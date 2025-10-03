Fiecare a doua contravenție a Poliției pentru vânzarea votului, contestată. Până acum, 1700 de amenzi au fost anulate de instanță

12:40

Nu mai simt că munca mea în calitate de procuror poate să contribuie la independența și eficiența justiției. Este unul dintre mesajele făcute de șeful adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, în ultima zi de activitate în cadrul instituției. Procurorul dă de înțeles că „realizările” sale nu au fost apreciate și că în ultima perioadă […] Articolul Octavian Iachimovschi, mesaj la plecare: Nu mai simt că munca mea poate să contribuie la independența justiției apare prima dată în ZIUA.md.