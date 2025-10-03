O nouă lovitură pentru agricultori. CFM a majorat tarifele pentru transportul de mărfuri

14:20

Familiile de vârstnici de la sate au, în medie, un venit lunar de puțin peste 4300 de lei, conform datelor Biroului Național de Statistică. Aproximativ 70 la sută din această sumă reprezintă pensia și alte alocații sociale, iar restul sunt venituri obținute din salarii, din agricultură, transferuri din străinătate sau din alte activități. În orașe, […]