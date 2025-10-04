VIDEO | Inundații severe pe litoralul Bulgariei. Trei persoane au murit în cunoscuta zona turistică Nesebar, după ce au fost luate de ape

15:20

Autoritățile municipale din Bălți anunță deschiderea oficială a sezonului de încălzire. De astăzi, căldura va fi livrată către mai multe grădinițe, iar, de mâine, agentul termic va fi distribuit în tot orașul. Anunțul a fost făcut de primarul orașului, Alexandr Petkov. „Ieri și astăzi, împreună cu conducerea CET-Nord, am analizat toate măsurile posibile pentru a lansa […] Articolul La Bălți începe sezonul de încălzire. Astăzi vor fi conectate grădinițele, iar de mâine căldura va fi livrată în tot orașul apare prima dată în ZIUA.md.