Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene

22:50

Secțiile de votare pentru alegerile parlamentare s-au închis la ora 21:00, iar prezența la urne a fost una semnificativă – aproximativ 52% dintre cetățenii cu drept de vot și-au exprimat opțiunea electorală. Aceasta reprezintă o participare mai mare față de scrutinul anterior din 2021. Potrivit datelor preliminare, până la această oră au fost procesate între […] Articolul Rezultate preliminare: PAS conduсe, prezenţă de peste 50 % la vot apare prima dată în DemocracyMD.