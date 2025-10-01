PNM își închide fondul electoral după ce a cheltuit 292.168 de lei
Democracy.md, 1 octombrie 2025 15:40
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a anunțat încheierea oficială a fondului electoral, după ce în campania electorală a cheltuit 292.168 lei. Asta înseamnă că partidul a utilizat în medie aproximativ 60 de lei pentru fiecare vot obținut. Liderul PNM, Dragoș Galbur, a precizat că toate sumele au provenit din donații colectate în perioada campaniei și au fost folosite pentru […]
• • •
Acum 5 minute
16:00
Andrei Năstase și-a lansat critici puternice la adresa politicilor sociale actuale, declarând că pensionarii din Republica Moldova nu mai pot fi consolați cu vorbe mari, ci au nevoie de măsuri reale care să le îmbunătățească viața imediat. El a subliniat că pensiile sunt sub nivelul necesităților, că indexările au rămas mult în urma inflației, sau […]
Acum 30 minute
15:40
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a anunțat încheierea oficială a fondului electoral, după ce în campania electorală a cheltuit 292.168 lei. Asta înseamnă că partidul a utilizat în medie aproximativ 60 de lei pentru fiecare vot obținut. Liderul PNM, Dragoș Galbur, a precizat că toate sumele au provenit din donații colectate în perioada campaniei și au fost folosite pentru […]
Acum 4 ore
13:40
PAS pierde transparența: Plîngău și Macari pleacă din PPDA și candidează pe lista PAS # Democracy.md
Dinu Plîngău și Stella Macari, doi lideri cunoscuți din Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA), și-au anunțat plecarea din formațiune și participarea la alegerile parlamentare pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Decizia survine în contextul în care PPDA a anunțat că nu va participa la scrutinul parlamentar propriu și a optat să susțină PAS, accepând […]
12:50
Prim‑ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat recent că țara sa nu va ezita să răspundă militar dacă drone rusești vor încălca spațiul aerian al Ungariei, fie accidental, fie intenționat. El a precizat că Ungaria este pregătită să intervină de urgență și consideră indispensabilă protejarea suveranității teritoriale. Orbán a folosit ocazia pentru a sublinia că Europa […]
Acum 6 ore
12:00
Igor Grosu, președintele Parlamentului și lider al PAS, a declarat că noul guvern nu va fi complet schimbat, ci va păstra în echipă unele dintre persoanele care au contribuit la reformele recente. Printre cei menționați ca posibili să rămână în funcții se află Dan Perciun, Nicu Popescu, Marcel Spătari și Cristina Gherasimov, figuri cunoscute pentru […]
11:40
Președinta Maia Sandu a declarat că rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie a fost un semnal clar către Federația Rusă că Moldova decide proprie soartă și nu se lasă influențată din afară. Ea a subliniat că votul a fost onest și că cetățenii au rezistat tentațiilor și presiunilor, inclusiv campaniilor de dezinformare și încercărilor de […]
11:10
Președinta Maia Sandu participă la Summitul Comunității Politice Europene, un eveniment de amploare ce reunește zeci de lideri din Europa pentru a discuta despre cooperare regională, securitate și viitorul continentului. În cadrul evenimentului, șefa statului are programate întrevederi bilaterale cu mai mulți oficiali europeni, în cadrul cărora va pleda pentru susținerea fermă a parcursului european […]
10:40
Prim-ministrul Dorin Recean a transmis un mesaj ferm în debutul ședinței de Guvern, subliniind că, în ciuda progreselor înregistrate, nu este momentul pentru auto-satisfacție. „Să nu ne îmbătăm cu apă rece", a declarat premierul, atrăgând atenția că urmează o perioadă intensă de muncă, în care trebuie consolidate reformele și implementate angajamentele asumate. Recean a subliniat […]
10:30
Maia Sandu: „Integrarea europeană nu poate avea loc fără reformă justiției finalizată” # Democracy.md
Președinta Maia Sandu a afirmat că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană depinde strict de finalizarea reformei justiției. Potrivit ei, procesul nu este doar o formalitate, ci o condiție esențială pentru credibilitate, stabilitate și pentru ca țara să fie considerată un partener serios pe plan european. Sandu a subliniat că trebuie să fie clar că […]
Acum 8 ore
09:50
Ghimpu: „Nu au contat voturile – rezultatul PL la parlamentare este gol fără opoziție reală” # Democracy.md
Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, a venit cu o reacție dură după rezultatul slab obținut de formațiunea sa la alegerile parlamentare. Acesta consideră că voturile nu au mai contat cu adevărat într-un scrutin lipsit de competiție reală. Potrivit lui Ghimpu, în lipsa unei opoziții autentice și bine structurate, alegerile nu au reflectat o luptă democratică, […]
09:10
Guvernatoarea BNM discută la Bruxelles despre plăţi mai rapide, mai sigure şi costuri reduse pentru cetăţeni # Democracy.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, se află la Bruxelles pentru discuții cu oficiali ai Uniunii Europene cu privire la consolidarea cooperării financiare și pașii pe drumul integrării Moldovei în sistemele europene de plăți. Un element central al acestor discuții este aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), considerată esențială pentru modernizarea […]
Acum 24 ore
18:30
Renato Usatîi a dat asigurări că toate proiectele discutate cu oamenii în campanie vor fi realizate până pe 15 decembrie și a anunțat lansarea unei adrese de email unde cetățenii pot semnala probleme și sesizări. El le-a mulțumit încă o dată alegătorilor, echipei, observatorilor și susținătorilor și le-a dat asigurări că Partidul Nostru va fi vocea fiecărui […]
18:00
Într-un interviu recent, Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă (ADEPT), a subliniat o creștere semnificativă a numărului de partide politice în Republica Moldova, de la 45 în 2020 la 66 în prezent, ceea ce reprezintă o majorare de 40% în ultimii cinci ani. Această expansiune a fost posibilă datorită liberalizării procesului de înregistrare a […]
17:40
Fadei Nagacevschi, fostul ministru al Justiției și vicepreședinte al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), a criticat dur strategia Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. El susține că PAS nu a câștigat alegerile printr-o competiție politică reală, ci a reușit să „manevreze" opoziția, care ar fi fost „inexistentă" […]
17:20
Angela Cutasevici: „Din 2017 până azi, numărul elevilor din Chișinău a crescut cu peste 22 de mii” # Democracy.md
În anul de studii 2025–2026, în instituțiile educaționale din Chișinău învață 108.161 de elevi, cu 2.435 mai mulți decât în anul precedent. Despre acest lucru a informat viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale din 30 septembrie. Totodată, Angela Cutasevici a mai subliniat că, din 2017 până astăzi, comunitatea elevilor din […]
17:10
Marina Tauber, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” # Democracy.md
Deputata Marina Tauber, acuzată de finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor", și-a aflat sentința. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat-o în primă instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, transmite democracy.md cu referire la realitatea.md. Totodată, judecătorii au dispus confiscarea a bunurilor și sumelor de bani în valoare totală de peste […]
17:00
Fostul preşedinte al Georgiei, Mihail Saakașvili, aflat în detenție, i‑a adresat Maiei Sandu o scrisoare plină de recunoștință și emoție după rezultatele alegerilor parlamentare. Saakașvili afirmă că victoria obținută de Maia Sandu este una „uimitoare", care nu doar schimbă paradigma politică, dar transmite și un semnal puternic că Rusia poate fi învinsă într-un război hibrid. […]
16:40
Igor Dodon a lansat o serie de acuzații că victoria PAS la recentele alegeri ar fi fost obținută prin metode neconvenționale, sugerând că diaspora ar fi jucat un rol decisiv într-un mod „organizatoric și dubios". El afirmă că voturile exprimate în străinătate nu reflectă cu fidelitate realitatea politică de acasă, și că ar exista probe […]
Ieri
16:00
Un deputat rus, Konstantin Zatulin, a declarat că verdictul de condamnare la șapte ani de închisoare al bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, este un „act de represiune politică" împotriva comunității găgăuze. În reacția sa, Zatulin susține că autoritățile de la Chișinău ar putea fi confruntate cu consecințe serioase, inclusiv cu o posibilă intervenție militară a Rusiei, […]
15:40
Analistul politic Igor Boțan afirmă că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a consolidat mai mult în jurul personalității Maiei Sandu decât pe o structură politică solidă. Potrivit lui Boțan, succesul formațiunii în percepția publică este strâns legat de lider, iar când imaginea liderului este pusă sub semnul întrebării, și poziția partidului vulnerabilă devine. Moralitatea, transparența […]
15:20
Chișinăul intră în curățenie de toamnă: campanie de salubrizare până la sfârșitul lunii noiembrie # Democracy.md
Primăria Municipiului Chișinău desfășoară în perioada 15 septembrie-30 noiembrie 2025, Campania de salubrizare „Curățenia generală de toamnă". Această inițiativă urmărește igienizarea și înfrumusețarea spațiilor publice, a parcurilor și zonelor verzi din capitală, a străzilor și trotuarelor, a curților blocurilor locative, a terenurilor de sport și locurilor de joacă pentru copii etc., în colaborare cu preturile […]
14:50
Năstase respinge insinuările despre onorarii pentru observatori: „Totul a fost voluntar” # Democracy.md
Andrei Năstase a reacționat printr-un comunicat de presă la informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora observatorii desemnați de el la alegerile parlamentare ar fi fost remunerați pentru activitatea lor. „Am observat în ultimele zile o campanie perfidă de insinuări. Se sugerează, fără nicio dovadă, că observatorii desemnaţi de mine ar fi primit onorarii consistente […]
14:30
Chișinăul se înverzește: 2.500 de arbori și 4.300 de arbuști, plantați în această toamnă # Democracy.md
Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi" va planta în sezonul autumnal un număr de 280 de arbori cu balot și 4300 de arbuști. Viceprimarul Ilie Ceban a precizat că strategia de plantare a arborilor cu balot este una eficientă, deoarece 90 la sută din acești copaci reușesc să se dezvolte în noul loc. Numărul […]
14:30
Andrei Năstase a transmis că va da în judecată publicaţia care a scris despre presupuşii observatori electorali plătiţi, considerând informaţiile false şi calomnioase. El susţine că acuzaţiile îi aduc prejudicii de imagine şi afirmă că articolul conţine afirmaţii care nu sunt verificate. Năstase cere coresponsabilitate din partea mass‑mediei și avertizează că va utiliza toate căile […]
13:40
Locuitorii din Găgăuzia s-au exprimat clar în cadrul referendumului constituțional, respingând cu o majoritate covârșitoare ideea includerii integrării europene ca direcție oficială în Constituția Republicii Moldova. Rezultatele arată o opoziție fermă față de parcursul european, cu un vot masiv „împotrivă", reflectând o poziție diferită față de alte regiuni ale țării. Totodată, în alegerile parlamentare, formațiunea […]
13:20
Componența Legislativului: nume cunoscute din executiv, administrație publică, cultură și sport # Democracy.md
După alegerile parlamentare din 28 septembrie, Noul Parlament va cuprinde cinci fracțiuni, iar lista candidaților conține numeroase personalități cunoscute din diverse domenii:
12:40
Planul lui Costa ar putea debloca drumul Moldovei și Ucrainei către Uniunea Europeană # Democracy.md
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, propune un nou mecanism care ar putea accelera procesul de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și Ucraina. Inițiativa sa vine în contextul unor blocaje politice, inclusiv opoziția exprimată de Ungaria față de parcursul european al Ucrainei. Potrivit planului avansat, deschiderea etapelor-cheie din procesul de negociere, numite „clustere", ar […]
12:10
Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat noi măsuri comerciale agresive, vizând țările care nu produc mobilă pe teritoriul american. El a declarat că va impune taxe vamale semnificative asupra importurilor de mobilier, pentru a proteja industria internă și locurile de muncă din sectorul forestier și de producție. Începând
12:00
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat astăzi printr-o postare pe rețelele sociale schimbări în echipa sa de la primărie. Funcția de șef al Cabinetului primarului general va fi preluată de Tatiana Oboroc, iar de comunicarea publică se va ocupa Ludmila Corduneanu. Totodată, edilul le-a mulțumit fostelor colaboratoare, Elena Panuș și Natalia Ixari, pentru […] Articolul Schimbări la Primăria Chișinău: noi numiri în cabinetul primarului apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Premierul Ungariei minimalizează încălcările de frontieră şi neagă existenţa unui stat ucrainean independent # Democracy.md
Viktor Orban, prim‑ministrul Ungariei, a declarat în cadrul unui interviu că nu consideră Ucraina ca fiind un stat independent şi suveran, comentând astfel pe marginea unor presupuse zboruri de drone ungare deasupra teritoriului ucrainean. Orban a afirmat că nu contează dacă drone ungare au traversat graniţa ucraineană, deoarece, în viziunea sa, Ucraina ar trebui să […] Articolul Premierul Ungariei minimalizează încălcările de frontieră şi neagă existenţa unui stat ucrainean independent apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
În urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a obținut o victorie convingătoare, consolidându-și astfel poziția proeuropeană în Republica Moldova. Cu toate acestea, în ciuda acestui succes, țara se confruntă cu obstacole semnificative în procesul său de aderare la Uniunea Europeană. Rezultatele alegerilor și susținerea europeană […] Articolul PAS câștigă alegerile, dar obstacolele în calea aderării la UE rămân apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
În perioada 29 septembrie – 3 octombrie 2025, o delegație a Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de toamnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfășurată la Strasbourg, Franța. Delegația este condusă de deputatul Ion Groza și include parlamentarii Natalia Davidovici, Andrian Cheptonar și vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea. Agenda sesiunii cuprinde dezbateri pe teme […] Articolul Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de toamnă a APCE apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Deputatul Radu Marian de la PAS a declarat că succesul elector al partidului în scrutinul din 28 septembrie nu s-a bazat exclusiv pe simpatie față de formațiune, ci în foarte mare măsură pe susținerea vectorului european pe care îl promovează. El a afirmat că există două categorii de alegători: cei care au votat PAS din […] Articolul Radu Marian: Mulți ne-au votat nu pentru partid, ci pentru direcția europeană apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Analistul politic Ion Tăbârță afirmă că scrutinul parlamentar din 28 septembrie a avut rolul unui test major de reziliență pentru Republica Moldova în fața tacticilor de dezinformare și influență externă. El subliniază că alegerile au demonstrat că instituțiile statului au început să funcționeze eficient, reușind să contracareze interferențele Rusiei. Potrivit lui Tăbârță, rezultatele confirmă că […] Articolul Ion Tăbârță: Alegerile din Moldova, un scut contra războiului hibrid al Rusiei apare prima dată în DemocracyMD.
09:20
Trump lansează un plan în 20 de puncte pentru Gaza: amnistie pentru Hamas și reconstrucție economică # Democracy.md
Donald Trump a lansat un plan ambițios în 20 de puncte menit să pună capăt conflictului din Fâșia Gaza și să reconstruiască regiunea sub coordonare internațională. Printre principalele prevederi: Planul este supus aprobării Hamas, iar succesul său depinde de acceptarea și respectarea condițiilor propuse. Semnalat este și faptul că Rusia nu are un rol explicit […] Articolul Trump lansează un plan în 20 de puncte pentru Gaza: amnistie pentru Hamas și reconstrucție economică apare prima dată în DemocracyMD.
29 septembrie 2025
18:30
Aplauze în Parlamentul României după alegerile din Moldova: „V‑ați mobilizat exemplar!” # Democracy.md
Parlamentarii din România au reacționat cu aplauze în plen după aflarea rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova, exprimând admirația față de mobilizarea cetățenilor. Discursurile au subliniat participarea masivă și responsabilitatea civică a moldovenilor, precum și curajul acestora de a-și exercita dreptul la vot în ciuda provocărilor. Reprezentanții oficiali români au salutat transparența procesului electoral și […] Articolul Aplauze în Parlamentul României după alegerile din Moldova: „V‑ați mobilizat exemplar!” apare prima dată în DemocracyMD.
18:30
Mobilizare în Rusia: peste 130.000 de recruți vor intra în serviciul militar obligatoriu # Democracy.md
Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care prevede recrutarea a 133.000 de cetățeni ruși în serviciul militar obligatoriu, pentru perioada cuprinsă între 1 octombrie și 31 decembrie 2024. Potrivit actului normativ, cei chemați trebuie să aibă între 18 și 30 de ani și să nu se afle în rezervă. Durata serviciului militar este de 12 […] Articolul Mobilizare în Rusia: peste 130.000 de recruți vor intra în serviciul militar obligatoriu apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Uniunea Europeană a transmis felicitări Republicii Moldova pentru rezultatul recent al alegerilor parlamentare, apreciind că voința poporului a triumfat în ciuda tentativelor de influențare externă. Potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene, scrutinul a reprezentat o victorie clară pentru democrație și valorile europene, iar România și alte țări membre au primit cu entuziasm faptul […] Articolul UE: Moldova a ales democrația, iar Rusia a eșuat apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat (PLDM) și fost prim‑ministru, critică dur guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), acuzându‑o că ar fi orchestrate implicite grave încălcări politice sub pretextul alegerilor parlamentare. El susține că scrutinul recent a fost marcat de dezechilibru major, manipulare și intimidări, creând un avantaj artificial pentru PAS. Potrivit lui, instituțiile statului […] Articolul Vlad Filat îl acuză pe PAS de „macel politic” după scrutinul parlamentar apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Organizația Promo-LEX a semnalat o creștere semnificativă a incidentelor ce țin de încălcarea secretului votului în cadrul ultimului scrutin parlamentar. Numărul acestor situații a depășit 900, un nivel mult mai ridicat comparativ cu alegerile precedente. Printre cele mai frecvente probleme s-au numărat fotografierea buletinelor de vot, filmările realizate în interiorul secțiilor de votare și presiunile […] Articolul Diaspora și observatorii acuză: nereguli tot mai frecvente privind votul secret apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a felicitat pe Maia Sandu pentru victoria partidului de guvernământ la alegerile parlamentare din Moldova, spunând că acestea au demonstrat clar un lucru: activitățile destabilizatoare şi dezinformarea nu au reuşit să afecteze rezultatul. El a subliniat importanța faptului că Moldova a reuşit să se apere eficient împotriva amenințărilor, cu ajutorul tuturor […] Articolul Zelenski: „Subversiunea rusă nu a funcționat” — Moldova a câștigat apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Partidul „Democrația Acasă” va avea şase deputaţi în Parlament, conform rezultatelor procesate din aproape toate procesele verbale. Liderul partidului, Vasile Costiuc, ocupă primul loc pe lista electorală. Ceilalți cinci parlamentari care acced: Formațiunea a obținut aproximativ 5,62% din voturi. Acest prag a permis intrarea ei în Parlament, alături de alte patru formațiuni care au trecut pragul electoral. […] Articolul Democrația Acasă – şase deputați în Parlament: cine sunt sinecurile politice apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Prim‑ministrul Dorin Recean a felicitat cetăţenii pentru participarea la alegeri, declarând că mobilizarea masivă este o lecţie de demnitate, curaj și dragoste de ţară. Potrivit lui, atunci când statul şi cetăţenii îşi apără împreună ţara, democraţia câştigă și câştigă oamenii. El a subliniat că nu doar partidul de guvernare a ieșit în avantaj — a […] Articolul Recean: Când statul și cetățenii luptă cot la cot, democraţia iese învingătoare apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Consilierul pentru comunicare al Președinției, Igor Zaharov, a transmis un mesaj plin de speranță, după ce rezultatele preliminare indică că majoritatea parlamentară va fi deţinută de PAS. El a declarat: „Am spus lumii întregi cine suntem și unde mergem. Am ales pacea, libertatea și viitorul european.” În mesajul său publicat pe Facebook, Zaharov a mai spus […] Articolul Președinția: „Am spus lumii cine suntem și unde mergem” apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
După alegerile parlamentare din 28 septembrie, aproximativ 13 candidați originari din regiunea de nord a Republicii Moldova ar putea ocupa locuri în noul Parlament. Aceștia provin din raioane precum Edineț, Briceni, Soroca, Fălești, Dondușeni și Glodeni, și au experiențe diverse în administrație publică, educație, activism civic și politică locală. Printre cei care ar putea ajunge […] Articolul Cine sunt potențialii deputați care provin din nordul Moldovei? apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Președintele interimar al Partidului Social Democrat din România, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj de felicitare după victoria forțelor proeuropene în alegerile parlamentare din Republica Moldova. El a salutat maturitatea politică a cetățenilor moldoveni, subliniind că aceștia au respins populismul, izolaționismul și promisiunile goale. „Locul Moldovei este în familia europeană”, a declarat Grindeanu, adăugând că […] Articolul Grindeanu: „Locul Moldovei este în familia europeană” apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a transmis un mesaj emoționant după încheierea alegerilor parlamentare: „Oamenii au câștigat. Moldova, mă închin în fața ta”. El a mulțumit cetățenilor pentru încrederea acordată și a afirmat că victoriile obținute nu aparțin doar PAS, ci întregii societăți. Grosu a spus că Rusia a încercat să submineze procesul […] Articolul Grosu: „Moldova, mă închin în fața ta – oamenii au câștigat” apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
LIVE//Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei # Democracy.md
Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE//Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, subliniind că „democrația a învins din nou în Moldova, iar Rusia a pierdut”. Acesta a evidențiat succesul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și al președintei Maia Sandu, menționând că victoria acestora va accelera procesul de aderare a țării […] Articolul Siegfried Mureșan: „Democrația a învins din nou în Moldova, iar Rusia a pierdut” apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
După procesarea a 99% din voturi, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) își asigură majoritatea în Parlamentul Republicii Moldova, obținând 55 de mandate. Pe locul doi se clasează Blocul Electoral „Patriotic” cu 26 de mandate, urmat de Blocul „Alternativa” cu 8 mandate. Partidul Nostru și Democrația Acasă vor avea câte 6 mandate fiecare. Potrivit datelor preliminare […] Articolul PAS obține majoritatea: Primii 10 candidați care intră în Parlament apare prima dată în DemocracyMD.
