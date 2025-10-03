ATITUDINI | Marcela Țușcă: Între cripto-totalitarism și jocul dublu al presei partizane. Cazul Costiuc, propaganda și cenzura digitală
Ziua, 3 octombrie 2025 08:10
În R. Moldova, un partid care a trecut la limită pragul electoral este amenințat de Comisia Electorală Centrală (CEC) cu anularea mandatelor parlamentare, pe motiv că „17 conturi au promovat mesajele partidului pe TikTok”, iar asta ar fi, în aprecierea (cum? pe ce premise?) CEC-ului, „imposibil fără suport financiar”. ONG-iști și presă partizană, rețele întregi […] Articolul ATITUDINI | Marcela Țușcă: Între cripto-totalitarism și jocul dublu al presei partizane. Cazul Costiuc, propaganda și cenzura digitală apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
08:10
ATITUDINI | Marcela Țușcă: Între cripto-totalitarism și jocul dublu al presei partizane. Cazul Costiuc, propaganda și cenzura digitală # Ziua
În R. Moldova, un partid care a trecut la limită pragul electoral este amenințat de Comisia Electorală Centrală (CEC) cu anularea mandatelor parlamentare, pe motiv că „17 conturi au promovat mesajele partidului pe TikTok”, iar asta ar fi, în aprecierea (cum? pe ce premise?) CEC-ului, „imposibil fără suport financiar”. ONG-iști și presă partizană, rețele întregi […] Articolul ATITUDINI | Marcela Țușcă: Între cripto-totalitarism și jocul dublu al presei partizane. Cazul Costiuc, propaganda și cenzura digitală apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
07:30
35 de ani de la reunificarea Germaniei. Ziua care a pus capăt Războiului Rece și a schimbat arhitectura politică a Europei # Ziua
Germania marchează astăzi 35 de ani de la reunificarea țării. În data de 3 octombrie 1990, Republica Democrată Germane (RDG) își înceta existența, iar teritoriul său era integrat în Republica Federală Germania (RFG), în urma unui proces politic și diplomatic accelerat după căderea Zidului Berlinului. Reunificarea Germaniei a venit ca urmare a protestelor masive din […] Articolul 35 de ani de la reunificarea Germaniei. Ziua care a pus capăt Războiului Rece și a schimbat arhitectura politică a Europei apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
20:50
Constantin Țuțu, reținut la punctul de trecere a frontierei Vulcănești. Fostul deputat este escortat la Chișinău # Ziua
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost reținut joi seara, 2 octombrie, de polițiștii de frontieră la granița cu Ucraina, anunță Poliția de Frontieră, într-un comunicat de presă. „La 19.50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, polițișmoldoveni au acționat în baza unor informații operative și l-au identificat și reținut pe Constantin Țuțu. Acesta este în […] Articolul Constantin Țuțu, reținut la punctul de trecere a frontierei Vulcănești. Fostul deputat este escortat la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
18:40
ICR „Mihai Eminescu” invită: O nouă ediție a Zilelor Filmului Românesc la Chișinău va avea loc peste două săptămâni # Ziua
În perioada 16-19 octombrie, Chișinăul va găzdui Zilele Filmului Românesc, eveniment ajuns la cea de a 11-a ediție, organizat în parteneriat cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”. Proiecțiile vor avea loc la Cineplex „Loteanu”, iar intrarea va fi liberă, cu rezervarea prealabilă a biletelor cu valoare zero de la casieria cinematografului. În acest an, secțiunea […] Articolul ICR „Mihai Eminescu” invită: O nouă ediție a Zilelor Filmului Românesc la Chișinău va avea loc peste două săptămâni apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
RAPORT | Presiune externă și abuzuri interne. OSCE invocă mai multe probleme care au afectat corectitudinea alegerilor parlamentare # Ziua
Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 au fost competitive și au oferit alegătorilor opțiuni reale, însă integritatea procesului a fost serios compromisă atât de ingerințe externe, cât și de abuzuri interne, arată raportul preliminar al OSCE/ODIHR. Observatorii au semnalat un val fără precedent de atacuri hibride provenite din Federația Rusă: finanțări ilicite, coruperea alegătorilor, campanii […] Articolul RAPORT | Presiune externă și abuzuri interne. OSCE invocă mai multe probleme care au afectat corectitudinea alegerilor parlamentare apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
87 de ani de la moartea lui Alexandru Averescu, mareșalul basarabean care a adus marile victorii de la Mărăști și Oituz # Ziua
Românii, în special militarii, îi aduc azi un omagiu mareșalului Alexandru Averescu, comandant al Armatei Române în Primul Război Mondial, om politic și prim-ministru în primii ani ai României Mari. Astăzi se împlinesc 87 de ani de la moartea acestei importante personalități militare românești de la începutul secolului al XX-lea, cunoscută pentru victoriile aduse la […] Articolul 87 de ani de la moartea lui Alexandru Averescu, mareșalul basarabean care a adus marile victorii de la Mărăști și Oituz apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Două formațiuni, PDMM și „Moldova Mare”, limitate în activitate în urma unei dispoziții a Curții de Apel Centru # Ziua
Partidul Democrat Modern și Partidul „Moldova Mare” au fost limitate în activitate pe perioada examinării demersului Ministerului Justiției, care a cerut în instanță aplicarea acestei restricții pe un termen de un an pentru ambele formațiuni. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Centru ca măsură asiguratorie până la pronunțarea unei hotărâri finale. Precizăm că […] Articolul Două formațiuni, PDMM și „Moldova Mare”, limitate în activitate în urma unei dispoziții a Curții de Apel Centru apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Orașul Istanbul, zguduit de un cutremur cu magnitudinea 5. Nu au fost raportate victime sau pagube grave # Ziua
Un cutremur cu magnitudinea 5 a zguduit joi clădirile din Istanbul, Turcia. Cutremurul s-a produs la ora 14:55 în Marea Marmara, la sud-vest de Istanbul și în apropierea stațiunii Marmaraereglisi, de-a lungul unei falii geologice considerate de mult timp un risc pentru oraș. Nu au fost raportate imediat pagube grave în orașul cu 16 milioane […] Articolul Orașul Istanbul, zguduit de un cutremur cu magnitudinea 5. Nu au fost raportate victime sau pagube grave apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Alegerile parlamentare din 28 septembrie s-au desfășurat într-un climat marcat de polarizare politică și socială accentuată, cu tentative de influență externă, inclusiv prin manipulare informațională și corupere a alegătorilor. Mai mult, campania nu a fost lipsită de decizii controversate privind neînregistrarea unor concurenți electorali, luate în baza unor informații confidențiale, ceea ce a generat îngrijorări […] Articolul CALC: Alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost parțial libere și parțial corecte apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Viktor Orban, avertisment dur de la Copenhaga: „Propunerile UE arată că Bruxelles-ul vrea război” # Ziua
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a publicat astăzi un mesaj dur pe profilul său de pe rețeaua socială X, din Copenhaga, unde are loc summitul Comunității Politice Europene, la o zi după întâlnirea informală a șefilor de stat și de guvern ai UE. Orban a atras atenția că propunerile discutate la summit sunt „deschis pro-război” și […] Articolul Viktor Orban, avertisment dur de la Copenhaga: „Propunerile UE arată că Bruxelles-ul vrea război” apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Jurnalistul și politicianul Gabriel Călin, bănuit de spălări de bani, a fost plasat în arest pentru 30 de zile # Ziua
Liderul Uniunii Creștin Sociale, jurnalistul Gabriel Călin, bănuit într-o cauză de spălare de bani și finanțări ilegale ale activității politice, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Oficiul Ciocana al Judecătoriei Chișinău în urma demersului procurorilor pentru cauze speciale. Politicianul, în vârstă de 40 de ani, […] Articolul Jurnalistul și politicianul Gabriel Călin, bănuit de spălări de bani, a fost plasat în arest pentru 30 de zile apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Circulară a Ministerului Educației pentru Ziua Profesorului: Este strict interzisă acceptarea banilor și cadourilor # Ziua
Cadrele didactice și directorii școlilor sunt atenționați, în ajun de Ziua Profesorului, să nu ceară sau să accepte bani și cadouri din partea părinților. O circulară în acest sens, semnată de ministrul Educației, Dan Perciun, a fost trimisă instituțiilor de învățământ și direcțiilor locale de educație. Prin document, Ministerul Educației amintește despre necesitatea respectării prevederilor […] Articolul Circulară a Ministerului Educației pentru Ziua Profesorului: Este strict interzisă acceptarea banilor și cadourilor apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Politico: Blocaj la reuniunea informală a Consiliului European – propunerile pentru „zidul de drone” și aderarea rapidă a Ucrainei întâmpină opoziție puternică # Ziua
În timp ce UE caută soluții pentru a contracara amenințarea Rusiei, cei mai importanți oficiali de la Bruxelles au prezentat mai multe propuneri, însă niciuna nu a fost aprobată la summitul informal de miercuri de la Copenhaga. Inițiativele Ursulei von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și ale lui Antonio Costa, președintele Consiliului European, s-au lovit […] Articolul Politico: Blocaj la reuniunea informală a Consiliului European – propunerile pentru „zidul de drone” și aderarea rapidă a Ucrainei întâmpină opoziție puternică apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
La Bălți începe sezonul de încălzire. Astăzi vor fi conectate grădinițele, iar de mâine căldura va fi livrată în tot orașul # Ziua
Autoritățile municipale din Bălți anunță deschiderea oficială a sezonului de încălzire. De astăzi, căldura va fi livrată către mai multe grădinițe, iar, de mâine, agentul termic va fi distribuit în tot orașul. Anunțul a fost făcut de primarul orașului, Alexandr Petkov. „Ieri și astăzi, împreună cu conducerea CET-Nord, am analizat toate măsurile posibile pentru a lansa […] Articolul La Bălți începe sezonul de încălzire. Astăzi vor fi conectate grădinițele, iar de mâine căldura va fi livrată în tot orașul apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Banii Moscovei pentru gazul necesar regiunii transnistrene întârzie să vină. Tiraspolul instituie regim de „economisire drastică” # Ziua
Începutul lunii octombrie aduce o nouă criză în regiunea transnistreană. Tiraspolul instituie un regim de „economisire drastică” a gazului pentru o săptămână și jumătate, inclusiv renunțarea livrărilor pentru întreprinderile industriale. Anunțul a fost făcut de așa-zisul ministru al economiei din regiune, Serghei Obolonik, care precizează că regimul a fost introdus din cauza „circumstanțelor nefavorabile privind […] Articolul Banii Moscovei pentru gazul necesar regiunii transnistrene întârzie să vină. Tiraspolul instituie regim de „economisire drastică” apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Atac terorist la o sinagogă din Marea Britanie, în ziua de Yom Kippur. Trei morți, inclusiv atacatorul împușcat de poliție # Ziua
Un „incident major” a fost declarat joi, la Manchester, după un atac violent asupra unei sinagogi. Două persoane au fost ucise, iar suspectul – care ar fi atacat cu cuțitul și ar fi încercat să lovească oameni cu mașina – a fost împușcat mortal de poliție. Potrivit poliției din Manchester, atacul a avut loc în […] Articolul Atac terorist la o sinagogă din Marea Britanie, în ziua de Yom Kippur. Trei morți, inclusiv atacatorul împușcat de poliție apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
DOC | Vasile Costiuc acuză INI că a depus la CEC o sesizare care ar putea duce la anularea mandatelor de deputat obținute de partidul său # Ziua
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, afirmă că Inspectoratul Național de Investigații (INI) a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală, care ar putea duce la anularea celor șase mandate parlamentare obținute de formațiunea sa. Anunțul a fost făcut în cadrul unui live pe Facebook în care Costiuc a citit fragmente din documentul transmis autorității […] Articolul DOC | Vasile Costiuc acuză INI că a depus la CEC o sesizare care ar putea duce la anularea mandatelor de deputat obținute de partidul său apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Un vârstnic de la sat trăiește pe lună cu 4300 de lei, dintre care doar 70% din sumă este acoperită de pensii și alte alocații # Ziua
Familiile de vârstnici de la sate au, în medie, un venit lunar de puțin peste 4300 de lei, conform datelor Biroului Național de Statistică. Aproximativ 70 la sută din această sumă reprezintă pensia și alte alocații sociale, iar restul sunt venituri obținute din salarii, din agricultură, transferuri din străinătate sau din alte activități. În orașe, […] Articolul Un vârstnic de la sat trăiește pe lună cu 4300 de lei, dintre care doar 70% din sumă este acoperită de pensii și alte alocații apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Administrația Trump a suspendat finanțări de 26 de miliarde de dolari destinate unor proiecte din state conduse de democrați # Ziua
Administrația președintelui Donald Trump a blocat miercuri 26 de miliarde de dolari destinate statelor cu guvern Democrat, în urma unei amenințări anterioare de a folosi shutdown-ul guvernamental pentru a lovi prioritățile opoziției, relatează Reuters. Printre programele vizate se numără 18 miliarde de dolari pentru proiecte de transport în New York, statul reprezentat de cei mai […] Articolul Administrația Trump a suspendat finanțări de 26 de miliarde de dolari destinate unor proiecte din state conduse de democrați apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Cum spunem: am scris o serie de texte programatice legate de RM, război și RO. Ieri arătam cum războiul a schimbat totul în RM. Azi despre rolul structural al României în Republica Moldova – ultima perioadă și ce e de făcut? „Unirea” poate avea loc și fără acte, mult mai ușor și simplu. Să pornim. […] Articolul OPINII | Vasile Ernu: „Unirea” se poate face în maximum 4 ani, dar altfel decât credem apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Control comun la postul vamal feroviar Cantemir – Fălciu, proaspăt recontruit și redeschis. Acordul, semnat la București # Ziua
Pentru prima dată, autoritățile de la București și Chișinău instituie control comun la un post vamal feroviar. Este vorba de punctul Cantemir – Fălciu, traseu feroviar recent reconstruit și redeschis pentru circulația de mărfuri după 33 de ani. Un acord în acest sens a fost semnat de ministrul de Interne, Daniella Misail-Nichitin, și omologul ei […] Articolul Control comun la postul vamal feroviar Cantemir – Fălciu, proaspăt recontruit și redeschis. Acordul, semnat la București apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Desfășurare imensă de forțe la Comrat! Polițiști și voluntari caută o femeie de 41 de ani, care a dispărut în 29 septembrie # Ziua
Polițiștii, în comun cu angajați ai altor subdiviziuni ale Ministerului de Interne, în comun cu voluntari din comunitate, s-au mobilizat și participă de câteva zile la o amplă operațiune de căutare a unei femei de 41 de ani din Comrat, care, în data de 29 septembrie, în jurul orei 17:00, a plecat de la domiciliu […] Articolul Desfășurare imensă de forțe la Comrat! Polițiști și voluntari caută o femeie de 41 de ani, care a dispărut în 29 septembrie apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Octavian Iachimovschi, mesaj la plecare: Nu mai simt că munca mea poate să contribuie la independența justiției # Ziua
Nu mai simt că munca mea în calitate de procuror poate să contribuie la independența și eficiența justiției. Este unul dintre mesajele făcute de șeful adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, în ultima zi de activitate în cadrul instituției. Procurorul dă de înțeles că „realizările” sale nu au fost apreciate și că în ultima perioadă […] Articolul Octavian Iachimovschi, mesaj la plecare: Nu mai simt că munca mea poate să contribuie la independența justiției apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Cod roșu de ploi torențiale și rafale puternice de vânt în România. Autoritățile au convocat Comitetul pentru Situații de Urgență # Ziua
Meteorologii au emis noi avertizări de vreme severă, inclusiv cod portocaliu și roșu, vizând mai multe județe din sudul și sud-estul României. În zonele montane va ninge și va fi viscol, iar pe majoritatea râurilor din sud există risc de inundații. La București sunt așteptate rafale de vânt de 70-85 km/h. În sud-vestul României va […] Articolul Cod roșu de ploi torențiale și rafale puternice de vânt în România. Autoritățile au convocat Comitetul pentru Situații de Urgență apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
VIDEO | Adrian Băluțel, despre plecarea lui Dinu Plîngău și a Stelei Macari din fracțiunea PAS: Nu este o noutate, dar s-a întâmplat prea rapid # Ziua
Șeful de cabinet al Maiei Sandu, Adrian Băluțel, consideră că detașarea lui Dinu Plîngău și a Stelei Macari de fracțiunea PAS, la nici trei zile după alegeri, este o decizie previzibilă, dar pripită. În același timp, acesta salută intenția celor doi de a face în continuare echipă comună cu deputații din majoritatea parlamentară în procesul […] Articolul VIDEO | Adrian Băluțel, despre plecarea lui Dinu Plîngău și a Stelei Macari din fracțiunea PAS: Nu este o noutate, dar s-a întâmplat prea rapid apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
CNA desfășoară percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu. Este vizată Societatea pe Acțiuni „Edilitate” # Ziua
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară joi, 2 octombrie, percheziții în Chișinău și raionul Strășeni, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul comiterii infracțiunii de abuz de serviciu. Potrivit unui comunicat de presă, investigațiile vizează foști factori de decizie ai Societății pe Acțiuni „Edilitate”, care, în […] Articolul CNA desfășoară percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu. Este vizată Societatea pe Acțiuni „Edilitate” apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Atacuri masive ale Rusiei asupra Ucrainei. Infrastructura feroviară și energetică, grav afectată la Odesa # Ziua
Rusia a lansat atacuri masive asupra infrastructurii ucrainene, noaptea trecută, vizând în special calea ferată și rețeaua energetică. Potrivit vicepremierului pentru reconstrucție, Alexei Kuleba, un depou al „Ukrzalizniția” din Odesa a fost lovit, iar mecanicul unui tren a suferit răni provocate de schije. Au fost atacate și obiective feroviare din comunități de graniță din nordul […] Articolul Atacuri masive ale Rusiei asupra Ucrainei. Infrastructura feroviară și energetică, grav afectată la Odesa apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Zelenski, în drum spre Danemarca, anunță că Ucraina este pregătită să deschidă negocierile de aderare: Europa trebuie să-și respecte promisiunile # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va participa joi la summitul Comunității Politice Europene desfășurat în capitala Danemarcei, unde sunt prezenți aproape 50 de șefi de stat și de guvern din Europa și reprezentanți ai Uniunii Europene. Zelenski va susține un discurs în plen și va participa la o conferință de presă comună cu prim-ministrul danez, Mette […] Articolul Zelenski, în drum spre Danemarca, anunță că Ucraina este pregătită să deschidă negocierile de aderare: Europa trebuie să-și respecte promisiunile apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Piața cărnii a intrat în vizorul Consiliului Concurenței. Mai multe companii, suspectate de acorduri anticoncurențiale # Ziua
Consiliul Concurenței suspectează că mai multe companii din domeniul vânzării, importului și furnizării cărnii ar fi încălcat normele legale care interzic acordurile anticoncurențiale pe piață. În acest context, autoritatea a desfășurat inspecții inopinate la sediile unor întreprinderi din R. Moldova. Potrivit unui comunicat de presă, Consiliul Concurenței a inițiat investigația în urma depistării semnelor unor […] Articolul Piața cărnii a intrat în vizorul Consiliului Concurenței. Mai multe companii, suspectate de acorduri anticoncurențiale apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
CEC a sancționat Partidul „Democrația Acasă” pentru lipsa transparenței în campaniile de promovare de pe TikTok # Ziua
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a fost sancționat cu avertisment de către Comisia Electorală Centrală, pentru că nu a declarat cheltuielile de promovare pe rețelele sociale, în special pe platforma TikTok. Decizia a fost luată cu șase voturi „pro”, unul „împotrivă” și două „abțineri”. CEC a constatat că partidul a declarat zero lei […] Articolul CEC a sancționat Partidul „Democrația Acasă” pentru lipsa transparenței în campaniile de promovare de pe TikTok apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
VIDEO | Israelul a interceptat flota Global Sumud care se îndrepta spre Gaza. Greta Thunberg se află printre activiștii reținuți # Ziua
Armata israeliană a interceptat o flotă de nave civile ce încerca să „spargă blocada navală din jurul Fâșiei Gaza”. Potrivit presei israeliene, până acum au fost oprite 13 nave, iar alte 30 continuă să navigheze spre destinație. Printre persoanele reținute se află și activista suedeză pentru climă Greta Thunberg. Flotila Global Sumud, formată din peste […] Articolul VIDEO | Israelul a interceptat flota Global Sumud care se îndrepta spre Gaza. Greta Thunberg se află printre activiștii reținuți apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Blocul Patriotic nu recunoaște legitimitatea alegerilor. Igor Dodon: CEC încă examinează contestațiile noastre # Ziua
Blocul Patriotic, clasat pe locul al doilea la alegerile parlamentare, susține că, la această etapă, încă nu recunoaște legitimitatea rezultatelor scrutinului. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că la CEC au fost depuse 48 de contestații, iar autoritatea electorală încă urmează să se expună în cazul a 10 sesizări. „Noi am depus 48 de contestații […] Articolul Blocul Patriotic nu recunoaște legitimitatea alegerilor. Igor Dodon: CEC încă examinează contestațiile noastre apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
08:30
Administrația Trump a autorizat pentru prima dată furnizarea de informații Ucrainei pentru a sprijini atacurile cu rachete cu rază lungă asupra infrastructurii energetice din Rusia, au declarat miercuri doi oficiali citați de Reuters. Măsura vine în contextul în care administrația Trump ia în calcul și posibilitatea de a livra Kievului rachete de croazieră Tomahawk. Potrivit […] Articolul Trump aprobă sprijinul SUA pentru loviturile Ucrainei asupra infrastructurii energetice ruse apare prima dată în ZIUA.md.
1 octombrie 2025
18:40
După exemplul școlilor, și grădinițele vor primi bani de la stat în funcție de numărul copiilor, dar și de alte particularități # Ziua
Cele peste 1400 de grădinițe vor primi, din 2026, bani de la stat conform unei noi metodologii de finanțare, prin care autoritățile își propun să creeze „un echilibru” între instituții cu profiluri similare, însă au bugete diferite. Astfel, noua formulă, aprobată miercuri la Guvern, prevede că bugetul fiecărei grădinițe se va stabili în funcție […] Articolul După exemplul școlilor, și grădinițele vor primi bani de la stat în funcție de numărul copiilor, dar și de alte particularități apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Pavel Durov susține că a fost otrăvit după ce autoritățile au încercat să blocheze Telegram în Rusia # Ziua
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a declarat într-un interviu cu Lex Fridman că ar fi fost victima unei tentative de otrăvire în 2018. „Nu am spus niciodată asta public pentru că nu voiam să creez panică. A fost singurul moment în viața mea în care am crezut că mor”, a povestit Durov. Potrivit antreprenorului, în acel […] Articolul Pavel Durov susține că a fost otrăvit după ce autoritățile au încercat să blocheze Telegram în Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Fenomenul de îmbătrânire, tot mai accentuat. Fiecare al patrulea moldovean are peste 60 de ani # Ziua
Republica Moldova a ajuns la un nivel înalt de îmbătrânire. În premieră, ponderea cetățenilor care au 60 de ani și peste a depășit 25% din totalul populației. Biroul Național de Statistică arată că numărul persoanelor din această categorie a ajuns la peste 616 mii, iar cota lor a crescut cu 3,5 puncte procentuale față de […] Articolul Fenomenul de îmbătrânire, tot mai accentuat. Fiecare al patrulea moldovean are peste 60 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
VIDEO | Talibanii neagă interdicția internetului în Afganistan și invocă distrugerea infrastructurii de fibră optică # Ziua
Guvernul taliban a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi impus un blocaj total asupra accesului la internet în Afganistan, relatează Associated Press. Este prima declarație oficială a regimului de la Kabul după relatările potrivit cărora țara a rămas complet deconectată de la rețea. „Nu este nimic adevărat în zvonurile potrivit cărora am interzis internetul”, au […] Articolul VIDEO | Talibanii neagă interdicția internetului în Afganistan și invocă distrugerea infrastructurii de fibră optică apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Alți doi lideri locali ai fostului partid „Șor” au fost condamnați la cinci ani de închiosare și dați în căutare # Ziua
Președinții Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid „Șor” au fost condamnați la cinci ani de închisoare cu executare „pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a partidului de către un grup criminal organizat”. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău. Potrivit Procuraturii Anticorupție, instanța a dispus și confiscarea […] Articolul Alți doi lideri locali ai fostului partid „Șor” au fost condamnați la cinci ani de închiosare și dați în căutare apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Consiliera PAS Anetta Dabija a reprezentat Chișinăul la Summitul Orașelor Europene de la Timișoara # Ziua
Anetta Dabija, consilier în Consiliul Municipal Chișinău din partea PAS, a participat la Summitul Orașelor Europene, desfășurat recent la Timișoara. Evenimentul a fost inaugurat de președintele României, Nicușor Dan, și de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și a a reunit primari, consilieri locali, politicieni și experți din mai multe state europene. Potrivit unui comunicat emis de […] Articolul Consiliera PAS Anetta Dabija a reprezentat Chișinăul la Summitul Orașelor Europene de la Timișoara apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
SUA au trimis avioane de realimentare în Orientul Mijlociu, amintind de atacurile asupra programului nuclear iranian # Ziua
Statele Unite au început o amplă desfășurare a avioanelor de realimentare în Orientul Mijlociu, similară cu pregătirile dinaintea atacurilor asupra obiectivelor nucleare iraniene din iunie 2025. Datele sistemelor de monitorizare a zborurilor arată că, pe 28 septembrie, aproximativ 12 avioane cisternă s-au îndreptat spre baza RAF Mildenhall din Marea Britanie, iar pe 30 septembrie zeci […] Articolul SUA au trimis avioane de realimentare în Orientul Mijlociu, amintind de atacurile asupra programului nuclear iranian apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
O fostă secretar de stat la MAI își anunță plecarea din PAS: „Nu mai rezonăm pe unele valori. Îmi doresc să apară noi opțiuni europene” # Ziua
Mariana Lucrețeanu, fost secretar de stat la Ministerul de Interne, a anunțat că părăsește PAS, formațiune la care s-a alăturat „cu foarte multă speranță” din diaspora. Într-o postare pe Facebook, aceasta critică voalat echipa guvernamental și conducerea partidului, invocând o serie de reforme pe care le-a inițiat și care nu s-ar fi bucurat de susținerea […] Articolul O fostă secretar de stat la MAI își anunță plecarea din PAS: „Nu mai rezonăm pe unele valori. Îmi doresc să apară noi opțiuni europene” apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Partidul „Moldova Mare” al Victoriei Furtună riscă să fie limitat în activitate. Ministerul Justiției a depus un demers la Curtea de Apel # Ziua
Ministerul Justiției cere limitarea activității Partidului „Moldova Mare” pentru o perioadă de un an. Demersul a fost expediat la Curtea de Apel Centru în urma unei sesizări a Comisiei Electorale Centrale din 29 septembrie. Ministerul Justiției cere aplicarea restricției inclusiv pe perioada examinării în instanței a cauzei respective. „CEC a concluzionat că, prin acțiunile sale, […] Articolul Partidul „Moldova Mare” al Victoriei Furtună riscă să fie limitat în activitate. Ministerul Justiției a depus un demers la Curtea de Apel apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
VIDEO | Actorul britanic Gary Oldman a fost învestit cu titlul de Cavaler al Imperiului Britanic # Ziua
Actorul britanic Gary Oldman, în vârstă de 67 de ani, a fost învestit cu titlul de Cavaler al Imperiului Britanic, una dintre cele mai înalte distincții acordate de monarhia Regatului Unit. Ceremonia a avut loc la Castelul Windsor și a fost oficiată de Prințul William, moștenitorul tronului, în numele Regelui Charles al III-lea. Oldman, recunoscut […] Articolul VIDEO | Actorul britanic Gary Oldman a fost învestit cu titlul de Cavaler al Imperiului Britanic apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Vladimir Leontiev, oficial instalat de Rusia în orașul Novaia Kahovka din regiunea Herson, a fost ucis miercuri după ce a fost rănit într-un atac cu drona ucraineană „Baba Yaga”, potrivit lui Vladimir Saldo, reprezentantul Moscovei în regiunea parțial ocupată. Leontiev, în vârstă de 61 de ani, a ocupat funcția de șef al administrației ruse din […] Articolul VIDEO | Un oficial al administrației ruse din Herson, ucis de o dronă ucraineană apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Copenhaga, transformată în fortăreață pentru dublul summit european. Șase țări și-au dăsfășurat trupe și echipamente militare # Ziua
Pentru prima dată după mulți ani, capitala Danemarcei a fost transformată într-o adevărată fortăreață. În contextul atacurilor cu drone și al provocărilor venite din partea Rusiei, autoritățile au ridicat nivelul de securitate la maximum. Premierul danez Mette Frederiksen a descris recentele încălcări ale spațiului aerian ca parte a unui „război hibrid” purtat de Moscova pentru […] Articolul Copenhaga, transformată în fortăreață pentru dublul summit european. Șase țări și-au dăsfășurat trupe și echipamente militare apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Premierul României, Ilie Bolojan, s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu. Discuțiile au vizat situația politică de la Chișinău după recentele alegeri parlamentare, câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune pro-europeană. Șeful Executivului român l-a felicitat pe Igor Grosu pentru victoria PAS și pentru sprijinul popular acordat parcursului […] Articolul Igor Grosu s-a întâlnit la București cu premierul român, Ilie Bolojan apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
O avocată riscă să ajungă la pușcărie, după ce a fost prinsă în timp ce transmitea droguri clientului său deținut în penitenciarul din Bălți. Femeia, în vârstă de 54 de ani, a fost reținută de polițiști și procurori chiar în sala de întrevederi cu clientul său, un bărbat de 34 de ani, aflat în detenție. […] Articolul VIDEO | O avocată, reținută în timp ce transmitea droguri clientului deținut în penitenciar apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Ziua în care s-a arătat Împărăteasa Cerurilor. Creștinii ortodocși de stil nou prăznuiesc astăzi Acoperământul Maicii Domnului # Ziua
Creștinii ortodocși care respectă calendarul îndreptat prăznuiesc astăzi, 1 octombrie, Acoperământul Maicii Domnului, o zi cu adânci semnificații spirituale, închinată Fecioarei Maria. Întrucât în acest an sărbătoarea pică în zi de post, cu acest prilej, credincioșii au dezlegare la pește. Sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului le reamintește creștinilor că, în fața încercărilor și necazurilor, pot găsi […] Articolul Ziua în care s-a arătat Împărăteasa Cerurilor. Creștinii ortodocși de stil nou prăznuiesc astăzi Acoperământul Maicii Domnului apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Fostul primar al comunei Băcioi, Vitalie Șalari, condamnat la opt ani de închisoare pentru corupere pasivă # Ziua
Fostul primar al comunei Băcioi, municipiul Chișinău, Vitalie Șalari, a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru corupere pasivă. Sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a fost pronunțată în 26 septembrie și nu este definitivă. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța i-a aplicat și o amendă în mărime de 150 000 de lei și cu […] Articolul Fostul primar al comunei Băcioi, Vitalie Șalari, condamnat la opt ani de închisoare pentru corupere pasivă apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
101 ani de când Biserica Ortodoxă Română a adoptat calendarul îndreptat. În 1924, ziua de 1 octombrie devenea 14 octombrie # Ziua
Acum 101 ani, în 1 octombrie 1924, Biserica Ortodoxă Română, în urma unei decizii a sinodului, a adoptat calendarul îndreptat, cel corectat astronomic. Astfel, 1 octombrie devenea 14 octombrie, în acel an calendarul bisericesc având doar 352 de zile. Adoptarea noului calendar de către Biserica Română a fost făcută, după ce la nivel administrativ calendarul gregorian […] Articolul 101 ani de când Biserica Ortodoxă Română a adoptat calendarul îndreptat. În 1924, ziua de 1 octombrie devenea 14 octombrie apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.