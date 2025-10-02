Băluțel: Plecarea celor doi deputați din PAS — un proces prea rapid
Democracy.md, 2 octombrie 2025 13:40
Deputatul Adrian Băluțel a comentat public plecarea sa și a colegului Dumitru Alaiba din Parlament, afirmând că procesul a fost grăbit și insuficient discutat în interiorul partidului. Potrivit lui Băluțel, nu s-a acordat suficient timp pentru o tranziție clară și pentru ca ceilalți colegi să înțeleagă motivele reale ale demisiilor. El a sugerat că deciziile
• • •
Trotuarul de pe strada Studenților, în perimetrul cuprins între strada Nicolae Dimo și strada Florilor, a fost recent reabilitat, după ce timp de zeci de ani a fost lăsat într-o stare deplorabilă. Localnicii spun că în trecut trotuarul era aproape impracticabil, cu dale sparte, gropi și vegetație crescută necontrolat. Este pentru prima dată când acest
12:40
Kremlinul a reacționat vehement la propunerea Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru a finanța sprijinul acordat Ucrainei. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat această acțiune drept „furt" și a avertizat că Rusia va răspunde cu măsuri legale împotriva țărilor și persoanelor implicate. Peskov a subliniat că Moscova va utiliza
12:00
Franța va revizui doctrina sa nucleară: Emmanuel Macron pregătește schimbări semnificative # Democracy.md
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că lucrează la actualizarea doctrinei nucleare a ţării. Potrivit declaraţiilor sale, principiul umbrelei nucleare rămâne relevant, dar este nevoie de adaptări pentru noile provocări strategice. Franța intenționează să îşi aprofundeze cooperarea cu statele europene interesate de politica nucleară și de disuasiune nucleară comună, în special în contextul insecurităţii tot
11:40
Trump oferă garanții de securitate Qatarului: orice atac va fi tratat drept amenințare la adresa SUA # Democracy.md
Președintele american Donald Trump a semnat un decret executiv prin care afirmă că Statele Unite vor considera orice atac armat asupra teritoriului, integrității sau infrastructurii critice a Qatarului drept o amenințare la adresa păcii și securității americane. În acest caz, SUA promite să răspundă prin măsuri diplomatice, economice sau, dacă va fi necesar, prin acțiuni
11:10
Cristina Gherasimov: „Am finalizat screeningul bilateral. Suntem pregătiți pentru pasul următor” # Democracy.md
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a anunțat că Republica Moldova a finalizat procesul de screening bilateral, un pas esențial în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit acesteia, semnarea tratatului de aderare ar putea avea loc până în anul 2028, dacă reformele vor continua în același ritm. Gherasimov a subliniat că Moldova a
10:40
Analistul politic Anatol Țăranu susține că alegerile din 28 septembrie de la Chișinău au reprezentat un moment de cotitură pentru influența rusă în regiune. Cetățenii Republicii Moldova au optat pentru reforma, demnitatea și integrarea europeană, în locul partidelor aflate în sfera de influență a Moscovei. Partidul PAS a obținut majoritatea în Parlament, transformând scrutinul într-un
10:00
Partidul „Democrația Acasă", condus de Vasile Costiuc, a fost sancționat cu avertisment de Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru nedeclararea cheltuielilor aferente campaniei electorale desfășurate pe rețelele sociale, în special pe TikTok. În penultima săptămână a campaniei pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, formațiunea politică nu a raportat cheltuieli pentru promovarea pe rețelele sociale. Cu toate
09:30
Anca Dragu și Eugen Tomac au discutat la Bruxelles despre sprijinul UE pentru Moldova # Democracy.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, s-a întâlnit bilateral cu europarlamentarul Eugen Tomac în cadrul unei vizite de lucru la Bruxelles. Discuţiile s-au concentrat pe sprijinul constant al Parlamentului European pentru avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene. În dialog, Anca Dragu a evidenţiat rolul esenţial al BNM în negocierile referitoare la libera circulaţie a
09:30
Igor Grosu avertizează: Rusia va utiliza dezinformare și strategii subtile după victoria PAS # Democracy.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul PAS, a declarat că, în ciuda victoriei clare a partidului său la alegerile parlamentare, Kremlinul nu se va resemna și va căuta să se replieze prin noi metode de influență. El a avertizat că războiul hibrid, propaganda și dezinformarea vor continua să fie armele principale folosite de Rusia pentru
09:00
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat pe 1 octombrie că Europa este angajată într-o confruntare cu Rusia și că nu trebuie să dea semne de slăbiciune. El a făcut aceste declarații înainte de summitul șefilor de stat și de guvern al Uniunii Europene, la Copenhaga. Macron a acuzat Rusia de agresiune în mai multe domenii:
18:00
Parlamentul Republicii Moldova va crea o comisie specială pentru integrarea europeană # Democracy.md
Parlamentul Republicii Moldova va înființa o comisie specială dedicată procesului de integrare europeană, a anunțat ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi. Acesta a subliniat că, în contextul angajamentului țării față de integrarea în Uniunea Europeană, este esențială existența unei astfel de comisii, similar cu practica din parlamentele țărilor membre și candidate. Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate
17:40
Centrala nucleară Zaporojie, deconectată de șapte zile: Riscuri majore de catastrofă nucleară # Democracy.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți seară că situația de la centrala nucleară Zaporojie, aflată sub controlul Rusiei, este „critică" și „o amenințare pentru absolut toată lumea". Pentru a preveni o catastrofă nucleară, centrala a fost deconectată de la rețeaua electrică ucraineană timp de șapte zile consecutive, cea mai lungă întrerupere de acest fel
17:10
La Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a avut loc o întrevedere între secretarul de stat Sergiu Mihov și ambasadorul Japoniei în țara noastră, Masaki Ishikawa. Discuțiile s-au concentrat pe aprofundarea relațiilor economice bilaterale și identificarea unor noi domenii de colaborare. Oficialii au evaluat stadiul actual al cooperării și au subliniat importanța consolidării parteneriatului în
16:40
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, a declarat că prețul lemnului de foc a rămas neschimbat, iar stocurile actuale sunt suficiente pentru a acoperi necesarul populației în sezonul rece. În depozite se află în prezent peste 125.000 de metri steri de lemn, iar procesul de aprovizionare continuă. Ministrul a precizat că nu există motive de îngrijorare pentru
16:00
Andrei Năstase și-a lansat critici puternice la adresa politicilor sociale actuale, declarând că pensionarii din Republica Moldova nu mai pot fi consolați cu vorbe mari, ci au nevoie de măsuri reale care să le îmbunătățească viața imediat. El a subliniat că pensiile sunt sub nivelul necesităților, că indexările au rămas mult în urma inflației, sau
15:40
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a anunțat încheierea oficială a fondului electoral, după ce în campania electorală a cheltuit 292.168 lei. Asta înseamnă că partidul a utilizat în medie aproximativ 60 de lei pentru fiecare vot obținut. Liderul PNM, Dragoș Galbur, a precizat că toate sumele au provenit din donații colectate în perioada campaniei și au fost folosite pentru
13:40
PAS pierde transparența: Plîngău și Macari pleacă din PPDA și candidează pe lista PAS # Democracy.md
Dinu Plîngău și Stella Macari, doi lideri cunoscuți din Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA), și-au anunțat plecarea din formațiune și participarea la alegerile parlamentare pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Decizia survine în contextul în care PPDA a anunțat că nu va participa la scrutinul parlamentar propriu și a optat să susțină PAS, accepând
12:50
Prim‑ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat recent că țara sa nu va ezita să răspundă militar dacă drone rusești vor încălca spațiul aerian al Ungariei, fie accidental, fie intenționat. El a precizat că Ungaria este pregătită să intervină de urgență și consideră indispensabilă protejarea suveranității teritoriale. Orbán a folosit ocazia pentru a sublinia că Europa
12:00
Igor Grosu, președintele Parlamentului și lider al PAS, a declarat că noul guvern nu va fi complet schimbat, ci va păstra în echipă unele dintre persoanele care au contribuit la reformele recente. Printre cei menționați ca posibili să rămână în funcții se află Dan Perciun, Nicu Popescu, Marcel Spătari și Cristina Gherasimov, figuri cunoscute pentru
11:40
Președinta Maia Sandu a declarat că rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie a fost un semnal clar către Federația Rusă că Moldova decide proprie soartă și nu se lasă influențată din afară. Ea a subliniat că votul a fost onest și că cetățenii au rezistat tentațiilor și presiunilor, inclusiv campaniilor de dezinformare și încercărilor de
11:10
Președinta Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene, un eveniment de amploare ce reunește zeci de lideri din Europa pentru a discuta despre cooperare regională, securitate și viitorul continentului. În cadrul evenimentului, șefa statului are programate întrevederi bilaterale cu mai mulți oficiali europeni, în cadrul cărora va pleda pentru susținerea fermă a parcursului european
10:40
Prim-ministrul Dorin Recean a transmis un mesaj ferm în debutul ședinței de Guvern, subliniind că, în ciuda progreselor înregistrate, nu este momentul pentru auto-satisfacție. „Să nu ne îmbătăm cu apă rece", a declarat premierul, atrăgând atenția că urmează o perioadă intensă de muncă, în care trebuie consolidate reformele și implementate angajamentele asumate. Recean a subliniat
10:30
Maia Sandu: „Integrarea europeană nu poate avea loc fără reformă justiției finalizată” # Democracy.md
Președinta Maia Sandu a afirmat că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană depinde strict de finalizarea reformei justiției. Potrivit ei, procesul nu este doar o formalitate, ci o condiție esențială pentru credibilitate, stabilitate și pentru ca țara să fie considerată un partener serios pe plan european. Sandu a subliniat că trebuie să fie clar că
09:50
Ghimpu: „Nu au contat voturile – rezultatul PL la parlamentare este gol fără opoziție reală” # Democracy.md
Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, a venit cu o reacție dură după rezultatul slab obținut de formațiunea sa la alegerile parlamentare. Acesta consideră că voturile nu au mai contat cu adevărat într-un scrutin lipsit de competiție reală. Potrivit lui Ghimpu, în lipsa unei opoziții autentice și bine structurate, alegerile nu au reflectat o luptă democratică,
09:10
Guvernatoarea BNM discută la Bruxelles despre plăţi mai rapide, mai sigure şi costuri reduse pentru cetăţeni # Democracy.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, se află la Bruxelles pentru discuții cu oficiali ai Uniunii Europene cu privire la consolidarea cooperării financiare și pașii pe drumul integrării Moldovei în sistemele europene de plăți. Un element central al acestor discuții este aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), considerată esențială pentru modernizarea
18:30
Renato Usatîi a dat asigurări că toate proiectele discutate cu oamenii în campanie vor fi realizate până pe 15 decembrie și a anunțat lansarea unei adrese de email unde cetățenii pot semnala probleme și sesizări. El le-a mulțumit încă o dată alegătorilor, echipei, observatorilor și susținătorilor și le-a dat asigurări că Partidul Nostru va fi vocea fiecărui
18:00
Într-un interviu recent, Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă (ADEPT), a subliniat o creștere semnificativă a numărului de partide politice în Republica Moldova, de la 45 în 2020 la 66 în prezent, ceea ce reprezintă o majorare de 40% în ultimii cinci ani. Această expansiune a fost posibilă datorită liberalizării procesului de înregistrare a
17:40
Fadei Nagacevschi, fostul ministru al Justiției și vicepreședinte al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), a criticat dur strategia Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. El susține că PAS nu a câștigat alegerile printr-o competi
17:20
Angela Cutasevici: „Din 2017 până azi, numărul elevilor din Chișinău a crescut cu peste 22 de mii” # Democracy.md
În anul de studii 2025–2026, în instituțiile educaționale din Chișinău învață 108.161 de elevi, cu 2.435 mai mulți decât în anul precedent. Despre acest lucru a informat viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale din 30 septembrie. Totodată, Angela Cutasevici a mai subliniat că, din 2017 până astăzi, comunitatea elevilor din […] Articolul Angela Cutasevici: „Din 2017 până azi, numărul elevilor din Chișinău a crescut cu peste 22 de mii” apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Marina Tauber, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” # Democracy.md
Deputata Marina Tauber, acuzată de finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, și-a aflat sentința. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat-o în primă instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, transmite democracy.md cu referire la realitatea.md. Totodată, judecătorii au dispus confiscarea a bunurilor și sumelor de bani în valoare totală de peste […] Articolul Marina Tauber, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Fostul preşedinte al Georgiei, Mihail Saakașvili, aflat în detenție, i‑a adresat Maiei Sandu o scrisoare plină de recunoștință și emoție după rezultatele alegerilor parlamentare. Saakașvili afirmă că victoria obținută de Maia Sandu este una „uimitoare”, care nu doar schimbă paradigma politică, dar transmite și un semnal puternic că Rusia poate fi învinsă într-un război hibrid. […] Articolul Mihail Saakașvili scrie Maiei Sandu: „Nu am putut dormi toată noaptea” apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Igor Dodon a lansat o serie de acuzații că victoria PAS la recentele alegeri ar fi fost obținută prin metode neconvenționale, sugerând că diaspora ar fi jucat un rol decisiv într-un mod „organizatoric și dubios”. El afirmă că voturile exprimate în străinătate nu reflectă cu fidelitate realitatea politică de acasă, și că ar exista probe […] Articolul Dodon acuză PAS de victorie dubioasă și pune la îndoială votul diasporei apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Un deputat rus, Konstantin Zatulin, a declarat că verdictul de condamnare la șapte ani de închisoare al bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, este un „act de represiune politică” împotriva comunității găgăuze. În reacția sa, Zatulin susține că autoritățile de la Chișinău ar putea fi confruntate cu consecințe serioase, inclusiv cu o posibilă intervenție militară a Rusiei, […] Articolul Oficial rus amenință Chișinăul: „Lucrurile s-ar schimba considerabil” apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Analistul politic Igor Boțan afirmă că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a consolidat mai mult în jurul personalității Maiei Sandu decât pe o structură politică solidă. Potrivit lui Boțan, succesul formațiunii în percepția publică este strâns legat de lider, iar când imaginea liderului este pusă sub semnul întrebării, și poziția partidului vulnerabilă devine. Moralitatea, transparența […] Articolul Igor Boțan: „PAS este un partid slab, bazat pe autoritatea Maiei Sandu” apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Chișinăul intră în curățenie de toamnă: campanie de salubrizare până la sfârșitul lunii noiembrie # Democracy.md
Primăria Municipiului Chișinău desfășoară în perioada 15 septembrie-30 noiembrie 2025, Campania de salubrizare „Curățenia generală de toamnă”. Această inițiativă urmărește igienizarea și înfrumusețarea spațiilor publice, a parcurilor și zonelor verzi din capitală, a străzilor și trotuarelor, a curților blocurilor locative, a terenurilor de sport și locurilor de joacă pentru copii etc., în colaborare cu preturile […] Articolul Chișinăul intră în curățenie de toamnă: campanie de salubrizare până la sfârșitul lunii noiembrie apare prima dată în DemocracyMD.
14:50
Năstase respinge insinuările despre onorarii pentru observatori: „Totul a fost voluntar” # Democracy.md
Andrei Năstase a reacționat printr-un comunicat de presă la informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora observatorii desemnați de el la alegerile parlamentare ar fi fost remunerați pentru activitatea lor. „Am observat în ultimele zile o campanie perfidă de insinuări. Se sugerează, fără nicio dovadă, că observatorii desemnaţi de mine ar fi primit onorarii consistente […] Articolul Năstase respinge insinuările despre onorarii pentru observatori: „Totul a fost voluntar” apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Chișinăul se înverzește: 2.500 de arbori și 4.300 de arbuști, plantați în această toamnă # Democracy.md
Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” va planta în sezonul autumnal un număr de 280 de arbori cu balot și 4300 de arbuști. Viceprimarul Ilie Ceban a precizat că strategia de plantare a arborilor cu balot este una eficientă, deoarece 90 la sută din acești copaci reușesc să se dezvolte în noul loc. Numărul […] Articolul Chișinăul se înverzește: 2.500 de arbori și 4.300 de arbuști, plantați în această toamnă apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Andrei Năstase a transmis că va da în judecată publicaţia care a scris despre presupuşii observatori electorali plătiţi, considerând informaţiile false şi calomnioase. El susţine că acuzaţiile îi aduc prejudicii de imagine şi afirmă că articolul conţine afirmaţii care nu sunt verificate. Năstase cere coresponsabilitate din partea mass‑mediei și avertizează că va utiliza toate căile […] Articolul Năstase ameninţă cu proces pentru articolul despre observatorii „plătiţi” apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Locuitorii din Găgăuzia s-au exprimat clar în cadrul referendumului constituțional, respingând cu o majoritate covârșitoare ideea includerii integrării europene ca direcție oficială în Constituția Republicii Moldova. Rezultatele arată o opoziție fermă față de parcursul european, cu un vot masiv „împotrivă”, reflectând o poziție diferită față de alte regiuni ale țării. Totodată, în alegerile parlamentare, formațiunea […] Articolul Găgăuzia spune „NU” aderării la UE – rezultatele referendumului constituțional apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
Componența Legislativului: nume cunoscute din executiv, administrație publică, cultură și sport # Democracy.md
După alegerile parlamentare din 28 septembrie, Noul Parlament va cuprinde cinci fracțiuni, iar lista candidaților conține numeroase personalități cunoscute din diverse domenii: Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul Componența Legislativului: nume cunoscute din executiv, administrație publică, cultură și sport apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Planul lui Costa ar putea debloca drumul Moldovei și Ucrainei către Uniunea Europeană # Democracy.md
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, propune un nou mecanism care ar putea accelera procesul de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și Ucraina. Inițiativa sa vine în contextul unor blocaje politice, inclusiv opoziția exprimată de Ungaria față de parcursul european al Ucrainei. Potrivit planului avansat, deschiderea etapelor-cheie din procesul de negociere, numite „clustere”, ar […] Articolul Planul lui Costa ar putea debloca drumul Moldovei și Ucrainei către Uniunea Europeană apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat noi măsuri comerciale agresive, vizând țările care nu produc mobilă pe teritoriul american. El a declarat că va impune taxe vamale semnificative asupra importurilor de mobilier, pentru a proteja industria internă și locurile de muncă din sectorul forestier și de producție. Începând cu luna octombrie, autoritățile […] Articolul Trump amenință cu taxe vamale pentru țările care nu produc mobilă în SUA apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat astăzi printr-o postare pe rețelele sociale schimbări în echipa sa de la primărie. Funcția de șef al Cabinetului primarului general va fi preluată de Tatiana Oboroc, iar de comunicarea publică se va ocupa Ludmila Corduneanu. Totodată, edilul le-a mulțumit fostelor colaboratoare, Elena Panuș și Natalia Ixari, pentru […] Articolul Schimbări la Primăria Chișinău: noi numiri în cabinetul primarului apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Premierul Ungariei minimalizează încălcările de frontieră şi neagă existenţa unui stat ucrainean independent # Democracy.md
Viktor Orban, prim‑ministrul Ungariei, a declarat în cadrul unui interviu că nu consideră Ucraina ca fiind un stat independent şi suveran, comentând astfel pe marginea unor presupuse zboruri de drone ungare deasupra teritoriului ucrainean. Orban a afirmat că nu contează dacă drone ungare au traversat graniţa ucraineană, deoarece, în viziunea sa, Ucraina ar trebui să […] Articolul Premierul Ungariei minimalizează încălcările de frontieră şi neagă existenţa unui stat ucrainean independent apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
În urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a obținut o victorie convingătoare, consolidându-și astfel poziția proeuropeană în Republica Moldova. Cu toate acestea, în ciuda acestui succes, țara se confruntă cu obstacole semnificative în procesul său de aderare la Uniunea Europeană. Rezultatele alegerilor și susținerea europeană […] Articolul PAS câștigă alegerile, dar obstacolele în calea aderării la UE rămân apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
În perioada 29 septembrie – 3 octombrie 2025, o delegație a Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfășurată la Strasbourg, Franța. Delegația este condusă de deputatul Ion Groza și include parlamentarii Natalia Davidovici, Andrian Cheptonar și vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea. Agenda sesiunii cuprinde dezbateri pe teme […] Articolul Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de toamnă a APCE apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Deputatul Radu Marian de la PAS a declarat că succesul elector al partidului în scrutinul din 28 septembrie nu s-a bazat exclusiv pe simpatie față de formațiune, ci în foarte mare măsură pe susținerea vectorului european pe care îl promovează. El a afirmat că există două categorii de alegători: cei care au votat PAS din […] Articolul Radu Marian: Mulți ne-au votat nu pentru partid, ci pentru direcția europeană apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Analistul politic Ion Tăbârță afirmă că scrutinul parlamentar din 28 septembrie a avut rolul unui test major de reziliență pentru Republica Moldova în fața tacticilor de dezinformare și influență externă. El subliniază că alegerile au demonstrat că instituțiile statului au început să funcționeze eficient, reușind să contracareze interferențele Rusiei. Potrivit lui Tăbârță, rezultatele confirmă că […] Articolul Ion Tăbârță: Alegerile din Moldova, un scut contra războiului hibrid al Rusiei apare prima dată în DemocracyMD.
09:20
Trump lansează un plan în 20 de puncte pentru Gaza: amnistie pentru Hamas și reconstrucție economică # Democracy.md
Donald Trump a lansat un plan ambițios în 20 de puncte menit să pună capăt conflictului din Fâșia Gaza și să reconstruiască regiunea sub coordonare internațională. Printre principalele prevederi: Planul este supus aprobării Hamas, iar succesul său depinde de acceptarea și respectarea condițiilor propuse. Semnalat este și faptul că Rusia nu are un rol explicit […] Articolul Trump lansează un plan în 20 de puncte pentru Gaza: amnistie pentru Hamas și reconstrucție economică apare prima dată în DemocracyMD.
