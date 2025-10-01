PNM își închide fondul electoral după ce a cheltuit 292.168 de lei

16:00

Andrei Năstase și-a lansat critici puternice la adresa politicilor sociale actuale, declarând că pensionarii din Republica Moldova nu mai pot fi consolați cu vorbe mari, ci au nevoie de măsuri reale care să le îmbunătățească viața imediat. El a subliniat că pensiile sunt sub nivelul necesităților, că indexările au rămas mult în urma inflației, sau […]