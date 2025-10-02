Anatol Țăranu: Rusia a pierdut alegerile din Republica Moldova

15:30

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a felicitat pe Maia Sandu pentru victoria partidului de guvernământ la alegerile parlamentare din Moldova, spunând că acestea au demonstrat clar un lucru: activitățile destabilizatoare şi dezinformarea nu au reuşit să afecteze rezultatul. El a subliniat importanța faptului că Moldova a reuşit să se apere eficient împotriva amenințărilor, cu ajutorul tuturor […]