Aspect legal contestat: fostul funcționar cere explicații oficiale privind eliberarea din funcție

09:50

Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, a venit cu o reacție dură după rezultatul slab obținut de formațiunea sa la alegerile parlamentare. Acesta consideră că voturile nu au mai contat cu adevărat într-un scrutin lipsit de competiție reală. Potrivit lui Ghimpu, în lipsa unei opoziții autentice și bine structurate, alegerile nu au reflectat o luptă democratică, […] Articolul Ghimpu: „Nu au contat voturile – rezultatul PL la parlamentare este gol fără opoziție reală” apare prima dată în DemocracyMD.