gazul necesar regiunii transnistrene întârzie să vină. Tiraspolul instituie regim de „economisire drastică” # Ziua
Începutul lunii octombrie aduce o nouă criză în regiunea transnistreană. Tiraspolul instituie un regim de „economisire drastică” a gazului pentru o săptămână și jumătate, inclusiv renunțarea livrărilor pentru întreprinderile industriale. Anunțul a fost făcut de așa-zisul ministru al economiei din regiune, Serghei Obolonik, care precizează că regimul a fost introdus din cauza „circumstanțelor nefavorabile privind […] Articolul Banii Moscovei pentru gazul necesar regiunii transnistrene întârzie să vină. Tiraspolul instituie regim de „economisire drastică” apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Atac terorist la o sinagogă din Marea Britanie, în ziua de Yom Kippur. Trei morți, inclusiv atacatorul împușcat de poliție # Ziua
Un „incident major” a fost declarat joi, la Manchester, după un atac violent asupra unei sinagogi. Două persoane au fost ucise, iar suspectul – care ar fi atacat cu cuțitul și ar fi încercat să lovească oameni cu mașina – a fost împușcat mortal de poliție. Potrivit poliției din Manchester, atacul a avut loc în […] Articolul Atac terorist la o sinagogă din Marea Britanie, în ziua de Yom Kippur. Trei morți, inclusiv atacatorul împușcat de poliție apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
DOC | Vasile Costiuc acuză INI că a depus la CEC o sesizare care ar putea duce la anularea mandatelor de deputat obținute de partidul său # Ziua
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, afirmă că Inspectoratul Național de Investigații (INI) a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală, care ar putea duce la anularea celor șase mandate parlamentare obținute de formațiunea sa. Anunțul a fost făcut în cadrul unui live pe Facebook în care Costiuc a citit fragmente din documentul transmis autorității […] Articolul DOC | Vasile Costiuc acuză INI că a depus la CEC o sesizare care ar putea duce la anularea mandatelor de deputat obținute de partidul său apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Un vârstnic de la sat trăiește pe lună cu 4300 de lei, dintre care doar 70% din sumă este acoperită de pensii și alte alocații # Ziua
Familiile de vârstnici de la sate au, în medie, un venit lunar de puțin peste 4300 de lei, conform datelor Biroului Național de Statistică. Aproximativ 70 la sută din această sumă reprezintă pensia și alte alocații sociale, iar restul sunt venituri obținute din salarii, din agricultură, transferuri din străinătate sau din alte activități. În orașe, […] Articolul Un vârstnic de la sat trăiește pe lună cu 4300 de lei, dintre care doar 70% din sumă este acoperită de pensii și alte alocații apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Administrația Trump a suspendat finanțări de 26 de miliarde de dolari destinate unor proiecte din state conduse de democrați # Ziua
Administrația președintelui Donald Trump a blocat miercuri 26 de miliarde de dolari destinate statelor cu guvern Democrat, în urma unei amenințări anterioare de a folosi shutdown-ul guvernamental pentru a lovi prioritățile opoziției, relatează Reuters. Printre programele vizate se numără 18 miliarde de dolari pentru proiecte de transport în New York, statul reprezentat de cei mai […] Articolul Administrația Trump a suspendat finanțări de 26 de miliarde de dolari destinate unor proiecte din state conduse de democrați apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Cum spunem: am scris o serie de texte programatice legate de RM, război și RO. Ieri arătam cum războiul a schimbat totul în RM. Azi despre rolul structural al României în Republica Moldova – ultima perioadă și ce e de făcut? „Unirea” poate avea loc și fără acte, mult mai ușor și simplu. Să pornim. […] Articolul OPINII | Vasile Ernu: „Unirea” se poate face în maximum 4 ani, dar altfel decât credem apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Control comun la postul vamal feroviar Cantemir – Fălciu, proaspăt recontruit și redeschis. Acordul, semnat la București # Ziua
Pentru prima dată, autoritățile de la București și Chișinău instituie control comun la un post vamal feroviar. Este vorba de punctul Cantemir – Fălciu, traseu feroviar recent reconstruit și redeschis pentru circulația de mărfuri după 33 de ani. Un acord în acest sens a fost semnat de ministrul de Interne, Daniella Misail-Nichitin, și omologul ei […] Articolul Control comun la postul vamal feroviar Cantemir – Fălciu, proaspăt recontruit și redeschis. Acordul, semnat la București apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Desfășurare imensă de forțe la Comrat! Polițiști și voluntari caută o femeie de 41 de ani, care a dispărut în 29 septembrie # Ziua
Polițiștii, în comun cu angajați ai altor subdiviziuni ale Ministerului de Interne, în comun cu voluntari din comunitate, s-au mobilizat și participă de câteva zile la o amplă operațiune de căutare a unei femei de 41 de ani din Comrat, care, în data de 29 septembrie, în jurul orei 17:00, a plecat de la domiciliu […] Articolul Desfășurare imensă de forțe la Comrat! Polițiști și voluntari caută o femeie de 41 de ani, care a dispărut în 29 septembrie apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Octavian Iachimovschi, mesaj la plecare: Nu mai simt că munca mea poate să contribuie la independența justiției # Ziua
Nu mai simt că munca mea în calitate de procuror poate să contribuie la independența și eficiența justiției. Este unul dintre mesajele făcute de șeful adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, în ultima zi de activitate în cadrul instituției. Procurorul dă de înțeles că „realizările” sale nu au fost apreciate și că în ultima perioadă […] Articolul Octavian Iachimovschi, mesaj la plecare: Nu mai simt că munca mea poate să contribuie la independența justiției apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Cod roșu de ploi torențiale și rafale puternice de vânt în România. Autoritățile au convocat Comitetul pentru Situații de Urgență # Ziua
Meteorologii au emis noi avertizări de vreme severă, inclusiv cod portocaliu și roșu, vizând mai multe județe din sudul și sud-estul României. În zonele montane va ninge și va fi viscol, iar pe majoritatea râurilor din sud există risc de inundații. La București sunt așteptate rafale de vânt de 70-85 km/h. În sud-vestul României va […] Articolul Cod roșu de ploi torențiale și rafale puternice de vânt în România. Autoritățile au convocat Comitetul pentru Situații de Urgență apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
VIDEO | Adrian Băluțel, despre plecarea lui Dinu Plîngău și a Stelei Macari din fracțiunea PAS: Nu este o noutate, dar s-a întâmplat prea rapid # Ziua
Șeful de cabinet al Maiei Sandu, Adrian Băluțel, consideră că detașarea lui Dinu Plîngău și a Stelei Macari de fracțiunea PAS, la nici trei zile după alegeri, este o decizie previzibilă, dar pripită. În același timp, acesta salută intenția celor doi de a face în continuare echipă comună cu deputații din majoritatea parlamentară în procesul […] Articolul VIDEO | Adrian Băluțel, despre plecarea lui Dinu Plîngău și a Stelei Macari din fracțiunea PAS: Nu este o noutate, dar s-a întâmplat prea rapid apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
CNA desfășoară percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu. Este vizată Societatea pe Acțiuni „Edilitate” # Ziua
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară joi, 2 octombrie, percheziții în Chișinău și raionul Strășeni, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul comiterii infracțiunii de abuz de serviciu. Potrivit unui comunicat de presă, investigațiile vizează foști factori de decizie ai Societății pe Acțiuni „Edilitate”, care, în […] Articolul CNA desfășoară percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu. Este vizată Societatea pe Acțiuni „Edilitate” apare prima dată în ZIUA.md.
