Aeroportul din Munchen, blocat aproape șapte ore din cauza unor drone necunoscute. Aproape 3.000 de pasageri afectați

17:00

Mariana Lucrețeanu, fost secretar de stat la Ministerul de Interne, a anunțat că părăsește PAS, formațiune la care s-a alăturat „cu foarte multă speranță" din diaspora. Într-o postare pe Facebook, aceasta critică voalat echipa guvernamental și conducerea partidului, invocând o serie de reforme pe care le-a inițiat și care nu s-ar fi bucurat de susținerea […]